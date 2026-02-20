Изменяющая жизнь - Деяния - Матфея - Луки - Ефесянам - Титу - Притчи - Иоанна

Это пособие предназначено для групповых занятий раз в неделю, однако вы всегда можете разбить урок на части, если хотите изучить его тщательней , или же, напротив, пропустить некоторые вопросы, если время подготовки или обсуждения ограничено. Вы всегда можете вернуться к этому пособию позже для самостоятельного изучения. Полностью вы сможете обсудить лишь несколько вопросов, поэтому выберите те из них, которые будете прорабатывать на занятии, другие же останутся для домашнего изучения. Во время каждой встречи уделяйте время, чтобы все могли поделиться сложностями , возникшими у них во время подготовки.

Готовясь к занятию , все члены группы должны письменно отвечать на все вопросы пособия побочные и вопросы по обсуждению. Если же группа решит, что не нужно тратить час времени на подготовку к заняти ям дома , то будьте готовы к тому, что придется потратить не менее двух часов на то, чтобы ответить на все вопросы во время занятия. Применение же и вовсе будет весьма затруднительно без личного осмысления и молитвы. Если вы будете записывать идеи других членов группы о применении и их молитвенные нужды, вы, скорее всего, не забудете молиться о них в течение недели , а на следующем занятии поинтересоваться у них, каким был ответ на молитвы. Возможно, вы захотите завести блокнот, в который сможете заносить молитвенные нужды и ваши заметки пообсуждению.

Изменяющая жизнь серия. Изменяющее жизнь изучение Слова Божьего по книге Деяния

Одесса: Христианское просвещение, 2011. - 256 с.

Изменяющая жизнь серия. Изменяющее жизнь изучение Слова Божьего по книге Деяния - Содержание

Благодарность

Как использовать этот учебник

Урок 1. Деяния Святых Апостолов. Что это за книга? (Обзор)

Урок 2. Подготовка (Деяния 1:1-26)

Урок 3. Пятидесятница (Деяния 2:1-41)

Урок 4. Чудо (Деяния 3:1-26)

Урок 5. Противостояние (Деяния 4:1-31, 5:12-42)

Урок 6. Община (Деяния 2:42-47, 4:32-5:11, 6:1-7)

Урок 7. Первый мученик (Деяния 6:8-8:3)

Урок 8. Путешествие Филиппа (Деяния 8:4-40)

Урок 9. Избрание Савла (Деяния 9:1-31, 11:19-30)

Урок 10. Петр отправляется в путь (Деяния 9:32-11:18)

Урок 11. В Малую Азию (Деяния 12:1-13:52)

Урок 12. Христиане-язычники? (Деяния 14:1-15:35)

Урок 13. Павел и Сила (Деяния 15:36-17:15)

Урок 14. Афины и Коринф (Деяния 17:16-18:23)

Урок 15. Ефес (Деяния 18:24-19:41)

Урок 16. Прощание Павла (Деяния 20:1-21:16)

Урок 17. Арест в Иерусалиме (Деяния 21:17-23:11)

Урок 18. Узник в Кесарии (Деяния 23:11-26:32)

Урок 19. Путешествие в Рим (Деяния 27:1-28:31)

Урок 20. Обобщение (Деяния)