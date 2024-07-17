Каган - Теоретические проблемы философии

В последние годы системный подход привлекает все более широкое и пристальное внимание советских философов и представителей других областей знания. Однако существо этого подхода и его место в диалектико-материалистической методологии трактуются по-разному, вызывая подчас довольно острые споры.

Мы исходим из того, что системный подход есть конкретное проявление диалектического метода в тех гносеологических ситуациях, когда предметом познания оказываются системные объекты. Системный подход тем более необходим, когда исследованию подлежат наиболее сложные типы систем — сложнодинамические, самоуправляющиеся и т.п., которые представляют самые высокие уровни организованности бытия — прежде всего биологический и социальный. Разработанный в основных своих чертах великими творцами диалектики Гегелем и Марксом, системный подход становится сейчас предметом специального теоретического анализа, поскольку современная наука обращается к изучению все более сложных систем. К их числу принадлежит человеческая деятельность. Это обязывает нас охарактеризовать, возможно более обстоятельно, то понимание системного подхода, которое положено в основу настоящей книги.

О необходимости системного подхода к изучению общественных явлений

Размышляя над закономерностями развития естественнонаучного знания, один из основоположников теории информации, У. Уивер заключил, что оно прошло за последние столетия три этапа: на первом, пред ставленном наиболее ярко классической механикой, ученые сводили исследовавшиеся ими объекты к чему-то простому, к какой-то однородной основе; на втором этапе, отмечен ном появлением теории вероятности и статистической физики, мир раскрылся науке в его необыкновенной сложности, но сложность эта представлялась как дезорганизация, как отсутствие какой-либо внутренней упорядоченности; и только на третьем этапе, в сере дине XX в., наука столкнулась лицом к лицу с «проблемой организованной сложности», наведенная на это изучением органических объектов. Отсюда — формирование системного подхода и роль биологии в разработке общей теории систем и методологии системных исследований (156, 536—539).

Нечто подобное произошло, по-видимому, и в истории изучения некоторых других явлений, в частности человека и его деятельности. Длительное время теоретическая мысль пыталась свести человеческую деятельность к какому-то одному ее виду — к политической активности (по Аристотелю), к мышлению (по Линнею), к игре (по Хейзинге) и т.д. и т.п. Затем, когда все очевиднее становилась ограниченность подобных решений проблемы, на смену концепциям, упрощавшим реальное положение вещей, стали приходить такие, в которых человек и его деятельность представали во всей их сложности и многомерности, но при этом никак не раскрывали тайны своей организованности. В лучшем случае наличие такой организованности постулировалось, но ее законы не выявлялись, и исследователи ограничивали себя возможно более полным описанием составных частей изучавшихся ими объектов. Однако при невыявленности связи этих частей, т.е. структуры целого, его внутренней упорядоченности и организованности, изучение его компонентов рождало о нем представление как о некоем конгломерате элементов, необходимость и достаточность которых никак не могла быть установлена, равно как соподчиненность одних и рядоположенность других. Приведем несколько примеров такого плюралистически-эклектического подхода.

Каган, М. С. - Теоретические проблемы философии - Избранные труды - В 2 частях - Ч. 1

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 341 с. — (Антология мысли). — Текст : непосредственный.

ISBN 978-5-534-06174-1 (ч. 1)

ISBN 978-5-534-06212-0

Каган, М. С. - Теоретические проблемы философии – Часть 1 – Содержание

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ОПЫТ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА (1974)

Введение

Глава 1. Человеческая деятельность как предмет системного исследования

Глава 2. Морфологический анализ деятельности

Глава 3. Взаимосвязь видов деятельности. Художественное творчество как особый вид человеческой деятельности

Глава 4. Психика как управляющая подсистема человеческой деятельности

Глава 5. Человеческая деятельность и культура

Глава 6. Конкретный человек как субъект деятельности. Об общих принципах теоретического описания конкретного человека

Заключение

Список цитируемой литературы

МИР ОБЩЕНИЯ: ПРОБЛЕМА МЕЖСУБЪЕКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ (1988)