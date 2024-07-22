Каган - Философия искусства - Се человек

Автор считает себя обязанным сразу же прокомментировать заголовок и подзаголовок этой книги, чтобы ее чтение не обмануло ожидания читателя. Ибо его может постичь разочарование, если знакомство с ней не будет соответствовать его ожиданиям: предполагая, что перед ним своеобразное искусствоведческое исследование, он обнаружит в ходе чтения книги, что она является скорее философскоантропологи-ческим сочинением; но будет разочарован и тот, кто подумает, что имеет дело с работой из области философии человека, а она покажется ему сочинением специфически искусствоведческого, или историко-культурного, профиля...

В действительности книга эта принадлежит к разряду еще крайне редких работ междисциплинарного — точнее даже трансдисциплинарного — характера, т.е. таких, которые рождаются на стыке разных наук, в тех зонах, в которых науки встречаются, ломая исторически сложившиеся между ними границы. Автор убежден в том — ион имел уже возможность не раз писать об этом, — что на нынешнем этапе истории познавательной деятельности характерным для нее становится не дальнейшее углубление вырытых в прошлом рвов между разными отраслями знания, а напротив, «наведение мостов» между ними; именно поэтому девизом созданной в Петербурге несколько лет тому назад Академии гуманитарных наук стало начертанное на обложке ее «Ежегодника» библейское изречение:

«Время разбрасывать камни, и время собирать камни». Наше время — конец XX века — содержит немало примет начавшегося «собирания камней» — и не только в жизни науки, но и в других сферах культуры.

Во всяком случае в предлагаемой вниманию читателя книге поставлена именно такая задача — рассказать о человеке не так, как это делает теоретически рассуждающий философ, а выявляя глубинный философский смысл отражения бытия человека в изобразительном искусстве, потому что на протяжении всей своей многотысячелетней истории оно рассказывало человеку прежде всего о нем самом: о соотношении его духа и тела; о его реальной жизни и жизни в воображении; о его внутреннем мире и его практической деятельности; о его отношении к природе и к созидаемым им богам и к вещам, к другим людям и к самому себе; о связи личности и общества, мужчины и женщины, разных поколений, сословий, наций; об исторически преходящем и вечном в его существовании... Поскольку же, решая все эти вопросы, искусство становилось самосознанием культуры, в ней укорененным и из ее духовных недр получающим свое понимание человека и мира, постольку осмысление истории художественно-образного человекознания оказывается проблемой историко-культурной и должно рассматриваться в историко-культурном контексте.

Каган, М. С. - Философия искусства - Се человек

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 367 с. — (Антология мысли). — Текст : непосредственный.

ISBN 978-5-534-06175-8

Каган, М. С. - Философия искусства - Се человек – Содержание

К возможному и желанному читателю

Теоретическое и методологическое введение

Глава 1. Изобразительное искусство как образное человекознание

Глава 2. Реальное, идеальное и экспрессивное в художественном изображении человека

Часть II. ИСТОРИЧЕСКИЕ БЫТИЕ ЧЕЛОВЕКА В «ЗЕРКАЛЕ» ИСКУССТВА

Глава 3. Самоидентификация человека как родового существа

Глава 4. Художественное постижение пола

Глава 5. Образ человека в культурном противостоянии «восток — запад»

Глава 6. Портрет как образ формировавшейся личности

Глава 7. «Широк человек...»

Часть II. ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ ЧЕЛОВЕКА В «ЗЕРКАЛЕ» ИСКУССТВА

Глава 8. Таинство рождения и духовный мир детства

Глава 9. Поэзия юности и дорога любви

Глава 10. Деятельная зрелость

Глава 11. Драматическая амбивалентность старости

Глава 12. Трагедия смерти и художественный дар бессмертия

Заключение

Искусствоведческие, культурологические и философские труды, на которые опирался автор в настоящем исследовании

Список иллюстраций

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