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Козлов - Западное христианство: взгляд с Востока

Протоиерей Максим Козлов - Западное христианство: взгляд с Востока
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, History, Religious Studies Atheism
Приступая к изучению сравнительного богословия, как и всякого нового предмета, полезно задать себе вопросы: что изучает этот предмет и зачем нужно его изучение?
Ответ на первый вопрос достаточно прост: сравнительное богословие изучает краткую историю и наиболее существенные догматические заблуждения основных неправославных исповеданий. К ним относятся следующие:
1. Римский католицизм, который откололся от единства Вселенской Церкви в 1054 г., заявив о своем первенствующем положении среди остальных Церквей. Это крупнейшая и политически наиболее мощная из всех христианских конфессий, находящихся вне видимой церковной ограды. Более всего христиан мира обымает именно Римско-католическая Церковь.
2. Протестантские конфессии, отделившиеся от римско-католической веры начиная с XVI столетия в ходе движения Реформации. Протестантизм сам очень скоро разделился на отдельные ветви, отражающие сложившиеся под влиянием исторических обстоятельств особенности христианского вероучения в государствах средневековой Европы. Помимо крупных ветвей в протестантизме возникает начиная с XVIII в. и по настоящее время множество отдельных движений и сект.

Протоиерей Максим Козлов, Д. П. Огицкий - Западное христианство: взгляд с Востока

М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2009. 608 с.
ISBN: 978-5-7533-0319-6

Протоиерей Максим Козлов, Д. П. Огицкий - Западное христианство: взгляд с Востока - Оглавление

От автора
Предисловие
Глава I Введение в сравнительное богословие
  • Сравнительное богословие как дисциплина
  • Содержание курса и цель изучения сравнительного богословия
  • Отношение Православной Церкви к инославным конфессиям
  • Три чиноприема инославных
Глава II Римский католицизм
  • Основные догматические и обрядовые отличия римско-католического вероучения
  • Римско-католическое учение о власти папы над Церковью
    • Различие в понимании учения о Церкви православием и католицизмом
    • Догматические предпосылки римско-католического учения о власти папы
      • Папа как преемник апостола Петра
      • Получил ли апостол Петр власть от Христа?
      • Отношение апостола Петра к другим апостолам
    • Роль Римского епископа и Римской кафедры в Древней Церкв
    • Светская власть папы. «Дарственная Константина»
    • Конфликт пап с Константинопольской Церковью
    • Константинопольский Свято-Софийский Собор 879 г.
    • После Свято-Софийского Собора
    • Завершительный акт разделения Церквей
    • Римско-католическая Церковь как абсолютная монархия
    • Догмат об учительной непогрешимости папы
  • Римско-католическое учение об исхождении Святого Духа от Отца и Сына (Filioque)
    • Догматическая сущность учения о Filioque
    • Filioque и православный Восток
  • Римско-католическое учение о спасении
    • Римско-католическое учение о первородном грехе
    • Римско-католическое учение об удовлетворении Богу за грехи
    • Римско-католическое учение о чистилище
    • Римско-католическое учение о сокровищнице заслуг и индульгенциях
  • Католическая мариология
  • Римско-католическая сакраментология
    • Таинство крещения
    • Таинство миропомазания
    • Таинство Евхаристии
    • Таинство исповеди
    • Таинство соборования
    • Таинство священства
    • Таинство брака
    • Особенности римско-католического нравоучения
  • Другие особенности римско-католического богословия и церковной практики
    • Священное Писание и Священное Предание
    • Посты
  • Римско-католическая Церковь после II Ватиканского Собора
  • Современное положение и структура Римско-католической Церкви
    • Епархиальные структуры, духовенство, монашество
    • Пресвитеры и диаконы в Римско-католической Церкви
    • Монашеские и полумонашеские организации Римско-католической Церкви
Глава III Протестантизм
  • Римско-католическая Церковь накануне Реформации. Место протестантизма в истории христианства
  • Предвестники и предшественники Реформации
  • Начало протестантизма. От первого выступления Лютера до Нюрнбергского договора 1532 г.
  • Немецкая Реформация от Нюрнбергского
  • мира 1532 г. до Вестфальского мира 1648 г.
  • Разбор догматического учения лютеранства
    • Источники
    • Учение о Священном Писании и Священном Предании
    • Лютеранское учение о спасении и оправдани одной верой
    • Учение о Церкви
    • Учение о Таинствах и их числе
    • Отвержение живой связи между Церковью земной и небесной
  • Историческое значение лютеранской Реформации
  • Швейцарская Реформация.
  • Ульрих Цвингли (1484-1531)
  • Реформация Жана Кальвина
    • Вероучение кальвинистов. Символические книги кальвинистов
    • Реформатское вероучение
  • Распространение и развитие кальвинизма. Гугеноты. Пуритане
  • Англиканство
    • История английской Реформации
    • Англиканское вероучение
    • Церковная иерархия. Проблема женского священства
    • Англиканское содружество
ГЛАВАIV Русская Православная Церковь и экуменические движение: обзор истории отношений и сегодняшнее состояние. Римско-католическая Церковь как экуменический партнер Русской Православной Церкви
ПРИЛОЖЕНИЯ
  • ПРИЛОЖЕНИЕ I Суждения иерархов, богословов и подвижников благочестия Русской Православной Церкви XIX—XX вв. об отношении к инославию, экуменическому движению, а также по вопросу о восстановлении межхристианского единства
  • ПРИЛОЖЕНИЕ ІІ Основные принципы отношения Русской Православной Церкви к инославию
    • 1. Единство Церкви и грех человеческих разделений
    • 2. Стремление к восстановлению единства
    • 3. Православное свидетельство инославному миру
    • 4. Диалог с инославием
    • 5. Многосторонние диалоги и участие в работе межхристианских организаций
    • 6. Отношения Русской Православной Церкви с инославием на ее канонической территории
    • 7. Внутренние задачи в связи с диалогом с инославием
    • Заключение
  • ПРИЛОЖЕНИЕ III История и характеристика богословских диалогов с инославием
    • Отношения с Древними Восточными (дохалкидонскими) Церквами
    • Отношения с Римско-католической Церковью.
    • Участие в международных христианских организациях и диалогах с экуменическим движением
  • ПРИЛОЖЕНИЕ IV Об отношении Православной Церкви к инославным вероисповеданиям и межконфессиональным организациям

Протоиерей Максим Козлов, Д. П. Огицкий - Западное христианство: взгляд с Востока - Предисловие

На протяжении многовековой истории Церкви Христовой, от начала ее исторического бытия и до наших дней, она проходит сложный процесс постоянного преодоления вероучительных, канонических и практических заблуждений, затрагивающих фактически все стороны ее существования.
Уже в апостольское время единство веры и единство Церкви Христовой подвергались испытаниям вследствие деятельности лжеучителей и наличия греховных разделений в христианской среде. Об этих лжеучителях и разделениях часто упоминается в апостольских посланиях (например, 1 Ин 4, 1; 2 Пет 2, 1; Рим 16, 17). Конечно, не всякий спор вел к разделению и отпадению от Церкви. В некоторых случаях богословские споры служили даже большему углублению в спорный предмет и лучшему выявлению истины. Надлежит быть и разномыслиям между вами, — говорит апостол Павел, — дабы открылись между вами искусные (1 Кор 11, 19). Необходимо, однако, чтобы диалог между разномыслящими велся в духе взаимной любви и сопронож дался чувством ответственности перед Богом и Церковью. Греховное разномыслие вело к возникновению ересей и отпадению от Церкви. История Церкви знает много таких примеров.
В самые первые века существования христианства это были: докетизм (I), монтанизм (II), новатианство (III), арианство и донатизм (IV), несторианство и монофизитство (V), монофелитство (VII), иконоборчество (VIII). Крупнейшее отпадение от православия западной части христианского мира на почве преувеличенных представлений о власти Римского папы произошло в XI в. В XVI в. от Римско-католической Церкви отделились в результате реформационного движения протестанты (лютеране, кальвинисты, англикане), раздробившиеся потом на ряд конфессий и деноминаций.
Значение ересей и расколов в церковной истории состоит в том, что они побуждали Церковь к более подробному раскрытию и более точному формулированию своего учения, к его систематизации. Следует отметить, что вероучительные споры всегда волновали Восток гораздо больше, чем Римскую Церковь, которая с самого начала более бдительно следила за всем, что касается земного устроения и порядка. Вся тяжесть многовековой борьбы за догматические устои Церкви почти всецело выстрадана одним греческим Востоком.
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Rating 5.0 / 5
Added 21.09.2017
Author brat Andron
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