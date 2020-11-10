Кант - Лекции о философском учении о религии
История философии в памятниках
Книга представляет собой записи лекционного курса Канта по рациональной теологии, читавшегося им в зимнем семестре 1783/84 гг. В лекциях подробно рассматриваются такие вопросы, как возможность рациональной оологии и доказательств бытия Бога, постулирование бессмертия души и существование высшей сущности, проблема теодицеи, соотношение естественной религии и религии откровения, затрагиваемые и печатных трудах философа. Сравнение их с лекциями помогает проследить динамику развития и полнее раскрыть ряд важных аспектов конторских взглядов по вопросу взаимосвязи морали и веры. «Лекции о философском учении о религии» не переводились ранее на русский язык. Издание сопровождается комментариями переводчика и вступительной статьей, посвященной этико-религиозным взглядам Канта.
Иммануил Кант - Лекции о философском учении о религии
(редакция К. Г. Л. Пёлица) / Перевод, примечания и послесловие Л. Э. Крыштоп / Под ред. А. Н. Круглова.
М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2016 - 384 с.
(История философии в памятниках)
ISBN 978-5-88373-004-6
Иммануил Кант - Лекции о философском учении о религии - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ к первому изданию
ПРЕДИСЛОВИЕ ко второму изданию
ВВЕДЕНИЕ в философское учение о религии
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНАЯ ТЕОЛОГИЯ
- Первый раздел. Онтотеология
- Второй раздел. Космотеология
- Третий раздел. Физикотеология
ВТОРАЯ ЧАСТЬ МОРАЛЬНАЯ ТЕОЛОГИЯ
- Первый раздел. О моральных свойствах Бога
- Второй раздел. О природе и достоверности моральной веры
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Третий раздел. О Боге в соответствии с его казуальностью
- 1) О Боге как о причине мира
- 2) О БОге как о создателе мира
- 3) О Боге как миродержце
- Четвертый раздел. Об откровении
ПРИЛОЖЕНИЯ
- История естественной теологии по «Histoia doctrinae de uno vero Deo» Мейнерса
- Рациональная теология господина профессора Канта
- Преднапоминание
- ПРИМЕЧАНИЯ
- ПОСЛЕСЛОВИЕ
ЛЕКЦИИ КАНТА ПО ТЕОЛОГИИ (Л. Э. Крыштоп)
- 1. История текста «Лекции Канта о философском учении о религии»
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2. Другие манускрипты конторских лекций по теологии
- а) «Естественная теология» Фолькмана
- б) «Данцигская рациональная теология»
- в) «Теология разума» Магата
- г) «Рациональная теология» Кинга
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3. Компендиумы, использовавшиеся Кантом
- а) «Подготовка к естественной теологии» Эберхарда
- б) «Метафизика» Баумгартена
- 4. Проблема датировки лекций по естественной теологии
- 5. Место и значение «Лекций» Пёлица для кантоведения. Степень их изученности
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6. Проект теологии «Лекций о философском учении о религии»
- 6.1. Сущность и структура теологии
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6.2. Спекулятивная теология
- а) Онтотеология
- б) Космотеология
- в) Физикотеология
- 6.3. Вопрос доказуемости бытия Бога
- 6.4. Моральная теология
- 7. Бог как постулат практического разума
- 8. Концепции высшего блага в критической философии Канта
- 9. Моральные свойства Бога
- 10. Кант о религии откровения
Список имеющихся изданий «Лекций Канта по философ сколу учению о религии» Пёлица
Список используемых сокращений
Список основных слов и выражений на латинском языке
Иммануил Кант - Лекции о философском учении о религии - Предисловие
Почетный Кант, как известно, не писал отельной естественной теологии, и последняя попадает в цикл его системы практической философии, начатой философским учением о праве и учение о добродетели. Поэтому его исследовани я в этой науке и полученные им результаты до сегодняшнего дня находятся в разрозненном виде в остальных его критических сочинениях. Как академический учитель он читал эту науку с не меньшим одобрением, и именно по Баумгартену и Эберхард, из которых он первого считал более основательным, чем второго; и последующий труд тщательно записан в тех лекциях, которые он читал по естественной теологии в 80-е гг. прошлого столетия.
В наше время, когда начали пренебрегать изучением конторских трудов и умалять его бессмертные заслуги во всех частях философии; в наше время, когда на место цветущего периода философии 1785-1800 гг. пришли печальный мистицизм и вызванная им достаточная холодность в отношении ко всякой философии, не может быть излишним сообщением кантовских лекций по естественной теологии не только обновить воспоминание об этом герое новой и зрелой философии, н и услышать его серьезный голос, произнесший еще тридцать лет назад в отношении последующего времени будто пророческие слова о мистицизме и пантеизме в философии.
Так, сторонники последнего могут умалять ценность философского учения Канта о религии; но могли остаться и некоторые самостоятельные мыслители с тех счастливых времен философского прогресса в Германии, которые не без интереса будут слушать мастера о науке, не сделавшей за последние пятнадцать лет успехов, по краю ней мере, как дисциплина.
Что касается манускрипта, положенного в основу этих лекций, то он принадлежал ранее уважаемому, а ныне покойному коллеге Канта в Кёнигсберге, из наследства которого издатель правомерно приобрел его выкупом. Он был завершен и пре ревизии нуждался почти только в одной поправке пунктуации и тех описок, которых невозможно полностью избежать при дословной записи академических докладов. В отношении основоположник, даже в отношении небольших небрежностей лекций, умышленно ничего не было изменено. Посредством этого можно убедится, насколько ясно и конкретно, насколько горячо и убедительно, насколько упорядоченно и связано Кант делал устные сообщения и что благородная популярность его лекций во многом превосходит стилистический характер его сочинений для публики. В целом эти доклады о философском учении о религии более всего приближаются к тону и характеру, которого Кант придерживался в своей антропологии, и как кажется, обладают преимуществами по сравнению с фрагментами из «Педагогики» Канта, изданной Ринком, и с несколько иначе читавшейся «Логикой», которую издал Йеше.
Хотя Кант явно опирается в своем изложении на положенный в основу компендиум, академический учитель все же может получится у него, как можно на кафедре упражняться в диалектике и полемике, а из духа этого изложения отчетливо явствует, какую форму великий мыслитель придавал своим академическим изложением. То, что он излагал, не является школьной системой, и в этом отношении труд Хайденрайха и другие труды по философскому учению о религии могут снять выше, чем эти лекции. Однако возбуждающий молодые силы, живой, проникающие в суть предметов и повсеместно ведущий к нравственности дух встречает нас везде в этом изложении.
«История религии» в приложении явно является наиболее слабой частью целого; но и эта часть не должна отсутствовать, так как даже в ней, при всей краткости, прослеживаются индивидуальные взгляды великого мыслителя, даже если прогресс культуры и истории религии в наше время значительно расширил горизонт этой науки.
Очень интересно сравнить эти лекции с кантовской «Религией в пределах только разума», так как они читались еще во время правления Фридриха II, а этот труд вышел в то время, когда министром был Вёльнер. Те, кто понимают кёнигсберского мудреца в соответствии с духом его системы, не будут смущены тем, какие взгляды ближе духу той системы - те, что изложены в сообщаемых здесь лекциях или же в названном позднее сочинении.
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