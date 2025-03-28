У меня на сердце лежит тема о царстве священников, о которой я не могу не говорить. В послании к Евреям есть стих как раз по этой теме, в 3-ей главе с 1-ого стиха:

“Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника (в английской Библии говорится “Апостола”), и Первосвященника исповедания нашего, Иисуса Христа”.

Я хочу, чтобы мы обратили внимание на то, что в этой строке об Иисусе-Апостоле, также говорится о Нем и как о Первосвященнике. Я думаю, что все из нас мечтают о подлинных апостольских вещах, но очень немногие с таким же рвением ищут то, что относится к священству. Я думаю, что то, что нашло яркое отражение в небесном призвании Иисуса, относится также и к нашему небесному призванию, которое не будет по-настоящему небесным, пока Бог не восстановит в нас то чувство священства, которое соединено с апостольским призванием. Глядя на испытания, встретившиеся мне во время моего скромного служения, я хочу сказать (и я знаю, о чем говорю), что среди Божьего народа существует невероятно огромный недостаток осознания того, что такое священство. Хотя я сам и еврей, это не помогло мне понять этот вопрос. В общем-то, не один раз, когда от меня требовалось присутствовать на воскресных уроках, где рассматривали одежду священников и все предметы, относящиеся к их одеянию, я находил это весьма непонятным и туманным. Однако сегодня я твердо уверен, что на всем том, что относится к священству, пребывает огромная вечная слава Божья. Все это Бог начал открывать мне в моем духе, поэтому я собираюсь сейчас просить Господа о возможности изложить эту тему так, чтобы Его Дух вдохнул в нас по мере рассмотрения этого материала осознание того, что относится к священству, чтобы мы все изменились. Я также хочу авторитетно заявить, что священство и апостольство неразрывно органически связаны между собою. Мы не сможем иметь одного без другого. И если наше поколение и пострадало от чего-либо, так это от отсутствия священства, которое должно предшествовать нашему апостольскому хождению. Итак:

Драгоценный Бог, великий Первосвященник нашего исповедания и небесного призвания, приди, о милосердный Бог в Своей небесной святости, совершенный Священник Божий по чину Мелхиседека и вдохни в нас то, в чем мы так остро нуждаемся, чтобы каждая сторона нашей жизни, хождения, общения, служения была затронута тем, что относится к священству. Во имя Иисуса Христа, Святого Господа, благослови это время и сделай его Своим. Благодарим и хвалим Тебя за это! Аминь.

Восьмая глава книги Левит описывает посвящение священников. В ней слышен странный антикварный звон прошлого. Все в этой главе настолько удалено от того, что сейчас считается современным, что сразу возникает искушение считать это всего лишь чем-то полностью погребенным в антиквариат, как нечто абсолютно недостойное нашего внимания. Но хочу заявить, что такое отношение к этой главе абсолютно неверно. Все то, о чем здесь говорится, наполнено духовной глубиной, совершенно уместной для нашего времени, причем даже более, чем для поколения, жившего в библейские времена.

Артур Кац – Тайна священства – Ключ к явлению славы Божьей

Пер. з англ. — К., 1998. — 47 с.

ISBN 966-7023-05-2

Артур Кац – Тайна священства – Содержание