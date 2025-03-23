Дабы не прельщен был ум твой чуждыми книгами, ибо обретаются многие подложные писания, неправо надписанные, то приими, возлюбленный, это мое верное исчисление. Исторических книг древнейшей еврейской премудрости всех двенадцать. Первая Бытие, потом Исход, Левит, потом Числа, потом Второзаконие; потом Иисус и Судии, восьмая Руфь. Девятая и десятая книги деяния Царств, Паралипоменон, и последней имеешь Ездру. Стихотворных книг пять: первая Иова, потом Давида, далее три Соломоновы: Екклесиаст, Песнь Песней и Притчи. Также пять книг духа Пророческого.

Во едину книгу совокупляются сии двенадцать: Осия, Амос и третий Михей, потом Иоиль, потом Иона, Авдий, Наум, Аввакум, Софония, Аггей, далее Захария и Малахия. Се одна книга, вторая же Исайи; потом Иеремия, призванный от младенчества, потом Иезекииль и Даниилова благодать. Предложил я двадцать две книги Ветхого Завета, еврейским буквам равночисленные. После сего счисляй книги и Нового Таинства. Матфей писал о чудесах Христовых для евреев, а Марк для Италии, Лука для Ахайи. Для всех же Иоанн, великий проповедник и небошествователь. Потом следуют Деяния мудрых Апостолов, четырнадцать посланий Павла. Семь Соборных, из коих одно Иакова, два Петровы, далее три Иоанновы, седьмое же есть Иудино, так имеешь все. Если же какие есть сверх сих, не принадлежат к признанным.

Каноны или книга правил Святых Апостол, Святых Соборов, Вселенских и поместных, и Святых Отец

Минск, Братство в честь святого Архистратига Михаила, 2016 - 288 c.

ISBN 978-985-7102-44-0

Каноны или книга правил Святых Апостол, Святых Соборов, Вселенских и поместных, и Святых Отец - Содержание

ОТДЕЛ 1. Символ веры

На церковнославянском

На современном русском

Символ веры трехсот восьмидесяти святых отец Первого Вселенского Собора, Никейского, составленный в 325 г.

Символ веры ста пятидесяти святых отец Второго Вселенского Собора, Константинопольского, дополненный в 381 г.

Догмат шестисот тридцати святых отец Четвертого Вселенского Собора, Халкидонского. О двух естествах во едином лице Господа нашего Иисуса Христа (451)

Догмат ста семидесяти святых отец Шестого Вселенского Собора, Константинопольского. О двух волях и действиях в Господе нашем Иисусе Христе (680)

Догмат трехсот шестидесяти семи святых отец Седьмого Вселенского Собора, Никейского. О иконопочитании (783-787)

ОТДЕЛ 2. Правила Святых Апостол

ОТДЕЛ 3. Правила Святых Вселенских Соборов

Правила Святого Вселенского Первого Собора, Никейского (325)

Правила Святого Вселенского Второго Собора, Константинопольского (381)

Правила Святого Вселенского Третьего Собора, Ефесского (431)

Послание того же Святого Вселенского Третьего Собора к Священному Собору Памфилийскому о Евстафии, бывшем их митрополите

Правила Святого Вселенского Четвертого Собора, Халкидонского (451)

О Пятом Вселенском Соборе

Правила Святого Вселенского Шестого Собора, Константинопольского, иже в Трулле в царских палатах (691)

Правила Святого Вселенского Седьмого Собора, Никейского. (787)

ОТДЕЛ 4. Правила Святых Соборов Поместных

Правила Святого Поместного Собора Анкирского (314)

Правила Святого Поместного Собора Неокесарийского (315)

Правила Святого Поместного Собора Гангрского (340)

Правила святого Поместного собора Антиохийского (341)

Правила Святого Поместного Собора Сардикийского (344)

Правила Святого Поместного Собора Лаодикийского (364)

Правила Святого Поместного Собора Карфагенского (419)

Послание Африканского Собора к Келестину, папе Римскому

Правило Святого Поместного Собора Константинопольского (394)

Правила Святого Собора Константинопольского, во храме святых Апостолов бывшего, глаголемого Двукратного (861)

Правила Святого Собора, бывшего во храме Премудрости Слова Божия (879)

ОТДЕЛ 5. Правила и Канонические послания святых отец

Каноническое послание иже во святых отца нашего Дионисия, архиепископа Александрийского и исповедника, к епископу Василиду (260)

Правила святого Петра, архиепископа Александрийского и мученика, из слова его о покаянии (304)

Каноническое послание святого Григория, архиепископа Неокесарийского, чудотворца (262)

Послание святого Афанасия Великого, архиепископа Александрийского, к Аммуну монаху (326-371)

Послание святого Афанасия, архиепископа Александрийского, к Руфиниану

Святого Афанасия, архиепископа Александрийского, из 39-го послания о праздниках

Правила святого Василия Великого

Первое Каноническое послание святого отца нашего Василия, архиепископа Кесарии Каппадокийской, к Амфилохию, епископу Иконийскому (370-378)

Вступление

Второе Каноническое послание святого отца нашего Василия, архиепископа Кесарии Каппадокийской, к Амфилохию, епископу Иконийскому

Предисловие

Третье Каноническое послание святого отца нашего Василия, архиепископа Кесарии Каппадокийской, к Амфилохию, епископу Иконийскому

Из другого Канонического послания, святого отца нашего Василия, архиепископа Кесарии Каппадокийской, к Амфилохию, епископу Иконийскому

Послание к Диодору, епископу Тарскому

Вступление

Того же Послание к Григорию пресвитеру

Того же к хорепископам Послание Каноническое

Того же к подчиненным ему епископам

Святого Василия из 27-й главы книги о Святом Духе, к блаженному Амфилохию

Того же, из 29-й главы того же сочинения

Каноническое послание святого Григория, епископа Нисского, к Литоию, епископу Мелитинскому (372-394)

Святого Григория Богослова о том, какие подобает читать книги Ветхого и Нового Завета (370-391)

Святого Амфилохия епископа к Селевку о том, какие книги приемлются (394)

Канонические ответы святейшего Тимофея, епископа Александрийского, единого от ста пятидесяти отцов, бывших на Константинопольском соборе

Правила Феофила, архиепископа Александрийского Провозглашение, при наступлении святых Богоявлений в неделю

Его же наставление, данное Аммуну

Его же к Афингию епископу, о так именуемых чистых

Его же Агафону епископу

Его же Мине епископу

Правила иже во святых отца нашего Кирилла, архиепископа Александрийского Каноническое послание к Домну, патриарху Антиохийскому

Его же к епископам, сущим в Ливии и Пентаполе

Окружное послание Геннадия, патриарха Константинопольского, и с ним святого собора, ко всем преосвященнейшим митрополитам и к папе Римскому

Послание Тарасия, святейшего патриарха Константинополя, нового Рима, к Адриану, папе древнего Рима

Правило 29-е Святых Апостол

Из Деяний Святых Апостол

Из Третьей книги Царств

Из Четвертой книги Царств

Из толкования святого Василия на Исайю

Из его же послания к подчиненным ему епископам

Из жития святого Иоанна Зластоустого

Из правил святых 630 отец, в Халкидоне собравшихся

Из окружного послания Геннадия, святейшего архиепископа Константинопольского, и с ним Собора

Из правил Святого Шестого Собора ОТДЕЛ 6 Принятые сокращения

Алфавитный указатель Каноны или книга правил Святых Апостол, Святых Соборов, Вселенских и поместных, и Святых Отец - Кирилла, архиепископа Александрийского каноническое послание к Домну, патриарху Антиохийскому

1. Каждое дело наше, когда прямо последует правилам благочиния, не порождает для нас никакого смущения, но избавляет нас от порицания некоторых, паче же приобретает нам и одобрение благомыслящих. Ибо кто не согласится с мнением беспристрастным, когда оно произнесено кем-либо? Или не будет ли безукоризнен, паче же всякой похвалы исполнен, суд правый и законный? Это пишу ныне, когда твое благочестие в твоем писании, посланном ко мне и к преподобнейшему и благочестивейшему брату нашему и соепископу Проклу, именуешь Петра благоговейнейшим и боголюбивейшим епископом, а он, между тем, плачет и почитает себя неправильно отрешенным от вверенной ему церкви. Прилично же было бы или иметь ему имя священства вместе с самою вещью, или, если он не был достоин предстоять жертвеннику Божию, не быть ему почтену и наименованием епископа. Может быть, слово мое покажется твоему Боголюбию жестоким и небратолюбным, но не таково оно по истине. Ибо мы думаем снисходительны быть к старцу, оставив ему одно лишь наименование. Но много лучше было бы помыслить и другое. Он глаголет, что может оправдать себя, но ему не дано времени на оправдание и не предложено рассмотреть дело по правилам.

Если это было бы учинено, то самое делопроизводство или обличило бы в нем преступника, доказанного и признанного, и потому не могущего сказать, что обижен, или представило бы его решительно невинным, и возвратило бы ему начальство над Церковью, которая была ему поручена. Поскольку же ничего такового не сделано, то он и вопиет против сего, и глаголет, что потерпел несносную обиду и что неправедно извержен; присовокупляет же, что и все, что он имел собственного, отнято у него. Итак, твое преподобие, приемля в рассуждение, чего требуют Божественные правила и что прилично Церкви и поставленным в ней для священного служения, сверх же сего уважив и наше писание, да отрет слезы старца. И если захочет он судиться с теми, кои возлагали на него преступления, то да судится по принятому обычаю пред твоим благочестием, в соприсутствии подчиненных тебе благочестивейших епископов, кроме тех, которых не приимет, как им подозреваемых. Мы не полагаем, чтобы кто-либо из благочестивейших епископов имел враждебные мысли против брата, но дабы сей предлог не послужил к ослаблению силы имеющего быть суда, якобы сей неправедно произведен был, то нимало не будет оскорбительно, если некоторые, по сомнению в их беспристрастии, не будут в судебном собрании.

2. Неправедно же отнятое у него имущество справедливость требует возвратить ему по двум причинам: во-первых, поскольку не надлежало быть чему-либо таковому; во-вторых, поскольку благочестивейших епископов, сущих по всей земли, весьма огорчает и в крайнее неудовольствие приводит требование отчета в случающихся у них расходах, как из доходов церковных, так и из приношений от некоторых. Ибо каждый из нас за свое время даст отчет Судии всех. Утвари и недвижимые стяжания надлежит хранить церквам неотчуждаемыми; свободным же быть правящим Божественное священство в распоряжении случающимися в их время расходами.

3. Рукописание же отречения дал он, как сказует, не но собственному произволению, но по нужде, по страху и по угрозам от некоторых. Но и кроме сего, с церковными постановлениями несообразно, что некоторые священнодействователи представляют рукописание отречения. Ибо если достойны служить, да пребывают в сем, если же недостойны, да удаляются от служения не отречением, но паче осуждением по делам, против коих может кто-либо вознести великий вопль, как происходящих вне всякого порядка. Целуй с тобою братию; находящиеся же с нами целует тебя о Господе.

4. Подобает заботиться о всем, что полезно и необходимо к назиданию народа и что служит к славе святых Церквей. Ибо в Писании сказано: «благоговейны сотворите сыны Израилевы» (Лев. 15:31). Отцы монастырей, находящихся в Фивейской области, мужи благочестивые и проходящие житие дивное, пришедши в Александрию, быв вопрошаемы мною о состоянии тамошних монастырей, объявили, что многие соблазняются по следующей причине: некоторые, вступив недавно в брак и выйдя как бы из самого брачного чертога, уловляют некоторых из боголюбезнейших епископов, и, может быть, потому что никто не обнаруживает их состояния, рукополагаются в священнослужители, то есть в пресвитеры. Другие, из самих монастырей быв изгнаны, как бесчинные, так же восхищают рукоположение, и соделавшись священнослужителями, входят в те самые монастыри, из коих изгнаны, и хотят приносить Бескровную Жертву и исполнять все, что прилично священнослужителям. А от сего происходит, что некоторые, знающие их, уклоняются и от церковных собраний, и не хотят причащаться, когда они служат. Итак, поскольку все, как речено мною, подобает нам делать для назидания народа, то да наблюдает за сим ваше благочестие; и если кто должен быть рукоположен в священнослужителя, испытывайте его житие, также, имеет ли он жену, или нет, как и когда поял ее, и не из числа ли он изверженных от другого благочестивейшего епископа, или из монастыря, и тогда, если обрящется беспорочным, рукополагать его. Таким образом мы соблюдаем в чистоте свою совесть и в безукоризненности священное и досточтимое служение.

5. Если же некие, будучи оглашенными, подвергнутые отлучению в наказание за грехопадения, потом приближаются к смерти, то да крещаются, и да не отходят от жизни сей без причастия благодати, то есть без приобщения Святых Тайн. Ибо кажется и это согласно с уставами Церкви. Приветствуйте сущих с вами братии. Сущие же с нами приветствуют вас о Господе.