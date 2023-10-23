Я хотел бы, чтобы эти строчки были написаны раньше. Но когда в «Studi Cattolici» нужно было срочно опубликовать мои комментарии относительно аскетизма, у меня едва хватило времени даже на то, чтобы их упорядочить. Так они и вышли без какой-либо сопроводительной статьи, рассказывающей об истории их зарождения. Хорошо, помню, что когда меня попросили сотрудничать. в этом журнале, я не мог даже предположить, что напишу потом книгу. Скомпоновал размышления без заранее обдуманного плана. И это не составило для меня особого труда, ибо то, что я написал, было взято мною "взаймы". Много раз, когда у основателя Opus Dei ("Дело Господне"), монсеньора Хосемария Эскрива де Балагера, мы просили советов относительно внутренней жизни, он объяснял нам, что в его служении не было ничего, кроме так называемого "пучеро" (традиционное испанское блюдо из гороха, мяса и овощей) - одного и того же учения универсального значения, проповедующего поиск святости в наших будничных занятиях. Нам всем было разрешено погружать в это «пучеро» нашу ложку и черпать из него необходимое для каждого из нас количество пищи. Я делал это довольно часто, а потом перо само распорядилось перенести на бумагу размышления, которые теперь составляют эту книгу.

Взявшись писать, я намеревался лишь прокомментировать некоторые из мыслей монсеньора Эскрива де Балагера. Но дух сделал больше, чем перо. Столько раз я черпал из того «пучеро», что моё толкование часто превращалось в продолжение фразы основателя Opus Dei, или в новую цитату, или даже в буквальное списыванне его выражений. Я буду более ясен, если скажу, что со мной произошло то же, что происходит с детьми, когда они, войдя в игрушечный магазин, теряют способность выбирать, потому что если бы это зависело от них, то они унесли бы с собой всё. Я познакомился с основателем Opus Dei в 1940-ом году. Мне не легко объяснить, как повлияла на меня эта встреча. Потом, уже в Риме, я общался с ним постоянно. Сила его выражений, энергия его внутренней жизни, обрамлённая выходящей за пределы обычного непринуждённостью, жгли, как огонь Божий. Сколько раз я размышлял над его учениями! Сколько раз я просил Господа, чтобы они стали частью моей жизни и я бы научился освящать все мои занятия! Этого же я прошу теперь для читателей представленных здесь размышлений. Когда при их чтении ваш взгляд остановится на какой-нибудь фразе, которая будет жечь и волновать, не сомневайтесь: честь такого воздействия принадлежит монсеньору Эскрива де Балагеру, потому что именно он является главным автором изложенных здесь мыслей.

Священник Сальвадор Канальс - Размышления об аскетике

Пер. с исп. Н. Тер-Григорян-Демьянюк

СПб.: «Белый камень», 2006. 160 с.

Серия "Духовная литература"

ISBN 5-98974-003-4

Священник Сальвадор Канальс - Размышления об аскетике - Содержание

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