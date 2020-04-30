Используя евангельский образ, настоящее время можно характеризировать как время дозревания пшеницы и дозревания плевел. Можно согласится с тем, что стремление к единству, к общечеловеческой солидарности, к постановке вопросов в мировых масштабах характеризируетнашу эпоху, несмотря ни на какие уклоны. Одновременно можно увидеть агрессивные, и, как кажется, хорошо организованные атаки на Церковь и на ту нравственность, которая имеет хоть какое-то отношение к Абсолюту. Человечество в 20 веке пережило две кровавые диктатуры: коммунизм и фашизм.

Приходит диктатура либерализма, которая будет самой жестокой диктатуров в истории человечества. Чтобы защищать человечество от морального релятивизма, чтобы свидетельство Евангелии имело силу — необходимо единство христиан, необходима консолидация. Но пока христиане разделены между собою, они не могут исполнить свою миссию в мировом плане. К счастью, в наше время ненормальность этого разделения все более осознается не только богословами, но и массами верующих. Возникло искреннее желание преодолеть накопившиеся недоразумения. Найден путь к восстановлению единства — путь смиренной любви и раскаяния в грехах против единства, путь молитвы, ибо «невозможное человеку возможно Богу» (ср. Мк 10, 27).

Священник Александр Калиновский - Владимир Соловьев о значении Примата апостола Петра для единства христианской Церкви

Варшава - Актау 2011

Культурный центр «Духовная библиотека», 2013. - 256 с.

ISBN 978-5-94270-004-1

Священник Александр Калиновский - Владимир Соловьев о значении Примата апостола Петра для единства христианской Церкви - Содержание

Вступительное слово

Введение

I. Жизнь и творчество Владимира Соловьева

II. Обоснование В. Соловьевым положения о примате Петра

III. Соловьев о апостольской преемственности примата Петра

IV. В. Соловьев об осуществлении примата Петра в истории Церкви

V. В. Соловьев о всемирно-историческом призвании России

VI. В. Соловьев о единстве Церкви. Проект воссоединения церквей

Заключение

Библиография

Священник Александр Калиновский - Владимир Соловьев о значении Примата апостола Петра для единства христианской Церкви - Вступительное слово

Драма разделения, которая берет свое начало в первородном грехе, разорвала единство между Богом и человеком, рассорила людей, а также разрушила внутренний лад человека (ср. Быт 3). В книге пророка Исайи читаем о том, как далеко отдалился человек от Бога: «Мои мысли — не ваши мысли, не ваши пути — пути Мои, говорит Господь. Но, как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших» (Ис 55,8-9). По воли Бога наступил процесс примирения неба и земли, человеческих мыслей и путей с мыслями и путями Божьими. В личности Сына Божьего совершилось, раз и навсегда, примирение Бога и человека. Иисус Христос, посланный Богом Отцом на землю (Ин 3, 16), выполнил Его волю (Ин 4,34) и сам стал единственным «путем» к Нему (ср. Ин 14, 6). Благодаря этому человек входит через Христа в Святом Духе в общность с Триединым Богом и братьями. Эту общность Христос назвал царством Божьим, которое провозглашал и делал реальным на земле. Миссию провозглашения и реализации этого царства он поручил своей Церкви (ср. Мф 16,18). О единстве молился Христос (ср. Ин. 17, 20-26), перед ее разделениями предостерегал апостол Павел (1 Кор 1,10-13). Разделения в Церкви произошли уже в первых веках. Учитывая тему книги, следует обратить особое внимание на раскол, который произошел между Востоком и Западом. Его причины достигают времен Константина Великого, когда императорская власть — считалось, что она наделена божественными полномочиями опекать Церковь — начала проникать в качестве влиятельного и авторитетного фактора в церковную жизнь. Сопровождало это перенесение центра тяжести в управлении и администрации из Рима на Восток и вытекающее из этого уменьшение экономического и культурного значения Запада. Переломом в истории негативных отношений между Востоком и Западом была личность патриарха Фотия (820-891) и его деятельность. Фотий, согласно с требованиями своего положения, изучил и отверг притязания Рима на верховную власть в Церкви и на исключительное преподавание доктрины. В свою очередь Папа Николай I, принимая во внимание политические события и расколы в восточном христианстве, не точно, а как раз наоборот, ложно проинформированный необычайно способным «государственным секретарем» Афанасием Библиотекарем, одним из врагов Фотия, выдвигал и насколько мог полнее реализовал права Папы Римского на юридическое начальствование, а также представлял римскую Церковь, в качестве прототипа и матери всего христианства. Несмотря на то, что представление разногласий не привело к расколу, однако патриаршее правление Фотия, его личность и послания оставили неизгладимый след в политической и богословской мысли константинопольской Церкви.

Формальный раскол между Востоком и Западом наступил в 1054 г., когда патриархом Константинополя был Михаил Керуларий (1043-1058), а епископом Рима Леон IX. Михаил Керуларий, как представляют историки, был человеком амбициозным и сильным, который хотел обеспечить автономию своей епископской столице и превзойти латинян. В связи с начавшимся конфликтом Папа Леон IX послал в Константинополь своего делегата, кард. Гумберта из Муайенмутье. В то время, когда обе стороны вели острую дискуссию, а кард. Гумберт писал острую полемическую статью, смерть Папы римского лишила легата его моральных — а может и канонических — полномочий уполномоченного для ведения переговоров. Спеша с решением, в то время когда ещё продолжались переговоры, кардинал экскомуниковал (отлучил от церкви) патриарха Керулария в базилике Хагия София и выехал из города. Император безрезультатно пробовал призвать обе стороны к переговорам. Керуларий созвал Синод, на котором действия папских легатов были осуждены, а затем обнародовал второй манифест, в котором описывал всю историю различий делящих две Церкви и представлял себя в качестве главы всей византийской Церкви. Событием, укрепившим раскол между Востоком и Западом, было вторжение крестоносцев в Константинополь. Это произошло вопреки ясным инструкциям Папы Иннокентия III, которого очень обеспокоило известие о захвате этого города (1203). Номинальной целью взятия Константинополя не был грабеж, только возведение на трон выгнанного претендента, Алексея IV Ангела, который якобы должен был привести к унии между Востоком и Западом. После реализации этого намерения вспыхнул бунт, и новый император был убит, а его место занял один из заговорщиков. Это привело ко второй атаке на город (1204), следствием которой были грабежи, святотатство, разрушения и другие преступления. Разделение христиан противостояло воли Божьей, и было негативно принято двумя сторонами. Появились разные попытки восстановления связей с Римом, которые в XTVв. делались восточными императорами, вынужденными прибегнуть к этому из-за трудной политической ситуации.

Представляемая работа о. Александра Калиновского на тему экуменической мысли Владимира Соловьева является превосходным связующим звеном для мысли современных христиан, которые утверждают, что «нет никакой альтернативы для диалога».

Еп. проф. доктор Тадеуш Пикус