Почти все статьи, включенные в настоящий сборник, либо уже увидели свет в разное время, с 1992 по 2019 год, либо появятся в печати в ближайшие пару лет. Главным побудительным мотивом для сведения этих работ под одну обложку была некоторая тематическая близость, дающая, кажется, возможность составить их в единое целое. Основной же причиной, позволяющей мне избежать упрека в повторении уже пройденного, служит не только частичное обновление материала, но и то, что треть предлагаемых здесь работ изначально появились в печати не по-русски, опубликованы за границей и, возможно, оставались недоступны отечественному читателю. Переводя их, я, конечно, многое менял.

Необходимо пояснить принцип отбора статей для сборника. В 1980-х гг. я работал в основном как палеославист, и хотя материалом для меня оставались почти исключительно византийские тексты, целью моей все равно было выяснить что-то про древних славян (или средневековую Болгарию). Такие работы я сюда не включаю. Напротив, довольно много здесь будет статей, в которых исследуются церковнославянские тексты — однако лишь для того, чтобы узнать нечто ранее неизвестное как раз про Византию. Поэтому в дисциплинарном отношении сборник целиком византиноведческий.

На протяжении минувших лет я довольно много занимался двумя темами: историей культурной институции юродства и историей византийских религиозных миссий. И об одном, и о другом мною опубликованы не только по монографии, но и некоторое количество статей, в том числе выходивших после появления соответствующих книг. Однако для подобных работ место скорее в переизданной монографии, чем в настоящем сборнике, который как раз объединяет то, что не относится ни к одной из этих тем.

Сергей Аркадьевич Иванов - Византийская культура и агиография

2-е изд.

(Studia historica.)

М.: Издательский Дом ЯСК, 2020. — 536 с. — (Вклейка после с. 80.)

ISBN 978-5-907290-16-7

Сергей Аркадьевич Иванов - Византийская культура и агиография - Содержание

Предисловие

Раздел 1. Проблемы византийской культуры

1. Восприятие пределов империи: от Рима к Византии

2. Неожиданное свидетельство о ранневизантийской золотодобыче в славянской литургии (в соавторстве с Т. В. Афанасьевой)

3. «Царская гроза» в Византии

4. «Остроумие» в Византии: Eutrapelia

5. Антисемитизм в Византии?

6. Идентифицирующая надпись как исследовательская проблема

7. Подпись под изображением правителя как средство идентификации: от Античности к Византии (предварительные замечания)

8. Славянские скоморохи и византийский ипподром

9. Телеграф Льва Математика: от астрологии к сказке

10. Анонимный византийский географический трактат

11. «Не согрешишь — не покаешься»: о парадоксах спасения души на Руси и в Византии

Раздел 2. Византийская агиография

1. «Золотой век» византийской агиографии

2. Жития св. Анины и их историческая ценность

3. Святость украдкой: Никон Черногорец и «Евфимиева история»

4. Житие патриарха Иоанна Постника как исторический источник

5. Благочестивое расчленение: парадокс почитания мощей в византийской агиографии

6. Житие неизвестной византийской святой-трансвестита: Евпраксия Олимпийская (в соавторстве с А. А. Пичхадзе)

7. Уникальный образец средневизантийской лидийской агиографии: Житие Онисима Чудотворца

8. Славянский извод Жития Стефана Сурожского

9. К датировке Жития св. Нифонта (BHG, 1371 z)

10. «Душеполезная история» о раскаявшемся разбойнике (BHG, 1450 m)

11. Значение древнейшего славянского перевода и греческой рукописи Дионисиу № 107 для реконструкции оригинала Жития Василия Нового

12. Несколько замечаний о византийском контексте борисоглебского культа

13. Пространное Житие Климента Охридского и его автор

14. Неизвестное поствизантийское путешествие в потусторонний мир (в соавторстве с Л. А. Герд)

15. Древнерусская «Душеполезная повесть» с участием Андрея Юродивого (в соавторстве с А. М. Молдованом)

Раздел 3. Византийское влияние на славянский мир

1. Прокопий Кесарийский о военной организации славян (δμιλος στρατός στρατιά στράτευμα)

2. Аваро-византийские войны конца VI в. в изображении Никифора Каллиста Ксантопула: новый источник?

3. Древнеболгарские надписи на фоне римских и византийских: проблема перформативности

4. Дионисий Византийский и нарратив о походе Руси на Царьград в 860 г.

5. Византийский нарратив о войне 941 г.

6. Новый источник о балканской кампании Руси в 970 г.

7. Спасти царя Соломона

8. Аланская маргиналия и точная дата битвы Иоанна II с печенегами (в соавторстве с А. М. Лубоцким)

9. Первое отождествление «росов» с русскими и датировка словаря Псевдо-Геродиана

10. «Речь тонкословия греческого» как исторический источник

11. «Адописные иконы» в контексте позднесредневековой русской культуры

Раздел 4. История науки

1. Византиноведение и власть в СССР (1928-1948)

2. Александр Петрович Каждан

3. Памяти Якова Николаевича Любарского

4. Ушел последний духовный авторитет России. На смерть Сергея Сергеевича Аверинцева (10.12.1937-23.02.2004)

5. Памяти Геннадия Григорьевича Литаврина (1925-2009)

6. Талант, ответственность и радость жизни: Виктор Живов (в соавторстве с А. М. Молдованом)

7. Ушел величайший византинист мира. Памяти Жильбера Дагрона (26 января 1932 — 4 августа 2015)

Список сокращений