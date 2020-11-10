История философии в памятниках Книга представляет собой записи лекционного курса Канта по рациональной теологии, читавшегося им в зимнем семестре 1783/84 гг. В лекциях подробно рассматриваются такие вопросы, как возможность рациональной оологии и доказательств бытия Бога, постулирование бессмертия души и существование высшей сущности, проблема теодицеи, соотношение естественной религии и религии откровения, затрагиваемые и печатных трудах философа. Сравнение их с лекциями помогает проследить динамику развития и полнее раскрыть ряд важных аспектов конторских взглядов по вопросу взаимосвязи морали и веры. «Лекции о философском учении о религии» не переводились ранее на русский язык. Издание сопровождается комментариями переводчика и вступительной статьей, посвященной этико-религиозным взглядам Канта.

Иммануил Кант - Лекции о философском учении о религии

(редакция К. Г. Л. Пёлица) / Перевод, примечания и послесловие Л. Э. Крыштоп / Под ред. А. Н. Круглова.

М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2016 - 384 с.

(История философии в памятниках)

ISBN 978-5-88373-004-6

Иммануил Кант - Лекции о философском учении о религии - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ к первому изданию

ПРЕДИСЛОВИЕ ко второму изданию

ВВЕДЕНИЕ в философское учение о религии

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНАЯ ТЕОЛОГИЯ

Первый раздел. Онтотеология

Второй раздел. Космотеология

Третий раздел. Физикотеология

ВТОРАЯ ЧАСТЬ МОРАЛЬНАЯ ТЕОЛОГИЯ

Первый раздел. О моральных свойствах Бога

Второй раздел. О природе и достоверности моральной веры

Третий раздел. О Боге в соответствии с его казуальностью 1) О Боге как о причине мира 2) О БОге как о создателе мира 3) О Боге как миродержце

Четвертый раздел. Об откровении

ПРИЛОЖЕНИЯ

История естественной теологии по «Histoia doctrinae de uno vero Deo» Мейнерса

Рациональная теология господина профессора Канта

Преднапоминание

ПРИМЕЧАНИЯ

ПОСЛЕСЛОВИЕ

ЛЕКЦИИ КАНТА ПО ТЕОЛОГИИ (Л. Э. Крыштоп)

1. История текста «Лекции Канта о философском учении о религии»

2. Другие манускрипты конторских лекций по теологии а) «Естественная теология» Фолькмана б) «Данцигская рациональная теология» в) «Теология разума» Магата г) «Рациональная теология» Кинга

3. Компендиумы, использовавшиеся Кантом а) «Подготовка к естественной теологии» Эберхарда б) «Метафизика» Баумгартена

4. Проблема датировки лекций по естественной теологии

5. Место и значение «Лекций» Пёлица для кантоведения. Степень их изученности

6. Проект теологии «Лекций о философском учении о религии» 6.1. Сущность и структура теологии 6.2. Спекулятивная теология а) Онтотеология б) Космотеология в) Физикотеология 6.3. Вопрос доказуемости бытия Бога 6.4. Моральная теология

7. Бог как постулат практического разума

8. Концепции высшего блага в критической философии Канта

9. Моральные свойства Бога

10. Кант о религии откровения

Список имеющихся изданий «Лекций Канта по философ сколу учению о религии» Пёлица

Список используемых сокращений

Список основных слов и выражений на латинском языке

Иммануил Кант - Лекции о философском учении о религии - Предисловие

Почетный Кант, как известно, не писал отельной естественной теологии, и последняя попадает в цикл его системы практической философии, начатой философским учением о праве и учение о добродетели. Поэтому его исследовани я в этой науке и полученные им результаты до сегодняшнего дня находятся в разрозненном виде в остальных его критических сочинениях. Как академический учитель он читал эту науку с не меньшим одобрением, и именно по Баумгартену и Эберхард, из которых он первого считал более основательным, чем второго; и последующий труд тщательно записан в тех лекциях, которые он читал по естественной теологии в 80-е гг. прошлого столетия.

В наше время, когда начали пренебрегать изучением конторских трудов и умалять его бессмертные заслуги во всех частях философии; в наше время, когда на место цветущего периода философии 1785-1800 гг. пришли печальный мистицизм и вызванная им достаточная холодность в отношении ко всякой философии, не может быть излишним сообщением кантовских лекций по естественной теологии не только обновить воспоминание об этом герое новой и зрелой философии, н и услышать его серьезный голос, произнесший еще тридцать лет назад в отношении последующего времени будто пророческие слова о мистицизме и пантеизме в философии.

Так, сторонники последнего могут умалять ценность философского учения Канта о религии; но могли остаться и некоторые самостоятельные мыслители с тех счастливых времен философского прогресса в Германии, которые не без интереса будут слушать мастера о науке, не сделавшей за последние пятнадцать лет успехов, по краю ней мере, как дисциплина.

Что касается манускрипта, положенного в основу этих лекций, то он принадлежал ранее уважаемому, а ныне покойному коллеге Канта в Кёнигсберге, из наследства которого издатель правомерно приобрел его выкупом. Он был завершен и пре ревизии нуждался почти только в одной поправке пунктуации и тех описок, которых невозможно полностью избежать при дословной записи академических докладов. В отношении основоположник, даже в отношении небольших небрежностей лекций, умышленно ничего не было изменено. Посредством этого можно убедится, насколько ясно и конкретно, насколько горячо и убедительно, насколько упорядоченно и связано Кант делал устные сообщения и что благородная популярность его лекций во многом превосходит стилистический характер его сочинений для публики. В целом эти доклады о философском учении о религии более всего приближаются к тону и характеру, которого Кант придерживался в своей антропологии, и как кажется, обладают преимуществами по сравнению с фрагментами из «Педагогики» Канта, изданной Ринком, и с несколько иначе читавшейся «Логикой», которую издал Йеше.

Хотя Кант явно опирается в своем изложении на положенный в основу компендиум, академический учитель все же может получится у него, как можно на кафедре упражняться в диалектике и полемике, а из духа этого изложения отчетливо явствует, какую форму великий мыслитель придавал своим академическим изложением. То, что он излагал, не является школьной системой, и в этом отношении труд Хайденрайха и другие труды по философскому учению о религии могут снять выше, чем эти лекции. Однако возбуждающий молодые силы, живой, проникающие в суть предметов и повсеместно ведущий к нравственности дух встречает нас везде в этом изложении.

«История религии» в приложении явно является наиболее слабой частью целого; но и эта часть не должна отсутствовать, так как даже в ней, при всей краткости, прослеживаются индивидуальные взгляды великого мыслителя, даже если прогресс культуры и истории религии в наше время значительно расширил горизонт этой науки.

Очень интересно сравнить эти лекции с кантовской «Религией в пределах только разума», так как они читались еще во время правления Фридриха II, а этот труд вышел в то время, когда министром был Вёльнер. Те, кто понимают кёнигсберского мудреца в соответствии с духом его системы, не будут смущены тем, какие взгляды ближе духу той системы - те, что изложены в сообщаемых здесь лекциях или же в названном позднее сочинении.