Карагай – Основы шаманизма
Выходит, так, что образ великого синего неба мы видим тут, своими глазами, а сама суть находится аж за Солнцем, на границе с Чёрным небом. Нижний мир более многогранен, туда попадают все после своей смерти, там расположен и ад, и рай, но тем не менее, человек проживает и рай, и ад в своей реальной жизни. Во многих источниках (мифы, легенды, сказания, писания и т.п.) существуют персонажи, которые страдают в адских муках, например, печень Прометею тоже не просто так клевали. Ад может проявляться в нашей жизни в рамках монотонной работы, на которую идут как на каторгу, различные семейные ситуации, любовные истории, наркотики и тому подобное.
Нижний мир полон духов, есть и добрые, и злые, на каждом небе есть страж, через которого необходимо пройти по дороге к богу Нижнего мира Эрлик-Хаану, который находится на девятом небе Нижнего мира. Обитатели Нижнего мира могут выглядеть как угодно, но, как правило, их образы - это искаженные версии привычных нам существ. Животные могут иметь неестественную анатомию тела, могут встречаться образы, совмещающие в себе человека и животного, а может и не одного. Шаманское мировоззрение предполагает под собой постоянную борьбу, будь то добро и зло или что угодно другое, но не принято противопоставлять богов. Нет плохих богов, есть суровые и справедливые, но, поклоняясь только одному, шаман обязательно себе навредит. По сути, таким образом, проявляется баланс нашего мира, именно так можно точно осознать такое понятие, как равновесие. Давайте представим себе, что Нижний мир в теле человека выглядит как юбка, которая упирается в землю.
Верхний мир выглядит, как корона, которая упирается в небо и есть наше тело, которое соединяет эти два мира в третьем, среднем мире. Если корона будет величиной со спичечный коробок, а юбка со средних размеров хулахупа (спортивный обруч), то можно сделать логический вывод - энергия и внутренние потенциалы человека будут покидать тело, энергия будет попросту сочиться вниз, если наоборот - всё это дело будет уходить через корону. Это связано с практиками, посвященными разным мирам, поклонению тем или иным богам, но в случае, если будет баланс, и корона с юбкой будут одинаковых размеров, то внутри не будет кривых линий, энергия будет циркулировать так, как должна, а от этого шаман вправе получить дополнительные бонусы от духов. Под понятием «энергии» в шаманизме можно найти очень простое объяснение, энергия - это наш потенциал, наше внимание.
Если человек способен, предварительно оценив свой потенциал, грамотно уделить внимание той или иной проблеме, то он затрачивает конкретное количество энергии на конкретное действие. Представим себе, что у нас есть корзина с шариками и стоит чёткая задача заполнить другую корзину. Самым логичным выходом будет просто взять и заполнить эту корзину, но по привычке мы будем кидать шарики во все стороны, попробуем заморочиться и найти человека с такими же шариками и купить их или найти тысячу и один способ применения своих шариков, но не в дело. Если держать это за наглядный пример, то можно найти ответ на вопрос «почему у меня что-то не получается?». Корзину вам дали только потому, что у вас есть шарики для её наполнения, а если вы оглянетесь и увидите, сколько вокруг других корзин, то поймете, что и шариков у вас гораздо больше, чем вы ожидали. Подобным образом можно описать любую ситуацию, которая связана с потенциалом, у каждого человека есть невероятные глубинные силы, которые способны переворачивать горы и переливать моря, но благодаря пессимизму и природной лени это может показаться невозможным.
Карагай – Основы шаманизма
Издательство – «Велигор»
Москва – 2019 г. / 142 с.
ISBN 978-5-88875-655-3
Карагай – Основы шаманизма – Содержание
- Предисловие
- Сотворение Мира
- Священные цвета
- Верховные Боги
- Девять небес
- Небеса Верхнего мира
- Транс
- Боги
- Мать огня
- Коновязь
- Смерть
- Великие духи
- Хозяйка воды
- Родовые духи
- Хозяин местности
- Горные люди
- Стихии
- Дух, душа и тело
- Сознание и подсознание
- Посвящение
- Классификация шаманов
- Шаманская болезнь
- Костюм шамана
- Изготовление змеиного-ээрена
- Головной убор
- Изготовление бубна
- Оживление бубна
- Обязательные атрибуты шамана
- Виды колокольчиков
- Атрибуты для призыва духов
- Желательные атрибуты шамана
- Изготовление куклы-помощника
- Алтарь
- Изготовление лампады
- Амулеты шамана
- Оживление амулетов
- Девять драгоценностей шамана
- Камлание
- Благовония
- Виды обрядового огня
- Культовые обряды
- Кормление духов. Белая и чёрная пиша
- Календарь шамана
- Шаманская астрология
- Узелки
- Шаманская этика
- Пример обращения к духам в наале камлания на Белую дорогу
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