Иванов Сергей - Византийская культура и агиография
Почти все статьи, включенные в настоящий сборник, либо уже увидели свет в разное время, с 1992 по 2019 год, либо появятся в печати в ближайшие пару лет. Главным побудительным мотивом для сведения этих работ под одну обложку была некоторая тематическая близость, дающая, кажется, возможность составить их в единое целое. Основной же причиной, позволяющей мне избежать упрека в повторении уже пройденного, служит не только частичное обновление материала, но и то, что треть предлагаемых здесь работ изначально появились в печати не по-русски, опубликованы за границей и, возможно, оставались недоступны отечественному читателю. Переводя их, я, конечно, многое менял.
Необходимо пояснить принцип отбора статей для сборника. В 1980-х гг. я работал в основном как палеославист, и хотя материалом для меня оставались почти исключительно византийские тексты, целью моей все равно было выяснить что-то про древних славян (или средневековую Болгарию). Такие работы я сюда не включаю. Напротив, довольно много здесь будет статей, в которых исследуются церковнославянские тексты — однако лишь для того, чтобы узнать нечто ранее неизвестное как раз про Византию. Поэтому в дисциплинарном отношении сборник целиком византиноведческий.
На протяжении минувших лет я довольно много занимался двумя темами: историей культурной институции юродства и историей византийских религиозных миссий. И об одном, и о другом мною опубликованы не только по монографии, но и некоторое количество статей, в том числе выходивших после появления соответствующих книг. Однако для подобных работ место скорее в переизданной монографии, чем в настоящем сборнике, который как раз объединяет то, что не относится ни к одной из этих тем.
Сергей Аркадьевич Иванов - Византийская культура и агиография
2-е изд.
(Studia historica.)
М.: Издательский Дом ЯСК, 2020. — 536 с. — (Вклейка после с. 80.)
ISBN 978-5-907290-16-7
Сергей Аркадьевич Иванов - Византийская культура и агиография - Содержание
Предисловие
Раздел 1. Проблемы византийской культуры
- 1. Восприятие пределов империи: от Рима к Византии
- 2. Неожиданное свидетельство о ранневизантийской золотодобыче в славянской литургии (в соавторстве с Т. В. Афанасьевой)
- 3. «Царская гроза» в Византии
- 4. «Остроумие» в Византии: Eutrapelia
- 5. Антисемитизм в Византии?
- 6. Идентифицирующая надпись как исследовательская проблема
- 7. Подпись под изображением правителя как средство идентификации: от Античности к Византии (предварительные замечания)
- 8. Славянские скоморохи и византийский ипподром
- 9. Телеграф Льва Математика: от астрологии к сказке
- 10. Анонимный византийский географический трактат
- 11. «Не согрешишь — не покаешься»: о парадоксах спасения души на Руси и в Византии
Раздел 2. Византийская агиография
- 1. «Золотой век» византийской агиографии
- 2. Жития св. Анины и их историческая ценность
- 3. Святость украдкой: Никон Черногорец и «Евфимиева история»
- 4. Житие патриарха Иоанна Постника как исторический источник
- 5. Благочестивое расчленение: парадокс почитания мощей в византийской агиографии
- 6. Житие неизвестной византийской святой-трансвестита: Евпраксия Олимпийская (в соавторстве с А. А. Пичхадзе)
- 7. Уникальный образец средневизантийской лидийской агиографии: Житие Онисима Чудотворца
- 8. Славянский извод Жития Стефана Сурожского
- 9. К датировке Жития св. Нифонта (BHG, 1371 z)
- 10. «Душеполезная история» о раскаявшемся разбойнике (BHG, 1450 m)
- 11. Значение древнейшего славянского перевода и греческой рукописи Дионисиу № 107 для реконструкции оригинала Жития Василия Нового
- 12. Несколько замечаний о византийском контексте борисоглебского культа
- 13. Пространное Житие Климента Охридского и его автор
- 14. Неизвестное поствизантийское путешествие в потусторонний мир (в соавторстве с Л. А. Герд)
- 15. Древнерусская «Душеполезная повесть» с участием Андрея Юродивого (в соавторстве с А. М. Молдованом)
Раздел 3. Византийское влияние на славянский мир
- 1. Прокопий Кесарийский о военной организации славян (δμιλος στρατός στρατιά στράτευμα)
- 2. Аваро-византийские войны конца VI в. в изображении Никифора Каллиста Ксантопула: новый источник?
- 3. Древнеболгарские надписи на фоне римских и византийских: проблема перформативности
- 4. Дионисий Византийский и нарратив о походе Руси на Царьград в 860 г.
- 5. Византийский нарратив о войне 941 г.
- 6. Новый источник о балканской кампании Руси в 970 г.
- 7. Спасти царя Соломона
- 8. Аланская маргиналия и точная дата битвы Иоанна II с печенегами (в соавторстве с А. М. Лубоцким)
- 9. Первое отождествление «росов» с русскими и датировка словаря Псевдо-Геродиана
- 10. «Речь тонкословия греческого» как исторический источник
- 11. «Адописные иконы» в контексте позднесредневековой русской культуры
Раздел 4. История науки
- 1. Византиноведение и власть в СССР (1928-1948)
- 2. Александр Петрович Каждан
- 3. Памяти Якова Николаевича Любарского
- 4. Ушел последний духовный авторитет России. На смерть Сергея Сергеевича Аверинцева (10.12.1937-23.02.2004)
- 5. Памяти Геннадия Григорьевича Литаврина (1925-2009)
- 6. Талант, ответственность и радость жизни: Виктор Живов (в соавторстве с А. М. Молдованом)
- 7. Ушел величайший византинист мира. Памяти Жильбера Дагрона (26 января 1932 — 4 августа 2015)
Список сокращений
No comments yet. Be the first!