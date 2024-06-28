Канатуш – Апокалипсис и Второе пришествие

1:1: «Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть вскоре. И Он показал, послав оное через Ангела Своего рабу Своему Иоанну...»

Стих этот фактически отражает полное название книги. В нем открываются нам две глубоких истины:

1) Откровение хода будущих событий Господь Иисус получил в награду от Отца, как дорогой подарок Победителю за дело, которое Он совершил на земле. «Лев из колена Иудина, корень Давидов, победил и может...» — такую характеристику дает Ему Дух Святой в самом Откровении (5:5). Он начал полное, успешное разрушение дел диавола (1Ин. 3:8) и Он его завершит.

2) Книга Откровение предназначается для рабов Божиих: «чтобы показать рабам Своим...» Раб Божий — это тот, кто беспредельно предан Богу, служит Ему с жертвенной верностью, кто беспрекословно повинуется Его воле, соблюдает Его Слово, кто богобоязнен и духовно просвещен. Таким рабом был Человек Иисус Христос, воплотившийся Сын Божий (Ис. 52:13-14). Его рабами называются пророки (Ам. 3:7) и Апостолы (Рим. 1:1). А здесь, в Откровении, под рабами подразумеваются те из верующих, кто свою жизнь посвятил Иисусу Христу, как Ап. Павел (Фил. 1:21). Наиболее точную характеристику дает им само Откровение (17:14): «И те, которые с Ним, суть званные и избранные и верные».

Это, конечно, победители во Христе, те, которые несут крест Христов и на практике жизни знают духовную борьбу. Им и принадлежит весть этой светлой книги.

Бог Отец дал Иисусу Христу, а в Нем всем Его рабам откровение хода грядущих событий, которые служат к восстановлению и бесконечному возвеличению попранной чести Христа и верующих во Христа (Еф. 1:3-8; Евр. 2:5-3) и которые «вскоре» совершатся к великой радости всех.

Об этой полноте радости Своего сердца Бог Отец послал оповестить всех соучастников в борьбе и победе Его Сына.

Сознание, что Голгофской победой полностью восстановлена попранная слава Отца Небесного, наполняло и сердце Иисуса неизреченной радостью. Этой радостью Он спешит поделиться со Своей возлюбленной Невестой.

Вся первая глава выражает полноту радости Божией по этому поводу (ст. 8). К ней присоединяется и Иоанн (ст. 9-10), понявший эту великую радость и приобщившийся к ней. К ней должно присоединиться и нам «в похвалу славы благодати» Его (Еф. 1:6,12).

Фразу «чему надлежит быть вскоре» следует понимать не в смысле непосредственной близости исторического момента, а лишь в смысле общей перспективы, которая царит над временем. Это значит, что то, что Бог возвещает и чего еще нет, те вести и те тайны, которые Он открывает, обязательно осуществятся. Для нас, людей, этот срок тянется долго, вот уже две тысячи лет. Но в соответствии с Божией меркой времени (Пс. 89:5; 2Пет. 3:8) срок этот краток, как один день, как миг, т. е. «вскоре».

Весть Божественного откровения Иоанн получил непосредственно от Ангела, посланника Божия, который показывал ему видения или говорил словами, при этом толкуя некоторые из слов или образов. Такое посланничество Ангела для возвещения Иоанну пророчества говорит не только об особой важности пророческой вести, но и об обширности и сложности ее содержания, как мы это будем видеть дальше по мере ее раскрытия. Это откровение было не только словесное, но и созерцаемое, видимое, являемое силой Духа Святого.

В. Я. Канатуш – Апокалипсис и Второе пришествие - Комментарий в свете современности

Второе издание, исправленное и дополненное. – Ровно: Христианский благотворительный издательский фонд «Живое слово», 1999. – 388 с.

В. Я. Канатуш – Апокалипсис и Второе пришествие - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1

ГЛАВЫ 2 и 3

ПОСЛАНИЕ ЕФЕССКОЙ ЦЕРКВИ

ПОСЛАНИЕ СМИРНСКОЙ ЦЕРКВИ

ПОСЛАНИЕ ПЕРГАМСКОЙ ЦЕРКВИ

ПОСЛАНИЕ ФИАТИРСКОЙ ЦЕРКВИ

ПОСЛАНИЕ САРДИЙСКОЙ ЦЕРКВИ

ПОСЛАНИЕ ФИЛАДЕЛЬФИЙСКОЙ ЦЕРКВИ

ПОСЛАНИЕ ЛАОДИКИЙСКОЙ ЦЕРКВИ

ГЛАВА 4

ГЛАВА 5

ГЛАВА 6

ГЛАВА 7

ГЛАВА 8

ГЛАВА 9

ГЛАВА 10

ГЛАВА 11

ГЛАВА 12

ГЛАВА 13

ГЛАВА 14

ГЛАВА 15

ГЛАВА 16

ГЛАВА 17

ГЛАВА 18

ГЛАВА 19

ГЛАВА 20

ГЛАВА 21

ГЛАВА 22

БИБЛИОГРАФИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ