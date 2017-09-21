Козлов - Западное христианство: взгляд с Востока
Приступая к изучению сравнительного богословия, как и всякого нового предмета, полезно задать себе вопросы: что изучает этот предмет и зачем нужно его изучение?
Ответ на первый вопрос достаточно прост: сравнительное богословие изучает краткую историю и наиболее существенные догматические заблуждения основных неправославных исповеданий. К ним относятся следующие:
1. Римский католицизм, который откололся от единства Вселенской Церкви в 1054 г., заявив о своем первенствующем положении среди остальных Церквей. Это крупнейшая и политически наиболее мощная из всех христианских конфессий, находящихся вне видимой церковной ограды. Более всего христиан мира обымает именно Римско-католическая Церковь.
2. Протестантские конфессии, отделившиеся от римско-католической веры начиная с XVI столетия в ходе движения Реформации. Протестантизм сам очень скоро разделился на отдельные ветви, отражающие сложившиеся под влиянием исторических обстоятельств особенности христианского вероучения в государствах средневековой Европы. Помимо крупных ветвей в протестантизме возникает начиная с XVIII в. и по настоящее время множество отдельных движений и сект.
Протоиерей Максим Козлов, Д. П. Огицкий - Западное христианство: взгляд с Востока
М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2009. 608 с.
ISBN: 978-5-7533-0319-6
Протоиерей Максим Козлов, Д. П. Огицкий - Западное христианство: взгляд с Востока - Оглавление
От автора
Предисловие
Глава I Введение в сравнительное богословие
- Сравнительное богословие как дисциплина
- Содержание курса и цель изучения сравнительного богословия
- Отношение Православной Церкви к инославным конфессиям
- Три чиноприема инославных
Глава II Римский католицизм
- Основные догматические и обрядовые отличия римско-католического вероучения
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Римско-католическое учение о власти папы над Церковью
- Различие в понимании учения о Церкви православием и католицизмом
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Догматические предпосылки римско-католического учения о власти папы
- Папа как преемник апостола Петра
- Получил ли апостол Петр власть от Христа?
- Отношение апостола Петра к другим апостолам
- Роль Римского епископа и Римской кафедры в Древней Церкв
- Светская власть папы. «Дарственная Константина»
- Конфликт пап с Константинопольской Церковью
- Константинопольский Свято-Софийский Собор 879 г.
- После Свято-Софийского Собора
- Завершительный акт разделения Церквей
- Римско-католическая Церковь как абсолютная монархия
- Догмат об учительной непогрешимости папы
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Римско-католическое учение об исхождении Святого Духа от Отца и Сына (Filioque)
- Догматическая сущность учения о Filioque
- Filioque и православный Восток
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Римско-католическое учение о спасении
- Римско-католическое учение о первородном грехе
- Римско-католическое учение об удовлетворении Богу за грехи
- Римско-католическое учение о чистилище
- Римско-католическое учение о сокровищнице заслуг и индульгенциях
- Католическая мариология
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Римско-католическая сакраментология
- Таинство крещения
- Таинство миропомазания
- Таинство Евхаристии
- Таинство исповеди
- Таинство соборования
- Таинство священства
- Таинство брака
- Особенности римско-католического нравоучения
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Другие особенности римско-католического богословия и церковной практики
- Священное Писание и Священное Предание
- Посты
- Римско-католическая Церковь после II Ватиканского Собора
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Современное положение и структура Римско-католической Церкви
- Епархиальные структуры, духовенство, монашество
- Пресвитеры и диаконы в Римско-католической Церкви
- Монашеские и полумонашеские организации Римско-католической Церкви
Глава III Протестантизм
- Римско-католическая Церковь накануне Реформации. Место протестантизма в истории христианства
- Предвестники и предшественники Реформации
- Начало протестантизма. От первого выступления Лютера до Нюрнбергского договора 1532 г.
- Немецкая Реформация от Нюрнбергского
- мира 1532 г. до Вестфальского мира 1648 г.
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Разбор догматического учения лютеранства
- Источники
- Учение о Священном Писании и Священном Предании
- Лютеранское учение о спасении и оправдани одной верой
- Учение о Церкви
- Учение о Таинствах и их числе
- Отвержение живой связи между Церковью земной и небесной
- Историческое значение лютеранской Реформации
- Швейцарская Реформация.
- Ульрих Цвингли (1484-1531)
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Реформация Жана Кальвина
- Вероучение кальвинистов. Символические книги кальвинистов
- Реформатское вероучение
- Распространение и развитие кальвинизма. Гугеноты. Пуритане
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Англиканство
- История английской Реформации
- Англиканское вероучение
- Церковная иерархия. Проблема женского священства
- Англиканское содружество
ГЛАВАIV Русская Православная Церковь и экуменические движение: обзор истории отношений и сегодняшнее состояние. Римско-католическая Церковь как экуменический партнер Русской Православной Церкви
ПРИЛОЖЕНИЯ
- ПРИЛОЖЕНИЕ I Суждения иерархов, богословов и подвижников благочестия Русской Православной Церкви XIX—XX вв. об отношении к инославию, экуменическому движению, а также по вопросу о восстановлении межхристианского единства
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ПРИЛОЖЕНИЕ ІІ Основные принципы отношения Русской Православной Церкви к инославию
- 1. Единство Церкви и грех человеческих разделений
- 2. Стремление к восстановлению единства
- 3. Православное свидетельство инославному миру
- 4. Диалог с инославием
- 5. Многосторонние диалоги и участие в работе межхристианских организаций
- 6. Отношения Русской Православной Церкви с инославием на ее канонической территории
- 7. Внутренние задачи в связи с диалогом с инославием
- Заключение
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ПРИЛОЖЕНИЕ III История и характеристика богословских диалогов с инославием
- Отношения с Древними Восточными (дохалкидонскими) Церквами
- Отношения с Римско-католической Церковью.
- Участие в международных христианских организациях и диалогах с экуменическим движением
- ПРИЛОЖЕНИЕ IV Об отношении Православной Церкви к инославным вероисповеданиям и межконфессиональным организациям
Протоиерей Максим Козлов, Д. П. Огицкий - Западное христианство: взгляд с Востока - Предисловие
На протяжении многовековой истории Церкви Христовой, от начала ее исторического бытия и до наших дней, она проходит сложный процесс постоянного преодоления вероучительных, канонических и практических заблуждений, затрагивающих фактически все стороны ее существования.
Уже в апостольское время единство веры и единство Церкви Христовой подвергались испытаниям вследствие деятельности лжеучителей и наличия греховных разделений в христианской среде. Об этих лжеучителях и разделениях часто упоминается в апостольских посланиях (например, 1 Ин 4, 1; 2 Пет 2, 1; Рим 16, 17). Конечно, не всякий спор вел к разделению и отпадению от Церкви. В некоторых случаях богословские споры служили даже большему углублению в спорный предмет и лучшему выявлению истины. Надлежит быть и разномыслиям между вами, — говорит апостол Павел, — дабы открылись между вами искусные (1 Кор 11, 19). Необходимо, однако, чтобы диалог между разномыслящими велся в духе взаимной любви и сопронож дался чувством ответственности перед Богом и Церковью. Греховное разномыслие вело к возникновению ересей и отпадению от Церкви. История Церкви знает много таких примеров.
В самые первые века существования христианства это были: докетизм (I), монтанизм (II), новатианство (III), арианство и донатизм (IV), несторианство и монофизитство (V), монофелитство (VII), иконоборчество (VIII). Крупнейшее отпадение от православия западной части христианского мира на почве преувеличенных представлений о власти Римского папы произошло в XI в. В XVI в. от Римско-католической Церкви отделились в результате реформационного движения протестанты (лютеране, кальвинисты, англикане), раздробившиеся потом на ряд конфессий и деноминаций.
Значение ересей и расколов в церковной истории состоит в том, что они побуждали Церковь к более подробному раскрытию и более точному формулированию своего учения, к его систематизации. Следует отметить, что вероучительные споры всегда волновали Восток гораздо больше, чем Римскую Церковь, которая с самого начала более бдительно следила за всем, что касается земного устроения и порядка. Вся тяжесть многовековой борьбы за догматические устои Церкви почти всецело выстрадана одним греческим Востоком.
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