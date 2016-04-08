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Календарный вопрос

Календарный вопрос
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, History, Educational, Reference, Religious Studies Atheism
Календарь является одной из попыток выявить ритмы времени, создать модель времени, образ времени; составить его периодическую систему. Для этого берутся различные ориентиры, которые условно считаются устойчивыми. Календарь - не только продукт науки, не только таблица математических исчислений, но также и религиозное и философское осмысление времени, переданное языком математики. Говорить о точности времени невозможно. Это недоразумение, которое сталd для нас привычным и поэтому не воспринимается как бессмысленность; ведь главное, а то и единственное, свойство времени - его неповторяемость.
Повторяется не время, а условные отсчеты и ориентиры времени. Пример - картографическое повторение положения космических ·тел через определенные периоды, которые мы условно берем за вехи и этапы времени. Но даже пространственные совпадения космических ориентиров времени мнимы и иллюзорны, так как весь космос находится в движении: миллиарды галактик, как корабли, плывут в свой путь безвестный ... кто ведает: куда. (Верхарн).
Достоинства календаря - это ритмичность структуры (периодичность и гармония) и точность по отношению к заданным ориентирам (то есть к их мнимому пространственному совпадению). Кроме того, церковный календарь должен соответствовать библейскому учению о времени, а именно: учитывать семисуточную неделю, восходящую к этапам творения; сутки - как простейший цикл времени; космические тела - Луну, Солнце и звезды - как совокупность ориентиров времени. Наша задача - рассмотреть возможности и достоинства двух календарей, юлианского и григорианского, главным образом по отношению к литургической жизни Православной Церкви.

Календарный вопрос: Сборник статей

Редактор-­составитель Александр Чхартишвили.
М.: Издательство Сретенского монастыря, 2000. - 352 с.
ISBN 5-7533-0129-0

Календарный вопрос: Сборник статей - Содержание

От составителя

ЧАСТЬ 1. ЦЕРКОВЬ И КАЛЕНДАРЬ

  • 1.1. Архим. Рафаил ( Карелин). Календарный вопрос
  • 1.2. А. Г. Чхартишвили. Наши календари
  • 1.3. Календарь вечности. Интервью с архим. Tиxoнoм (Шевкуновым)

ЧАСТЬ 2. КАЛЕНДАРЬ И ПАСХАЛИЯ

  • 2. 1. А. И. Георгиевский. О церковном календаре
  • 2.2. Архиеп. Серафим (Соболев). О новом и старом стиле
  • 2.3. Прот. Владислав Цыпин. О календарных спорах и церковных канонах

ЧАСТЬ 3. PRO И CONТRA: НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ И КАНОНИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ ПРАВОСЛАВНОЙ ПАСХАЛИИ

  • 3.1. В. В. Болотов. Александрийская пасхалия: логика и эстетика
  • 3.2. Прот. Ливерий Воронов. Календарная проблема
  • 3.3. Д. П. Огицкий. Канонические нормы православной пасхалии и проблема датировки Пасхи
  • 3.4. А. Н. Зелинский. Конструктивные принципы древнерусского календаря

ПРИЛОЖЕНИЯ

  • 1. Правила Православной Церкви о праздновании Пасхи (с толкованиями)
  • 2. Материалы Всероссийского Поместного Собора 1917-18 гг
  • 3. Пасхалия на 15-й индиктион
  • 4. Соответствие дат юлианского и григорианского календарей
  • 5. Некоторые формулы:
  • а) формула для вычисления даты православной Пасхи
  • б) формула для вычисления даты католической Пасхи
  • в) формула для вычисления даты иудейской Пасхи
  • 6. Краткий словарь терминов
  • 7. Патриаршее завещание

Календарный вопрос: Сборник статей - От составителя

На рубеже веков, а тем более тысячелетий, всегда усиливаются не только апокалиптические настроения. Обостряется само ощущение времени, и дыхание вечности становится более ощутимым. Старые календарные споры вспыхивают с новой силой ...
В современной России православный христианин живет сразу по двум календарям: церковному (юлианскому, называемому также старым стилем) и гражданскому (григорианскому, новому стилю), введенному в 1918 году большевиками. Разница между этими календарями на протяжении последних ста лет составляет 13 дней, а в ХХП веке увеличится еще на день. Вполне резонно возникает вопрос: нельзя ли обойтись одним календарем, григорианским, по которому живет почти весь мир? Не пора ли Русской Церкви отказаться от собственной, пусть и веками освященной, системы времени и преодолеть существующую раздвоенность?
Что же такое церковный ·календарь - анахронизм, за который цепляются по причине инертности мышления, из-за нежелания что-либо менять в когда-то заведенном порядке? Или же напротив - важный элемент церковного предания, который необходимо изучать, ценить и хранить, даже если это вызывает у кого-то непонимание? .. Мы надеемся, что настоящий сборник (в котором представлены разные, њй противоположные точки зрения) поможет заинтересованному читателю разобраться в проблеме и составить собственное обоснованное мнение.
Первая часть сборника, ЦЕРКОВЬ И К(ЕНДАРЬ, посвящена общим вопросам различия календарей. Вторая часть, КАЛЕНДАРЬ И ПАСХАЛИЯ, повествует о применяемой Православной Церковью системе определения даты праздника Пасхи. Эта система, называемая пасхалией, является неотъемлемой и важнейшей составляющей церковного календаря. Наконец, в третьей части, PRO И CONТRA: НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ И КАНОНИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ ПРАВОСЛАВНОЙ ПАСХАЛИИ, проблема рассматривается более глубоко, с анализом 19-летнего лунного цикла. По-видимому, для лучшего понимания работ, входящих в эту часть, желательно иметь представление о лунно-солнечных календарях. В каждой из трех частей работы расположены в хронологическом порядке первой публикации.
Статья архимандрита Рафаила (Карелина) печатается по сборнику христианство и модернизм» (М.: Изд­во Московского подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1999).
Статья А.Г. Чхартишвили, кандидата физико-математических наук, преподавателя МГУ, была опубликована под другим названием в газете Татьянин День» (· 35, октябрь 1999) и перепечатана в журнале Андреевский вестник» (1, декабрь 1999); в настоящем сборнике печатается с исправлениями и дополнениями. Интервью с архимандритом Тихоном (Шевкуновым) печатается по Сретенскому календарю-сборнику» (М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2000).
Работа доцента Московской духовной академии А.И. Георгиевского, впервые опубликованная в 1948 году, печатается по изданию 1996 года (М.: Подворье Русского на Афоне Свято-Пантелеймонова монаст̙я). Текст выступления архиепископа Серафима (Соболева) печатается по изданию: Разорвать экуменичское кольцо. Всеправославное совещание 1948 г. об экуменизме. - М.: Одигитрия», 1998.
Текст о календарных спорах и церковных канонах представляет собой отрывок из книги доктора богословия, профессора Московской духовной академии, протоиерея Владислава Цьшина Церковное право (έпин В.А. Церковное право. - 2-е изд. - М.: Изд-во МФТИ, 1996.). Заглавие дано составителями.
Доклад профессора Санкт-Петербургской духовной академии В.В. Болотова, крупнейшего церковного историка конца XIX века, имеется в виде приложения к Журналу третьего заседания Комиссии по вопросу о реформе календаря при Русском астрономическом обществе, 31 мая 1899 г. (Приложение V. Доклад В. В. Болотова, в заседании 31 мая 1899 г.) Неясно, были эти Журналы опубликованы или предназначались для использования в узком кругу. Насколько нам известно, основополагающая работа В.В. Болотова в настоящем сборнике впервые печатается сколько-нибудь массовым тиражом. Заглавие Александрийская пасхалия: логика и эстетика дано составителями.
Профессор А.И. Сидоров в предисловии к Собранию церковно-исторических трудов• В.В. Болотова (М.: Мартис, 1999. - Т.1) подчеркивал, что этот доклад требует, несомненно, публикации, принимая во внимание актуальность данного вопроса в настоящее время. Там· же приводится впечатление одного из членов Комиссии от этого доклада: Посыпались, как из рога изобилия, цитаты, цифры, даты, сравнения, сопоставления. Блестящая лекция­импровизация продолжалась с неослабным интересом.
Точно огромный известный словарь Ларусса раскрылся и заговорил человеческим голосом. Слушатели были ошеломлены. Едва верилось, что человеческая память в состоянии сохранить такую массу учености и выложить ее при первом требовании, с кристаллической ясностью•. Отмечаемое в этом году столетие со дня смерти Василия Васильевича Болотова, надеемся, привлечет еще большее внимание к его поистине историческому докладу.
Статьи профессора Ленинградской духовной академии протоиерея Ливерия Воронова и профессора Московской духовной академии Д.П. Огицкого были опубликованы в 1971 году в журнале 4Богословские труды", Сборник 7. Составители сочли возможным опустить некоторые сноски.
Статья А.И. Зелинского печатается с сущесȧвенными сокращениями по изданию: Контекст 1978. Литературно-теоретические исследования. - М.: Наука, 1978. Отметим недавнюю републикацию в виде отдельной брошюры: Зелинский А.Н. Конструктивные принципы древнерусского календаря. - М.: Подворье Русского на Афоне Свято­-Пантелеймонова монастыря, 1996.
Материалы Всероссийского Поместного Собора 1917-18 гг. печатаются по: Богословские труды, · 34, Изд-во Московской Патриархии, 1998 (публикатор - А.Г. Кравецкий). Пасхалия на 15-й индиктион является приложением к работе А.И. Георгиевского.
Формулы, характеризующие православную, григорианскую и иудейскую пасхалии, были выведены выдающимся немецким математиком К.Ф. Гауссом и опубликованы в 1800 году. Мы приводим эти формулы по 3-му изданию книги И.А. Климишина "Календарь и хронология" (М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1990).
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Rating 4.0 / 5
Added 08.04.2016
Author brat Andron
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4.0/5 (4)

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