Качмар Марія - Підгузки зайві - Простий альтернативний метод привчання до горщика

У сучасному світі перед усіма батьками після народження дитини раніше чи пізніше постає завдання привчити свою дитину до самостійного користування туалетом або відучити її від підгузків. Можливо, ви десь чули чи читали про переваги раннього привчання до горщика і думаєте спробувати самі? Або ж, може, знаєте про можливі підводні камені цього процесу від друзів, родини, медіа чи з досвіду зі старшою дитиною? Якщо ви налаштовані на те, щоб уникнути поширених проблем із привчанням до горщика, маю для вас гарну новину – наукові дослідження та крос-культурний досвід допоможуть у цьому. Вони радять: починайте цей процес рано, бажано до кінця першого року життя. Щоб ви не панікували, додаю: можна починати цей процес повільно і поступово, не впадаючи у крайнощі. Якщо ви готові дізнатися більше про цей ефективний та простий спосіб, – читайте далі!

Протягом тисячоліть кожна дитина на світі навчається контролювати свій сечовий міхур та кишечник, починаючи цей процес за допомогою дорослого, а згодом даючи собі раду самостійно.

Здавалося би, що вже давно є кілька перевірених, безпомилкових способів плавного та природного переходу від підгузків до самостійного використання туалету.

Однак багато батьків у західному світі досі докладають значних зусиль та витрачають свої нерви, коли привчають дитину до горщика. Таким чином, часто замість позитивного результату загострюються такі проблеми, як-от відмова від горщика, нетримання і запор. Крім того, в наші дні на Заході доволі часто можна побачити три-чи чотирирічку в підгузках, що було нечуваним раніше. Дослідження, опубліковані у журналі The American Family Physician у 2008 році, засвідчують, що тільки 40-60% американських дітей у віці до трьох років вміють самостійно користуватись горщиком.

Як педагог, мати, колишня няня, я давно цікавилася доглядом за дітьми та вивченням особливостей вікового розвитку дітей. Однак тільки ставши мамою, я зрозуміла, наскільки важливим для подальшого емоційного і фізичного розвитку дитини є етап привчання до горщика. Крім того, живучи за кордоном та маючи колег чи не зі всього світу, я змогла побачити корисні альтернативи до встановлених західних практик.

Качмар Марія - Підгузки зайві - Простий альтернативний метод привчання до горщика

Львів. – Свічадо, 2023. – 360 с.

ISBN 978-966-938-669-4

Качмар Марія - Підгузки зайві – Зміст

ПЕРЕДМОВА

ВСТУП ДО УКРАЇНСЬКОЇ ВЕРСІЇ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЧАСТІ ПИТАННЯ ЩОДО ПРИВЧАННЯ ДО ГОРЩИКА

Як я почала привчати до горщика

Дівчаток легше привчати, ніж хлопчиків?

Чи справді деякі діти мають більший об’єм сечового міхура?

Коли дитину можна вважати привченою до горщика?

Вагомі причини почати рано

Розподіл обов’язків у привчанні до горщика

Думайте наперед

Термінологія при привчанні до горщика

РОЗДІЛ 2. ПОШИРЕНІ МЕТОДИ ПРИВЧАННЯ ДО ГОРЩИКА

1. Метод Бразельтона, орієнтований на дитину

2. «Голий» та 75-доларовий метод Роузмунда

3. Метод «привчання до горщика менш, ніж за один день» Фокса та Азріна

4. Висаджування / привчання до горщика немовлят

Потреба у змішаному підході

5. Змішаний, керований батьками метод раннього привчання до горщика

Декілька порад щодо раннього привчання до горщика

Останній аргумент «за»

РОЗДІЛ 3. КРОС-КУЛЬТУРНІ ТА ІСТОРИЧНІ ПІДХОДИ ПРИВЧАННЯ ДО ГОРЩИКА

Східна Африка

В’єтнам

Таїланд

Китай

Україна

Сша та Європа – історичні нариси

Досвід сучасних батьків у ранньому привчанні до горщика

Підсумок та коментарі

РОЗДІЛ 4. БІОЛОГІЯ НЕМОВЛЯТ

Дослідження дитячої фізіології та раннього привчання до горщика

Інші дoслідження, пов'язані із привчанням до горщика

РОЗДІЛ 5. ЗМІШАНИЙ МЕТОД М’ЯКОГО РАННЬОГО ПРИВЧАННЯ ДО ГОРЩИКА

Вік дитини

Ключові фактори успішного привчання

Як уникнути «аварії»

Варіанти підстраховування під час привчання

Огляд етапів привчання до горщика

Підготовчий етап

Етап 1. Привчання до горщика з допомогою дорослих / висаджування (з 6–12 місяців до 18 місяців)

Додаткові моменти, які слід осмислити на початкових етапах висаджування

Проблеми та каверзні ситуації 6-14 місяців

Етап 2. Підготовка до самостійності та підтримування процесу

Зробити більш чіткими сигнали про потребу скористатися горщиком

Відповідний одяг

Пропонувати вибір

Розвиток навичок

Заохочуйте самостійність

Робота над проблемами (16–23 місяці)

Етап 3. Перехід до самостійності (у будь-який момент між 18 і 26 місяцями)

Перехід до використання унітазу

Варіант 1 - поступовий перехід на тренувальні трусики або нижню білизну

Варіант 2 - інтенсивний перехід на тренувальні трусики або нижню білизну

Робота над проблемами (18–26 місяців)

Етап 4. Самостійне використання горщика або туалету (у будь-який час після 2 років)

Робота над проблемами (після 2-х років)

Етап 5. Нічна сухість

РОЗДІЛ 6. (БРУДНА) ПРАВДА ПРО ОДНОРАЗОВІ ПІДГУЗКИ

Коротка історія виробництва підгузків

Одноразові підгузки та привчання до горщика

Підгузки, здоров’я та розвиток дитини

Підгузки, серветки та забруднення

ЗАКЛЮЧНЕ СЛОВО

Використана література