Сравнение европейского мира с исламским, как бы оно ни производилось, всегда имеет характер противопоставления. Возможно, оттого, что такое сравнение по-прежнему воспринимается — по крайней мере, подсознательно — как постоянное или возобновляющееся историческое столкновение между христианством и исламом. Сегодня уже невозможно всерьез воспринимать выражение Новалиса «Христианский мир, или Европа» («Christenheit oder Europa»), — это всего лишь риторическая фигура. Процесс секуляризации — неотъемлемая черта жизни современного Запада — более не позволяет отождествлять Европу ни с христианством вообще, ни с какой-то из его разновидностей. Тем не менее, с тех пор как западный мир — который, в свою очередь, нельзя полностью отождествлять с Европой, — с растущим беспокойством стал наблюдать за распространением исламских движений, не вполне правильно названных «фундаменталистскими» (хотя и ислам, разумеется, нельзя полностью идентифицировать с разными видами «фундаменталистской» идеологии), в Европе появилась тенденция видеть в исламе по меньшей мере потенциального противника. Эту тенденцию можно было бы считать новой, если бы многие европейцы не воспринимали ее скорее как revival, повторение, deja vu, возобновление противостояния — очень давнего и, можно сказать, укоренившегося в исторической, политической и географической реальности.

Таким образом, возникает вопрос: не является ли сопоставление Европы и ислама, воспринимаемое более или менее как противопоставление, не совсем удачной аналогией противопоставления Запада и ислама (или прогресса и ислама, что усложнило бы проблему из-за тенденции считать прогресс неотделимым от Запада) или же продолжением древнего классического поединка между Европой и Азией, обозначенного еще Эсхилом в «Персах»? Позже Гиппократ интерпретировал такое противостояние в трактате «О видах атмосферы» («De aeribus») с природно-климатической и с политической точки зрения (азиатов, по его мнению, сделали трусливыми мягкий климат и монархическое правление, а европейцев активными и воинственными — более суровый климат и общественные свободы), Аристотель же в «Политике» объяснял его «естественным» различием нравов. Но если нельзя больше отождествлять христианский мир и Европу, тем более невозможно сводить Азию к исламу и наоборот. Как известно, не вся Азия является мусульманской, а дар ал-ислам («территория ислама») простирается далеко за пределы Азии.

К этому стоит добавить «асимметрию» (по крайней мере, кажущуюся) между самими терминами «Европа» и «ислам». В самом деле, один из них обозначает часть света, а другой — религию. Однако — вот и первый концептуальный ключ, позволяющий разрешить нашу дилемму, — приведем высказывание Бернарда Льюиса:

Асимметрия тут скорее мнимая. «Европа» — это понятие, созданное европейцами, так же, как вся система континентов, в которой Европа занимала главное положение. Европа замыслила и создала Европу; Европа открыла Америку, дала ей название и в каком-то смысле создала ее. Еще раньше Европа изобрела как Азию, так и Африку, чьи жители до XIX века, когда настала эра европейского господства в мировом масштабе, ничего не ведали о названиях, национальной принадлежности и прочих классификациях, придуманных европейцами для своего внутреннего пользования.

Франко Кардини – Европа и ислам – История непонимания

Пер. с итал. Е. Смагиной, А. Карловой, А. Митрофанова. — СПб.: «Александрия», 2007. — 332 с.

ISBN 978-5-903445-06-6

ISBN 978-5-903445-03-5 (серия)

Франко Кардини – Европа и ислам – Содержание

Ж. Ле Гофф. От составителя

ПРЕДИСЛОВИЕ

1. ПРОРОК И ТРИ ЧАСТИ СВЕТА

Европа и Азия, христианство и ислам: сравнение и ошибки

Мусульмане за пределами ал-Магриб ал-Акса

Карл Великий: между ал-Андалусом и Багдадом

2. НА РУБЕЖЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ

Борьба за море, острова, побережья

Кризис и преобразование ислама. Восток.

Кризис и преобразование ислама. Запад.

3. ОТВЕТ ЕВРОПЫ: РЕКОНКИСТА И МОРСКИЕ КАМПАНИИ

Дорога святого Иакова

Герои и мученики

Тирренские моряки и норманнские воины

4. ЗНАЧЕНИЕ СВЯТОГО ГОРОДА

Ал-Кудс

Крестовые походы

От Айюбидов до мамлюков

5. КОНТАКТЫ И КОНФЛИКТЫ В XII-XIII ВЕКАХ

Gesta Dei per Francos

Победы на Западе, поражения на Востоке

Amors de terra londhana

6. СОКРОВИЩА ФАРАОНА

«Прекрасная пленница»

Фридрих Гогенштауфен и Альфонс Кастильский

Франциск Ассизский и францисканство

7. НАВОДЯЩИЕ СТРАХ

Тень колдовства

Угрозы и закат

Сыны Османа

8. «INIMICUS CRUCIS, INIMICUS EUROPAE» ОСМАНСКАЯ УГРОЗА

Погоня за Красным Яблоком

Тиара или тюрбан?

Падение Нового Рима

9. ЕВРОПА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ И ТУРКИ

Симметрии долготы

«Teucri et Turci»

Ислам и Реформация

10. СУЛТАНЫ, ПИРАТЫ И ВЕРООТСТУПНИКИ

Великолепный законодатель

Корсары, вероотступники и пленные

Рождение исламоведения

11. ВЕК ОРУЖИЯ И ВЕК ПРОСВЕЩЕНИЯ

Закат полумесяца

Последний Великий Страх

Турецкие мотивы

12. ОТ НАЧАЛА «БОЛЕЗНИ» ТУРЦИИ ДО «ТРЕТЬЕЙ ВОЛНЫ» ИСЛАМА

Новые пилигримы, новые «крестоносцы»

Экзотические павильоны

Открытый диалог

Хронология

Избранная библиография

Указатель имен