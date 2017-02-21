Книга эта посвящена тем переменам, которые происходили в отношении евреев к их окружению, начиная со средних веков и вплоть до эпохи Просвещения. У нашего исследования четкие географические рамки: за исключением девятой главы, где обсуждаются взгляды рабби Менахема ха-Меири, весь остальной материал касается ашкеназского еврейства. Ашкеназами — в широком смысле слова — принято называть евреев, населявших в период средневековья север Франции и Германию, а также их потомков, живших в XVI—XVIII вв. в той же Германии и в Восточной Европе (Польше и Литве).

Несмотря на такую ограниченность как временного, так и пространственного охвата, книга, надеюсь, поможет пониманию проблемы в целом: ведь взаимоотношения евреев с неевреями в средние века базировались на устойчивой традиции, сформулированной во времена Мишны и Талмуда, а корнями своими уходившей еще дальше, в библейскую эпоху. Последующие "редакции" традиции предпринятые в различных странах диаспоры касались, как правило, лишь нюансов. Разумеется, конкретные условия неизбежно диктовали те или иные изменения, но результатом всегда оказывалась вариация все на ту же тему, еще одна модификация все того же феномена. Поэтому анализ даже одной конкретной эпохи даст нам возможность рассмотреть все наиболее важные аспекты проблемы в целом.

Яаков Кац - Евреи в Средневековой Европе - Замкнутость и толерантность

Библиотека-Алия (Иерусалим), 1992, 324 стр.

ISBN 965-320-234-0

Яаков Кац - Евреи в Средневековой Европе - Замкнутость и толерантность - Содержание

Введение

Часть первая. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

I. Место евреев в обществе и их правовой статус

II. Внутренняя противоречивость религиозных установок

III. Предписания религии и социально-экономические контакты

IV. Социальный и религиозный аспекты отчуждения

V. Юридический контроль и нормы морали

Часть вторая. РАЗЛИЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ ИНОВЕРЦЕВ (X—XIV вв.)

VI. Геры и выкресты

VII. Мученики за веру

VIII. Хасид

IX. Диспутант

X. Рационалист

Часть третья. ОТ БЕЗРАЗЛИЧИЯ К ТОЛЕРАНТНОСТИ (XVI—XVIII вв.)

XI. Духовная самоизоляция в гетто

XII. Отчуждение от внешнего мира

XIII. Общая основа иудаизма и христианства

XIV. Веротерпимость в эпоху Хаскалы

XV. Идея веротерпимости и борьба за политические права

Примечания

Яаков Кац - Евреи в Средневековой Европе - Замкнутость и толерантность - Часть первая - Постановка проблемы - I. Место евреев в обществе и их правовой статус

Межобщинные отношения носят двусторонний характер. Поведение еврея по отношению к соседу-христианину в значительной степени обусловлено тем, как ведет себя по отношению к нему последний. И наоборот. Так что действительное понимание возникающих здесь проблем возможно лишь в том случае, когда одновременно рассматриваются процессы, идущие по обе стороны разделяющей общины перегородки.

Реакция еврея на окружающий мир определяется реакцией этого мира на еврея, но все же полной зависимости здесь нет. Нет потому, что как формальный статус, так и реальное положение евреев и христиан в средние века различались. Христианин принадлежит к социальной группе, составляющей большинство, к группе, в руках которой сосредоточена политическая власть. У христианина прочное положение в обществе — во всяком случае таковым он его ощущает. Евреи же, наоборот, всего лишь религиозное и национальное меньшинство, происходящее к тому же от иного "расового корня".

Однако решающее значение имеет здесь вовсе не расовая "инородность" как таковая. Более важным оказывается то, что и евреи, и христиане опираются в своем мировоззрении на одну и ту же традицию: и те, и другие признают ее святость и непререкаемый авторитет, однако толкуют ее по-разному.

И те, и другие, в частности, считают, что евреи являются потомками библейских "сынов Израилевых", но когда дело доходит до оценки этого факта, то выявляются существенные разногласия. Для евреев наличие родственный связей между ними и израильтянами Танаха, означает, что только они, наследники своих предков, обладают истинным религиозным знанием, имеющим своим источником то самое Откровение, о котором свидетельствует Тора. Они суть единственные партнеры Всевышнего по заключенному Им в древности с Израилем особому союзу-завету, в то время как христиане относятся к разряду "сынов Ноевых", куда входит все остальное человечество. С "сынами Ноевыми" Богом был заключен свой завет. Как мы увидим далее, оценка христианства иудаизмом в средние века во многом зависела от ответа на вопрос: исполняют ли христиане относящиеся к ним условия этого завета (т.наз. "законы сынов Ноевых") — одним из которых является единобожие. В том же, что другие народы — будь то народы христианские или язычники — находятся вне рамок Завета с большой буквы, у евреев тогда никакого сомнения не возникало.

В глазах же христиан "библейское происхождение" евреев свидетельствовало всего-навсего об их "плотском родстве" с сынами Израиля — не более того. Что же до религиозного значения этого факта, то оно оказывалось даже не нейтральным, а отрицательным: согласно христианскому мировоззрению, с приходом Иисуса Завет с евреями был Богом расторгнут и заново заключен с теми, кто признал в Иисусе Христе Мессию. Евреи же — Оказавшиеся недостойными Завета — навлекли на себя проклятие Всевышнего.