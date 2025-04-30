Кальман, Джейсон - Где премудрость обретается? - Еврейская интерпретация Книги Иова от раввинистического периода до XVI века

Люди говорят мне, что у меня терпение Иова. И они говорят это не в хорошем смысле. Они имеют в виду, что у меня настоящее терпение Иова. Любой, кто читал еврейскую Книгу Иова, знает, что главного героя можно назвать каким угодно, но уж точно не терпеливым. Популярность идиомы, видимо, восходит к переложению Иак. 5:11 в Библии короля Иакова 1611 года: «Вот, мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен»; впрочем, эта фраза есть уже в Библии Уиклифа 1382 года. К XVI веку она широко использовалась в христианских трудах, например, в «Loci Communes» Вольфганга Мускулуса, переведенном на английский в Лондоне в 1563 году. Выражение проникло в английскую культуру и, как показывает быстрый поиск в Google, остается общеупотребительным. Однако по крайней мере с начала XX века словари английских идиом для носителей языка (то есть не те, в которых идиомы объясняются только изучающим английский) должны были уже не только объяснять, что обладать терпением Иова значит быть очень, очень терпеливым, но и указывать, что Иов — библейский персонаж (из еврейской Библии / Ветхого Завета) [March 1906: 372, 374, 563]. То есть тот, кто пользовался этим оборотом речи в XVI веке, мог не читать Книгу Иова, но, скорее всего, понимал, что Иов — главный герой одной из книг Библии. К XX веку употребление этого выражения уже ничего не говорило о том, знает ли говорящий или пишущий Библию.

В октябре 2019 года Еврейское телеграфное агентство выпустило подборку отзывов раввинов о фильме Джоэла и Итана Коэнов «Серьезный человек» по случаю его десятилетия1. Автор статьи, Стивен Сильвер, сразу замечает, что фильм «стал наиболее откровенно еврейской работой Коэнов. Действие фильма происходит в 1967 году в их родном городке в Миннесоте, и все указывает на то, что сюжет основан на вольной интерпретации библейской книги Иова». Фильм, говорится далее в статье, «рассказывает историю Ларри Гопника... еврея — профессора колледжа, чья жизнь неожиданно разваливается на части, как в истории Иова». Когда фильм вышел на экраны десятью годами ранее, А. О. Скотт в обзоре в «Нью-Йорк тайме» спрашивал: «Вы слышали о парне, который жил в земле Уц и был непорочен, справедлив и богобоязнен? Его звали Иов. В новой версии этой истории, в “Серьезном человеке״, некоторые детали были изменены»2. Как и библейская книга, фильм рассказывает историю человека, переживающего ничем, по видимости, не заслуженное страдание. Авторы обзоров, которые я привел в пример выше, исходят из наличия у себя и у читателей культурного опыта, позволяющего опираться на общее знание библейской книги и ее содержания.

В числе отзывов раввинов, о которых писало Еврейское телеграфное агентство, был отзыв старшего раввина большой реформистской конгрегации, рассказывавшего, что, когда в его кружке по изучению Торы обсуждалась Книга Иова, участники часто отмечали сходство этой истории с фильмом братьев Коэн. Хотя в статье почти ничего не говорилось о контексте, из того, что пишет раввин, ясно, что участникам нужно было сперва ознакомиться с библейской книгой и начать понимать ее, и лишь потом они начинали видеть связь. Хотя и Скотт в 2009 году, и Сильвер десятью годами ранее находили сходство между фильмом и библейской книгой очевидным, насколько вообще могли увидеть там нечто общее их аудитории или аудитория зрителей фильма — хороший вопрос. И даже если зрители все же ассоциировали фильм с библейским текстом, достаточно ли они были знакомы с Книгой Иова, чтобы понять параллели: праведные страдальцы Ларри и Иов, три раввина — на месте трех друзей Иова, разрушительное торнадо в фильме и буря библейской теофании?

Кальман, Джейсон - Где премудрость обретается? - Еврейская интерпретация Книги Иова от раввинистического периода до XVI века

Пер. с англ. Георгия Копылова. — СПб.: Academic Studies Press / Библиороссика, 2025. — 342 с. — (Серия «Современная иудаика» = «Contemporary Judaica»).

ISBN 979-8-887199-42-9 (Academic Studies Press)

ISBN 978-5-907918-30-6 (Библиороссика)

Кальман, Джейсон - Где премудрость обретается? – Содержание

Благодарности

Введение

Пролог. Где премудрость обретается?

Глава 1. Иов в еврейской литургии и религиозной практике

Глава 2. Иов в ранней раввинистической литературе

Глава 3. Иов в средневековых комментариях пшат

Глава 4. Иов в средневековой еврейской философии

Глава 5. Иов в средневековых караимских сочинениях

Глава 6. Иов в средневековых еврейских мистических сочинениях

Глава 7. Иов в антологических комментариях

Глава 8. Иов в средневековой еврейской литературе и искусстве

Заключение

Приложение

Источники

Библиография

Предметно-именной указатель