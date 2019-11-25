Автор ни в коем случае не ставил себе целью писать историю христианства в варварских землях. Данная работа – именно о миссии. До сих пор в мировой науке не существовало монографического исследования о византийском миссионерстве как о целостном феномене. Следует с самого начала подчеркнуть, что наша задача не богословская и не историкоцерковная, а историко–культурная: мы исходим из презумпции невмешательства сверхъестественных сил в земные дела и советуем всякому, кого это может покоробить, воздержаться от дальнейшего чтения.

В Средние века православная религия распространялась от греков к другим народам. Наша книга о том, как развивался этот процесс и, главное, как относились к нему сами греки, зачем они добивались крещения «варваров» и что, по их мнению, происходило с «варварами» от этого крещения. Оговоримся сразу, что в дальнейшем, ради экономии места, мы больше не станем закавычивать слово «варвар», которое будет повторено в книге многие сотни раз – его оценочность и «цитатность» подразумеваются сами собой.

Сергей Аркадьевич Иванов - Византийское миссионерство - Можно ли сделать из «варвара» христианина

Москва, Языки славянской культуры, 2003 г - 376 с. ISBN 5–94457–114–4

Сергей Иванов - Византийское миссионерство - Можно ли сделать из «варвара» христианина - Содержание

Предисловие Введение Глава I. Истоки I. Раннехристианский взгляд на миссию II. Греко–римская концепция «варварства» III. Взгляд христианских апологетов на миссию Глава II. Миссионерство позднеримской эпохи (III‑V вв.) Глава III. Отношение к миссии у Отцов церкви Глава IV. Миссии ранней Византии (VI в.) I. Централизованная миссия II. Эфиопия III. Северная периферия IV. Аравийский полуостров V. Арабы византийско–персидского пограничья VI. Судан VII. Персия VIII. Итоги столетия Глава V. Миссии средневизантийского времени (VII‑VIII вв.) Глава VI. Новый подъем централизованной миссии (IX в.) I. Культ апостолов II. Фотий III. Хазария IV. Константин–Кирилл V. Василий I VI. Моравия VII. Болгария VIII. Русь IX. Итоги столетия X. Западная миссия Глава VII. Византийские миссии x в.: аланы, венгры, Русь I. Византийское христианство на Северном Кавказе II. Византийское христианство в Венгрии III. Византия на пороге крестоносной идеологии IV. Свидетельства об отношении византийцев X в. к миссии I. Византия и крещение Руси Глава VIII. Византийские миссии XI в. Глава IX. Византийские миссии XII‑XIII вв. I. Миссионерство Комнинов II. Реликты византийского православия на Северном Кавказе III. Византийская миссия 1204—1261 гг. Глава X. Миссионерство поздневизантийской эпохи Глава XI. Практика византийского миссионерства

Сергей Иванов - Византийское миссионерство - Можно ли сделать из «варвара» христианина - Введение

Назвав христианство миссионерской религией, мы допустили анахронизм уже по той простой причине, что самого понятия миссии не существовало вплоть до Нового времени. Ведь термин άποστολή, которым обозначалась миссия апостолов, был в греческом языке зарезервирован именно за ними и никогда не прилагался ни к кому другому. Что же касается латинского термина missio, то он официально появился лишь в 1622 г. [1] , а неофициально – у Игнатия Лойолы в 1558 г. [2] Следовательно, люди Средних веков, что на Западе, что на Востоке, не оперировали понятием «миссионер». В Новое время греки, так и не посмев задействовать священный термин άπόστολος, заимствовали латинское слово missionarius в форме μισιονάριος. Позже, в XVIII – нач. XIX в., появились термины άποστελλάρης, ίεροκήρυξ, έξαπόστολος, είσάγγελος. Лексема, при помощи которой в греческом языке обозначается миссионер теперь, появилась лишь в 1834 г. – это Ιεραπόστολος. Понятие «миссия» передавалось по–гречески как μισιοϋ, πέμψιμον, άπέσταλμα [3]

Весь этот терминологический разнобой лишний раз указывает на внешний, заимствованный характер самой концепции миссии для греческой культуры. Значит, мы будем искать в Византии то, о чем сами византийцы не знали? Именно так – ведь и господин Журден говорил прозой независимо от того, знал он об этом или нет. И все же наложение сетки современных понятий на древнюю культуру – вещь довольно рискованная. Всегда существует опасность слишком выпятить одно, пройти мимо другого. Мы постараемся помнить об этой опасности на всем протяжении нашей работы.

Сформулируем еще раз нашу задачу. Под миссионерством мы будем понимать целенаправленную деятельность церкви и отдельных энтузиастов по обращению в христианство зарубежных язычников. Имела ли место такая деятельность в Византии, и если да, то какова была ее интенсивность, – все это нам предстоит выяснить. Нам также желательно понять, что думали православные греки о своей обязанности насадить истинную веру среди варваров, как оценивали свои успехи и неудачи на этом поприще и в каких взаимоотношениях пребывали с крещеными варварами вплоть до момента создания у них самостоятельной церкви. Соответственно, говорить о взаимоотношениях Константинополя с уже сложившимися православными церквами мы будем лишь постольку, поскольку сами греки продолжали рассматривать свою деятельность там еще как миссионерскую. Но все это – лишь одна половина нашей задачи. Другая же состоит в том, чтобы понять, как христианизация варваров влияла на восприятие их греками: мог ли в их глазах варвар, крестившись, перестать быть варваром? А это, в свою очередь, ставит новый вопрос: как цели религиозного просвещения соотносились с целями имперской экспансии, если таковая имела место.

Главным объектом нашего внимания будет миссия, направлявшаяся Константинополем. Мы не собираемся отдельно рассказывать о миссионерской деятельности независимых от Византии «еретических» [4] церквей (монофиситских, несторианских). В этой сфере грань провести довольно сложно: например, монофиситство в какой‑то период воспринималось Константинополем как терпимая форма христианства, если речь шла о миссии вне Империи, но в самой Византии оно при этом уже подвергалось преследованиям. И все‑таки сделать пусть условное размежевание необходимо, поскольку история, скажем, несторианских миссий в Китай – это огромная и важная тема, не имеющая никакого отношения к Византии. Миссионерская деятельность сирийской православной церкви – пограничный случай, и мы остановимся на нем лишь частично. Вообще‑то, именно сирийские монахи были мотором многих миссионерских предприятий. Например, сирийским клирикам принадлежала ведущая роль в деле просвещения Армении, они даже пытались создать армянский алфавит [5] . Сирийской же была основа грузинского, персидского, аравийского православия. Именно общительным и многоязычным сирийцам миссионерский дух был свойствен в высшей мере. Например, в календаре обители Тур–Абдин на плато Мидьят в верховьях Тигра сохранились имена многих насельниковмиссионеров [6] , оставшихся абсолютно неизвестными в Византии. Освещение этой темы будет ограничено в силу прискорбного незнакомства автора с сирийским языком. Все тексты на нем, которые мы привлекаем в нашем исследовании, использовались в переводах. Что же касается миссионерства мелькитской арабской церкви, т. е. православной, но действовавшей вне сферы имперской юрисдикции, то оно, строго говоря, не подпадает под определение византийского.