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Кац - Исход из гетто

Кац - Исход из гетто - Библиотека Юдаика
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Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, History, Ethics, Sociology Political Science, Religious Studies Atheism
Series Bibliotheca Judaica (10 books)
Bibliotheca Judaica
В течение целого столетия, начиная с последней трети XVIII века, в странах Европы происходили кардинальные пере­мены. При этом глубже всего они повлияли на жизнь еврейского общества, существовавшего бок о бок с европейскими народами.
В 1760—1770 годах евреев рассматривали не иначе как представите­лей единой, хотя и живущей в рассеянии еврейской нации. Одна­ко к 1860 году, несмотря на все еще сохраняющиеся сомнения от­носительно того, как следует определять евреев, упомянутая дефиниция уже явно не годилась.
На протяжении указанного столетия еврейские общины про­шли через процесс трансформации, изменившей их правовой ста­тус, профессиональный состав, культурные практики, а также их религиозное мировоззрение и поведение.
В целом имели место отход евреев от прежних специфически еврейских моделей и сближение с порядками, принятыми в их не­еврейском окружении. Некоторые секторы еврейской общины бы­ли практически полностью поглощены окружающим обществом; евреи, покинувшие свою среду, вступали в смешанные браки и при­нимали христианство.
Порой современникам казалось, что все идет к развалу еврейской общины. Этот прогноз не оправдался; резуль­татом политических, социальных и культурных изменений стал не распад еврейской общины, а ее основательная трансформация. В конце рассматриваемого периода община оказалась вполне жизне­способной, хотя и сильно отличалась по структуре от той, что суще­ствовала веком раньше.
Задача настоящей книги в том, чтобы опи­сать и проанализировать перемены, произошедшие с еврейством Центральной и Западной Европы в этот промежуточный период.

Яков Кац - Исход из гетто - Социальный контекст эмансипации евреев - 1770-1870

Мосты культуры, 2006. - 264 c.
ISBN 5-93273-240-7

Яков Кац - Исход из гетто - Содержание

Предисловие
  • Глава 1. Социальная революция и ее разновидности
  • Глава 2. Эпоха гетто
  • Глава 3. Носители перемен
  • Глава 4. Полунейтральное общество
  • Глава 5. Образ будущего
  • Глава 6. Возражения христиан
  • Глава 7. Вероотступники
  • Глава 8. Борьба за реформу
  • Глава 9. Консерваторы в затруднении
  • Глава 10. Прогресс в законодательстве
  • Глава 11. Тщетное бегство от еврейских профессий
  • Глава 12. Облик эмансипированного еврейства
  • Михаэль К. Зильбер. Послесловие
Алфавитный указатель

Яков Кац - Исход из гетто - Глава 2. Эпоха гетто

Распад традиционного общества начался с Западной Европы и оттуда перекинулся на другие страны. Поскольку нас интересуют первые признаки распада, правильней всего будет дать здесь кон­кретно-историческое описание традиционного общества, послу­жившего не только исходным фоном для назревающих перемен, но и тем полем брани, на котором они пробивали себе дорогу. Точнее говоря, нам необходимо представить фактографический и аналити­ческий рассказ о еврейском обществе, каким оно было в 1650—1750 годы в Германии, Австро-Венгрии, Франции, Голландии и Англии.
До конца XVIII века по еврейскому населению отсутствуют какие-либо статистические сведения. Но можно попытаться ре­конструировать данные по этому периоду на основании статисти­ки конца XVIII века.
Наиболее заметными еврейскими общинами той эпохи были общины Германии и Австрийской империи. В Германии конца XVIII века численность еврейского населения достигала, по име­ющимся оценкам, 175 тысяч человек. В Австрийской империи было около 70 тысяч евреев, проживавших в основном в Мора­вии, Богемии и Вене. В Венгрии насчитывалось 100 тысяч евреев. Что касается Западной Европы, то во Франции их было не более 40 тысяч; большую часть составляла ашкеназская община Эльза­са и Лотарингии, меньшую — сефардская община на юге Фран­ции. В Голландии и Англии также были и сефарды, и ашкеназы; их общая численность достигала 50 тысяч человек в Голландии и около 25 тысяч в Англии.
Английские евреи по большей части представляли собой не­давних пришельцев, появившихся в стране в результате мощного иммиграционного притока. В середине XVIII века их насчитыва­лось не более 8 тысяч. Увеличение еврейского населения Голлан­дии происходило за счет медленной, но неуклонной абсорбции иммигрантов из числа сефардов, в том числе марранов, бежавших от испанской и португальской инквизиции, а также прибывав­ших из Германии и Польши ашкеназов. В начале XVII века дан­ный процесс застопорился, после чего возобновился и далее про­текал беспрепятственно. Из 100 тысяч венгерских евреев большинство тоже были иммигрантами, частично из Богемии и Моравии, частично — из Галиции; галицийские евреи мигриро­вали в Венгрию после того, как в конце XVII века империя отво­евала ее у турок.
Тогда численность евреев не достигала там и 20 тысяч. Говоря о прочих странах, также следует принять во внимание мобильность еврейского населения и колебания его численности. Но Германия и Австрия не только противодейство­вали иммиграции, но и контролировали естественный прирост еврейского населения посредством ограничения браков. Учиты­вая, однако, что XVIII век отмечен быстрым ростом населения в целом, следует полагать, что в этот период численность евреев тоже увеличивалась ускоренными темпами, причем повсеместно, а не только в странах, куда они иммигрировали. Цифры конца XVIII века нуждаются в тщательной корректировке, если ис­пользовать их в качестве отправной точки для реконструкции статистических данных по предшествующему на 100-150 лет пе­риоду.
Подобная же неопределенность царит в вопросе установле­ния процентного соотношения между евреями и общим населе­нием. В конце XVIII века 50 тысяч голландских евреев составляли 2,5 % от двухмиллионного населения страны, что являлось самым высоким показателем по всей Западной Европе. 100 тысяч венгер­ских евреев были частью семимиллионного населения страны, то есть составляли 1,4 %. В других странах процент евреев был гораз­до ниже — в Германии на каждую сотню жителей приходилось ме­нее одного еврея, а во Франции их было лишь два человека на ты­сячу. Можно с уверенностью полагать, что в XVII веке ни в одной из перечисленных стран еврейское население не достигало даже такого процента.
Между тем было бы грубой ошибкой оценивать экономичес­кую, социальную и религиозную роль евреев в европейском об­ществе того времени исходя исключительно из их относительной численности. Во-первых, евреи — даже в тех странах, куда их до пускали, — не могли расселяться по всей территории, поскольку им все еще не разрешалось самим выбирать место проживания. Во Франции средневековый Эдикт об изгнании не только не был отменен, но и был переиздан в 1615 году Людовиком XIII. Южно­французские сефарды проникли в страну под видом христиан. Когда же открылось, кто они на самом деле, власти закрыли на это глаза, но формально запрет на их проживание во Франции так и не был снят. Позже, в правление Людовика XV, отдельным лю­дям и даже целым общинам стали выдавать жалованные грамоты с прямым указанием на их еврейство. Подобные официальные документы попросту игнорировали Эдикт об изгнании, не отме­няя его.
Еврейское население Меца, Эльзаса и Лотарингии стало невольным приобретением Франции, аннексировавшей эти об­ласти в результате войны с Германией в XVI—XVII веках, особен­но между 1648 и 1681 годом. Стоило им только захотеть, францу­зы могли поступить с этими евреями в соответствии с Эдиктом об изгнании. Однако эдикт утратил свою актуальность, так что эль­засские евреи остались в пределах Франции. На деле же разреше­ние на проживание в той или иной местности зависело от доброй воли местных властей, и многие города, такие, как Страсбург, Кольмар и Мюнстер, оставались закрытыми для евреев. Те же го­рода и селения, которые допустили к себе евреев, обложили их за это особыми налогами и строго ограничили их поле профессио­нальной деятельности.
Страной, где евреи — раньше, чем где-либо еще в Европе, — встретили радушный прием и толерантное отношение, обычно называют Голландию. И вполне заслуженно, ибо уже в начале XVII века евреи пользовались в Голландии большей религиоз­ной и экономической свободой, чем в любой другой европей­ской стране. И все же преимущества, коими обладали голланд­ские евреи по сравнению с евреями других стран, были весьма относительными, поскольку связаны были с внешними обстоя­тельствами — бурным ростом голландской экономики и атмо­сферой религиозной терпимости, воцарившейся вслед за пери­одом религиозных распрей, а отнюдь не с изменением статуса евреев. Собственно, правовой статус голландских евреев оста­вался неизменным, как и статус их собратьев в других странах. Такие города, как Утрехт, Гауда и Девентер, для евреев были за­крыты. Мало того, даже родившегося в Голландии еврея счита­ли инородцем, и теоретически он мог быть в любой момент из­гнан из страны, что не было бы сочтено нарушением закона.
Существенное отклонение от данной общепринятой практи­ки наблюдалось в Англии. Хотя действовавший там со времен Кромвеля правовой статус евреев оставался неизменным, разре­шение на проживание в этой стране давало евреям право селить­ся в любой ее части. Правда, еврей, эмигрировавший из другой страны, оставался инородцем, зато еврей, родившийся в Англии, являлся британским подданным. Те ограничения в политичес­ких правах и профессиональных возможностях, с которыми при­ходилось мириться еврею, были следствием конституционных за­конов страны, объявивших, что определенные должности могут занимать только англикане. Эти законы были направлены не против евреев, а против христиан, не принадлежавших к англи­канской церкви; так что у евреев не было оснований жаловаться на дискриминацию.
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Rating 5.0 / 5
Added 28.03.2016
Author RomChers
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