Калделлис - Византийская кунсткамера
Византия достаточно таинственна сама по себе, но представление о ней у современной широкой публики не менее загадочно. Студенты-старшекурсники моего Университета Среднего Запада сотнями записываются на вводные курсы по ее истории и даже посещают специализированные лекции, чьи названия своей византийской тематикой должны бы заставить их держаться подальше. И все же они приходят. Почему? Двадцатилетние люди для меня более непонятны, чем византийцы, жившие тысячу лет назад. Если у этого студенческого интереса более глубокие корни, чем ориенталистские фантазии Assassin’s Creed, то я не знаю, каковы они. В первый день занятий они часто не могут назвать ни одного византийского императора между Константином I и Константином XI (что, казалось бы, не так уж трудно, если вопрос сформулирован именно так). В более образованных кругах, включая наиболее влиятельные средства массовой информации, слово «византийский» по-прежнему используется в уничижительном смысле для обозначения неоправданно сложных систем, которые работают путем интриг, уклонения от ответственности, запутывания и предательства. Это словоупотребление проистекает из вековых западных предрассудков.
В период Средневековья на Западе некоторые военные предводители из германских племен начали воображать себя римскими императорами и решили, что византийцы на самом деле не римляне, как сами утверждают, а нечто гораздо худшее — «греки», женоподобные, трусливые и вероломные люди, которые едят вилками и любят читать и писать. Позже некоторые католики решили, что «греческая» Церковь непослушная и даже еретическая, неверующая и дружественная исламу. Градус риторики нарастал. Мистическая аура Византийской империи рассеялась, когда Константинополь был захвачен войсками IV Крестового похода в 1204 году, а затем снова турками в 1453 году. В XVIII веке мыслители эпохи Просвещения решили превратить эту давно погибшую цивилизацию в пример самого худшего общества, какое только можно себе представить: теократического, суеверного, управляемого евнухами и злыми монахами без малейших признаков гражданских добродетелей. Вольтер называл ее «никчемным собранием высокопарных фраз и описаний чудес», которая «позорит человеческий разум», а Гегель представлял как «тысячелетнюю полосу беспрестанных преступлений, слабостей, низостей и проявлений бесхарактерности, ужаснейшую и поэтому всего менее интересную картину». В XX веке некоторые политологи приписывали тоталитарные пороки и неэффективность Советского Союза его византийским истокам.
Движение за реабилитацию этой относительно безобидной цивилизации началось всерьез довольно поздно — только в прошлом поколении. И все же, несмотря на обнадеживающие заявления, что вся эта чепуха осталась в прошлом, на самом деле, она продолжает определять то, как говорят о Византии. Более того, непонятно, какой позитивный образ Византии пришел на ее место. Византийская литература остается в основном недоступной для широкой публики, несмотря на (или из-за) все возрастающее усложнение посвященных ей исследований. Византийское искусство остается очень притягательным, но часто преподносится таким способом, который лишь усиливает ориенталистский образ надмирной «спиритуалистической» цивилизации и потому по-прежнему обслуживает чаяния и потребности западного общества. Но как, помимо литературы и искусства, византийской истории и политике найти свой голос в современных дискуссиях и дебатах? Что говорит о себе Византия в наши дни?
Энтони Калделлис - Византийская кунсткамера. Неортодоксальные факты из жизни самой православной империи
(Серия: История и наука рунета. Страдающее средневековье)
Издательство АСТ, 2021
ISBN 978-5-17-127406-1
Энтони Калделлис - Византийская кунсткамера. Неортодоксальные факты из жизни самой православной империи - Содержание
О «византийской кунсткамере»
От переводчика
От создателей интернет-платформы «Страдающее Средневековье»
Предисловие от автора
- Глава I. Брак и семья
- Глава II. Неортодоксальный секс
- Глава III. Животные
- Глава IV. Еда и трапеза
- Глава V. Евнухи
- Глава VI. Медицина
- Глава VII. Наука и техника
- Глава VIII. Война — любыми средствами
- Глава IX. Заповедник святых
- Глава X. Ереси и скандалы
- Глава XI. Галерея негодяев
- Глава XII. Изобретательные оскорбления
- Глава XIII. Наказания
- Глава XIV. Чужие земли и люди (330-641)
- Глава XV. Иностранцы и стереотипы (641-1453)
- Глава XVI. Латиняне, франки и немцы
- Глава XVII. Катаклизмы — в основном по божьей воле
- Глава XVIII. Императоры
Словарик
Источники иллюстраций
Книга хорошая, но попсовая. О чем автор предупреждает честно: "книга для чтения в туалете".
Зато его другая книга - Калделлис Э. Византийская республика: народ и власть в Новом Риме. СПб. : ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2016. - это научно-исследовательский шедевр. И если бы ее найти в электронном виде, то за это никаких денег не жалко. Но пока никто в сети не сканировал. А уже пять лет прошло.
так она уже есть у нас!