Иванов Сергий, свящ. - Святой Патриарх Тихон и изъятие церковных ценностей в 1922 году

Историческое значение первосвятительского служения святого Патриарха Тихона (Беллавина) и его удивительную духовную высоту трудно переоценить. Сегодня его имя продолжает оставаться в живой, проговариваемой памяти современников символом отеческой мудрости, мужества и терпения. Причиной этому является образ действий Патриарха в ту страшную годину гнева Божия, наступившую в России с приходом к власти большевиков, когда его слова и поступки служили надежным ориентиром для православного населения страны. «Тихоновны» — так именовали себя верные христиане в то время, когда в «православных» стали рядиться раскольники и разного рода проходимцы. Этот значительный факт был особенно отмечен при прославлении Святейшего Тихона. «С именем Патриарха, — говорилось в определении Архиерейского Собора Русской Православной Церкви от 9 октября 1989 г., — отождествлялась Русская Церковь, хранящая неповрежденным Святое Православие, и он сохранил единство возглавляемой им Церкви»1. Патриарх Тихон вынужден был принимать решения в условиях небывалых угроз христианской вере в родном отечестве, когда ему лично пришлось испытать всю ярость советских антицерковных кампаний — законодательной дискриминации Православной Российской Церкви*2, репрессий против духовенства и мирян, закрытия действующих монастырей и церквей, ликвидации св. мощей, изъятия храмовых святынь, запрета органов Высшего Церковного Управления, организации большого раскола, а также бесцеремонного давления на иерархию с целью ее дискредитации и разложения христианской жизни. В столь тяжкие годы верующий народ видел в свт. Тихоне живую икону, духовного вождя и заступника, встречая ликованием и выстилая его путь цветами.

Благоговейное отношение к подвигу Первосвятителя Русской Церкви не могло не вызвать большого количества как академических, так и научно- популярных исследований, связанных с его именем. Это отрадное обстоятельство имело между тем и некоторые неоднозначные последствия. В частности, реагируя на проникновение в научный оборот восторженных эмоциональных оценок по адресу свт. Тихона, историки стали отстаивать право на исследование его земного и реального, а не агиографического образа, связывая с последним неприемлемую для научных историописаний установку на абсолютную непогрешимость и «признание априорной правоты патриаршей позиции по любым вопросам его деятельности»1. Такая реакция была совершенно естественной, способствуя в своих корректных формах защите добросовестного научного исследования от народной мифологии и красивых басен, а также смешения жанровых границ в исторической литературе. Однако достаточные для светских историков критерии научности не могли быть предохранителем от опасности другого рода — наукообразного «иконоборчества», содержащего существенный для церковного сознания недостаток, то есть мешающего увидеть в святом человеке — святого. Дело здесь касается не мнимой «непогрешимости», о которой могут предполагать исследователи, лишь отчасти знакомые с агиографической литературой, а столь же недопустимой подмены кабинетными домыслами действительных причин патриарших решений и поступков. Принимать надуманные трактовки в качестве приемлемых только лишь в силу присущей им стилистически сконструированной «объективности» изложения или отсутствия в них явных оценочных суждений — нет никакой возможности. Для ученых-христиан святость — реальна, лик святого — не литературная маска, а его духовная жизнь, в которой прославилось Имя Божие, — достойный предмет самого тщательного и трепетного изучения.

Эти предварительные замечания необходимы для введения в основную тему нашего исследования. Обличительные послания и публичные разъяснения свт. Тихона легли в основу общецерковной реакции на насильственное изъятие из храмов священных предметов в 1922 г., но они в тот же период вызвали вопросы и сомнения в «априорной правоте» Патриарха у части духовенства, в некоторых аспектах не разрешенные до настоящего времени. К этому нужно добавить, что, несмотря на обилие современных публикаций об изятии церковных ценностей, сводного, глубинного и детализированного анализа позиции св. Патриарха Тихона в отношении к данному изъятию в науке по-прежнему нет. Подобное аналитическое исследование с сильным акцентом на исторический контекст и канонические аспекты проблемы имеет все признаки актуальности и необходимо по целому ряду причин.

Собственно, первой из них и следует назвать то обстоятельство, что патриаршая точка зрения уже в начале кампании по изъятию подверглась критике на страницах советской прессы и вызвала разногласия в церковной среде. Ее отрицательные оценки носили многоплановый характер и черпали силу из различных оснований. К самому раннему по времени и заведомо ложному основанию относились сознательные попытки исказить точку зрения Патриарха, а также навязать обществу предварительно деформированные образы реальности с целью лишить святителя народной поддержки. Их первоисток находился в постановлениях Комиссии Совнаркома по учету и сосредоточению ценностей, касающихся агитационного обеспечения поставленных перед ее председателем Л.Д. Троцким со стороны Политбюро ЦК РКП(б) задач.

В соответствии с ними советская агитация с начала 1922 г. стала выдвигать ряд лживых лозунгов о том, что государство не имеет ресурсов для помощи голодающим, добровольные церковные сборы недостаточны и не поступают по целевому назначению, инициатива немедленного изъятия ценностей из храмов принадлежит крестьянам голодающих губерний, отобранные у Церкви ценные металлы будут реализованы для покупки хлеба за границей и их хватит для поддержки бедствующего населения в течение двух лет, церковная иерархия во главе с Патриархом Тихоном запретила отдавать церковные ценности и встала на путь контрреволюции и т. п. Нападкам подверглось уже первое послание святителя от 6 февраля 1922 г., касающееся ограничений в вопросе пожертвования церковного имущества. В его критике активно участвовали лояльные власти священники-обновленцы, аргументы которых частично признавались и сторонниками Патриарха.

Иванов Сергий, свящ. - Святой Патриарх Тихон и изъятие церковных ценностей в 1922 году

Москва : Изд-во ПСТГУ, 2024. — 824 с. + вкл. [2]. — (Серия: «Материалы по новейшей истории Русской Православной Церкви»),

ISBN 978-5-7429-1490-7

Иванов Сергий, свящ. - Святой Патриарх Тихон и изъятие церковных ценностей в 1922 году – Содержание

Введение

Историография

Обзор источников

ГЛАВА 1. Патриарх Тихон как организатор церковной помощи Поволжью в условиях антирелигиозной политики государства

1.1. Церковно-государственные отношения в первые годы советской власти

1.2. Неспособность правительства справиться с голодом 1921 года и вынужденное разрешение общественной помощи голодающим

1.3. Обращение Святейшего Тихона за международной помощью России и запрет государством церковных комитетов Помгол

1.4. Патриаршее соглашение с ЦК Помгол при ВЦИК о добровольном пожертвовании ценностей и его отмена гражданской властью

ГЛАВА 2. Отношение Патриарха Тихона к насильственному изъятию православных святынь из действующих храмов

2.1. Патриаршее послание от 28 февраля 1922 года: спровоцированные разногласия среди духовенства и поддержка большинством верующих

2.2. Советская агитационная кампания против Русской Православной Церкви и ее оценка святителем Тихоном

2.3. Патриаршая защита церковной позиции в Ревтрибунале и на допросах в 1922-1923 годах

2.4. «Сильно терзалось сердце наше...»: святой Тихон в условиях обновленческого раскола до выхода из заключения

2.5. Компромиссное признание Патриархом своей «вины» перед советской властью в 1923 году: цели, ограничения и результаты

ГЛАВА 3. Оправданное недоверие Патриарха, или На что были потрачены изъятые церковные ценности

3.1. Пять процентов от стоимости ценностей как источник финансирования Красной армии в 1922 году

3.2. «Не в состоянии были справиться с громадной задачей...»: направления и объемы продаж гохрановских ценностей

3.3. Серебро русских храмов в денежной реформе 1922-1924 годов

Заключение

Приложения

Комментарии и справочные материалы

Источники и литература

Именной указатель

Список сокращений и аббревиатур