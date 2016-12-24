В средствах массовой информации природа новых религиозных движений предельно упрощается и чаще всего сводится к одной из разновидностей криминальных образований. Лидеры и основатели таких движений используют религиозную терминологию для маскировки либо своих корыстных устремлений, либо властолюбия, а чаще всего - того и другого. Ведущей линией конфессионального восприятия новых религиозных движений выступает трактовка данного феномена как ереси, ошибочного понимания какого-либо вероучительного положения нетрадиционных религий, либо какой-то сконструированной религиозной доктрины. Гипертрофирование данных исходных установок порождает игнорирование социальных, психологических и иных «земных» причин, влияющих на возникновение и функционирование феномена новых религиозных движений в целом и конкретных типов его проявления. Независимо от стран и континентов, идеологической направленности, в СМИ новые религиозные движения характеризуются преимущественно как криминальные образования. Их основатели и лидеры преследуют либо корыстные цели, либо удовлетворяют свое властолюбие, а чаще всего стремятся достичь того и другого. Материалы о новых религиозных движениях, адресованные широкой аудитории, концентрируют основное внимание на сенсациях - судебных процессах, связанных с теми или иными сторонами деятельности новых религиозных образований, биографиях лидеров новых религиозных движений. Подобные материалы формируют представление о природе новых религиозных движений массового сознания, и в то же время концептуальные схемы и терминология восприятия СМИ этого феномена широко и активно используются государственными организациями, в том числе и правоохранительными учреждениями.

Игорь Кантеров - Новые религиозные движения в России - религиоведческий анализ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М.В. ЛОМОНОСОВА

Институт переподготовки и повышения квалификации преподавателей социальных и гуманитарных наук

М., 2006. - 472 с.

Игорь Кантеров - Новые религиозные движения в России - религиоведческий анализ - Содержание

Предисловие

Глава 1 ТЕРМИНОЛОГИЯ

1.1. Как же их называть?

2.1. Нетрадиционные религии

3.1. Альтернативные религии

4.1. НРД как проявление «оппозиционной религиозности»

5.1. Культ

6.1. Нью Эйдж

7.1. Тоталитарные культы (секты)

8.1. Новые религиозные движения

Примечания

Глава 2 НОВЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ДВИЖЕНИЯ НА РОССИЙСКИХ ПРОСТОРАХ99

1.2. «Русская версия»

2.2. Первые шаги

3.2. Причины возникновения и «факторы успеха»

Примечания

Глава 3 КТО И ПОЧЕМУ СТАНОВИТСЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЕМ НРД?

Вместо введения

1.3 Обращение

2.3. Формы обращения

3.3. Численность

Примечания

Глава 4 СОЦИАЛЬНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ И ФУНКЦИИ

Глава 5 ТРАДИЦИОННЫЕ РЕЛИГИИ И НРД

Введение

1.5. Римско-католическая Церковь и НРД

Христос или Водолей

Неоплаченные счета церкви

Поучительные уроки

2.5. Русская Православная Церковь и НРД

3.5. Ислам и НРД (на примере Татарстана)

4.5. Все религии, объединяйтесь!

Глава 6 АНТИКУЛЬТОВОЕ ДВИЖЕНИЕ: ИДЕОЛОГИЯ И ПРАКТИКА

Примечания

Глава 7 БУДУЩЕЕ НРД

1.7. Сценарии

2.7. Ассоциация Святого Духа за объединение мирового христианства (Церковь Объединения)

3.7. Церковь Последнего Завета

Примечания

Игорь Кантеров - Новые религиозные движения в России - религиоведческий анализ - Предисловие

В этой книге речь пойдет о достаточно массовом религиозном движении, возникшем в странах Запада в 60-70 г.г. XX столетия, а два десятилетия спустя в СССР и после его распада и в России. Это движение, более известное как «культы», «нетрадиционные религии», «альтернативные религии», «оппозиционные религии», «возникающие религии», «религии нового века», вызывает к себе неоднозначное отношение. Его радикальные противники используют для наименования новых религиозных образований термины «тоталитарные» («деструктивные культы или секты»).

Обозначения последователей неорелигиозных групп могут варьироваться в разных местностях. Например, жители некоторых населенных пунктов юга Красноярского края называют проживающих здесь последователей Церкви Последнего Завета «паломниками» за их просторные и красочные одеяния. За пределами компактных мест расселения их именуют «Виссарионовнами», а чаще всего - «сектантами».

Присутствие у возникших духовно-религиозных образований «буйного творчества» в содержании их вероучительных конструкций и ритуалистике затрудняет выделение отличительных, устойчивых признаков, присущих большинству таких образований. Отсюда и вполне понятный разнобой в их типоло-гизации, отнесение к либо уже известным классам религиозных объединений (например, «секта»), либо включение подобных объединений в дефиниции, специально разработанных для их обозначения.

Поскольку существующие более трех столетий религиозные образования, в свое время названные сектами, развиваются достаточно динамично, не передают перемен, подчас весьма заметных как в их вероучительных построениях, так и социальной ориентации. Существенным изъяном многих конфессиональных и светских публикаций, а также телепередач о культах и сектах является сознательное или неосознанное игнорирование произошедшей эволюции в установках религиозных групп, переход их от агрессивной мироотвергающей формулы взаимоотношения с «наличным бытием» к формуле «мироисцеляющей », «мирореформирующей».

В общественном сознании до сих пор распространено превратное представление о роли и месте религиозных меньшинств в современном российском обществе; обычно этот феномен упоминается лишь в контексте церковно-государственных отношений, да и то в форме констатации появления на земле российской большого разнообразия нетрадиционных верований. Нередко подобная констатация «оживляется» данными о религиозных объединениях, зарегистрированных органами юстиции. И эти данные образуют исходный фактологический массив, опираясь на которые не только СМИ, но и политики, социологи и религиоведы делают выводы о религиозных меньшинствах. К сожалению, выводы эти ограничиваются поверхностными комментариями, в них отсутствуют широкие нетривиальные обобщения.

Высоко оценивая усилия Минюста по хотя бы юридически оформленной «инвентаризации» действующих в России объединений, тем не менее следует отметить, что эти данные не передают всей полноты и разнообразия картины религиозной жизни. Прежде всего потому, что далеко не все религиозные образования могут получить государственную регистрацию в качестве религиозных групп или религиозных организаций. Сколько и каких религиозных образований действует без регистрации - об этом сегодня не знает никто. Такое «незнание» объясняется разными причинами - нежеланием заниматься несущественной проблемой, попусту тратить силы на выяснение реальной численности принадлежащих к религиозным меньшинствам, либо просто неспособностью или неумением заниматься изучением реальной «религиозной среды». Особо следует сказать о российском научном сообществе, большинство членов которого еще 15-20 лет назад разделяли (искренне или по принуждению) взгляд на религию как на отживающий феномен, который должен будет исчезать по мере продвижения общества к коммунизму.

Подобный идеологический постулат существенно влиял на оценки состояния религиозности в Советском Союзе. «Правильными» считались лишь сведения, подтверждающие основополагающий тезис о неуклонном сокращении численности верящих в Бога; данные о росте в том или ином регионе верующих и совершающих обряды замалчивались, либо оглашались на закрытых конференциях и трактовались как свидетельство ослабления внимания к борьбе с религиозными предрассудками.