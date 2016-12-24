Кантеров - Новые религиозные движения в России
В средствах массовой информации природа новых религиозных движений предельно упрощается и чаще всего сводится к одной из разновидностей криминальных образований. Лидеры и основатели таких движений используют религиозную терминологию для маскировки либо своих корыстных устремлений, либо властолюбия, а чаще всего - того и другого.
Ведущей линией конфессионального восприятия новых религиозных движений выступает трактовка данного феномена как ереси, ошибочного понимания какого-либо вероучительного положения нетрадиционных религий, либо какой-то сконструированной религиозной доктрины.
Гипертрофирование данных исходных установок порождает игнорирование социальных, психологических и иных «земных» причин, влияющих на возникновение и функционирование феномена новых религиозных движений в целом и конкретных типов его проявления. Независимо от стран и континентов, идеологической направленности, в СМИ новые религиозные движения характеризуются преимущественно как криминальные образования. Их основатели и лидеры преследуют либо корыстные цели, либо удовлетворяют свое властолюбие, а чаще всего стремятся достичь того и другого.
Материалы о новых религиозных движениях, адресованные широкой аудитории, концентрируют основное внимание на сенсациях - судебных процессах, связанных с теми или иными сторонами деятельности новых религиозных образований, биографиях лидеров новых религиозных движений. Подобные материалы формируют представление о природе новых религиозных движений массового сознания, и в то же время концептуальные схемы и терминология восприятия СМИ этого феномена широко и активно используются государственными организациями, в том числе и правоохранительными учреждениями.
Игорь Кантеров - Новые религиозные движения в России - религиоведческий анализ
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М.В. ЛОМОНОСОВА
Институт переподготовки и повышения квалификации преподавателей социальных и гуманитарных наук
М., 2006. - 472 с.
Игорь Кантеров - Новые религиозные движения в России - религиоведческий анализ - Содержание
Предисловие
Глава 1 ТЕРМИНОЛОГИЯ
- 1.1. Как же их называть?
- 2.1. Нетрадиционные религии
- 3.1. Альтернативные религии
- 4.1. НРД как проявление «оппозиционной религиозности»
- 5.1. Культ
- 6.1. Нью Эйдж
- 7.1. Тоталитарные культы (секты)
- 8.1. Новые религиозные движения
- Примечания
Глава 2 НОВЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ДВИЖЕНИЯ НА РОССИЙСКИХ ПРОСТОРАХ99
- 1.2. «Русская версия»
- 2.2. Первые шаги
- 3.2. Причины возникновения и «факторы успеха»
- Примечания
Глава 3 КТО И ПОЧЕМУ СТАНОВИТСЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЕМ НРД?
- Вместо введения
- 1.3 Обращение
- 2.3. Формы обращения
- 3.3. Численность
- Примечания
Глава 4 СОЦИАЛЬНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ И ФУНКЦИИ
Глава 5 ТРАДИЦИОННЫЕ РЕЛИГИИ И НРД
- Введение
- 1.5. Римско-католическая Церковь и НРД
- Христос или Водолей
- Неоплаченные счета церкви
- Поучительные уроки
- 2.5. Русская Православная Церковь и НРД
- 3.5. Ислам и НРД (на примере Татарстана)
- 4.5. Все религии, объединяйтесь!
Глава 6 АНТИКУЛЬТОВОЕ ДВИЖЕНИЕ: ИДЕОЛОГИЯ И ПРАКТИКА
- Примечания
Глава 7 БУДУЩЕЕ НРД
- 1.7. Сценарии
- 2.7. Ассоциация Святого Духа за объединение мирового христианства (Церковь Объединения)
- 3.7. Церковь Последнего Завета
- Примечания
Игорь Кантеров - Новые религиозные движения в России - религиоведческий анализ - Предисловие
В этой книге речь пойдет о достаточно массовом религиозном движении, возникшем в странах Запада в 60-70 г.г. XX столетия, а два десятилетия спустя в СССР и после его распада и в России. Это движение, более известное как «культы», «нетрадиционные религии», «альтернативные религии», «оппозиционные религии», «возникающие религии», «религии нового века», вызывает к себе неоднозначное отношение. Его радикальные противники используют для наименования новых религиозных образований термины «тоталитарные» («деструктивные культы или секты»).
Обозначения последователей неорелигиозных групп могут варьироваться в разных местностях. Например, жители некоторых населенных пунктов юга Красноярского края называют проживающих здесь последователей Церкви Последнего Завета «паломниками» за их просторные и красочные одеяния. За пределами компактных мест расселения их именуют «Виссарионовнами», а чаще всего - «сектантами».
Присутствие у возникших духовно-религиозных образований «буйного творчества» в содержании их вероучительных конструкций и ритуалистике затрудняет выделение отличительных, устойчивых признаков, присущих большинству таких образований. Отсюда и вполне понятный разнобой в их типоло-гизации, отнесение к либо уже известным классам религиозных объединений (например, «секта»), либо включение подобных объединений в дефиниции, специально разработанных для их обозначения.
Поскольку существующие более трех столетий религиозные образования, в свое время названные сектами, развиваются достаточно динамично, не передают перемен, подчас весьма заметных как в их вероучительных построениях, так и социальной ориентации. Существенным изъяном многих конфессиональных и светских публикаций, а также телепередач о культах и сектах является сознательное или неосознанное игнорирование произошедшей эволюции в установках религиозных групп, переход их от агрессивной мироотвергающей формулы взаимоотношения с «наличным бытием» к формуле «мироисцеляющей », «мирореформирующей».
В общественном сознании до сих пор распространено превратное представление о роли и месте религиозных меньшинств в современном российском обществе; обычно этот феномен упоминается лишь в контексте церковно-государственных отношений, да и то в форме констатации появления на земле российской большого разнообразия нетрадиционных верований. Нередко подобная констатация «оживляется» данными о религиозных объединениях, зарегистрированных органами юстиции. И эти данные образуют исходный фактологический массив, опираясь на которые не только СМИ, но и политики, социологи и религиоведы делают выводы о религиозных меньшинствах. К сожалению, выводы эти ограничиваются поверхностными комментариями, в них отсутствуют широкие нетривиальные обобщения.
Высоко оценивая усилия Минюста по хотя бы юридически оформленной «инвентаризации» действующих в России объединений, тем не менее следует отметить, что эти данные не передают всей полноты и разнообразия картины религиозной жизни. Прежде всего потому, что далеко не все религиозные образования могут получить государственную регистрацию в качестве религиозных групп или религиозных организаций. Сколько и каких религиозных образований действует без регистрации - об этом сегодня не знает никто. Такое «незнание» объясняется разными причинами - нежеланием заниматься несущественной проблемой, попусту тратить силы на выяснение реальной численности принадлежащих к религиозным меньшинствам, либо просто неспособностью или неумением заниматься изучением реальной «религиозной среды». Особо следует сказать о российском научном сообществе, большинство членов которого еще 15-20 лет назад разделяли (искренне или по принуждению) взгляд на религию как на отживающий феномен, который должен будет исчезать по мере продвижения общества к коммунизму.
Подобный идеологический постулат существенно влиял на оценки состояния религиозности в Советском Союзе. «Правильными» считались лишь сведения, подтверждающие основополагающий тезис о неуклонном сокращении численности верящих в Бога; данные о росте в том или ином регионе верующих и совершающих обряды замалчивались, либо оглашались на закрытых конференциях и трактовались как свидетельство ослабления внимания к борьбе с религиозными предрассудками.
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