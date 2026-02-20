Изменяющая жизнь - Деяния - Матфея - Луки - Ефесянам - Титу - Притчи - Иоанна

Это пособие предназначено для групповых занятий раз в неделю, однако вы всегда можете разбить урок на части, если хотите изучить его тщательней , или же, напротив, пропустить некоторые вопросы, если время подготовки или обсуждения ограничено. Вы всегда можете вернуться к этому пособию позже для самостоятельного изучения. Полностью вы сможете обсудить лишь несколько вопросов, поэтому выберите те из них, которые будете прорабатывать на занятии, другие же останутся для домашнего изучения. Во время каждой встречи уделяйте время, чтобы все могли поделиться сложностями , возникшими у них во время подготовки.
Готовясь к занятию , все члены группы должны письменно отвечать на все вопросы пособия побочные и вопросы по обсуждению. Если же группа решит, что не нужно тратить час времени на подготовку к заняти ям дома , то будьте готовы к тому, что придется потратить не менее двух часов на то, чтобы ответить на все вопросы во время занятия. Применение же и вовсе будет весьма затруднительно без личного осмысления и молитвы. Если вы будете записывать идеи других членов группы о применении и их молитвенные нужды, вы, скорее всего, не забудете молиться о них в течение недели , а на следующем занятии поинтересоваться у них, каким был ответ на молитвы. Возможно, вы захотите завести блокнот, в который сможете заносить молитвенные нужды и ваши заметки пообсуждению.
Изменяющая жизнь серия. Изменяющее жизнь изучение Слова Божьего по книге Деяния
Одесса: Христианское просвещение, 2011. - 256 с.
Изменяющая жизнь серия. Изменяющее жизнь изучение Слова Божьего по книге Деяния - Содержание
Благодарность
Как использовать этот учебник
Урок 1. Деяния Святых Апостолов. Что это за книга? (Обзор)
Урок 2. Подготовка (Деяния 1:1-26)
Урок 3. Пятидесятница (Деяния 2:1-41)
Урок 4. Чудо (Деяния 3:1-26)
Урок 5. Противостояние (Деяния 4:1-31, 5:12-42)
Урок 6. Община (Деяния 2:42-47, 4:32-5:11, 6:1-7)
Урок 7. Первый мученик (Деяния 6:8-8:3)
Урок 8. Путешествие Филиппа (Деяния 8:4-40)
Урок 9. Избрание Савла (Деяния 9:1-31, 11:19-30)
Урок 10. Петр отправляется в путь (Деяния 9:32-11:18)
Урок 11. В Малую Азию (Деяния 12:1-13:52)
Урок 12. Христиане-язычники? (Деяния 14:1-15:35)
Урок 13. Павел и Сила (Деяния 15:36-17:15)
Урок 14. Афины и Коринф (Деяния 17:16-18:23)
Урок 15. Ефес (Деяния 18:24-19:41)
Урок 16. Прощание Павла (Деяния 20:1-21:16)
Урок 17. Арест в Иерусалиме (Деяния 21:17-23:11)
Урок 18. Узник в Кесарии (Деяния 23:11-26:32)
Урок 19. Путешествие в Рим (Деяния 27:1-28:31)
Урок 20. Обобщение (Деяния)
Для Матфея, писавшего иудейским христианам, Иисус, прежде всего, Царь из рода Давида, обещанный в еврейских писаниях, и Учитель, принесший новое откровение Божьего Закона. Матфей вплетает исполнение ветхозаветных пророчеств в пять речей о Законе и Царстве. Марк же пишет краткое Евангелие, состоящее из быстрой смены событий, ведущих в конечном итоге к кресту и открывающее Христа больше в проявлениях Его могущества и служения, нежели слов и мудрости. Лука составляет повествование о Сыне Человеческом, Спасителе мира так, чтобы оно было точным и потому соответствующим запросам просвещенных греков. Иоанн же в свою очередь описывает несколько чудес и длинных речей Иисуса, чтобы привести читателей к вере в Бога Сына.
Изменяющее жизнь изучение Слова Божьего по книге Матфея
[Перевод с англ.] Одесса: Христианское просвещение, 2008. — 208 с.
ISBN 5-8404-0187-0
Изменяющее жизнь изучение Слова Божьего по книге Матфея - Содержание
Как использовать этот учебник
Введение. Матфей и его Евангелие
Урок 1. Обзор, рождение и младенчество (Мф. 1:1 — 2:23)
Урок 2. Крещение и искушение (Мф. 3:1 — 4:25)
Урок 3. Нагорная проповедь (Мф. 5:1 — 7:29)
Урок 4. Иисус совершает служение (Мф. 8:1 — 9:34)
Урок 5. Миссия Двенадцати (Мф. 9:35 — 10:42)
Урок 6. Заявления Христа (Мф. 11:1 — 12:21)
Урок 7. Подтверждение заявлений Христа (Мф. 12:22-50)
Урок 8. Притчи о Царстве (Мф. 13:1-52)
Урок 9. Отвержение Христа (Мф. 13:53 — 16:12)
Урок 10. Преображение (Мф. 16:13 — 17:23)
Урок 11. Жизнь в грядущем Царстве (Мф. 17:24 — 18:35) 139
Урок 12. Путь в Иерусалим (Мф. 19:1 — 20:34)
Урок 13. Триумфальный вход (Мф. 21:1 — 22:46)
Урок 14. Предупреждения о суде (Мф. 23:1 — 25:46)
Урок 15. Арест Иисуса и суд (Мф. 26:1-75)
Урок 16. Распятие и погребение (Мф. 27:1-66)
Урок 17. Воскресение! (Мф. 28:1-20)
Урок 18. Обзор
Лука свидетельствует, что ко времени, когда он приступил к написанию своего евангелия, “уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях” (Луки 1: 1). Очевидно, другие христиане уже начали записывать воспоминания учеников о словах и деяниях Иисуса. Евангелие от Марка могло быть среди тех нескольких доступных Луке письменных источников, когда он сам решил “по порядку описать” (Луки 1: 3) служение Иисуса. Лука имел возможность общаться с людьми, лично знающими Иисуса во время Его земной жизни (смотрите раздел “Врач и писатель” на страницах 17-18).
Изменяющее жизнь изучение Слова Божьего по книге Луки
Перевод с англ.
Одесса: Христианское просвещение, 2011. 212 с.
Серия "Изменяющая жизнь"
Изменяющее жизнь изучение Слова Божьего по книге Луки - Содержание
Благодарность
Как использовать этот учебник
Культурно-исторический фон. Лука и его Евангелие
- Урок 1. Обзор (Луки 1: 1-4)
- Урок 2. От Иоанна к Иисусу (Луки 1: 5 — 2: 52)
- Урок 3. Подготовка (Луки 3: 1—4: 13)
- Урок 4. Начало служения в Галилее (Луки 4: 14 — 5: 39)
- Урок 5. Парод Царства (Луки 6 — 7)
- Урок 6. От города к городу (Луки 8 — 9)
- Урок 7. Великая власть (Луки 10—11)
- Урок 8. Быть готовым (Луки 12: 1 — 13: 17)
- Урок 9. Притчи и проповедь (Луки 13: 18 — 16: 18)
- Урок 10. Путь к жизни (Луки 16: 19 — 18: 34)
- Урок 11. Сын Давидов (Луки 18: 35 — 19: 44)
- Урок 12. Вопросы (Луки 19: 45 — 21: 4)
- Урок 13. Приближение конца (Луки 21: 5 — 22: 38)
- Урок 14. Взятие под стражу, суд и смерть (Луки 22: 39 — 23: 49)
- Урок 15. Воскресение и вознесение (Луки 23: 50 — 24: 53)
- Урок 16. Повторение
Аристократы владели большинством окружавших Ефес земель и небольшими ремесленными мастерскими, и были, соответственно, сказочно богаты. Однако силой города была большая прослойка купцов, бизнесменов и ремесленников. Некоторые из них были богаты, но далеко не в такой степени, как аристократы. Этот “средний класс” был очень подвижным; раб, бывший искусным мастером, мог вскоре стать процветающим успешным бизнесменом. А торговые ассоциации зачастую объединяли в своих рядах состоятельных бизнесменов и бедных мастеров, свободных граждан, чужестранцев и рабов. Тем не менее, каждый четко осознавал социальное положение, как свое собственное, так и других. В отношении политической власти все не аристократы были одинаково во бессильны. Однако до тех пор, пока их торговля и ремесло процветали, люди мирились с системой. Временами же, когда какая ни будь часть на селения чувствовала экономическую угрозу своему существованию, возникали массовые беспорядки или забастовки, однако их быстро подавляя ли.
Изменяющее жизнь изучение Слова Божьего по книге Ефесянам
Одесса: Христианское просвещение, 2008. — 128 с.
ISBN 5-8404- 0193-5
Изменяющее жизнь изучение Слова Божьего по книге Ефесянам - Содержание
Как использовать этот учебник
Павел и Ефес
Урок 1. Святым (Обзор послания и Ефесянам 1:1-2)
Урок 2. Хвала (Ефесянам 1:3-14)
Урок 3. Благодарение и молитва (Ефесянам 1:15-23)
Урок 4. От смерти к жизни (Ефесянам 2:1-10)
Урок 5. Мир (Ефесянам 2:11-22)
Урок 6. Миссия Павла (Ефесянам 3:1-13)
Урок 7. Молитва о силе (Ефесянам 3:14-21)
Урок 8. Жизнь в единстве (Ефесянам 4:1-16)
Урок 9. Отложите... облекитесь (Ефесянам 4:17-32)
Урок 10. Подражание Богу (Ефесянам 5:1-20)
Урок 11. Послушание (Ефесянам 5:21-23)
Урок 12. Послушание 2 (Ефесянам 6:1-9)
Урок 13. Духовная брань (Ефесянам 6:10-20)
Урок 14. Обглядываясь назад (Ефесянам 6:21-24 и повторение)
Изменяющая жизнь серия. Изменяющее жизнь изучение Слова Божьего по книге Титу
Одесса: Христианское просвещение, 2008. - 88 с.
Изменяющая жизнь серия. Изменяющее жизнь изучение Слова Божьего по книге Титу - Содержание
Благодарность
- Как использовать этот учебник
- Павел и Тит
- Урок 1. Обзор
- Урок 2. Посланник (Титу 1:1-4)
- Урок 3. Миссия Тита (Титу 1:5-9)
- Урок 4. Лжеучители (Титу 1:10-16)
- Урок 5. Благочестивая жизнь (Титу 2:1-10)
- Урок 6. Здравое учение (Титу 2:11 -15)
- Урок 7. Прошлое и настоящее (Титу 3:1 -11)
- Урок 8. Заключительные слова (Титу 3:12-15 и повторение)
Великая мудрость была дана Соломону в ответ на просьбу, с которой он обратился к Богу. Будучи в Гаваоне (в месте, где тогда находилась скиния), Соломон принес Богу тысячу жертв всесожжения. Затем Бог проявил благоволение, явившись к нему во сне и предлагая ему просить всего, чего он пожелает. Соломон смиренно попросил у Бога мудрости руководить израильтянами. И вот как Бог ответил на его просьбу: "За то, что ты просил этого и не просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не просил себе душ врагов твоих, но просил себе разума, чтоб уметь судить, – вот, Я сделаю по слову твоему: вот, Я даю тебе сердце мудрое и разумное, так что подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя не восстанет подобный тебе" (3 Царств 3:11-12). Вдобавок к данной Богом личной мудрости Соломон также собрал множество притч, автором которых он не являлся. В книге Екклесиаста сказано, что Соломон "…[все] испытывал, исследовал, [и] составил много притч" (Еккл. 12:9). Притчи были и до Соломона (Числа 21:27; 1 Царств 24:14) и могут быть найдены в литературе народов, окружавших Израиль5. Тем не менее, мудрость Соломона, как автора более трех тысяч притч, была несравненна. Поистине, он был мастером hokmah, так что, изучая книгу Притч, мы будем считать его нашим наставником.
Изменяющее жизнь изучение Слова Божьего по книге Притчи
[Перевод с англ.] Одесса: Христианское просвещение, 2010. — 160 с
Изменяющее жизнь изучение Слова Божьего по книге Притчи - Содержание
- Как использовать этот учебник
- Введение. Книга Притч
ЧАСТЬ I. Основания: Мудрость против глупости
- Урок 1. Преимущества мудрости (Притчи 1:117, 1:20 – 2:10)
- Урок 2. Другие преимущества мудрости (Притчи 3:1 – 4:27)
- Урок 3. Тщетность глупости (Притчи)
ЧАСТЬ II. Виды мудрости
- Урок 4. Бог и человек (Притчи)
- Урок 5. Семья (Притчи)
- Урок 6. Дружба (Притчи)
- Урок 7. Чистая сексуальная жизнь (Притчи)
- Урок 8. Благословения праведности (Притчи)
- Урок 9. Смирение против гордости (Притчи)
- Урок 10. Усердный труд против лени (Притчи)
- Урок 11. Достойная речь (Притчи)
- Урок 12. Эмоции (Притчи)
- Урок 13. Богатство или бедность (Притчи)
- Урок 14. Жизнь и смерть (Притчи)
- Урок 15. Взгляд назад (Обзор)
Изменяющее жизнь изучение Слова Божьего по книгам 1, 2 и 3 Иоанна
Серия "Изменяющая жизнь"
Перевод с англ.
Одесса: Христианское просвещение, 2008. 152 с.
ISBN 5-8404-0188-9
Изменяющее жизнь изучение Слова Божьего по книгам 1, 2 и 3 Иоанна - Содержание
Благодарность
Как использовать этот учебник
Введение
- Урок 1. Обзор 1 Иоанна
- Урок 2. Слово жизни (1 Иоанна 1: 1-4)
- Урок 3. Свет (1 Иоанна 1: 5 — 2: 2)
- Урок 4. Нравственные критерии (1 Иоанна 2: 3-11)
- Урок 5. Два отступления (1 Иоанна 2: 12-17)
- Урок 6. Критерий истины (1 Иоанна 2: 18-28, 4: 1 -6)
- Урок 7. Дети (1 Иоанна 2: 29 — 3: 10)
- Урок 8. Любовь в действии (1 Иоанна 3: 11 -24)
- Урок 9. Бог есть любовь (1 Иоанна 4: 7 - 5: 1)
- Урок 10. Свидетельство (1 Иоанна 5: 1-12)
- Урок 11. Уверенность (1 Иоанна 5: 13-21)
- Урок 12. Повторение 1 Иоанна
- Урок 13. Любовь и истина (2 Иоанна 1-13)
- Урок 14. Любовь и противление (3 Иоанна 1-14)
Изменяющее жизнь изучение Слова Божьего по книге 1 Петра
Перевод с англ. — Одесса: Христианское просвещение, 2011. — 144 с.
Изменяющее жизнь изучение Слова Божьего по книге 1 Петра - Содержание
Благодарность
Как использовать этот учебник
Исторический контекст. Петр и его читатели
- Урок 1. Обзор (1 Петра)
- Урок 2. Прославление (1 Петра 1:1-12)
- Урок 3. Результат нового рождения (1 1 Петра 1:13 — 2:3)
- Урок 4. Божьи избранные (1 Петра 2:4-10)
- Урок 5. Свидетельство посредством образа жизни (1 Петра 2:11-17)
- Урок 6.1 !одчинитесь как Христос (1 Петра 2:18-25)
- Урок 7. Отношения в браке (1 Петра 3:1-7)
- Урок 8. Сталкиваясь с проявлением зла (1 Петра 3:8-22)
- Урок 9. Страдание плотию (1 Петра 4:1-11)
- Урок 10. Страдание за имя Христово (1 Петра 4:12-19)
- Урок 11. Организованная община (1 Петра 5:1-7)
- Урок 12. Заключительные увещевания (1 Петра 5:8-14)
- Урок 13. Обзор
Приложение. Христос, Которого знал Петр
