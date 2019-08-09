Каменский - Никанор - Апостол с толкованием
Архиепископ Никанор был одним из выдающихся церковных деятелей второй половины XIX — начала XX в. Он был автором как капитальных научных, так и популярных трудов по религиозным вопросам, специалист в области истолкования Священного Писания.
Никифор Тимофеевич Каменский родился 25 мая 1847 года в селе Солодовниково Астраханской губернии в семье дьякона. Окончил Астраханское духовное училище и Астраханскую же духовную семинарию. Потом женился и был рукоположен в священники. Два года он служил в приходе села Бережновка Царевского уезда Астраханской губернии. В 1869 году скончалась его жена.
В 1870 году Никифор Тимофеевич поступил в Казанскую духовную академию. Здесь он тщательно и трудолюбиво изучал богословские науки, Наибольшее влияние на становление будущего архипастыря-богослова оказал ректор академии Никанор (Бровкович), впоследствии известный церковный деятель и мыслитель.
Он сформировал у студента Каменского интерес к догматическому богословию и экзегетике (науке по истолкованию Писания). В знак глубокого уважения к своему учителю позднее, при пострижении в монашество, Никифор Тимофеевич выбрал именно имя Никанор. Впоследствии, на протяжении всей жизни, Никанор (Каменский) интенсивно занимался экзегетикой, оставив многочисленные труды, из которых прежде всего следует выделить полное истолкование Деяний и Посланий святых апостолов.
В 1874 году, окончив академию, Каменский становится законоучителем Казанской учительской семинарии, А в 1879 году, будучи уже в сане протоиерея, еще достаточно молодой Никифор Тимофеевич избирается на должность ректора Казанской духовной семинарии, что свидетельствует о его высоком авторитете.
Никанор - Каменский - Апостол с толкованием - Толковый Апостол - Объяснение книги Деяний св. апостолов и Соборных посланий
Никанор (Каменский), архиепископ [сост. Г.М. Гупало]. -М.: ДАРЪ, 2015. - 960 с.
ISBN 978-5-485-00462-0
ISBN 978-5-485-00464-4 (т. 2)
Никанор - Каменский - Апостол с толкованием - Толковый Апостол - Объяснение книги Деяний св. апостолов и Соборных посланий - Содержание
ОБ АВТОРЕ
ДЕЯНИЯ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ
- О книге Деяний святых апостолов
- Книга Деяний святых апостолов
СОБОРНОЕ ПОСЛАНИЕ СВЯТОГО АПОСТОЛА ИАКОВА
- О Соборном Послании святого апостола Иакова
- Соборное Послание святого апостола Иакова
СОБОРНЫЕ ПОСЛАНИЯ СВЯТОГО АПОСТОЛА ПЕТРА
- О Первом соборном Послании святого апостола Петра
- Первое соборное Послание святого апостола Петра
- О Втором соборном Послании святого апостола Петра
- Второе соборное Послание святого апостола Петра
СОБОРНЫЕ ПОСЛАНИЯ СВЯТОГО АПОСТОЛА ИОАННА БОГОСЛОВА
- О Первом соборном Послании святого апостола Иоанна Богослова
- Первое соборное Послание святого апостола Иоанна Богослова
- О Втором соборном Послании святого апостола Иоанна Богослова
- Второе соборное Послание святого апостола Иоанна Богослова
- О Третьем соборном Послании святого апостола Иоанна Богослова
- Третье соборное Послание святого апостола Иоанна Богослова
СОБОРНОЕ ПОСЛАНИЕ СВЯТОГО АПОСТОЛА ИУДЫ
- О Послании святого апостола Иуды
- Соборное Послание святого апостола Иуды
СОБОРНЫЕ ПОСЛАНИЯ СВЯТОГО АПОСТОЛА ПАВЛА
- О жизни святого апостола Павла и посланиях его
- Послание святого апостола Павла к Римлянам
- О Первом Послании святого апостола Павла к Коринфянам
- Первое Послание святого апостола Павла к Коринфянам
- О Втором Послании святого апостола Павла к Коринфянам
- Второе Послание святого апостола Павла к Коринфянам
- О Послании святого апостола Павла к Галатам
- Послание святого апостола Павла к Галатам
- О Послании святого апостола Павла к Ефесянам
- Послание святого апостола Павла к Ефесянам
- О Послании святого апостола Павла к Филиппийцам
- Послание святого апостола Павла к Филиппийцам
- О Послании святого апостола Павла к Колоссянам
- Послание святого апостола Павла к Колоссянам
- О Первом Послании святого апостола Павла к Фессалоникийцам
- Первое Послание святого апостола Павла к Фессалоникийцам
- О Втором Послании святого апостола Павла к Фессалоникийцам
- Второе Послание святого апостола Павла к Фессалоникийцам
- О Первом Послании святого апостола Павла к Тимофею
- Первое Послание святого апостола Павла к Тимофею
- О Втором Послании святого апостола Павла к Тимофею
- Второе Послание святого апостола Павла к Тимофею
- О Послании святого апостола Павла к Титу
- Послание святого апостола Павла к Титу
- О Послании святого апостола Павла к Филимону
- Послание святого апостола Павла к Филимону
- О Послании святого апостола Павла к Евреям
- Послание святого апостола Павла к Евреям
Никанор - Каменский - Апостол с толкованием - Толковый Апостол - Объяснение книги Деяний св. апостолов и Соборных посланий - Важность книги
О важности книги Деяний святых апостолов Иоанн Златоуст говорит: «Эта книга может принести нам пользы не меньше, чем само Евангелие: такого она исполнена любомудрия, такой чистоты догматов и такого обилия чудес, в особенности совершенных Духом Святым! Здесь можно видеть исполнение на деле тех пророчеств, которые Христос возвещает в Евангелиях, истину, сияющую в самих событиях, и великую перемену к лучшему в учениках, совершенную Духом Святым. Христос сказал ученикам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит (Ин. 14:12), — и предсказал им, что их поведут к правителям и царям, что их будут бить в синагогах (см. Мф.10:17-18), что они подвергнутся жесточайшим Мукам и над всеми восторжествуют и что Евангелие будет проповедано во всем мире (см. Мф. 24:14), — все это, равно как и многое другое, что Он говорил, общаясь с учениками, представляется в этой книге исполнившимся со всей точностью.
Здесь же увидим и то, как святые апостолы как бы на крыльях обтекли землю и море, как они, некогда боязливые и немудрые, вдруг сделались другими людьми, стали презирать богатство и славу, были недоступны ни гневу, ни зависти и сделались решительно выше всего; увидим, что они имели великое единомыслие и что между ними уже не было, как прежде, ни зависти» ни спора о первенстве, а, напротив, в них водворилась всякая совершенная добродетель, и в особенности просияла любовь, о которой и Христос много заповедал им (см. Ин. 13:35).
Можно также найти здесь и догматы, которые, если бы не было этой книги, никому не были бы так хорошо известны. Да и то, что составляет основу нашего спасения, как по отношению к жизни, так и по отношению к догматам, было бы темно и неясно. Таким образом, все, что заключается в этой книге, достойно удивления, но в особенности то снисхождение апостолов, которое внушил им Дух Святой, приготовляя их на служение слову о домостроительстве спасения. Поэтому-то, говоря столько о Христе, они немногое сказали о Его божестве и больше говорили о человечестве, страданиях, воскресении и вознесении. Теперь им прежде всего нужно было удостоверить в том, что Он воскрес и вознесся на небо.
Поэтому как Сам Христос преимущественно старался показать, что Он пришел от Отца, так и Лука (писатель Деяний) в особенности доказывает, что Христос воскрес, и вознесся, и отошел к Отцу, и от Него пришел. Если не верили этому прежде, то тем более теперь, когда присоединилось воскресение и вознесение, все учение о Христе казалось иудеям невероятным. Поэтому постепенно и мало-помалу апостолы возводят их к понятиям высшим и, с одной стороны, выказывают великое снисхождение, а с другой — пользуются обильнейшей благодатью Духа и именем Христа творят чудеса еще большие, нежели сотворил Он, чтобы посредством того и другого воздвигнуть лежащих долу и удостоверить в слове о воскресении. И настоящая книга действительно содержит в себе по преимуществу доказательства воскресения, так как уверовавшему в это уже легко было принять и все прочее».
2015-08-29
Ценнейшее издание по библеистике, стоит изучить экзегетам!