Кабанов - Старообрядцы владимирских и костромских земель
С крушением советской идеологии в российском обществе появилась настоятельная необходимость в новых духовных ориентирах. Желание обрести исконные, не навязанные кем-то извне корни волей-неволей приводит к возрождению элементов старообрядческого мировоззрения. Упоение собственной вековой культурой, обращение к национальным устоям и канонам, отеческая истовая духовность - все то, что долгое время было характерно для традиционного русского мира, очень актуально сейчас. Старообрядчество - это те корни, за которые можно держаться.
Андрей Евгеньевич Кабанов - Старообрядцы владимирских и костромских земель
Издательство ИПК «ПресСто», 2010 год - 220 с.
ISBN 978-5-903595-65-5
Андрей Евгеньевич Кабанов - Старообрядцы владимирских и костромских земель – Содержание
Предисловие
Введение
Глава 1. Старообрядческие согласия
- 1.1. Поповцы (беглопоповцы, австрийцы, неокружники)
- 1.2. Поморцы
- 1.3. Федосеевцы (старопоморцы)
- 1.4. Филипповцы
- 1.5. Спасовцы (Спасово согласие, нетовщина)
- 1.6. Странники (бегуны)
Глава 2. Культовые места староверов
- 2.1. Молитвенные сооружения
- 2.2. Соковская часовня в Иванове
- 2.3. Дуниловские раскольники
- 2.4. Старообрядческие кладбища
Глава 3. Государственная политика в отношении старообрядцев
- 3.1. Государево дело
- 3.2. Православные братства в борьбе с расколом
- 3.3. Советская власть в борьбе со староверием
Глава 4. Старообрядческие промышленники и предприниматели
- 4.1. «Купецкая вера» и начало текстильной промышленности
- 4.2. Единоверие как альтернатива старообрядчеству
- 4.3. Лица и судьбы: галерея староверов-предпринимателей
Глава 5. Старообрядческое искусство
Заключение
- Приложение 1. Хлысты (христоверы) во владимирских и костромских землях
- Приложение 2. Скопцы во владимирских и костромских землях
- Приложение 3. Куличихина Ольга Ивановна-жизнь вопреки: кинешемские старообрядцы-странники в военные сороковые годы (по материалам архива УФСБ Ивановской области)
- Приложение 4. Страсти о мельнице: как поссорились Александр Васильевич и Федор Михайлович (старообрядцы- странники в начале XX века)
- Приложение 5. Шуйский процесс «красной смерти»
- Приложение 6. Судьба книжного собрания ковровских купцов Першиных
- Приложение 7. Жил как хотел: ивановский фабрикант А.Н. Шодчин
- Приложение 8. Протокол допроса обвиняемого Берсенева Александра Петровича (Василий)
Список литературы
Список сокращений
Андрей Евгеньевич Кабанов - Старообрядцы владимирских и костромских земель – Введение
Старообрядчество - явление хоть и давнее, изучаемое и, в общем-то, известное, но загадочное и в высшей мере парадоксальное. Исследователи не раз отмечали сочетание в старообрядчестве, казалось бы, несовместимых предметов. С одной стороны, это поразительный динамизм, постоянный поиск новых путей, передовые технологии в производстве, а с другой - длительные богослужения, изнурительные посты, многочисленные нормы и запреты в повседневной жизни, отказ от любых нововведений, готовность умереть за букву в слове. С одной стороны, религиозные мотивы, по которым старообрядцы выделялись из основной массы, заставляли их углубляться в духовные вопросы, что способствовало, помимо прочего, широкому освоению грамотности в их среде, с другой - старая вера широко была распространена среди богословски необразованного крестьянства и усваивалась подчас исключительно на бытовом уровне: двоеперстие, восьмиконечный крест, лестовка, Исусова молитва, хождение посолонь и т.д.
Старообрядчество - это часть нашей истории, многие его представители заслуженно считаются гордостью России. Основательность старообрядцев позволила им накопить капиталы, а природная смекалка - выгодно вложить их в производство. При этом власть, внешне настроенная к старообрядцам крайне негативно, пользовалась их деньгами и услугами. На каждую коронацию и на каждое рождение наследника престола богатые старообрядческие общины делали дорогие и обильные подарки. Во время войн на пожертвованные староверами деньги строились госпитали, железные дороги, коммуникации. Из старообрядцев на фронте комплектовались целые полки. Сильные и волевые, не склонные к подчинению начальству, образованные и здравомыслящие, предприимчивые, трезвые, терпеливые - такими рисуют старообрядцев современники.
Роль старообрядчества в российской истории полностью не осмыслена и не оценена по достоинству. Конечно, любое обобщение условно, но очевидно, что культурные интересы старообрядцев значительно превосходили интересы среднестатистического жителя России. Широко в старообрядческой среде была распространена грамотность. Почти поголовная образованность раскольников связана с непростыми условиями жизни, с гонениями на них. Нехватка собственных священников из-за распрей с официальной церковью привела к тому, что староверы были вынуждены самостоятельно читать и толковать священные тексты. Любой старовер постоянно стоял перед необходимостью быть готовым к богословскому спору, а такие занятия очень хорошо тренируют умственные способности. Умение точно просчитывать ходы очень помогало, кстати сказать, в ведении торговых дел. Историк Н.И. Костомаров высказывался с еще большей прямолинейностью: «Раскол расшевелил спавший мозг русского человека» и «был крупным явлением народного умственного прогресса».
Отличались старообрядцы и своей духовной и социальной активностью. Общеизвестно, что религия, нравственные устои, круг общения и особенности мировоззрения накладывают отпечаток на хозяйственную деятельность человека. Часто в экономическом плане старообрядцы были более успешны, чем сторонники официального православия. Особенно это касается рассматриваемого нами региона владимирских и костромских земель. Наконец, старообрядцы лучше сохранили старый русский быт, фольклор и прикладное искусство старой московской Руси.
Долгое время говорить объективно о старообрядцах было нельзя - мешали религиозные, властные, идеологические запреты. Наверное, только сейчас появилась возможность исследовать старообрядчество без оглядки на официальные установки, можно дать реальную оценку роли староверов в экономической, социальной, культурной и духовной жизни российского народа.
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