С крушением советской идеологии в российском обществе появилась настоятельная необходимость в новых духовных ориентирах. Желание обрести исконные, не навязанные кем-то извне корни волей-неволей приводит к возрождению элементов старообрядческого мировоззрения. Упоение собственной вековой культурой, обращение к национальным устоям и канонам, отеческая истовая духовность - все то, что долгое время было характерно для традиционного русского мира, очень актуально сейчас. Старообрядчество - это те корни, за которые можно держаться.

Андрей Евгеньевич Кабанов - Старообрядцы владимирских и костромских земель

Издательство ИПК «ПресСто», 2010 год - 220 с.

ISBN 978-5-903595-65-5

Андрей Евгеньевич Кабанов - Старообрядцы владимирских и костромских земель – Содержание

Предисловие

Введение

Глава 1. Старообрядческие согласия

1.1. Поповцы (беглопоповцы, австрийцы, неокружники)

1.2. Поморцы

1.3. Федосеевцы (старопоморцы)

1.4. Филипповцы

1.5. Спасовцы (Спасово согласие, нетовщина)

1.6. Странники (бегуны)

Глава 2. Культовые места староверов

2.1. Молитвенные сооружения

2.2. Соковская часовня в Иванове

2.3. Дуниловские раскольники

2.4. Старообрядческие кладбища

Глава 3. Государственная политика в отношении старообрядцев

3.1. Государево дело

3.2. Православные братства в борьбе с расколом

3.3. Советская власть в борьбе со староверием

Глава 4. Старообрядческие промышленники и предприниматели

4.1. «Купецкая вера» и начало текстильной промышленности

4.2. Единоверие как альтернатива старообрядчеству

4.3. Лица и судьбы: галерея староверов-предпринимателей

Глава 5. Старообрядческое искусство

Заключение

Приложение 1. Хлысты (христоверы) во владимирских и костромских землях

Приложение 2. Скопцы во владимирских и костромских землях

Приложение 3. Куличихина Ольга Ивановна-жизнь вопреки: кинешемские старообрядцы-странники в военные сороковые годы (по материалам архива УФСБ Ивановской области)

Приложение 4. Страсти о мельнице: как поссорились Александр Васильевич и Федор Михайлович (старообрядцы- странники в начале XX века)

Приложение 5. Шуйский процесс «красной смерти»

Приложение 6. Судьба книжного собрания ковровских купцов Першиных

Приложение 7. Жил как хотел: ивановский фабрикант А.Н. Шодчин

Приложение 8. Протокол допроса обвиняемого Берсенева Александра Петровича (Василий)

Список литературы

Список сокращений

Андрей Евгеньевич Кабанов - Старообрядцы владимирских и костромских земель – Введение

Старообрядчество - явление хоть и давнее, изучаемое и, в общем-то, известное, но загадочное и в высшей мере парадоксальное. Исследователи не раз отмечали сочетание в старообрядчестве, казалось бы, несовместимых предметов. С одной стороны, это поразительный динамизм, постоянный поиск новых путей, передовые технологии в производстве, а с другой - длительные богослужения, изнурительные посты, многочисленные нормы и запреты в повседневной жизни, отказ от любых нововведений, готовность умереть за букву в слове. С одной стороны, религиозные мотивы, по которым старообрядцы выделялись из основной массы, заставляли их углубляться в духовные вопросы, что способствовало, помимо прочего, широкому освоению грамотности в их среде, с другой - старая вера широко была распространена среди богословски необразованного крестьянства и усваивалась подчас исключительно на бытовом уровне: двоеперстие, восьмиконечный крест, лестовка, Исусова молитва, хождение посолонь и т.д.

Старообрядчество - это часть нашей истории, многие его представители заслуженно считаются гордостью России. Основательность старообрядцев позволила им накопить капиталы, а природная смекалка - выгодно вложить их в производство. При этом власть, внешне настроенная к старообрядцам крайне негативно, пользовалась их деньгами и услугами. На каждую коронацию и на каждое рождение наследника престола богатые старообрядческие общины делали дорогие и обильные подарки. Во время войн на пожертвованные староверами деньги строились госпитали, железные дороги, коммуникации. Из старообрядцев на фронте комплектовались целые полки. Сильные и волевые, не склонные к подчинению начальству, образованные и здравомыслящие, предприимчивые, трезвые, терпеливые - такими рисуют старообрядцев современники.

Роль старообрядчества в российской истории полностью не осмыслена и не оценена по достоинству. Конечно, любое обобщение условно, но очевидно, что культурные интересы старообрядцев значительно превосходили интересы среднестатистического жителя России. Широко в старообрядческой среде была распространена грамотность. Почти поголовная образованность раскольников связана с непростыми условиями жизни, с гонениями на них. Нехватка собственных священников из-за распрей с официальной церковью привела к тому, что староверы были вынуждены самостоятельно читать и толковать священные тексты. Любой старовер постоянно стоял перед необходимостью быть готовым к богословскому спору, а такие занятия очень хорошо тренируют умственные способности. Умение точно просчитывать ходы очень помогало, кстати сказать, в ведении торговых дел. Историк Н.И. Костомаров высказывался с еще большей прямолинейностью: «Раскол расшевелил спавший мозг русского человека» и «был крупным явлением народного умственного прогресса».

Отличались старообрядцы и своей духовной и социальной активностью. Общеизвестно, что религия, нравственные устои, круг общения и особенности мировоззрения накладывают отпечаток на хозяйственную деятельность человека. Часто в экономическом плане старообрядцы были более успешны, чем сторонники официального православия. Особенно это касается рассматриваемого нами региона владимирских и костромских земель. Наконец, старообрядцы лучше сохранили старый русский быт, фольклор и прикладное искусство старой московской Руси.

Долгое время говорить объективно о старообрядцах было нельзя - мешали религиозные, властные, идеологические запреты. Наверное, только сейчас появилась возможность исследовать старообрядчество без оглядки на официальные установки, можно дать реальную оценку роли староверов в экономической, социальной, культурной и духовной жизни российского народа.