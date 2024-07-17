Каган - Теоретические проблемы философии
В последние годы системный подход привлекает все более широкое и пристальное внимание советских философов и представителей других областей знания. Однако существо этого подхода и его место в диалектико-материалистической методологии трактуются по-разному, вызывая подчас довольно острые споры.
Мы исходим из того, что системный подход есть конкретное проявление диалектического метода в тех гносеологических ситуациях, когда предметом познания оказываются системные объекты. Системный подход тем более необходим, когда исследованию подлежат наиболее сложные типы систем — сложнодинамические, самоуправляющиеся и т.п., которые представляют самые высокие уровни организованности бытия — прежде всего биологический и социальный. Разработанный в основных своих чертах великими творцами диалектики Гегелем и Марксом, системный подход становится сейчас предметом специального теоретического анализа, поскольку современная наука обращается к изучению все более сложных систем. К их числу принадлежит человеческая деятельность. Это обязывает нас охарактеризовать, возможно более обстоятельно, то понимание системного подхода, которое положено в основу настоящей книги.
О необходимости системного подхода к изучению общественных явлений
Размышляя над закономерностями развития естественнонаучного знания, один из основоположников теории информации, У. Уивер заключил, что оно прошло за последние столетия три этапа: на первом, пред ставленном наиболее ярко классической механикой, ученые сводили исследовавшиеся ими объекты к чему-то простому, к какой-то однородной основе; на втором этапе, отмечен ном появлением теории вероятности и статистической физики, мир раскрылся науке в его необыкновенной сложности, но сложность эта представлялась как дезорганизация, как отсутствие какой-либо внутренней упорядоченности; и только на третьем этапе, в сере дине XX в., наука столкнулась лицом к лицу с «проблемой организованной сложности», наведенная на это изучением органических объектов. Отсюда — формирование системного подхода и роль биологии в разработке общей теории систем и методологии системных исследований (156, 536—539).
Нечто подобное произошло, по-видимому, и в истории изучения некоторых других явлений, в частности человека и его деятельности. Длительное время теоретическая мысль пыталась свести человеческую деятельность к какому-то одному ее виду — к политической активности (по Аристотелю), к мышлению (по Линнею), к игре (по Хейзинге) и т.д. и т.п. Затем, когда все очевиднее становилась ограниченность подобных решений проблемы, на смену концепциям, упрощавшим реальное положение вещей, стали приходить такие, в которых человек и его деятельность представали во всей их сложности и многомерности, но при этом никак не раскрывали тайны своей организованности. В лучшем случае наличие такой организованности постулировалось, но ее законы не выявлялись, и исследователи ограничивали себя возможно более полным описанием составных частей изучавшихся ими объектов. Однако при невыявленности связи этих частей, т.е. структуры целого, его внутренней упорядоченности и организованности, изучение его компонентов рождало о нем представление как о некоем конгломерате элементов, необходимость и достаточность которых никак не могла быть установлена, равно как соподчиненность одних и рядоположенность других. Приведем несколько примеров такого плюралистически-эклектического подхода.
Каган, М. С. - Теоретические проблемы философии - Избранные труды - В 2 частях - Ч. 1
Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 341 с. — (Антология мысли). — Текст : непосредственный.
ISBN 978-5-534-06174-1 (ч. 1)
ISBN 978-5-534-06212-0
Каган, М. С. - Теоретические проблемы философии – Часть 1 – Содержание
ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ОПЫТ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА (1974)
- Введение
- Глава 1. Человеческая деятельность как предмет системного исследования
- Глава 2. Морфологический анализ деятельности
- Глава 3. Взаимосвязь видов деятельности. Художественное творчество как особый вид человеческой деятельности
- Глава 4. Психика как управляющая подсистема человеческой деятельности
- Глава 5. Человеческая деятельность и культура
- Глава 6. Конкретный человек как субъект деятельности. Об общих принципах теоретического описания конкретного человека
- Заключение
- Список цитируемой литературы
МИР ОБЩЕНИЯ: ПРОБЛЕМА МЕЖСУБЪЕКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ (1988)
- Введение
- Глава 1. Проблема общения в истории культуры
- Глава 2. Проблема общения в марксистской философии (исторический экскурс)
- Глава 3. Система субъектно-объектных отношений
- Глава 4. Межсубъектное взаимодействие в системе субъектнообъектных отношений
- Глава 5. Становление общения в филогенезе и онтогенезе
- Глава 6. Виды и разновидности общения
- Глава 7. Структура общения, его содержание и форма
- Глава 8. Функции общения
- Заключение
Каган, М. С. - Теоретические проблемы философии - Избранные труды - В 2 частях - Ч. 2
Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 191 с. — (Антология мысли). — Текст : непосредственный.
ISBN 978-5-534-06213-7 (ч. 2)
ISBN 978-5-534-06212-0
Каган, М. С. - Теоретические проблемы философии – Часть 2 – Содержание
- Лекция первая. Становление теории ценности в истории европейской философии
- Лекция вторая. Судьбы теории ценности в истории отечественной философии
- Лекция третья. Методологические принципы построения современной аксиологической теории
- Лекция четвертая. Ценностное отношение в архитектонике деятельности и культуры
- Лекция пятая. Морфологический анализ аксиосферы культуры
- Лекция шестая. Морфологический анализ аксиосферы культуры (продолжение)
- Лекция седьмая. Иерархия ценностей как динамическая структура
- Лекция восьмая. Внутренние параметры ценностного отношения
- Лекция девятая. Внешняя детерминация ценностного отношения
- Лекция десятая. Функционирование ценностей
Литература
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