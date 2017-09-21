Приступая к изучению сравнительного богословия, как и всякого нового предмета, полезно задать себе вопросы: что изучает этот предмет и зачем нужно его изучение?

Ответ на первый вопрос достаточно прост: сравнительное богословие изучает краткую историю и наиболее существенные догматические заблуждения основных неправославных исповеданий. К ним относятся следующие:

1. Римский католицизм, который откололся от единства Вселенской Церкви в 1054 г., заявив о своем первенствующем положении среди остальных Церквей. Это крупнейшая и политически наиболее мощная из всех христианских конфессий, находящихся вне видимой церковной ограды. Более всего христиан мира обымает именно Римско-католическая Церковь.

2. Протестантские конфессии, отделившиеся от римско-католической веры начиная с XVI столетия в ходе движения Реформации. Протестантизм сам очень скоро разделился на отдельные ветви, отражающие сложившиеся под влиянием исторических обстоятельств особенности христианского вероучения в государствах средневековой Европы. Помимо крупных ветвей в протестантизме возникает начиная с XVIII в. и по настоящее время множество отдельных движений и сект.

Протоиерей Максим Козлов, Д. П. Огицкий - Западное христианство: взгляд с Востока

М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2009. 608 с.

ISBN: 978-5-7533-0319-6

Протоиерей Максим Козлов, Д. П. Огицкий - Западное христианство: взгляд с Востока - Оглавление

От автора

Предисловие

Глава I Введение в сравнительное богословие

Сравнительное богословие как дисциплина

Содержание курса и цель изучения сравнительного богословия

Отношение Православной Церкви к инославным конфессиям

Три чиноприема инославных

Глава II Римский католицизм

Основные догматические и обрядовые отличия римско-католического вероучения

Римско-католическое учение о власти папы над Церковью Различие в понимании учения о Церкви православием и католицизмом Догматические предпосылки римско-католического учения о власти папы Папа как преемник апостола Петра Получил ли апостол Петр власть от Христа? Отношение апостола Петра к другим апостолам Роль Римского епископа и Римской кафедры в Древней Церкв Светская власть папы. «Дарственная Константина» Конфликт пап с Константинопольской Церковью Константинопольский Свято-Софийский Собор 879 г. После Свято-Софийского Собора Завершительный акт разделения Церквей Римско-католическая Церковь как абсолютная монархия Догмат об учительной непогрешимости папы

Римско-католическое учение об исхождении Святого Духа от Отца и Сына (Filioque) Догматическая сущность учения о Filioque Filioque и православный Восток

Римско-католическое учение о спасении Римско-католическое учение о первородном грехе Римско-католическое учение об удовлетворении Богу за грехи Римско-католическое учение о чистилище Римско-католическое учение о сокровищнице заслуг и индульгенциях

Католическая мариология

Римско-католическая сакраментология Таинство крещения Таинство миропомазания Таинство Евхаристии Таинство исповеди Таинство соборования Таинство священства Таинство брака Особенности римско-католического нравоучения

Другие особенности римско-католического богословия и церковной практики Священное Писание и Священное Предание Посты

Римско-католическая Церковь после II Ватиканского Собора

Современное положение и структура Римско-католической Церкви Епархиальные структуры, духовенство, монашество Пресвитеры и диаконы в Римско-католической Церкви Монашеские и полумонашеские организации Римско-католической Церкви



Глава III Протестантизм

Римско-католическая Церковь накануне Реформации. Место протестантизма в истории христианства

Предвестники и предшественники Реформации

Начало протестантизма. От первого выступления Лютера до Нюрнбергского договора 1532 г.

Немецкая Реформация от Нюрнбергского

мира 1532 г. до Вестфальского мира 1648 г.

Разбор догматического учения лютеранства Источники Учение о Священном Писании и Священном Предании Лютеранское учение о спасении и оправдани одной верой Учение о Церкви Учение о Таинствах и их числе Отвержение живой связи между Церковью земной и небесной

Историческое значение лютеранской Реформации

Швейцарская Реформация.

Ульрих Цвингли (1484-1531)

Реформация Жана Кальвина Вероучение кальвинистов. Символические книги кальвинистов Реформатское вероучение

Распространение и развитие кальвинизма. Гугеноты. Пуритане

Англиканство История английской Реформации Англиканское вероучение Церковная иерархия. Проблема женского священства Англиканское содружество



ГЛАВАIV Русская Православная Церковь и экуменические движение: обзор истории отношений и сегодняшнее состояние. Римско-католическая Церковь как экуменический партнер Русской Православной Церкви

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ I Суждения иерархов, богословов и подвижников благочестия Русской Православной Церкви XIX—XX вв. об отношении к инославию, экуменическому движению, а также по вопросу о восстановлении межхристианского единства

ПРИЛОЖЕНИЕ ІІ Основные принципы отношения Русской Православной Церкви к инославию 1. Единство Церкви и грех человеческих разделений 2. Стремление к восстановлению единства 3. Православное свидетельство инославному миру 4. Диалог с инославием 5. Многосторонние диалоги и участие в работе межхристианских организаций 6. Отношения Русской Православной Церкви с инославием на ее канонической территории 7. Внутренние задачи в связи с диалогом с инославием Заключение

ПРИЛОЖЕНИЕ III История и характеристика богословских диалогов с инославием Отношения с Древними Восточными (дохалкидонскими) Церквами Отношения с Римско-католической Церковью. Участие в международных христианских организациях и диалогах с экуменическим движением

ПРИЛОЖЕНИЕ IV Об отношении Православной Церкви к инославным вероисповеданиям и межконфессиональным организациям

Протоиерей Максим Козлов, Д. П. Огицкий - Западное христианство: взгляд с Востока - Предисловие

На протяжении многовековой истории Церкви Христовой, от начала ее исторического бытия и до наших дней, она проходит сложный процесс постоянного преодоления вероучительных, канонических и практических заблуждений, затрагивающих фактически все стороны ее существования.

Уже в апостольское время единство веры и единство Церкви Христовой подвергались испытаниям вследствие деятельности лжеучителей и наличия греховных разделений в христианской среде. Об этих лжеучителях и разделениях часто упоминается в апостольских посланиях (например, 1 Ин 4, 1; 2 Пет 2, 1; Рим 16, 17). Конечно, не всякий спор вел к разделению и отпадению от Церкви. В некоторых случаях богословские споры служили даже большему углублению в спорный предмет и лучшему выявлению истины. Надлежит быть и разномыслиям между вами, — говорит апостол Павел, — дабы открылись между вами искусные (1 Кор 11, 19). Необходимо, однако, чтобы диалог между разномыслящими велся в духе взаимной любви и сопронож дался чувством ответственности перед Богом и Церковью. Греховное разномыслие вело к возникновению ересей и отпадению от Церкви. История Церкви знает много таких примеров.

В самые первые века существования христианства это были: докетизм (I), монтанизм (II), новатианство (III), арианство и донатизм (IV), несторианство и монофизитство (V), монофелитство (VII), иконоборчество (VIII). Крупнейшее отпадение от православия западной части христианского мира на почве преувеличенных представлений о власти Римского папы произошло в XI в. В XVI в. от Римско-католической Церкви отделились в результате реформационного движения протестанты (лютеране, кальвинисты, англикане), раздробившиеся потом на ряд конфессий и деноминаций.

Значение ересей и расколов в церковной истории состоит в том, что они побуждали Церковь к более подробному раскрытию и более точному формулированию своего учения, к его систематизации. Следует отметить, что вероучительные споры всегда волновали Восток гораздо больше, чем Римскую Церковь, которая с самого начала более бдительно следила за всем, что касается земного устроения и порядка. Вся тяжесть многовековой борьбы за догматические устои Церкви почти всецело выстрадана одним греческим Востоком.