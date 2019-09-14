По своему содержанию методология является ярчайшим концептуальным мероприятием. Именно это ее достоинство должно быть в первую очередь оценено каждым научным работником. Методология — это не инструмент познания, не средство для достижения цели, а путь к ней, ее сотворение. В концептуальном отношении она столь же возвышена, как и другие научные концепты, например законы.

Методология не существует ни до, ни возле науки, а составляет ее собственную плоть. Если ученый отказывается от методологии, он обедняет то дело, которое избрал своим призванием. Методология научного познания усваивается не без труда. Она требует двойной компетенции, субнаучной и метанаучной. Ученого, который стремится к полноте знания, это обстоятельство не должно огорчать. Рафинированное знание устроено так, что оно не признает барьеров между субнауками и метанаукой. Их надо не возводить, а смело разрушать. Мы выражаем робкую надежду, что наша книга стимулирует читателя именно в этом направлении.

Виктор Андреевич Канке - Методология научного познания: учебник для магистров

Москва: Издательство «Омега-Л», 2014 г. - 255 с.

ISВN 978-5-370-02944-8

Виктор Андреевич Канке - Методология научного познания: учебник для магистров – Содержание

Предисловие

Гпава 1. Методы концептуальной трансдукции

1.1. Проблема разграничения науки и ненауки

1.2. Концептуальная трансдукция

1.3. Принципы и законы

1.4. Метод аппроксимаций

1.5. Метод моделирования

1.6. Экспериментальный метод

1.7. Методология измерений

1.8. Статистический метод: от фактов к эмпирическим законам

1.9. Проблема индукции

1.10. Абдуктивный метод

Гпава 2. Методы интертеоретической и интернаучной трансдукции

2.1. Интегральная оценка внутритеоретической трансдукции

2.2. Типы наук

2.3. Интертеоретическая и интернаучная трансдукция

2.4. Трансдукция между отраслями и типами наук

Гпава 3. Избранные научные методы

3.1. Концепт истины как метод

3.2. Проблемный метод

3.3. Метод ретроспективной интерпретации

3.4. Аксиоматический и конструктивный методы

3.5. Дедуктивно-номологический и гипотетико-дедуктивный методы

3.6. Структурный, функциональный, системный и атомарный методы

3.7. Метод интеракций

3.8. Синхронический, диахронический и исторический методы

3.9. Метод упрощений

Глава 4. Философские методы

4.1. Неопозитивистский метод

4.2. Критико-рационалистический метод

4.3. Феноменологический метод

4.4. Критико-герменевтический метод

4.5. Диалектико-материалистический метод

4.6. СМД-метод

4.7. Деконструктивистский метод

4.8. Как работать с субстанциально-философскими методами

Заключение

Литература

Словарь терминов

Виктор Андреевич Канке - Методология научного познания: учебник для магистров - Предисловие

Наука — блистательное достижение человечества. В качестве величайшего достижения культуры она нуждается в постоянном уходе. В противном случае наука рискует быть отброшенной на задворки истории. Новым поколениям ученых приходится не только продолжать дело своих предшественников, но и придавать им все новые прогрессивные импульсы. В этом деле не обходится без существенных трудностей. Преодоление многих из них оказывается возможным благодаря методологии научного познания.

Крайне важно понимать, что институт науки сам нуждается во всестороннем осмыслении. Мы все еще плохо понимаем природу науки. Ее осмысление происходит в философии науки. Но число ее энтузиастов растет медленно. Приходится констатировать, что состояние философии науки значительно хуже желаемого. В обоснование этого положения достаточно отметить, что многие науки вообще не имеют соответствующей философской спутницы. Это справедливо, например, относительно менеджмента.

Философия науки неоднородна. Одной из ее частей является методология научного познания. Так называемая общая философия науки является ответом на вопрос «Что такое наука?». Если же ставится другой вопрос, а именно «Какими способами следует наращивать научное знание?», то наступает черед методологии научного познания. Она необходима для того, чтобы не только познавать существо науки, но и еще и управлять ее развитием.

Слово методология имеет греческие корни (meta — к + hodos — путь + logos — учение), буквально оно означает путь к учению. В этой связи часто отмечается, что методология является учением о способах познания; метод же интерпретируется как способ познания. При всей кажущейся очевидности приведенного определения метода оно, тем не менее, не является концептуально содержательным.

Методом является лишь такой способ познания, который выражает концептуальное единство определенных этапов познания. Эксперимент — это способ познания, но не метод. Методом познания является, например, статистическая обработка результатов измерений. Она является методом, ибо позволяет осмыслить сам эксперимент и его этапы. Концепт эксперимент не позволяет объяснить смысл экспериментов.

Методология обладает исключительно емким концептуальным содержанием. Она оперирует специальными концептами, имя которым — методы. Вторая ее особенность состоит в том, что она призвана связать воедино научные методы. Часто это единство вообще не обсуждается. Методы приводятся один за другим, причем в произвольной последовательности. Но совокупность методов и единство методов — это принципиально разные вещи. В этом месте целесообразно указать на одну из особенностей нашей работы.