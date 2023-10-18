Осборн - Как учить детей познавать Бога

В первые годы развития вашего малыша вы имеете замечательную возможность заложить духовный фундамент. Новорожденный познает огромное количество информации, приобретает навыки, поэтому именно в начале жизненного пути должно быть заложено прочное основание для дальнейшего духовного развития личности.

Незыблемая основа, которую мы, как родители, прежде всего, желаем заложить во время первых четырех лет жизни своего младенца, — это любовь. Больше всего наши дети должны понимать, что они любимы, приняты и желанны — не только нами, их родителями, но и реальным, заботящимся и могущественным Богом. Первые годы жизни — лучшее время для того, чтобы заложить в каждом ребенке знания о существовании Бога, о Его заботе, могуществе и любви.

Особенности Развития. Как же этот беззащитный, абсолютно зависимый от вас новорожденный может превратиться в активного, способного четырехлетнего ребенка? Благодаря невероятному, быстрому усвоению необходимых навыков и информации об окружающем мире. Из беспомощного, полностью зависимого от вас маленького существа он постепенно превращается во все более самостоятельного человека. Он учится сидеть, ходить, говорить, играть. Карапуз всевозможными способами стремится исследовать окружающий мир, овладевает умениями действовать с различными предметами.

Подумайте, как сильно отличается беззащитный годовалый малыш, который не умеет говорить, от разговорчивого и любознательного дошкольника. Эти годы - чудесное время для обучения ребенка. И всегда рядом с ним идет взрослый, обучая, воспитывая, духовно наставляя своего малыша.

Физическое и умственное развитие. Новорожденные — это не ленивые бездельники. Они усердно трудятся над тем, чтобы познать свои тела и то неведомое, которое окружает их. Они работают над множеством важных задач: (прежде всего с мамой), понимают, что они приняты, любимы, становятся самостоятельными, способными действовать без посторонней помощи, познавая все вокруг. К двум годам мозг малыша набирает 75% от размера мозга взрослого. Этот маленький человечек уже ходит, бегает, взбирается вверх, крутит трехколесный велосипед, играет сам и с другими карапузами, начинает разговаривать, размышлять, превращаясь в неповторимую личность.

К трем годам маленький умница уже знает от 500 до 1000 слов, умеет формировать предложения из пяти или более слов, каждый месяц узнает около 50 новых слов и продолжает впитывать как губка всю окружающую его информацию. В четыре года дети начинают развиваться с бешеной скоростью, приобретая все больше силы, выдержки и координации. Они складывают фигурки, рисуют картинки, строят из кубиков. Малыши чрезвычайно быстро растут, поэтому им необходимы упражнения. Детки уже умеют самостоятельно есть, почти полностью одеваются сами, самостоятельно идут в ванную. Малыши играют друг с другом, находя себе друзей. Выражают эмоции, которые изменяются каждую минуту. Они могут уже сами думать о Боге, доверяя Ему своей простой верой.

Как учить детей познавать Бога

Под редакцией: Джона Трента, Рика Осборна, Курта Брунера

Перевод с английского: Л. Степанцовой

Издательство – «Светлая звезда» – 168 с.

Киев – 2018 г.

ISBN 966-426-004-5

Как учить детей познавать Бога — Содержание

Введение. Единственная и самая главная задача родителей-христиан

Часть 1

От объятий до прославления

Что может узнать ребенок от рождения до 4 лет о Боге

Глава 1. Твердый фундамент Божьей любви

Глава 2. Знание: Что дошкольник готов понять о Боге и о вере

Глава 3. Любовь: Дошкольники могут иметь отношения с Богом

Глава 4. Жизнь: Как дошкольники могут применять свою веру на практике

Часть 2

От дружбы к вере

Что ваш 5-6-летний ребенок может узнать о Боге

Глава 5. Время развивать отношения

Глава 6. Знание: Что ваш 5-6-летний ребенок может узнать о характере и поступках Бога

Глава 7. Любовь: Отношения вашего 5-6-летнего ребенка с Богом

Глава 8. Жизнь: Как ваш 5-6-летний ребенок может применять свою веру в жизни

Часть 3

От велосипеда до Библии

Что ваш 7-9-летний ребенок может узнать о Боге

Глава 9. Дайте детям основания для веры

Глава 10. Знание: Более глубокое познание Божьего характера и поступков

Глава 11. Любовь: Как ребенку 7-9 лет укрепить свои отношения с Богом

Глава 12. Жизнь: Как ваш 7-9-летний ребенок может применять свою веру в жизни

Часть 4