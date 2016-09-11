Святитель Николай Мирликийский занимает исключительное место в русском религиозном сознании (дни церковной памяти 6/19 декабря и 9/22 мая). Его почитание приближается к почитанию Богородицы и даже самого Иисуса Христа [Успенский 1982: 6]*.

Особое отношение русских к святому Николе отметил современник князя А. М. Курбского итальянец на польской военной службе Александр Гваньини в «Описании Московии»: «Nicolaum sanctum inter сае- teros divos praecipue venerantur, eumque divino fere cultu prosequuntur, templaque praecipua nomini ejus dicata erigunt, de cujus plurimis mira- culis frequenter praedicant» («Среди прочих святых они больше всего чтут Николая угодника и воздают ему почти божеские почести: строят особые храмы, названные его именем, и рассказывают о его многочисленных чудесах») [Гваньини 1997: 62, 63; ср. там же: 12, 13].

Большой и разнообразный цикл средневековых славянских переводов и оригинальных сочинений, посвященных Николаю Мирликийскому, неоднократно привлекал внимание ученых. В последнее время интерес к этой теме заметно усилился. Появились исследования и публикации источников Б. А. Успенского [Успенский 1982], Приношу искреннюю благодарность моим глубокоуважаемым коллегам за помощь и поддержку в работе: Г. С. Баранковой, С. И. Котькало, И. И. Макеевой, М. И. Чернышевой, сотрудникам фонда «Связь поколений» и Русской инженерной компании.

В стороне от внимания исследователей остался редкий перевод «Жития Николая Мирликийского», выполненный не позднее осени 1579 г. в кружке Курбского в Литовской Руси и сохранившийся в его агиографическом своде конца 70-х — начала 80-х гг. XVI в. [Син- 219:403—428 об.]*. Перевод восходит через латинское посредство к произведению византийского писателя Симеона Метафраста (X в.). Обладавший блестящим литературным даром, Симеон прославился как редактор и составитель сводного корпуса агиографических памятников. Написав и стилистически переработав многочисленные тексты, он снискал своему времени славу «Золотого века» житийной литературы.

За свою работу писатель получил прозвище Метафраст, что означает по-гречески ‘иным образом переложивший, пересказавший на свой лад* [Полякова 1994: 267—268], а впоследствии был причислен к лику святых в Греческой Церкви (дни памяти 9/22 ноября и 28 ноября/11 декабря). Авторитет Симеона Метафраста был чрезвычайно высок как на православном Востоке, так и на католическом Западе. Он считался образцовым христианским писателем — ритором, философом и государственным деятелем в одном лице. Ему подражали многие агиографы, а его сочинения переводились на разные языки, и в том числе на латынь.

Василий Васильевич Калугин — «Житие святителя Николая Мирликийского» в агиографическом своде Андрея Курбского

Союз писателей России; Отв. ред. М. И. Чернышева. — М.: Языки славянской культуры, 2003. — 240 с.: ил. —

(Памятники церковной письменности: Приложение к журналу «Новая книга России»).

ISBN 5-94457-122-5

Василий Васильевич Калугин — «Житие святителя Николая Мирликийского» — Содержание

Введение. Наследие Симеона Метафраста в Великом княжестве Литовском накануне Брестской унии 1596 г

Глава 1. «Житие Николая Мирликийского» в рукописи Курбского

§ 1. Предварительные замечания

§ 2. Рукопись из скриптория Курбского

§ 3. Писцы Курбского

§ 4. Заключение

Глава 2. «Житие Николая Мирликийского» в творчестве Курбского

§ 1. Предварительные замечания

§ 2. «Житие Николая Мирликийского» в переписке Курбского с Иваном Грозным и датировка агиографического свода

§ 3. «Житие Николая Мирликийского» и «История о великом князе Московском» Курбского

§ 4. Заключение

Глава 3. «Житие Николая Мирликийского» и латинские словари

§ 1. Предварительные замечания

§ 2. Мифологические глоссы

§ 3. Географические, глоссы

§ 4. Заключение

«Житие Николая Мирликийского»: Тексты

Правила издания

Синодальный список конца 70-х — начала 80-х гг. XVI в. и латинский оригинал 1575 г

«Житие Николая Мирликийского»: Фотовоспроизведение синодального списка конца 70-х — начала 80-х гг. XVI в.

Василий Васильевич Калугин — «Житие святителя Николая Мирликийского» — Правила издания

«Житие Николая Мирликийского» издается по рукописи Син-219 (л. 403—428 об.) буква в букву, строка в строку, лист в лист. В публикации, за исключением надстрочных знаков, сохранены все особенности орфографии и пунктуации подлинника (включая киноварные прописные буквы даже в тех редких случаях, когда их употребление противоречит синтаксическому членению предложения и латинскому оригиналу), передаются лигатуры 53 и tf, выносные буквы, покрытия над ними, паерок. Не воспроизводятся особенности скорописного почерка: связное написание букв, лигатуры, взметы, буква *fe с высокой мачтой и длинным «коромыслом жгитлом, уходящим влево, выносная буква д с одножием-титлом, разные формы покрытия на выносные буквы и т. п. Текст разделен на слова, и при их переносе в конце строки ставится дефис. В издании в верхней части страниц приводится фолиация XIX в. с добавленными нами указаниями на оборот листа, а на левом книжном поле пронумерована каждая пятая строка публикуемого текста. В наших примечаниях к тексту также указаны номера строк, после которых идут комментируемые слова и выражения. Маргинальные глоссы помещены в примечаниях. Специально не оговаривается, но подразумевается по умолчанию, если глоссы современны основному тексту и сделаны вторым писцом, переписавшим «Житие Николая Мирликийского» в своде Курбского (см. гл. 1, § 3). Перенос маргиналий в рукописи Син-219 на другую строку обозначен знаком /*. Латинский оригинал перевода — Vita s. Nicolai Myrensis episco- pi — публикуется по первому изданию Лаврентия Сурия [Сурий * Подробнее о правилах лингвистического издания памятников древнеславянской письменности см.: [Правила 1961].

1575: 795—810]. При передаче текста буква iota longa заменена всюду на /', а буква и в начале слова перед гласной или между гласными — на v, сокращения и лигатуры раскрываются, например: atq; — atque, pfectus — profectus. Остальные особенности орфографии оставлены без изменения с целью дать наибольшее представление о непосредственном оригинале перевода: authoritas вместо auctoritas, caeteris вместо ceteris, foemina вместо femina, mincius вместо nuntius, ocyus вместо ocius, secula вместо saecula и т. п. В формах перфектного активного ряда могло происходить выпадение (синкопа) слогов -ve-, -vj- после гласного: migrarat вместо migraverat, accidisset вместо accidivisset и др. Пунктуация источника сохранена, так как в переводах Курбского заметно стремление копировать латинские знаки препинания, переносить их в славянский текст. Специально пунктуации посвящена вторая глава в его «Новом Маргарите» — «Сказ о знаках нижных». В этой статье со ссылками на греческое и латинское правописание объясняется, где и почему нужно ставить знаки препинания, для обозначения которых использованы латинские термины колон ъ ‘двоеточие’ (colon), комд ‘запятая’ (comma), плрснтсзнсъ ‘круглые скобки’ (parenthesis), а кроме того, описаны без специальных названий функции вопросительного знака, многоточия и квадратных скобок [Курбский 1976: 7 об.—8 об.]. Курбский справедливо полагал, что пунктуация необходима для правильной передачи на письме смыслового членения речи и фразовой интонации. Из латинских маргиналий (краткие комментарии к содержанию жития, номера глав, ссылки на библейские книги и т. п.) нами оставлены только те, которые были переведены в кружке Курбского. Для удобства пользования латинский текст разбит на отрезки, соответствующие расположению перевода в рукописи Син-219. Опечатки первого издания исправлены нами в сносках с использованием второй публикации De probatis sanctorum historiis [Сурий 1581: 883— 897] (переиздано в сокращении: [Сурий 12:464 485]).