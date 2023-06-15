Предлагаемый вниманию читателя знаменитый трактат входит в число тех немногих книг, которые существенно повлияли на ход истории и изменили верования и поведение целых поколений. Наверное, ни один другой теологический труд не сохранял так прочно своё почётное место в списке книг, читаемых тянущимися к знанию христианами на протяжении четырёх столетий. Книга была хорошо известна среди самых широких кругов читателей, а общее представление о её содержании было распространено повсеместно.

Периодически появлялись направленные против неё произведения. На эту книгу нападали за то, что она является выражением жесткого, сурового, нетерпимого христианства и тем самым искажает Евангелие Иисуса Христа. В то же время её защищали и ею восхищались как несравненным выражением истины Святого Писания и оплотом евангельской веры. Даже тогда, когда её не особенно почитали, сохранялось мощное влияние этого труда на деятельность активно работающих церквей и на повседневную жизнь людей. Этот труд поддерживал мужество и стойкость множества христиан, чья вера находилась под запретом враждебно настроенных властей. Во времена исторических кризисов, когда сотрясались устои общества и трепетали сердца, страницы этого классического произведения вновь приковывали к себе почтительное внимание. Этот шедевр продолжают интенсивно изучать и в наше время, когда большинство пишущих на темы теологии владеют методами и терминологией, существенно отличающимися от используемых Кальвином. Он служит постоянным импульсом к работе в различных областях христианского вероучения и к исполнению социального долга.

Жан Кальвин – Наставление в христианской вере – В 3-х томах

Москва, Издательство Российского гуманитарного университета 1997 г.

Жан Кальвин – Наставление в христианской вере – Том 1

Москва, Издательство Российского гуманитарного университета 1997 г. – 581 с.

ISBN 5-7281-0195-Х

Жан Кальвин – Наставление в христианской вере – Том 1 - Содержание

Предисловие к русскому изданию

Сокращения названий книг Библии

Аббревиатуры часто цитируемых изданий

Введение к американскому изданию 1960 года

Введение к французскому изданию

Наставление в христианской вере

Жан Кальвин — к читателю

О содержании настоящей книги

Королю Франции

Книга I О познании Бога как Творца и суверенного Правителя мира

Глава I. О взаимосвязи нашего знания о Боге и о самих себе, а также о том, как осуществляется эта взаимосвязь

Глава II. Что значит познание Бога и какова его цель

Глава III. О том, что знание о Боге от природы укоренено в сознании людей

Глава IV. О том, что знание о Боге заглушено или искажено у людей, отчасти из-за их глупости, отчасти из-за нечестия

Глава V. О том, что Божье могущество блистательно явлено в сотворении мира и в непрестанном руководстве им

Глава VI. О том, что, дабы прийти к Богу-Творцу, нам необходимо руководство и наставление Святого Писания

Глава VII. О том, что истинность и несомненный авторитет Святого Писания засвидетельствованы Святым Духом, а утверждение, что они основаны на суждении Церкви, является гнусным нечестием

Глава VIII. О неспособности человеческого разума привести достаточно убедительные доказательства несомненной истинности Святого Писания

Глава IX. О безрассудстве некоторых людей, извращающих все начала религии, отбрасывающих Писание и устремляющихся вслед за своими фантазиями, которые они выдают за откровения Духа

Глава X. О том, что Писание противопоставляет истинного Бога всем языческим идолам для искоренения всякого суеверия

Глава XI. О том, что непозволительно создавать какое-либо зримое изображение Бога и что делающие это восстают против истинного Бога

Глава XII. Каким образом Бог даёт отличить Себя от идолов, чтобы люди поклонялись Ему одному

Глава XIII. О том, как Писание учит о сотворении мира и о том, что в единой сущности Бога заключены три Лица

Глава XIV. О том, что сотворение мира и всего сущего отличает в Писании истинного Бога от выдуманных богов

Глава XV. О том, каков был человек при сотворении: об образе Божьем, о способностях души и свободной воле и об изначальной целостности человеческой природы

Глава XVI. О том, что Бог своим провидением направляет и сохраняет сотворённый Им мир и всё в нём существующее

Глава XVII. О том, как следует понимать цель данного учения, чтобы извлечь из него пользу

Глава XVIII. О том, что Бог, пользуясь людьми и склоняя их сердце к осуществлению своего суда, остаётся чистым, без пятна и порока

Книга II О знании Бога, который явил Себя Искупителем в Иисусе Христе: оно было прежде дано отцам как Закон, а затем было открыто нам в Евангелии

Глава I. О том, как вследствие падения и мятежа Адама весь человеческий род был предан проклятию и отпал от своего источника, а также о первородном грехе

Глава II. О том, что ныне человек лишён свободной воли и плачевным образом подвержен всяческому злу

Глава III. О том, что испорченная человеческая природа не производит ничего, что не подлежало бы осуждению

Глава IV. Каким образом Бог воздействует на сердца людей

Глава V. Почему доводы, приводимые в защиту свободы воли, лишены всякой убедительности

Глава VI. О необходимости для человека, падшего по своей воле, искать искупления в Иисусе Христе

Глава VII. О том, что Закон был дан не для того, чтобы древний народ замкнулся в себе, но чтобы до времени пришествия Иисуса Христа питать его надежду на спасение, которое он должен был получить во Христе

Глава VIII. Изложение нравственного Закона

Глава IX. О том, что Христос, известный евреям во времена Закона, был вполне явлен только в Евангелии

Глава X. О подобии Ветхого и Нового Завета

Глава XI. О различии между двумя Заветами

Глава XII. О том, что для исполнения миссии Посредника Христу надлежало стать человеком

Глава XIII. О том, что Иисус Христос принял подлинную субстанцию человеческой плоти

Глава XIV. Каким образом две природы составляют одну личность Посредника

Глава XV. О том, что для знания того, с какою целью был послан нам Отцом Иисус Христос и что Он нам принёс, необходимо понимание прежде всего трёх его служений: Пророка, Царя и Священника

Глава XVI. О том, как Иисус Христос ради нашего спасения исполнил миссию Посредника, и о его смерти, воскресении и вознесении

Глава XVII. О том, что Иисус Христос действительно заслужил для нас Божью милость и спасение

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Жан Кальвин – Наставление в христианской вере – Том 1 - К читателю

Когда я писал эту книгу, то не ожидал, что её первое издание будет принято так хорошо, как это оказалось угодным Богу по его невыразимой доброте, и поэтому стремился к возможно большей краткости и немногословности. Но затем, увидев, что мой труд принят с такой благосклонностью, какой я не дерзал желать, а тем более ожидать, я почувствовал себя обязанным подробнее и полнее представить своё учение тем, кто принял его столь доброжелательно. Ведь с моей стороны было бы неблагодарностью не удовлетворить их интерес в меру моих скромных возможностей. Поэтому не только при подготовке издания, но и при каждом последующем переиздании я посчитал своим долгом расширять и обогащать мою книгу. Признаюсь, что, хотя у меня не было оснований тяготиться взятым на себя трудом, я не был удовлетворён, пока не придал этой книге тот вид, который она имеет сейчас и который, надеюсь, вы одобрите. В подтверждение своих слов хочу сказать, что я не щадил себя, служа на этом поприще Божьей Церкви со всевозможным усердием. Так, минувшей зимой, когда жестокая лихорадка грозила заставить меня покинуть этот мир1, я тем менее берёг свои силы, чем более мучила меня болезнь. В итоге я усовершенствовал книгу, которая должна остаться после моей смерти и свидетельствовать о моём желании удовлетворить запросы тех людей, кто уже нашёл в ней пользу для себя и хотел бы найти ещё. Я желал бы сделать больше, но, хотя это было бы хорошо, время для такой работы ещё не настало. Мне же будет довольно того, что мой труд окажется более полезным для Божьей Церкви, чем был до сих пор. Это моя единственная забота. В самом деле, я был бы очень плохо вознаграждён за свои старания, если бы не довольствовался одобрением Бога и не презирал глупых и недобросовестных отзывов невежд, хулу и клевету недоброжелателей. Бог всецело обратил моё сердце к чистому и праведному стремлению расширить пределы его Царства и служить пользе Божьей Церкви, и моя совесть правдиво и нелукаво свидетельствует обо мне. перед Богом и Ангелами. С тех пор как Он возложил на меня миссию учительства, я не имел другой цели, кроме как служить пользе его Церкви, возвещая и поддерживая чистоту данного нам Богом учения. Тем не менее я не знаю человека на земле, который бы подвергался большим нападкам и более злобной хуле. Чтобы не ходить далеко, вот тому пример. Это обращение к читателю уже было отдано в печать, когда я получил новости из Аугсбурга, где собрались имперские сословия. Оказывается, там прошёл слух, будто я поднял мятеж против папства; слух этот был очень легко принят за истину при дворах князей. Это говорит о том, что многие из лицемерных нечестивцев, на словах, исповедующих Евангелие, хотели бы, чтобы это было правдой. Вот как отплатили мне многие из тех придворных, которые часто убеждались в постоянстве моих убеждений и должны были бы быть мне защитниками, если бы тому не воспрепятствовала их неблагодарность. Зная меня, они должны были судить обо мне справедливо. Но дьявол со всей своей сворой сильно заблуждается, если думает сломить или запугать меня этими потоками нелепой лжи. Я верю, что Бог по своей монаршей милости даст мне неотступность и терпение для исполнения его святого призыва — вновь возвещать истинное учение всем христианам. Моя цель состоит в такой подготовке и наставлении желающих посвятить себя изучению теологии, чтобы они легко могли читать Святое Писание с пользой для себя и продвигаться вперёд в его постижении, придерживаясь верного и праведного пути без боязни заблудиться. Полагаю, я правильно понял суть христианской веры во всех её частях и изложив её в таком порядке, что всякий усвоивший мою форму научения без труда сможет судить и принимать решения относительно того, что следует искать в Писании и к какой цели стремиться с помощью найденного в нём. Поэтому единственное, что читателю понадобится сверх того, — это мои комментарии, в которых я рассуждаю о книгах Святого Писания и подробно рассматриваю трактуемые в них предметы. Данная же книга представляет собой общее руководство для желающих получить помощь. При её написании я не хотел отвлекаться от темы или впадать в многословие. Читатель, вознамерившись получить в ней наставление и облегчить себе дальнейший путь, будет избавлен от скуки и утомления. Но я предпочёл бы не хвалить себя, а предоставить читателю убедиться в этом самому. В остальном препоручаю вас попечению Божьему и надеюсь, что и вы не забудете помянуть меня в ваших святых молитвах соответственно той пользе, которую почерпнёте из моего труда. Женева, первый день августа, MDLX

Жан Кальвин – Наставление в христианской вере – Том 2

Москва, Издательство Российского гуманитарного университета 1998 г. – 480 с.

ISBN 5-7281-0083-х

Жан Кальвин – Наставление в христианской вере – Том 2 - Содержание

Книга III О том, как быть причастником благодати Иисуса Христа, о плодах, которые мы от этого приобретаем, и о результатах действия благодати

Глава I. О том, что блага, принесённые нам Иисусом Христом, о которых говорилось выше, мы получаем посредством тайного действия Святого Духа

Глава II. О вере: определение веры и присущих ей свойств

Глава III. О нашем возрождении через веру и о покаянии

Глава IV. О том, насколько далека от чистоты евангельского учения болтовня сорбоннских теологов относительно покаяния, и где говорится об исповеди и удовлетворении за грехи

Глава V. Добавления папистов к учению об удовлетворении за грехи: об индульгенциях и чистилище

Глава VI. О жизни христианина, и прежде всего о том, как наставляет о ней Святое Писание

Глава VII. О сущности христианской жизни и об отказе от самих себя

Глава VIII. О терпеливом несении креста, что является частью самоотречения

Глава IX. Размышления о будущей жизни

Глава X. Как следует пользоваться земной жизнью и её благами

Глава XI. Об оправдании верой и прежде всего об определении этого слова и о его значении

Глава XII. О необходимости устремить наши умы к судейскому Престолу Бога, дабы полностью убедиться, что оправдание даётся даром

Глава XIII. О необходимости знать две вещи относительно оправдания, даваемого даром

Глава XIV. О том, в чём состоит начало и непрерывное продолжение оправдания

Глава XV. О том, что восхваление заслуг уничтожает как славу Божью, так и уверенность в спасении

Глава XVI. О том, что люди, представляющие это учение как ложное, оказываются клеветниками во всех своих доводах

Глава XVII. О соответствии обетований Закона и Евангелия

Глава XVIII. О дурной аргументации, согласно которой мы оправдываемся делами, так как Бог обещал вознаграждение за них

Глава XIX. О свободе христианина

Глава XX. О молитве, которая является основным упражнением в вере и посредством которой мы каждодневно получаем Божьи благодеяния

Глава XXI. О предвечном избрании, которым Бог предназначил одних к спасению, а других к осуждению

Глава XXII. Подтверждение учения о предопределении свидетельствами Писания

Глава XXIII. Опровержение клеветы, которой постоянно и несправедливо подвергалось это учение

Глава XXIV. О том, что избранность подтверждается Божьим призванием и что отверженные, напротив, навлекают на себя погибель, которая им справедливо предопределена

Глава XXV. Об окончательном воскресении

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Жан Кальвин – Наставление в христианской вере – Том 3

Москва, Издательство Российского гуманитарного университета 1999 г. – 640 с.

ISBN 5-7281-0141-0

Жан Кальвин – Наставление в христианской вере – Том 3 - Содержание

Книга IV О внешних, или вспомогательных средствах, какими пользуется Бог, чтобы привести нас к Сыну своему Иисусу Христу и сохранить в нем

Глава I Об истинной церкви, с которой мы должны поддерживать связь, ибо она — мать всех верующих

Глава II Сравнение истинной и ложной церкви

Глава III Учители и служители церкви, их избрание и обязанности

Глава IV О состоянии древней церкви и об образе управления ею, существовавшем до утверждения папства

Глава V О том, что весь древний порядок церковного управления был извращён тиранией папства

Глава VI О главенстве римского престола

Глава VII О возникновении и возвышении папства вплоть до обретения им нынешней власти, при которой подавлена и попрана вякая справедливость

Глава VIII. О власти церкви в том, что касается определения догматов веры. И о том, как в папстве церковь была доведена до полного искажения чистоты учения

Глава IX О соборах и их авторитете

Глава X О власти церкви принимать и издавать законы, посредством чего папа и его приспешники осуществляют тираническую власть над душами и ввергают их в геенну

Глава XI О юрисдикции церкви и злоупотреблениях папства в этой области

Глава XII О дисциплине в церкви, главным образом о той, что применяется в наказаниях и отлучении

Глава XIII Об обетах и о том, что их бездумное принятие в папстве прискорбным образом опутывает души

Глава XIV Таинства

Глава XV О крещении

Глава XVI О том, что крещение младенцев полностью соответствует установлению Иисуса Христа и природе знака

Глава XVII О святой вечере Иисуса Христа и о пользе, ею нам доставляемой

Глава XVIII О папской мессе — святотатстве, не просто профанирующем, но вовсе уничтожающем вечерю Иисуса Христа

Глава XIX О других пяти обрядах, ложно именуемых таинствами, и о том, каковы они на самом деле

Глава XX О гражданском управлении

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