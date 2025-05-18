Карагай – Основы шаманизма

Выходит, так, что образ великого синего неба мы видим тут, своими глазами, а сама суть находится аж за Солнцем, на границе с Чёрным небом. Нижний мир более многогранен, туда попадают все после своей смерти, там расположен и ад, и рай, но тем не менее, чело­век проживает и рай, и ад в своей реальной жизни. Во многих ис­точниках (мифы, легенды, сказания, писания и т.п.) существуют персонажи, которые страдают в адских муках, например, печень Прометею тоже не просто так клевали. Ад может проявляться в нашей жизни в рамках монотонной работы, на которую идут как на каторгу, различные семейные ситуации, любовные истории, наркотики и тому подобное.

Нижний мир полон духов, есть и добрые, и злые, на каждом небе есть страж, через которого не­обходимо пройти по дороге к богу Нижнего мира Эрлик-Хаану, который находится на девятом небе Нижнего мира. Обитатели Нижнего мира могут выглядеть как угодно, но, как правило, их образы - это искаженные версии привычных нам су­ществ. Животные могут иметь неестественную анатомию тела, могут встречаться образы, совмещающие в себе человека и жи­вотного, а может и не одного. Шаманское мировоззрение предполагает под собой постоянную борьбу, будь то добро и зло или что угодно другое, но не принято противопоставлять богов. Нет плохих богов, есть суровые и справедливые, но, поклоняясь только одному, шаман обязательно себе навредит. По сути, таким образом, проявляется баланс нашего мира, именно так можно точно осознать такое понятие, как равновесие. Давайте представим себе, что Нижний мир в теле человека вы­глядит как юбка, которая упирается в землю.

Верхний мир вы­глядит, как корона, которая упирается в небо и есть наше тело, которое соединяет эти два мира в третьем, среднем мире. Если корона будет величиной со спичечный коробок, а юбка со сред­них размеров хулахупа (спортивный обруч), то можно сделать ло­гический вывод - энергия и внутренние потенциалы человека будут покидать тело, энергия будет попросту сочиться вниз, если наоборот - всё это дело будет уходить через корону. Это связано с практиками, посвященными разным мирам, по­клонению тем или иным богам, но в случае, если будет баланс, и корона с юбкой будут одинаковых размеров, то внутри не будет кривых линий, энергия будет циркулировать так, как должна, а от этого шаман вправе получить дополнительные бонусы от духов. Под понятием «энергии» в шаманизме можно найти очень про­стое объяснение, энергия - это наш потенциал, наше внимание.

Если человек способен, предварительно оценив свой потенциал, грамотно уделить внимание той или иной проблеме, то он затрачи­вает конкретное количество энергии на конкретное действие. Представим себе, что у нас есть корзина с шариками и стоит чёткая задача заполнить другую корзину. Самым логичным вы­ходом будет просто взять и заполнить эту корзину, но по при­вычке мы будем кидать шарики во все стороны, попробуем заморочиться и найти человека с такими же шариками и купить их или найти тысячу и один способ применения своих шариков, но не в дело. Если держать это за наглядный пример, то можно найти ответ на вопрос «почему у меня что-то не получается?». Корзину вам дали только потому, что у вас есть шарики для её наполнения, а если вы оглянетесь и увидите, сколько вокруг дру­гих корзин, то поймете, что и шариков у вас гораздо больше, чем вы ожидали. Подобным образом можно описать любую ситуа­цию, которая связана с потенциалом, у каждого человека есть не­вероятные глубинные силы, которые способны переворачивать горы и переливать моря, но благодаря пессимизму и природной лени это может показаться невозможным.

Карагай – Основы шаманизма

Издательство – «Велигор»

Москва – 2019 г. / 142 с.

ISBN 978-5-88875-655-3

Карагай – Основы шаманизма – Содержание