Данная книга представляет собой избранную антологию российской кантианы, которая (как и другие издания в серии «Русский путь: Pro et contra») не может претендовать на всесторонность и полноту освещения рассматриваемой темы. Тем не менее, составители стремились включить в ее состав наиболее значительные, содержательные и репрезентативные работы русских мыслителей и исследователей кантовской философии.

Вместе с тем, стремясь ознакомить читателя с максимально широким кругом авторов, писавших о Канте, составители отдавали предпочтение тем из них, которые давно не переиздавались (некоторые—с момента их первой публикации) и на сегодняшний день остаются наименее известными и труднодоступными.

Кант: Pro et contra - Рецепция идей немецкого философа и их влияние на развитие русской философской традиции – Антология

Издательство Русского Христианского гуманитарного института Санкт-Петербург, 2005 год – 928 с.

ISBN 5-88812-221-1

Кант: Pro et contra - Рецепция идей немецкого философа и их влияние на развитие русской философской традиции – Антология – Содержание

Вводная статья

А.С.Лубкин: Рассуждение о том, возможно ли нравоучению дать твердое основание, независимо от религии

Т. Ф. Осиповский: Рассуждения о динамической системе Канта

А. И. Галич: История философских систем, по иностранным руководствам составленная

В. П. Андросов: Замечания на прибавление к статье о философии

Арх. Гавриил (В. Н. Воскресенский): История философии. Критический идеализм Канта

В. Н. Карпов: Философский рационализм Новейшего времени (фрагмент)

П. Д. Юркевич: Разум по учению Платона и опыт по учению Канта

Н. Н. Страхов: Главная черта мышления

Н. Г. Дебольский

М. И. Каринский: Критический обзор последнего периода германской философии (фрагмент)

С. С. Гогоцкий: Философический лексикон. Кант

Архиеп. Антоний: Психологические данные в пользу свободы воли и нравственной ответственности

Архиеп. Никанор: Критика на «Критику чистого разума» Канта (фрагмент)

Н. Я. Грот: Основные моменты в развитии новой философии (фрагмент)

Вл. Соловьев: Кант (фрагмент)

Н. Ф. Федоров: Философия общего дела

А. И. Введенский: Учение Канта о пространстве (Разъяснение и критика)

А. И. Введенский: Новое и легкое доказательство философского критицизма

В. И. Вернадский: Кант и естествознание ХVIII столетия

Л. М. Лопатин: Нравственное учение Канта

Л. М. Лопатин: Учение Канта о познании

И. И. Лапшин: Проблема чужого «Я» в новейшей философии <фрагменты>

П. И. Новгородцев: Учение Канта о праве и государстве

Андрей Белый: Критицизм и символизм. По поводу столетия со дня смерти Канта

Н.О.Лосский:Гносеологический индивидуализм в новой философии и преодоление его в новейшей философии

Н. О. Лосский: Обоснование интуитивизма (фрагмент)

П. А. Флоренский: Космологические антиномии Иммануила Канта

Л. Шестов: Апофеоз беспочвенности. Опыт адогматического мышления (фрагмент)

Л. Шестов: Великие кануны

Б. В. Яковенко: О современном состоянии научной философии

Н. А. Бердяев: Опыт эсхатологической метафизики (фрагмент)

Ф. А. Степун: Открытое письмо Андрею Белому по поводу статьи «Круговое движение»

Ф. А. Степун: Не афоризмы

В. Ф. Эрн: Критика кантовского понятия истины

В. Ф. Эрн: Сущность немецкого феноменализма

К. М. Милорадович: Два учения о времени: Канта и Бергсона

А. И. Абрамов: О русском кантианстве и неокантианстве в журнале «Логос»

С. А. Чернов: Критицизм и мистицизм

Комментарии к книге: Иммануил Кант: Pro et contra

Кант: Pro et contra - Рецепция идей немецкого философа и их влияние на развитие русской философской традиции – Антология - А. С. Лубкин - Рассуждение о том, возможно ли нравоучению дать твердое основание независимо от религии

Совершенно отличным образом от сего рассуждают последователи всем известного знаменитого основателя критической системы Философии. Вместо того, чтоб нравственность основывать на религии, они религию выводят из нравственности или только ее к ней приставляют, и тем самым неприметно и скрытно ослабляют и нравственность, и религию вместе. — «Человек, — говорят, — имеет понятие о нравственном добре и зле: разум его первое одобряет, а последнее осуждает. Следовательно, человек чувствует себя обязываемым со стороны разума, делать добро, а убегать зла. Человек как существо разумное должен следовать предписаниям своего разума: и сие составляет высочайшее его, яко существа нравственного, совершенство или благо. Достижение сего блага зависит от употребления его свободы, от его усилий и ревности. Но человек есть притом существо живущее и чувствующее, и потому имеет нужду в благо ощущении своего бытия или в благополучии; но сие зависит от внешних обстоятельств, или от устроения и порядка вещей, в кругу которых он существует.

Нравственно-добрый человек достоин благополучия, и оное должно быть его уделом, потому что противно бы было разуму благополучие почитать уделом порочных. Итак, полное благо, или совершенство, природе человека свойственное, ежели он будет при том и нравственно добрым, состоит в соединении совершенного благополучия с его возможно лучшею нравственностью. — Свет, в котором благополучие существ разумных соразмерено бывает с их нравственностью, называется наилучшим. Мы должны верить, что в наилучшем свете обретаемся: ибо удовлетворение одной потребности оного, т. е. достижение человеком нравственного совершенства, зависит от нас, и сил и способностей наших не превышает, напротив составляет цель и естественное направление нашего практического разума; а потому должны полагать, что и в другом отношении, т. е. касательно соразмерения благополучия с добродетелью, он есть также наилучший, потому что без сего практической наш разум сам для себя был бы непонятен.

Но чтоб в последнем отношении свет сей был наилучшим, то надобно, чтоб оный состоял под распоряжением нравственного мироправителя, соразмеряющего благополучие с нравственностью существ разумных, или Бога. Следовательно, надобно, чтоб был Бог. Однако же мы видим, что в настоящей жизни ни благополучие не соразмеряется с добродетелию, ни человек не достигает надлежащей степени нравственной доброты. Потому, дабы сие могло случиться, то надобно, чтоб после сей жизни последовала другая, в которой сие совершится, и когда бы добрые люди были награждены, а злые и развращенные достойно наказаны. И потому должно думать и верить, что для сего и другая жизнь будет, т. е. что душа человеческая бессмертна». Вот в кратких словах заключающееся изложение нравственно-религиозной системы ГГ критикофилософов!