Архиепископ Никанор был одним из выдающихся церковных деятелей второй половины XIX — начала XX в. Он был автором как капитальных научных, так и популярных трудов по религиозным вопросам, специалист в области истолкования Священного Писания.

Никифор Тимофеевич Каменский родился 25 мая 1847 года в селе Солодовниково Астраханской губернии в семье дьякона. Окончил Астраханское духовное училище и Астраханскую же духовную семинарию. Потом женился и был рукоположен в священники. Два года он служил в приходе села Бережновка Царевского уезда Астраханской губернии. В 1869 году скончалась его жена.

В 1870 году Никифор Тимофеевич поступил в Казанскую духовную академию. Здесь он тщательно и трудолюбиво изучал богословские науки, Наибольшее влияние на становление будущего архипастыря-богослова оказал ректор академии Никанор (Бровкович), впоследствии известный церковный деятель и мыслитель.

Он сформировал у студента Каменского интерес к догматическому богословию и экзегетике (науке по истолкованию Писания). В знак глубокого уважения к своему учителю позднее, при пострижении в монашество, Никифор Тимофеевич выбрал именно имя Никанор. Впоследствии, на протяжении всей жизни, Никанор (Каменский) интенсивно занимался экзегетикой, оставив многочисленные труды, из которых прежде всего следует выделить полное истолкование Деяний и Посланий святых апостолов.

В 1874 году, окончив академию, Каменский становится законоучителем Казанской учительской семинарии, А в 1879 году, будучи уже в сане протоиерея, еще достаточно молодой Никифор Тимофеевич избирается на должность ректора Казанской духовной семинарии, что свидетельствует о его высоком авторитете.

Никанор - Каменский - Апостол с толкованием - Толковый Апостол - Объяснение книги Деяний св. апостолов и Соборных посланий

Никанор (Каменский), архиепископ [сост. Г.М. Гупало]. -М.: ДАРЪ, 2015. - 960 с.

ISBN 978-5-485-00462-0

ISBN 978-5-485-00464-4 (т. 2)

Никанор - Каменский - Апостол с толкованием - Толковый Апостол - Объяснение книги Деяний св. апостолов и Соборных посланий - Содержание

ОБ АВТОРЕ

ДЕЯНИЯ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ

О книге Деяний святых апостолов

Книга Деяний святых апостолов

СОБОРНОЕ ПОСЛАНИЕ СВЯТОГО АПОСТОЛА ИАКОВА

О Соборном Послании святого апостола Иакова

Соборное Послание святого апостола Иакова

СОБОРНЫЕ ПОСЛАНИЯ СВЯТОГО АПОСТОЛА ПЕТРА

О Первом соборном Послании святого апостола Петра

Первое соборное Послание святого апостола Петра

О Втором соборном Послании святого апостола Петра

Второе соборное Послание святого апостола Петра

СОБОРНЫЕ ПОСЛАНИЯ СВЯТОГО АПОСТОЛА ИОАННА БОГОСЛОВА

О Первом соборном Послании святого апостола Иоанна Богослова

Первое соборное Послание святого апостола Иоанна Богослова

О Втором соборном Послании святого апостола Иоанна Богослова

Второе соборное Послание святого апостола Иоанна Богослова

О Третьем соборном Послании святого апостола Иоанна Богослова

Третье соборное Послание святого апостола Иоанна Богослова

СОБОРНОЕ ПОСЛАНИЕ СВЯТОГО АПОСТОЛА ИУДЫ

О Послании святого апостола Иуды

Соборное Послание святого апостола Иуды

СОБОРНЫЕ ПОСЛАНИЯ СВЯТОГО АПОСТОЛА ПАВЛА

О жизни святого апостола Павла и посланиях его

Послание святого апостола Павла к Римлянам

О Первом Послании святого апостола Павла к Коринфянам

Первое Послание святого апостола Павла к Коринфянам

О Втором Послании святого апостола Павла к Коринфянам

Второе Послание святого апостола Павла к Коринфянам

О Послании святого апостола Павла к Галатам

Послание святого апостола Павла к Галатам

О Послании святого апостола Павла к Ефесянам

Послание святого апостола Павла к Ефесянам

О Послании святого апостола Павла к Филиппийцам

Послание святого апостола Павла к Филиппийцам

О Послании святого апостола Павла к Колоссянам

Послание святого апостола Павла к Колоссянам

О Первом Послании святого апостола Павла к Фессалоникийцам

Первое Послание святого апостола Павла к Фессалоникийцам

О Втором Послании святого апостола Павла к Фессалоникийцам

Второе Послание святого апостола Павла к Фессалоникийцам

О Первом Послании святого апостола Павла к Тимофею

Первое Послание святого апостола Павла к Тимофею

О Втором Послании святого апостола Павла к Тимофею

Второе Послание святого апостола Павла к Тимофею

О Послании святого апостола Павла к Титу

Послание святого апостола Павла к Титу

О Послании святого апостола Павла к Филимону

Послание святого апостола Павла к Филимону

О Послании святого апостола Павла к Евреям

Послание святого апостола Павла к Евреям

Никанор - Каменский - Апостол с толкованием - Толковый Апостол - Объяснение книги Деяний св. апостолов и Соборных посланий - Важность книги

О важности книги Деяний святых апостолов Иоанн Златоуст говорит: «Эта книга может принести нам пользы не меньше, чем само Евангелие: такого она исполнена любомудрия, такой чистоты догматов и такого обилия чудес, в особенности совершенных Духом Святым! Здесь можно видеть исполнение на деле тех пророчеств, которые Христос возвещает в Евангелиях, истину, сияющую в самих событиях, и великую перемену к лучшему в учениках, совершенную Духом Святым. Христос сказал ученикам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит (Ин. 14:12), — и предсказал им, что их поведут к правителям и царям, что их будут бить в синагогах (см. Мф.10:17-18), что они подвергнутся жесточайшим Мукам и над всеми восторжествуют и что Евангелие будет проповедано во всем мире (см. Мф. 24:14), — все это, равно как и многое другое, что Он говорил, общаясь с учениками, представляется в этой книге исполнившимся со всей точностью. Здесь же увидим и то, как святые апостолы как бы на крыльях обтекли землю и море, как они, некогда боязливые и немудрые, вдруг сделались другими людьми, стали презирать богатство и славу, были недоступны ни гневу, ни зависти и сделались решительно выше всего; увидим, что они имели великое единомыслие и что между ними уже не было, как прежде, ни зависти» ни спора о первенстве, а, напротив, в них водворилась всякая совершенная добродетель, и в особенности просияла любовь, о которой и Христос много заповедал им (см. Ин. 13:35). Можно также найти здесь и догматы, которые, если бы не было этой книги, никому не были бы так хорошо известны. Да и то, что составляет основу нашего спасения, как по отношению к жизни, так и по отношению к догматам, было бы темно и неясно. Таким образом, все, что заключается в этой книге, достойно удивления, но в особенности то снисхождение апостолов, которое внушил им Дух Святой, приготовляя их на служение слову о домостроительстве спасения. Поэтому-то, говоря столько о Христе, они немногое сказали о Его божестве и больше говорили о человечестве, страданиях, воскресении и вознесении. Теперь им прежде всего нужно было удостоверить в том, что Он воскрес и вознесся на небо. Поэтому как Сам Христос преимущественно старался показать, что Он пришел от Отца, так и Лука (писатель Деяний) в особенности доказывает, что Христос воскрес, и вознесся, и отошел к Отцу, и от Него пришел. Если не верили этому прежде, то тем более теперь, когда присоединилось воскресение и вознесение, все учение о Христе казалось иудеям невероятным. Поэтому постепенно и мало-помалу апостолы возводят их к понятиям высшим и, с одной стороны, выказывают великое снисхождение, а с другой — пользуются обильнейшей благодатью Духа и именем Христа творят чудеса еще большие, нежели сотворил Он, чтобы посредством того и другого воздвигнуть лежащих долу и удостоверить в слове о воскресении. И настоящая книга действительно содержит в себе по преимуществу доказательства воскресения, так как уверовавшему в это уже легко было принять и все прочее».

2015-08-29