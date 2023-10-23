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Канальс - Размышления об аскетике - Эспарса - Любовь и самооценка

Священник Сальвадор Канальс - Размышления об аскетике
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Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics, Pastoral Care Counseling
Я хотел бы, чтобы эти строчки были написаны раньше. Но когда в «Studi Cattolici» нужно было срочно опубликовать мои комментарии относительно аскетизма, у меня едва хватило времени даже на то, чтобы их упорядочить. Так они и вышли без какой-либо сопроводительной статьи, рассказывающей об истории их зарождения. Хорошо, помню, что когда меня попросили сотрудничать. в этом журнале, я не мог даже предположить, что напишу потом книгу. Скомпоновал размышления без заранее обдуманного плана. И это не составило для меня особого труда, ибо то, что я написал, было взято мною "взаймы". Много раз, когда у основателя Opus Dei ("Дело Господне"), монсеньора Хосемария Эскрива де Балагера, мы просили советов относительно внутренней жизни, он объяснял нам, что в его служении не было ничего, кроме так называемого "пучеро" (традиционное испанское блюдо из гороха, мяса и овощей) - одного и того же учения универсального значения, проповедующего поиск святости в наших будничных занятиях. Нам всем было разрешено погружать в это «пучеро» нашу ложку и черпать из него необходимое для каждого из нас количество пищи. Я делал это довольно часто, а потом перо само распорядилось перенести на бумагу размышления, которые теперь составляют эту книгу.
Взявшись писать, я намеревался лишь прокомментировать некоторые из мыслей монсеньора Эскрива де Балагера. Но дух сделал больше, чем перо. Столько раз я черпал из того «пучеро», что моё толкование часто превращалось в продолжение фразы основателя Opus Dei, или в новую цитату, или даже в буквальное списыванне его выражений. Я буду более ясен, если скажу, что со мной произошло то же, что происходит с детьми, когда они, войдя в игрушечный магазин, теряют способность выбирать, потому что если бы это зависело от них, то они унесли бы с собой всё. Я познакомился с основателем Opus Dei в 1940-ом году. Мне не легко объяснить, как повлияла на меня эта встреча. Потом, уже в Риме, я общался с ним постоянно. Сила его выражений, энергия его внутренней жизни, обрамлённая выходящей за пределы обычного непринуждённостью, жгли, как огонь Божий. Сколько раз я размышлял над его учениями! Сколько раз я просил Господа, чтобы они стали частью моей жизни и я бы научился освящать все мои занятия! Этого же я прошу теперь для читателей представленных здесь размышлений. Когда при их чтении ваш взгляд остановится на какой-нибудь фразе, которая будет жечь и волновать, не сомневайтесь: честь такого воздействия принадлежит монсеньору Эскрива де Балагеру, потому что именно он является главным автором изложенных здесь мыслей.

Священник Сальвадор Канальс - Размышления об аскетике

Пер. с исп. Н. Тер-Григорян-Демьянюк
СПб.: «Белый камень», 2006. 160 с.
Серия "Духовная литература"
ISBN 5-98974-003-4

Священник Сальвадор Канальс - Размышления об аскетике - Содержание

К читателю
  • Иисус как друг
  • Наше христианское призвание
  • Идеал на всю жизнь
  • Внутренняя жизнь
  • Соблюдение чистоты сердца
  • Реальный путь
  • Надежда христиан
  • Смирение
  • Кротость
  • Унижения
  • Путь гордости
  • Целибат и непорочность
  • Добродетели истинные и ложные
  • Спокойствие
  • Критика
  • Искушения
  • Воображение
  • Испытание совести
  • В присутствии Отца
  • Хлеб жизни
  • Я останусь с вами навсегда
  • Жизнь и смерть
  • Братское обличение
  • Опасность благих вещей
  • Плевелы и пшеничные зёрна
  • В свете Вифлеема

Любовь и самооценкаЭспарса Мишель - Любовь и самооценка

Пер. с анг. Максим Григорьев
Серия «Духовная литература»
СПб.: «Белый камень», 2021, 250 с.
ISBN 978-5-98974-013-0

Эспарса Мишель - Любовь и самооценка - Содержание

Введение
Часть первая Гордость и сопряженные с ней трудности
1. В Поисках Достоинства Самооценка и Смирение
  • Серьезный и Застарелый Недуг
  • Гордость как Слепое Соперничество
  • Зрелость: Задача на Всю Жизнь
  • Три Жизненных Этапа
  • Пожизненный Поиск Любви
2. Совершенствуя любовь Необходимость Доверия
  • Идеальная Любовь и Ее Свойства
  • Гордость и Качество Любви
  • Зависимость и Независимость
  • Возможности Сердца
  • Дружба: Узы без Оков
  • Волюнтаризм
  • Навык Общения
  • Желание, Знание и Способность
3. Идеальное Отношение к Себе Смирить Себя Не Значит Себя Недооценить
  • Смирение, Как Золотая Середина
  • Самозабвение и Самообман
  • Смирение и Личность
  • Два Типа Отношения к Себе и к Другим
  • Гордость Опасна Для Психики
Часть вторая На пути к окончательному решению
4. Обращение к Любви Корень Проблемы
  • Благодать Возвышающая и Исцеляющая
  • Величайшее Достоинство
  • Любовь и Ее Разновидности
  • Лицом к Лицу с Правдой о Себе
  • Старший Брат
  • Чистота Намерения в Жизни Христианина
  • Взаимность: В Гармонии с Возлюбленным
5. Различные Проявления Любви Божией Знать, Чуять и Чувствовать
  • Божественное Усыновление
  • Взаимная Дружба со Христом
  • Соискупление во Христе
6. Милосердная Любовь Суд Милосердия
  • Что Значит Быть Милосердным?
  • Милостивое Сердце
  • Убожество и Величие
  • Гордиться Своей Немощью
  • Два Условия
  • Духовное Детство
Эпилог
Views 433
Rating 5.0 / 5
Added 23.10.2023
Author brat Andron
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5.0/5 (2)

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