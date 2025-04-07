Муравьева Татьяна - Мифы Восточной Сибири - От Ангары и Енисея до небесного кузнеца Божинтоя и солнечной девы Нёлтек

Книга «Мифы Восточной Сибири. От Ангары и Енисея до небесного кузнеца Божинтоя и солнечной девы Нёлтек» познакомит читателя с мифологией эвенов, эвенков, юкагиров, якутов, долган, бурят, тувинцев, хакасов и тофаларов. Она включает в себя около ста мифологических сюжетов, часть из которых представлена в кратком пересказе, часть — в литературной обработке. Книги серии «Мифы от и до» относятся к научно-популярному жанру, однако мифология, по сути, находится на стыке науки и искусства: мифы содержат в себе огромное количество информации об истоках мировоззрения, общественных отношениях, о древнем быте того или иного народа и человечества в целом, но в то же время каждый миф, мифологический рассказ или мифологическая сказка — это устное народное творчество, то есть художественное произведение. Поэтому читательские требования и ожидания по отношению к литературе этой тематики могут существенно различаться.

По поводу пересказа и литературной обработки фольклорных произведений издавна ведутся горячие споры, причем одним из основных является вопрос о том, что же следует считать оригинальным произведением устного народного творчества, а что его пересказом. Обычно оригиналом считается полевая запись, то есть текст, записанный собирателем непосредственно от рассказчика (в специальной литературе рассказчиков называют информантами). Однако рассказ любого информанта несет на себе печать его индивидуальности, то есть уже является пересказом. Информанты же бывают очень разными. Среди них встречаются профессиональные сказители с обширным репертуаром и великолепным языком, но бывают и обычные люди, которые стараются вспомнить слышанное в детстве от бабушек и дедушек, путаются, смущаются, с трудом подбирают слова, и в результате рассказ получается несвязным, отрывочным, с невнятным, а то и вовсе непонятным сюжетом.

Своя специфика есть и у полевых записей XIX — начала XX века, сделанных собирателями-энтузиастами — сельскими священниками, учителями и врачами. В то время методика записи фольклора еще не была достаточно разработана, рассказ информанта часто записывался не дословно, а по памяти, поэтому иные из таких записей отличаются сухим, канцелярским языком — или, наоборот, в них привнесены «красивости», имеющие искусственное, книжное происхождение. Однако, несмотря на все вопросы и противоречия, именно полевые записи являются бесценным источником и для научного исследования, и для художественного пересказа.

Муравьева Татьяна - Мифы Восточной Сибири - От Ангары и Енисея до небесного кузнеца Божинтоя и солнечной девы Нёлтек

Москва: МИФ, 2025, 320 с. : ил.

Серия "Мифы от и до. Россия"

ISBN 978-5-00250-089-5

Муравьева Татьяна - Мифы Восточной Сибири - От Ангары и Енисея до небесного кузнеца Божинтоя и солнечной девы Нёлтек - Оглавление

Предисловие

Часть I Мифы эвенков

Часть II Мифы эвенов

Часть III Мифы юкагиров

Часть IV Мифы якутов

Часть V Мифы долган

Часть VI Мифы бурят

Часть VII Мифы тувинцев

Часть VIII Мифы хакасов

Часть IX Мифы тофаларов

Библиография

Источники иллюстраций