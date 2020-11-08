Сканирование клуба - 2018 В 1992 году я написал богословскую книгу «Знамение». Это было моей первой попыткой согласовать пророческие тексты Ветхого и Нового Заветов, говорящие о конце времен. «Знамение» — довольно объемный труд, затрагивающий многие события и темы периода последних времен: Израиль, мир в целом, христианская церковь, День Господень, антихрист, Союз десяти государств, истинно верующие во Христа, которых Он восхитит при Своем Втором пришествии. Книга получила широкий отклик: было напечатано и распродано около 100000 экземпляров; ее перевели на испанский и русский языки; нам пришлось создать миссию «Знамение», чтобы отвечать на письма и звонки наших читателей.



Чаще всего повторялась одна просьба: написать еще одну книгу, посвященную исключительно проблеме восхищения Церкви. Эта тема, несомненно, вошла в предыдущую книгу — «Знамение», но отдельного систематического освещения не получила, а потому у меня не было возможности подробно и аргументированно изложить свою позицию по данному вопросу. Пришлось написать книгу, которую вы сейчас держите в руках: «O восхищении Церкви — просто и доступно».



Мало кто сомневается: блаженнейшая надежда каждого христианина — Второе пришествие Христа. А потому Писание и, в частности, Новый Завет, просто не могут замалчивать этот вопрос. Кроме того, каждое истинное Божье дитя обязано знать и понимать суть восхищения Церкви! Величайшая надежда всей вселенской Церкви просто не может быть окутана мраком и служить предметом ожесточенных споров между церквями и верующими. Павел разъяснял Титу, что спасенным следует испытывать блаженное упование и ожидать «явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа» (Тит. 2:13; ср. 2 Пет. 3:12; 1 Фес. 5:4-6). Но что можно ожидать, если Божье Слово не сказало, чего именно ждать? Ясно ли Писание говорит о Втором пришествии? Да. Иначе все попытки разобраться в сроках возвращения Господа вызывали бы только горячие споры и недоумение детей Божьих. Не кажется ли вам, что в такой ситуации было бы лучше вообще не знать о Втором пришествии?

Роберт Ван Кампен - О восхищении Церкви – просто и доступно

Перевод: А. Широченская

Originally published in English by Fleming H. ReveU, a division of Baker Book House Company, as THE RAPTURE QUESTION ANSWERED by Robert Van Kampen. Москва, Христианская миссия «Триада», 2000 ISBN 5-86181-213-6

Роберт Ван Кампен - О восхищении Церкви – просто и доступно - Содержание

Глава 1. Начало начал

Глава 2. Спорные вопросы

Глава 3. Основы

Глава 4. Учение Иисуса Христа

Глава 5. О чем говорит Евангелие от Матфея?

Глава 6. Учение апостола Павла

Глава 7. О чем говорит Откровение?

Глава 8. "...По-турецки говорили..."

Глава 9. Зачем все это было нужно?

Роберт Ван Кампен - О восхищении Церкви – просто и доступно - О чем говорит Евангелие от Матфея?



В Елеонской беседе Христос ясно и прямо говорил о тех знамениях, которые предварят Его Второе пришествие и кончину века (День Господень). В беседе очень точно сказано о знамениях небесных: гонения антихриста прервутся, померкнут светила, когда вернется Сын Человеческий в славе и силе и пошлет ангелов за святыми. Никто никогда не сомневался, что события произойдут именно в такой последовательности. Но сторонники «раннего» восхищения Церкви помещали эти события в несколько иной исторический контекст, а потому у них что-то постоянно не «сходилось». Очень важно выбрать верный контекст для уразумения того или иного отрывка. Следовательно, перед тем, как рассмотреть конкретное учение Павла о восхищении Церкви (этим мы займемся в следующей главе), давайте внимательно рассмотрим контекст беседы Христа с учениками (см. Евангелие от Матфея).



Стороники предтрибуляционного взгляда признают, что часть «избранных Божьих» все же пострадает в период Великой скорби (см. Мф. 24:21-22, 24, 31), но утверждают, что Церкви на земле в годы гонений уже не будет. Из каких посылок они при этом исходят? Оказывается, они просто считают, что беседа на Елеонской горе не имеет никакого отношения к восхищению Церкви и что «избранные Божии» — это вовсе не Церковь в целом. Этот отрывок они толкуют как указания евреям, которым суждено будет обратиться к Богу уже после восхищения Церкви. Выходит, что гонимые антихристом Божьи избранники — не Церковь, а евреи, которые уверуют во Христа после восхищения Богом святых. Предтрибуляционисты так объясняют этот отрывок: Христос беседовал на Елеонской горе со Своими учениками — евреями по происхождению — и видел в них только евреев, в не будущих отцов — основателей Церкви. А поэтому они утверждают, что в Елеонской беседе Христос рассказывал о Своем участии в Армагеддонской битве. Это событие, как известно, должно произойти в самом конце Семилетнего периода скорби, т.е. практически через семь лет после восхищения Церкви (при этом они опираются и на рассказ о Великом потопе, о чем мы уже говорили в главе 2).



Роберт Ван Кампен - О восхищении Церкви – просто и доступно - Что такое «парусия»?



Если принять упомянутое учение, то у нас возникнет ряд очень серьезных логических и богословских противоречий, не говоря уже о проблеме «Ноева потопа». Если пришествие Христа (греч. «парусия»), о котором Он говорил на Елеонской горе, относится ко времени Армагеддонской битвы (т.е. к концу Семилетнего периода Великой скорби), то, по определению, оно должно отличаться от пришествия Христа за Своими святыми (см. 1 Фес. 4:15), которое произойдет в начале Семилетнего периода. Выходит, что Церкви надлежит ждать Второго пришествия Христа, а еврейскому народу — Третьего!



Сейчас позвольте мне разъяснить суть греческого слова «парусия». Это существительное, которое говорит о прибытии или действенном присутствии кого-либо. Это существительное, а не глагол! При переводе очень сложно передать смысл слова «парусия» в значении «действенное присутствие». Во времена Христа его использовали применительно к пришествию царя или военачальника, а потому вполне понятна картина, обрисованная Христом: граждане Божьего Царства — Царства Небесного, — претерпевшие гонения антихриста, с нетерпением ждут возвращения (парусии) своего Царя, Который спасет их от рук насильника и уничтожит врага.



А потому слово «парусия» говорит нам именно о событии как таковом, а не о действиях Христа в ходе этого события. Запомните: это не глагол, описывающий Его перемещения с одного места на другое. Если бы был нужен глагол, священнописатели использовали бы слово «ехромаи». Но когда ученики спрашивали о знамениях «пришествия» Христа, они воспользовались существительным «парусия».