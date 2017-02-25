Наши книги — о слезах, о потоках, о возвращении в радости, о снопах и о новых снах.

«Возврати, Господь, пленников наших, как потоки в Негеве, — говорится дальше в псалме. — Сеющие в слезах жать будут в радости. Идет и плачет несущий суму с семенами, придет с песней несущий свои снопы».

Библиотека «Офер» хочет поведать читателю пусть о малой толике того процесса, про который сказано: «Словно во сне мы видели, как Господь возвращает изгнанников Сиона» (псалом 126). Мы хотим передать то, что видели и видим, через литературу и толкования Торы, через еврейскую мысль и современную историю. Мы предлагаем взглянуть на уникальный характер нашей эпохи. Сложный, во многом спорный, порой вызывающий. Эпоха эта несет в себе реки слез и море радости. Но одно неоспоримо: у нас на глазах наступают времена, в ожидании которых мы жили два тысячелетия.

Возвращение — не шутка. Особенно когда речь идет о целом народе, который возвращается на свою землю с четырех концов света. По мере возвращения преобразуются все аспекты его жизни, его взгляд на мир ц взгляд мира на него. Вместо общин, рассеянных по разным культурам и ландшафтам, народ вновь становится единым целым, отстраивает свою общность и свои традиции на древней возрождающейся земле, на древнем обновленном языке. Он по-новому толкует свое вечное Учение. Из народа ожидающего он превращается в народ переживающий, претворяющий в жизнь свое Избавлецие. Порой он сомневается: сон это или явь, но если и явь, она напоминает сон...

Тора дана Свыше и неизменна во все времена, однако каждое поколение добавляет новые аспекты к ее прочтению и пониманию. Эти новые комментарии, разумеется, никак не отменяют комментарии предыдущие, — напротив, они могут существовать только как «надстройка» на их основе. Неотменимость предыдущего, классического понимания — это сохранение ортодоксальности, добавление же нового понимания представляет собой модернизацию. Именно такого пути ортодоксальной модернизации мы придерживаемся ниже.

В последнее столетие ортодоксальная модернизация базируется прежде всего на учении р.Авраама-Ицхака Кука, Главного раввина Страны Израиля в 1904-1935 гг., величайшего каббалиста и создателя философии религиозного сионизма, проложившего путь к пониманию всего здания еврейской цивилизации на новом уровне. Позднее, уже в нашем поколении, новую линию понимания Торы раскрыл выдающийся раввин и каббалист р. ЙеЬуда-Ле-он Ашкенази (Маниту), и комментарий «Библейская Динамика» представляет для русскоязычного читателя возможность познакомиться с его концепциями и идеями.

Й.-Л. Ашкенази родился в Алжире в 1922 г. Во время Второй Мировой войны он воевал во французской армии, а после войны переселился во Францию, где был одной из главных фигур в послевоенном возрождении французского еврейства (к этому времени относится и появление его прозвища «Маниту»). После Шестидневной войны 1967 г. он переехал в Израиль и стал хеврутой («напарником в учебе») р. Ц.Й. Кука (сына А.И.Кука). В течение почти трех десятилетий он был одним из руководителей иешивы

«Мерказ ha-рав» и духовным лидером религиозно-сионистского направления французского еврейства. Умер в Иерусалиме в 1996 г.

Отец р. ЙеЬуды-Леона был главным раввином Алжира, и их семья по прямой линии происходит от р. Йосефа ибн Табула, одного из учеников Аризаля. В их семье передавалась особая каббалистическая традиция, восходящая напрямую к Аризалю, но при этом не раскрывавшаяся в других каббалистических школах. Как известно, у Аризаля было несколько учеников, и основным из них считается р. Хаим Виталь (от которого пошла главная линия каббалы в Новое время), но были и другие ученики, от которых пошли «меньшие ветви». Одна из этих ветвей передавалась по традиции в семье раввинов Ашкенази в Алжире. Поэтому р. ЙеЬуда-Леон еще в молодости изучал в своей семье ту линию каббалы, которая в то время не была широко известна в мире, и далее сделал эту линию каббалы всеобщим достоянием.

1.2. Комментарий «Библейская Динамика»

Рав Ашкенази-Маниту всю жизнь преподавал, в основном, по-французски, и его влияние на все франкоязычное еврейство последнего поколения огромно. При этом он почти не писал книг (а преподавал устно), вследствие чего его идеи относительно мало известны в ивритоязычном обществе. И только в последнее десятилетие его книги и компиляции на основе его лекций начали выходить в переводе на иврит. В англоязычном мире (не говоря уже о других языках), они почти неизвестны и до сего дня.

В Израиле почти все франкоязычные раввины являются учениками р. Ашкенази-Маниту. Одним из наиболее ярких современных представителей этой школы является р. Ури Шерки, изложивший идеи р. Ашкенази-Маниту в систематической форме в серии лекций по Торе. Именно на эту разработку р. УШерки опирается данная книга. Таким образом, она представляет собой первое изложение подхода р. Ашкенази-Маниту к Торе, опубликованное в виде книги с последовательным систематическим комментарием.

Поскольку сегодня на русском языке к Торе существует немало комментариев, дающих базисный начальный уровень ее понимания, мы опускали стандартные вещи и стремились сконцентрироваться на нетривиальных объяснениях текста.

При этом начальная часть книги (комментарий к разделам (1) «Берешит» и (2) «Ноах»), была написана, по большей части, на основании достаточно известных идей р. Й.Д.Соловейчика и других комментаторов, а изложение идей р.Маниту — очень новых и непривычных для современного еврейского мира — начинается с раздела (3) «Лех Леха». Далее в комментарии «Библейская динамика» идеи р.Маниту и р.Шерки составляют около 80% материала книги, а 20% — мои собственные (П.П.) дополнения.

Мы также должны были включить в комментарий некоторые начальные сведения о понятиях каббалы, поскольку на них базируется объяснение динамики Праотцов.

1.3. Рассмотрение Праотцов в динамике

Идеи, которые раскрывает нам р. Ашкенази-Маниту, позволяют увидеть Праотцов как динамических личностей, которые развивались и изменялись на протяжении жизни. В соответствии с таким подходом, изучая истории о Праотцах в книге Бытия, мы, прежде всего, должны задать себе следующие вопросы: «Каким образом Авраам, Ицхак, Яаков (или, далее, Моисей) развивались как личности в процессе этой истории? Как под воздействием различных обстоятельств и внутренней работы менялись их взгляды и идеи?».

В прежние времена вопросы такого типа было не принято задавать. Обычно вопросы ставились так: «В чем Авраам велик? Какой пример он нам показывает? Чему он хочет нас научить?», но вопросом «Как сам Авраам изменился в процессе этой истории, и что он сам в ходе ее понял?» — мало кто задавался.

В прошлые века такой подход мог только практиковаться внутри узкого круга мудрецов каббалы, но никак не быть общепринятым. Даже сегодня в еврейском обществе есть круги, которые, слыша о том, что праотцы развивались как личности, начинают протестовать, ибо им представляется, что подобный взгляд изображает праотцов несовершенными, недостаточными, какими-то «не такими, как положено». Ведь если человек развивается, значит, вначале он чего-то не понимал, и лишь затем понял, а разве можно сказать такое про праотцов или про Моисея?! Да и кто мы, вообще, такие, — говорят они, — чтобы судить о них, ведь мы ничтожества по отношению к их величию, и как мы смеем оценивать их развитие?!

Таким людям кажется, что динамика и развитие свидетельствуют о несовершенстве, и поэтому говорить в таком контексте о праотцах недопустимо. Однако подобный взгляд на развитие — это наследие средневекового типа мышления, для которого идеал статичен, и все великие вещи должны быть неизменными. Для мышления же Нового времени, наоборот, очевидны ценность динамики и развития, ведь если человек, даже великий, не развивается и не продвигается, — это является его существенным недостатком.

Сегодня мы отнюдь не считаем кого-либо несовершенным оттого, что он в течение своей жизни изменялся — а, значит, вначале чего-то не понимал. Наоборот, его динамика и развитие говорят в пользу этого человека, делают его более великим в наших глазах. Мы ощущаем не только прагматическую, но и духовно-религиозную ценность динамики. И поэтому сегодня та линия каббалы, которая передавалась ранее лишь в семье раввинов Ашкенази, может быть обнародована и стать частью нашего общественного сознания.

1.4. Осознание новых аспектов в нашем диалоге с Богом

Вся наша жизнь — это диалог человека с Богом. В этом диалоге участвуют как каждый индивидуум сам по себе, так и народы, и все человечество в целом. Всевышний хочет сделать человека более совершенным, поэтому Он постоянно задает человеку задачи, ставит перед ним проблемы. Когда мы справляемся с очередной задачей, Он дает нам следующую, более высокого уровня. Бывает, что мы не справляемся с задачей, — тогда Бог задает нам что-нибудь попроще, и после решения нами задачи этого уровня, возвращает нас к исходной, более трудной. Через последовательное решение этой длинной серии задач происходит постепенное развитие человечества и продвижение его к Богу.

Наша возможность понять Праотцов как динамически развивающихся личностей — часть этого процесса. Будем надеяться, что данная книга послужит этому.