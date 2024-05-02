Кардини – Европа и ислам
Сравнение европейского мира с исламским, как бы оно ни производилось, всегда имеет характер противопоставления. Возможно, оттого, что такое сравнение по-прежнему воспринимается — по крайней мере, подсознательно — как постоянное или возобновляющееся историческое столкновение между христианством и исламом. Сегодня уже невозможно всерьез воспринимать выражение Новалиса «Христианский мир, или Европа» («Christenheit oder Europa»), — это всего лишь риторическая фигура. Процесс секуляризации — неотъемлемая черта жизни современного Запада — более не позволяет отождествлять Европу ни с христианством вообще, ни с какой-то из его разновидностей. Тем не менее, с тех пор как западный мир — который, в свою очередь, нельзя полностью отождествлять с Европой, — с растущим беспокойством стал наблюдать за распространением исламских движений, не вполне правильно названных «фундаменталистскими» (хотя и ислам, разумеется, нельзя полностью идентифицировать с разными видами «фундаменталистской» идеологии), в Европе появилась тенденция видеть в исламе по меньшей мере потенциального противника. Эту тенденцию можно было бы считать новой, если бы многие европейцы не воспринимали ее скорее как revival, повторение, deja vu, возобновление противостояния — очень давнего и, можно сказать, укоренившегося в исторической, политической и географической реальности.
Таким образом, возникает вопрос: не является ли сопоставление Европы и ислама, воспринимаемое более или менее как противопоставление, не совсем удачной аналогией противопоставления Запада и ислама (или прогресса и ислама, что усложнило бы проблему из-за тенденции считать прогресс неотделимым от Запада) или же продолжением древнего классического поединка между Европой и Азией, обозначенного еще Эсхилом в «Персах»? Позже Гиппократ интерпретировал такое противостояние в трактате «О видах атмосферы» («De aeribus») с природно-климатической и с политической точки зрения (азиатов, по его мнению, сделали трусливыми мягкий климат и монархическое правление, а европейцев активными и воинственными — более суровый климат и общественные свободы), Аристотель же в «Политике» объяснял его «естественным» различием нравов. Но если нельзя больше отождествлять христианский мир и Европу, тем более невозможно сводить Азию к исламу и наоборот. Как известно, не вся Азия является мусульманской, а дар ал-ислам («территория ислама») простирается далеко за пределы Азии.
К этому стоит добавить «асимметрию» (по крайней мере, кажущуюся) между самими терминами «Европа» и «ислам». В самом деле, один из них обозначает часть света, а другой — религию. Однако — вот и первый концептуальный ключ, позволяющий разрешить нашу дилемму, — приведем высказывание Бернарда Льюиса:
Асимметрия тут скорее мнимая. «Европа» — это понятие, созданное европейцами, так же, как вся система континентов, в которой Европа занимала главное положение. Европа замыслила и создала Европу; Европа открыла Америку, дала ей название и в каком-то смысле создала ее. Еще раньше Европа изобрела как Азию, так и Африку, чьи жители до XIX века, когда настала эра европейского господства в мировом масштабе, ничего не ведали о названиях, национальной принадлежности и прочих классификациях, придуманных европейцами для своего внутреннего пользования.
Франко Кардини – Европа и ислам – История непонимания
Пер. с итал. Е. Смагиной, А. Карловой, А. Митрофанова. — СПб.: «Александрия», 2007. — 332 с.
ISBN 978-5-903445-06-6
ISBN 978-5-903445-03-5 (серия)
Франко Кардини – Европа и ислам – Содержание
Ж. Ле Гофф. От составителя
ПРЕДИСЛОВИЕ
1. ПРОРОК И ТРИ ЧАСТИ СВЕТА
- Европа и Азия, христианство и ислам: сравнение и ошибки
- Мусульмане за пределами ал-Магриб ал-Акса
- Карл Великий: между ал-Андалусом и Багдадом
2. НА РУБЕЖЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ
- Борьба за море, острова, побережья
- Кризис и преобразование ислама. Восток.
- Кризис и преобразование ислама. Запад.
3. ОТВЕТ ЕВРОПЫ: РЕКОНКИСТА И МОРСКИЕ КАМПАНИИ
- Дорога святого Иакова
- Герои и мученики
- Тирренские моряки и норманнские воины
4. ЗНАЧЕНИЕ СВЯТОГО ГОРОДА
- Ал-Кудс
- Крестовые походы
- От Айюбидов до мамлюков
5. КОНТАКТЫ И КОНФЛИКТЫ В XII-XIII ВЕКАХ
- Gesta Dei per Francos
- Победы на Западе, поражения на Востоке
- Amors de terra londhana
6. СОКРОВИЩА ФАРАОНА
- «Прекрасная пленница»
- Фридрих Гогенштауфен и Альфонс Кастильский
- Франциск Ассизский и францисканство
7. НАВОДЯЩИЕ СТРАХ
- Тень колдовства
- Угрозы и закат
- Сыны Османа
8. «INIMICUS CRUCIS, INIMICUS EUROPAE» ОСМАНСКАЯ УГРОЗА
- Погоня за Красным Яблоком
- Тиара или тюрбан?
- Падение Нового Рима
9. ЕВРОПА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ И ТУРКИ
- Симметрии долготы
- «Teucri et Turci»
- Ислам и Реформация
10. СУЛТАНЫ, ПИРАТЫ И ВЕРООТСТУПНИКИ
- Великолепный законодатель
- Корсары, вероотступники и пленные
- Рождение исламоведения
11. ВЕК ОРУЖИЯ И ВЕК ПРОСВЕЩЕНИЯ
- Закат полумесяца
- Последний Великий Страх
- Турецкие мотивы
12. ОТ НАЧАЛА «БОЛЕЗНИ» ТУРЦИИ ДО «ТРЕТЬЕЙ ВОЛНЫ» ИСЛАМА
- Новые пилигримы, новые «крестоносцы»
- Экзотические павильоны
- Открытый диалог
Хронология
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