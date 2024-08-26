Карасёва - Типология религиозности в современной Беларуси

За три десятилетия, прошедшие с начала религиозного возрождения в постсоветских странах, долгое время находившихся под влиянием атеистической идеологии, их религиозная сфера восстановилась (насколько это было возможно после значительного ослабления традиций) и стабилизировалась по объему и составу. За указанный период многократно увеличилась численность населения, считающего себя религиозным; восстановились в количественном и организационном отношении традиционные религии, началась и продолжается их содержательная реконструкция; возникло и расширилось поле новых религий, религиозных движений и сред.

В Беларуси переломным моментом постсоветского возрождения религиозной сферы можно считать вторую половину 2000­х гг., когда наметился переход от экстенсивной к интенсивной ее динамике. В масштабе общества это проявилось в замедлении роста численности религиозного населения (или считающего себя таковым), в повышении общественной значимости религии, в стабилизации структуры конфессий; в масштабе индивидов – в росте востребованности религиозного самоопределения.

Однако несмотря на восстановление в обществе такой значимой сферы, как религия, она не стала в указанный период предметом не только приоритетных, но даже регулярных научных исследований. Влияние религии на общество фиксировалось в основном в рамках международных и национальных социологических проектов по изучению ценностей. Несколько раз проводились социологические исследования, сфокусированные непосредственно на религиозности населения, однако они основывались на разных подходах, не были регулярными, и их данные лишь частично сопоставимы. Это значит, что их результаты не позволяют сформировать более или менее целостную картину динамики религиозной сферы страны за почти тридцатилетний период.

Следует отметить, что в прошедшие годы религиозная сфера общества находила отражение в официальных данных о регистрации религиозных организаций. Однако в основном эти сведения характеризовали лишь количественную динамику и не раскрывали содержательных, качественных сторон религиозной жизни общества. Так, остается неясным, что именно означает для современных белорусов – постсоветских, «постатеистических», переживших «религиозный бум», но по­прежнему принадлежащих секулярной культуре, – быть религиозными и причислять себя к той или иной конфессии? Является ли для них религиозность и конфессиональная принадлежность принципиальной и последовательной жизненной позицией или чисто формальным (не имеющим фактических последствий) обозначением их социально­культурной идентичности? Чем обусловлен их религиозный выбор? Эти и другие вопросы требуют изучения именно потому, что сохранение уровня религиозности и устойчивость ее конфессионального распределения в стране говорят о значимости религии для современных белорусов и, следовательно, о ее влиянии на состояние общества. Однако пока механизмы такого влияния не очевидны, его последствия остаются непредсказуемыми. Для понимания этих механизмов необходимы систематические исследования.

Карасёва, С. Г. - Типология религиозности в современной Беларуси

Минск : БГУ, 2018. – 219 с.

ISBN 978­985­566­638­8.

Карасёва, С. Г. - Типология религиозности в современной Беларуси – Содержание

Введение

Религиоведение как дисциплинарная основа исследования. Религиозность в предметном поле религиоведения

Глава 1. Концептуализация религиозности в социально-гуманитарном знании и подходы к ее исследованию

1.1. Феномен религиозности в западных исследованиях

1.2. Подходы к исследованию религиозности в постсоветских странах (на примере России и Беларуси)

Глава 2. Религиозная сфера общества как контекст изучения религиозности: специфика Беларуси

Глава 3. Комплексная интерпретация феномена религиозности как теоретическая основа кросс-конфессионального подхода к его исследованию

Глава 4. Многомерная модель религиозности как методологическая основа реализации кросс-конфессионального подхода

4.1. Структура многомерной модели религиозности

4.2. Последовательность степеней религиозности в структуре многомерной модели

4.3. Определение объекта и выборочной совокупности в кросс-конфессиональном исследовании

4.4. Подготовка и проведение опроса

4.5. Религиозные организации в кросс-конфессиональном исследовании: особенности привлечения к участию

Глава 5. Характеристики типов религиозности в современной Беларуси (по данным прикладного междисциплинарного исследования)

5.1. Результаты кросс-конфессионального опроса

5.2. Демографические характеристики религиозного населения Беларуси

5.3. Основные причины обращения белорусов к религии

5.4. Отношение религиозного населения Беларуси к социально и нравственно недопустимым и неоднозначным явлениям

5.5. Значение вовлеченности участников опроса в систему религиозных представлений

5.6. Значения вовлеченности респондентов в систему религиозной деятельности

5.7. Значение вовлеченности в систему религиозных институтов

5.8. Типология значений, полученных в рамках кросс-конфессионального исследования

Глава 6. Кросс-конфессиональная типология как основа изучения религиозности в современном обществе

6.1. Влияние религии на общество и структура религиозной традиции

6.2. Типология религиозности как матрица изучения религиозной сферы

6.3. Междисциплинарный потенциал исследования. Интерпретация фрагментов данных средствами психологии

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Типы религиозности в современном белорусском обществе

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Анкета участника опроса в рамках исследования «Типология религиозности населения Беларуси»

2. Линейное распределение данных

Список литературы