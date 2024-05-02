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Кардини – Европа и ислам

Франко Кардини – Европа и ислам – История непонимания
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Category ESXATOS BOOKS, History, Religious Studies Atheism
Сравнение европейского мира с исламским, как бы оно ни производилось, всегда имеет характер противопоставления. Возможно, оттого, что такое сравнение по-прежнему воспринимается — по крайней мере, подсознательно — как постоянное или возобновляющееся историческое столкновение между христианством и исламом. Сегодня уже невозможно всерьез воспринимать выражение Новалиса «Христианский мир, или Европа» («Christenheit oder Europa»), — это всего лишь риторическая фигура. Процесс секуляризации — неотъемлемая черта жизни современного Запада — более не позволяет отождествлять Европу ни с христианством вообще, ни с какой-то из его разновидностей. Тем не менее, с тех пор как западный мир — который, в свою очередь, нельзя полностью отождествлять с Европой, — с растущим беспокойством стал наблюдать за распространением исламских движений, не вполне правильно названных «фундаменталистскими» (хотя и ислам, разумеется, нельзя полностью идентифицировать с разными видами «фундаменталистской» идеологии), в Европе появилась тенденция видеть в исламе по меньшей мере потенциального противника. Эту тенденцию можно было бы считать новой, если бы многие европейцы не воспринимали ее скорее как revival, повторение, deja vu, возобновление противостояния — очень давнего и, можно сказать, укоренившегося в исторической, политической и географической реальности.
Таким образом, возникает вопрос: не является ли сопоставление Европы и ислама, воспринимаемое более или менее как противопоставление, не совсем удачной аналогией противопоставления Запада и ислама (или прогресса и ислама, что усложнило бы проблему из-за тенденции считать прогресс неотделимым от Запада) или же продолжением древнего классического поединка между Европой и Азией, обозначенного еще Эсхилом в «Персах»? Позже Гиппократ интерпретировал такое противостояние в трактате «О видах атмосферы» («De aeribus») с природно-климатической и с политической точки зрения (азиатов, по его мнению, сделали трусливыми мягкий климат и монархическое правление, а европейцев активными и воинственными — более суровый климат и общественные свободы), Аристотель же в «Политике» объяснял его «естественным» различием нравов. Но если нельзя больше отождествлять христианский мир и Европу, тем более невозможно сводить Азию к исламу и наоборот. Как известно, не вся Азия является мусульманской, а дар ал-ислам («территория ислама») простирается далеко за пределы Азии.
К этому стоит добавить «асимметрию» (по крайней мере, кажущуюся) между самими терминами «Европа» и «ислам». В самом деле, один из них обозначает часть света, а другой — религию. Однако — вот и первый концептуальный ключ, позволяющий разрешить нашу дилемму, — приведем высказывание Бернарда Льюиса:
Асимметрия тут скорее мнимая. «Европа» — это понятие, созданное европейцами, так же, как вся система континентов, в которой Европа занимала главное положение. Европа замыслила и создала Европу; Европа открыла Америку, дала ей название и в каком-то смысле создала ее. Еще раньше Европа изобрела как Азию, так и Африку, чьи жители до XIX века, когда настала эра европейского господства в мировом масштабе, ничего не ведали о названиях, национальной принадлежности и прочих классификациях, придуманных европейцами для своего внутреннего пользования.

Франко Кардини – Европа и ислам – История непонимания

Пер. с итал. Е. Смагиной, А. Карловой, А. Митрофанова. — СПб.: «Александрия», 2007. — 332 с.
ISBN 978-5-903445-06-6
ISBN 978-5-903445-03-5 (серия)

Франко Кардини – Европа и ислам – Содержание

Ж. Ле Гофф. От составителя
ПРЕДИСЛОВИЕ
1. ПРОРОК И ТРИ ЧАСТИ СВЕТА
  • Европа и Азия, христианство и ислам: сравнение и ошибки
  • Мусульмане за пределами ал-Магриб ал-Акса
  • Карл Великий: между ал-Андалусом и Багдадом
2. НА РУБЕЖЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ
  • Борьба за море, острова, побережья
  • Кризис и преобразование ислама. Восток.
  • Кризис и преобразование ислама. Запад.
3. ОТВЕТ ЕВРОПЫ: РЕКОНКИСТА И МОРСКИЕ КАМПАНИИ
  • Дорога святого Иакова
  • Герои и мученики
  • Тирренские моряки и норманнские воины
4. ЗНАЧЕНИЕ СВЯТОГО ГОРОДА
  • Ал-Кудс
  • Крестовые походы
  • От Айюбидов до мамлюков
5. КОНТАКТЫ И КОНФЛИКТЫ В XII-XIII ВЕКАХ
  • Gesta Dei per Francos
  • Победы на Западе, поражения на Востоке
  • Amors de terra londhana
6. СОКРОВИЩА ФАРАОНА
  • «Прекрасная пленница»
  • Фридрих Гогенштауфен и Альфонс Кастильский
  • Франциск Ассизский и францисканство
7. НАВОДЯЩИЕ СТРАХ
  • Тень колдовства
  • Угрозы и закат
  • Сыны Османа
8. «INIMICUS CRUCIS, INIMICUS EUROPAE» ОСМАНСКАЯ УГРОЗА
  • Погоня за Красным Яблоком
  • Тиара или тюрбан?
  • Падение Нового Рима
9. ЕВРОПА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ И ТУРКИ
  • Симметрии долготы
  • «Teucri et Turci»
  • Ислам и Реформация
10. СУЛТАНЫ, ПИРАТЫ И ВЕРООТСТУПНИКИ
  • Великолепный законодатель
  • Корсары, вероотступники и пленные
  • Рождение исламоведения
11. ВЕК ОРУЖИЯ И ВЕК ПРОСВЕЩЕНИЯ
  • Закат полумесяца
  • Последний Великий Страх
  • Турецкие мотивы
12. ОТ НАЧАЛА «БОЛЕЗНИ» ТУРЦИИ ДО «ТРЕТЬЕЙ ВОЛНЫ» ИСЛАМА
  • Новые пилигримы, новые «крестоносцы»
  • Экзотические павильоны
  • Открытый диалог
Хронология
Избранная библиография
Указатель имен
Views 233
Rating 5.0 / 5
Added 02.05.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

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