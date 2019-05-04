JEWISH BIBLE QUARTERLY - перевод статей с журнала для ESXATOS

Перевод выполнен с электронных материалов JEWISH BIBLE QUARTERLY для клуба сайта Эсхатос исключительно для частного использования, 2019 г. – 26 с.

Левит 10 описывает смерть Надава и Авиху, сыновей Аарона. Это произошло в восьмой день посвящения скинии, когда Надав и Авиху взяли кадильницу, полную благовоний, и предложили пред Господом чуждый огонь, который Он не заповедал им (Лев. 10: 1). Как следствие этого действия, огонь вышел от Господа и поглотил их (Лев. 10: 2). Однако они не были полностью сожжены, их тела остались и должны были быть удалены (Лев. 10: 4-5). Трактат Вавилонского Талмуда Санхедрин 52a понимает, что огонь, исходящий от Бога, только поглотил их внутренности, оставив их тело и одежду нетронутыми.

В объяснении возможного нарушения Надава и Авиху Вайикра Рабба 20: 8 объясняет, что грех произошел во Святом Святых перед Ковчегом. Этот подход также встречается в мидраше Торат Коханим и других источниках посредством объяснение смысла места, где был принесен чуждый огонь, перед Господом2. Эта связь между смертью и Ковчегом напоминает эпизод Озы, который, когда Ковчег был перенесен из Ваала Иудейского в Иерусалим, потянулся к Ковчегу и схватил это, потому что волы споткнулись (2 Царств 6: 6). Он был убит на месте за свою неосторожность (2 Цар. 6: 7).

Понимание того, что Ковчег Завета был электрическим устройством, появилось вскоре после изобретения Лейденской банки в 1745 году. Это была примитивная батарея, первое устройство, которое могло хранить электрический заряд, и оно было сделано из очень простых материалов3. Несколько лет спустя один из основателей науки о электричестве Георг Вильгельм Лихтенберг (1743-1799) отметил, что структура Ковчега Завета похожа на лейденскую банку4.

В терминологии физики, лейденский сосуд представляет собой конденсатор, хранящий большое количество статического электричества. Внутренняя и внешняя поверхности банки хранят одинаковые, но противоположные заряды. Чем больше он заряжен статическим электричеством, тем сильнее становится напряжение в контейнере. По словам Лихтенберга, ковчег был, по сути, большой мощной лейденской банкой, способной передавать высоковольтный разряд любому, кто касается ковчега, особенно области зазора между херувимами над ковчегом. Древесина ковчега действовала как изолятор, отделяя золото с высокой проводимостью по обе стороны от дерева. Электрические заряды накапливались в Ковчеге в сухой пустынной среде; заряд так же накапливался движением шерсти в покрывале напротив внешнего слоя золота. Два херувима Ковчега на проводящей крышке Ковчега были положительными и отрицательными клеммами. Один из херувимов был связан с внешним отрицательным слоем золота, другой херувим был связан с внутренним, положительным слоем золота. Это объясняет, почему Ковчег должен был иметь внутренний слой золота, хотя его никогда не было видно.

Идея Лихтенберга была распространена в научно-популярной литературе 1800-х годов. Появились статьи, описывающие Ковчег Завета как «очень дорогой, но очень совершенный лейденский сосуд» 5 или в аналогичных терминах.6 Теория эта попала в более необычную религиозную литературу того времени7, а также была опубликована в газетах8. Это базовое объяснение было далее популяризировано литературным деятелем Фрэнсисом Понжем в его книге «Le Grand Recueil», впервые опубликованной в 1961 году. Там он заявляет: «Ковчег завета… можно понимать как очень умный конденсатор… вполне готовый подвергнуть нечестивых электрическому удару»9. Эти объяснения обычно рассматриваются как попытки демистифицировать Ковчег и заменить силу Бога человеческими технологиями10.

Хотя некоторые современные традиционные еврейские авторы отмечают, что «древние израильтяне думали о святости (чистоте) и нечистоте так же, как мы думаем об электричестве… приближение к нему… означало верную смерть» 11, идея электрического Ковчега Завета не была принята в среде традиционных комментариев. В то время как разделение моря описывается как происходящее из-за сильного восточного ветра (Исх. 14:21) и гибель последователей Кораха – в результате землетрясения (Числ. 16: 31-33), в Библии нет указания на естественный, природный механизм, послуживший смерти Надава и Авиху. Так, как Библия представляет их смерть, это был чисто сверхъестественный акт, не связанный ни с каким природным или физическим компонентом.

Посвящение: я посвящаю эту статью памяти моих родителей, Соломона Ньюмана (z'l) и Анны Ньюман (z'l).

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Доктор Стивен Ньюман имеет ученую степень по химической инженерии и докторскую степень по физической химии. Его биография встречается в книге «Кто есть кто в науке и технике», «Кто есть кто в Америке» и «Кто есть кто в мире».