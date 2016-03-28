Кац - Исход из гетто
Bibliotheca Judaica
В течение целого столетия, начиная с последней трети XVIII века, в странах Европы происходили кардинальные перемены. При этом глубже всего они повлияли на жизнь еврейского общества, существовавшего бок о бок с европейскими народами.
В 1760—1770 годах евреев рассматривали не иначе как представителей единой, хотя и живущей в рассеянии еврейской нации. Однако к 1860 году, несмотря на все еще сохраняющиеся сомнения относительно того, как следует определять евреев, упомянутая дефиниция уже явно не годилась.
На протяжении указанного столетия еврейские общины прошли через процесс трансформации, изменившей их правовой статус, профессиональный состав, культурные практики, а также их религиозное мировоззрение и поведение.
В целом имели место отход евреев от прежних специфически еврейских моделей и сближение с порядками, принятыми в их нееврейском окружении. Некоторые секторы еврейской общины были практически полностью поглощены окружающим обществом; евреи, покинувшие свою среду, вступали в смешанные браки и принимали христианство.
Порой современникам казалось, что все идет к развалу еврейской общины. Этот прогноз не оправдался; результатом политических, социальных и культурных изменений стал не распад еврейской общины, а ее основательная трансформация. В конце рассматриваемого периода община оказалась вполне жизнеспособной, хотя и сильно отличалась по структуре от той, что существовала веком раньше.
Задача настоящей книги в том, чтобы описать и проанализировать перемены, произошедшие с еврейством Центральной и Западной Европы в этот промежуточный период.
Яков Кац - Исход из гетто - Социальный контекст эмансипации евреев - 1770-1870
Мосты культуры, 2006. - 264 c.
ISBN 5-93273-240-7
Яков Кац - Исход из гетто - Содержание
Предисловие
- Глава 1. Социальная революция и ее разновидности
- Глава 2. Эпоха гетто
- Глава 3. Носители перемен
- Глава 4. Полунейтральное общество
- Глава 5. Образ будущего
- Глава 6. Возражения христиан
- Глава 7. Вероотступники
- Глава 8. Борьба за реформу
- Глава 9. Консерваторы в затруднении
- Глава 10. Прогресс в законодательстве
- Глава 11. Тщетное бегство от еврейских профессий
- Глава 12. Облик эмансипированного еврейства
- Михаэль К. Зильбер. Послесловие
Алфавитный указатель
Яков Кац - Исход из гетто - Глава 2. Эпоха гетто
Распад традиционного общества начался с Западной Европы и оттуда перекинулся на другие страны. Поскольку нас интересуют первые признаки распада, правильней всего будет дать здесь конкретно-историческое описание традиционного общества, послужившего не только исходным фоном для назревающих перемен, но и тем полем брани, на котором они пробивали себе дорогу. Точнее говоря, нам необходимо представить фактографический и аналитический рассказ о еврейском обществе, каким оно было в 1650—1750 годы в Германии, Австро-Венгрии, Франции, Голландии и Англии.
До конца XVIII века по еврейскому населению отсутствуют какие-либо статистические сведения. Но можно попытаться реконструировать данные по этому периоду на основании статистики конца XVIII века.
Наиболее заметными еврейскими общинами той эпохи были общины Германии и Австрийской империи. В Германии конца XVIII века численность еврейского населения достигала, по имеющимся оценкам, 175 тысяч человек. В Австрийской империи было около 70 тысяч евреев, проживавших в основном в Моравии, Богемии и Вене. В Венгрии насчитывалось 100 тысяч евреев. Что касается Западной Европы, то во Франции их было не более 40 тысяч; большую часть составляла ашкеназская община Эльзаса и Лотарингии, меньшую — сефардская община на юге Франции. В Голландии и Англии также были и сефарды, и ашкеназы; их общая численность достигала 50 тысяч человек в Голландии и около 25 тысяч в Англии.
Английские евреи по большей части представляли собой недавних пришельцев, появившихся в стране в результате мощного иммиграционного притока. В середине XVIII века их насчитывалось не более 8 тысяч. Увеличение еврейского населения Голландии происходило за счет медленной, но неуклонной абсорбции иммигрантов из числа сефардов, в том числе марранов, бежавших от испанской и португальской инквизиции, а также прибывавших из Германии и Польши ашкеназов. В начале XVII века данный процесс застопорился, после чего возобновился и далее протекал беспрепятственно. Из 100 тысяч венгерских евреев большинство тоже были иммигрантами, частично из Богемии и Моравии, частично — из Галиции; галицийские евреи мигрировали в Венгрию после того, как в конце XVII века империя отвоевала ее у турок.
Тогда численность евреев не достигала там и 20 тысяч. Говоря о прочих странах, также следует принять во внимание мобильность еврейского населения и колебания его численности. Но Германия и Австрия не только противодействовали иммиграции, но и контролировали естественный прирост еврейского населения посредством ограничения браков. Учитывая, однако, что XVIII век отмечен быстрым ростом населения в целом, следует полагать, что в этот период численность евреев тоже увеличивалась ускоренными темпами, причем повсеместно, а не только в странах, куда они иммигрировали. Цифры конца XVIII века нуждаются в тщательной корректировке, если использовать их в качестве отправной точки для реконструкции статистических данных по предшествующему на 100-150 лет периоду.
Подобная же неопределенность царит в вопросе установления процентного соотношения между евреями и общим населением. В конце XVIII века 50 тысяч голландских евреев составляли 2,5 % от двухмиллионного населения страны, что являлось самым высоким показателем по всей Западной Европе. 100 тысяч венгерских евреев были частью семимиллионного населения страны, то есть составляли 1,4 %. В других странах процент евреев был гораздо ниже — в Германии на каждую сотню жителей приходилось менее одного еврея, а во Франции их было лишь два человека на тысячу. Можно с уверенностью полагать, что в XVII веке ни в одной из перечисленных стран еврейское население не достигало даже такого процента.
Между тем было бы грубой ошибкой оценивать экономическую, социальную и религиозную роль евреев в европейском обществе того времени исходя исключительно из их относительной численности. Во-первых, евреи — даже в тех странах, куда их до пускали, — не могли расселяться по всей территории, поскольку им все еще не разрешалось самим выбирать место проживания. Во Франции средневековый Эдикт об изгнании не только не был отменен, но и был переиздан в 1615 году Людовиком XIII. Южнофранцузские сефарды проникли в страну под видом христиан. Когда же открылось, кто они на самом деле, власти закрыли на это глаза, но формально запрет на их проживание во Франции так и не был снят. Позже, в правление Людовика XV, отдельным людям и даже целым общинам стали выдавать жалованные грамоты с прямым указанием на их еврейство. Подобные официальные документы попросту игнорировали Эдикт об изгнании, не отменяя его.
Еврейское население Меца, Эльзаса и Лотарингии стало невольным приобретением Франции, аннексировавшей эти области в результате войны с Германией в XVI—XVII веках, особенно между 1648 и 1681 годом. Стоило им только захотеть, французы могли поступить с этими евреями в соответствии с Эдиктом об изгнании. Однако эдикт утратил свою актуальность, так что эльзасские евреи остались в пределах Франции. На деле же разрешение на проживание в той или иной местности зависело от доброй воли местных властей, и многие города, такие, как Страсбург, Кольмар и Мюнстер, оставались закрытыми для евреев. Те же города и селения, которые допустили к себе евреев, обложили их за это особыми налогами и строго ограничили их поле профессиональной деятельности.
Страной, где евреи — раньше, чем где-либо еще в Европе, — встретили радушный прием и толерантное отношение, обычно называют Голландию. И вполне заслуженно, ибо уже в начале XVII века евреи пользовались в Голландии большей религиозной и экономической свободой, чем в любой другой европейской стране. И все же преимущества, коими обладали голландские евреи по сравнению с евреями других стран, были весьма относительными, поскольку связаны были с внешними обстоятельствами — бурным ростом голландской экономики и атмосферой религиозной терпимости, воцарившейся вслед за периодом религиозных распрей, а отнюдь не с изменением статуса евреев. Собственно, правовой статус голландских евреев оставался неизменным, как и статус их собратьев в других странах. Такие города, как Утрехт, Гауда и Девентер, для евреев были закрыты. Мало того, даже родившегося в Голландии еврея считали инородцем, и теоретически он мог быть в любой момент изгнан из страны, что не было бы сочтено нарушением закона.
Существенное отклонение от данной общепринятой практики наблюдалось в Англии. Хотя действовавший там со времен Кромвеля правовой статус евреев оставался неизменным, разрешение на проживание в этой стране давало евреям право селиться в любой ее части. Правда, еврей, эмигрировавший из другой страны, оставался инородцем, зато еврей, родившийся в Англии, являлся британским подданным. Те ограничения в политических правах и профессиональных возможностях, с которыми приходилось мириться еврею, были следствием конституционных законов страны, объявивших, что определенные должности могут занимать только англикане. Эти законы были направлены не против евреев, а против христиан, не принадлежавших к англиканской церкви; так что у евреев не было оснований жаловаться на дискриминацию.
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