Николай Иванович Кареев - История Древней Греции и Древнего Рима

Средиземное море с прилегающими к нему странами может быть разделено на две половины — восточную и западную, причем линия, отделяющая одну половину от другой, будет идти по Адриатическому морю и от него прямо на юг к северному берегу Африки. Восточная половина Средиземного моря через Геллеспонт (Дарданелльский пролив), Пропонтиду (Мраморное море) и Босфор Фракийский соединяется с Понтом Эвксинским (Черным морем), которое в свою очередь соединено посредством Босфора Киммерийского с Меотидой (Азовским морем). Все это водное пространство может быть подразделено еще на три части. Южная его часть (моря Египетское и Финикийское) прилегала к берегам старых культурных стран Востока, северная соприкасалась с варварской Скифией, середину — между Балканским полуостровом и Малой Азией — занимало так называемое Эгейское море, заключенное между странами, где в течение нескольких веков процветала греческая культура. Эгейским морем в древности называли именно водное пространство, ограниченное с запада и севера юго-восточными берегами Балканского полуострова, с востока — западным берегом Малой Азии; с юга — северным берегом длинного острова Крита и другими островами к западу и востоку от него. Особенность берегов Эгейского моря, как европейских, так и азиатских, — необычайная изрезанность: здесь наблюдается постоянное чередование заливов, глубоко входящих в сушу, и мысов, далеко выступающих в море, и везде бухты, удобные для устройства гаваней. Само море усеяно массою островов, часто находящихся один в виду от другого и тоже обладающих хорошими бухтами. Все это очень облегчало сношения прибрежных жителей между собою, потому и берега, и острова Эгейского моря представляли из себя как бы нечто целое. В этом отношении Геллеспонт, Пропонтида и Босфор были только продолжением Эгейского моря, так как и тут противоположные берега были сближены между собою.

Континентальные части греческого мира

Можно прямо сказать, что здесь вообще существовала большая близость между даже противоположными берегами моря, чем между берегом и внутренней страной. Вся внутренняя часть Малой Азии состоит из плоскогорья, значительно поднимающегося над уровнем моря и отличающегося большим однообразием: поэтому оно не имеет ничего общего с изрезанным берегом моря, многочисленные полуострова и мысы которого скорее напоминают собою разбросанные тут же, по соседству, острова. Европейский берег Эгейского моря имеет такой же характер, и у него также было очень мало общего с внутренними частями Балканского полуострова, от которых притом он отделен высокими горами. Здесь особое развитие береговая линия получила на юге, где, собственно говоря, и лежала Греция, или Эллада (Ελλάς).

География Древней Греции

Северную (большую) часть Балканского полуострова составляли на западе Иллирия, на востоке — Македония и Фракия, южная (меньшая) носила название Эллады. Сравнивая между собою восточные и западные берега всего Балканского полуострова, и в частности южной его части, мы находим, что первые находились в лучшем положении: здесь горы не так близко подходят к морю, самое море более изрезано и покрыто большим количеством островов и т.п., и к тому же восточными своими берегами Балканский полуостров был обращен к культурным странам Азии и Африки. Вот почему в истории восточная часть Эллады, соседившая с Эгейским морем, вообще играла более важную роль, нежели западная. Внутри страна делилась горными хребтами на обособленные одна от другой области, что впоследствии поддерживало политическую раздробленность страны и мешало отдельным областям слиться в одно государство. Обыкновенно Грецию делят на три части: Северную, Среднюю и Южную.

Николай Иванович Кареев - История Древней Греции и Древнего Рима

(Античный мир)

М.: Вече, 2021. — 320 с.: ил.

ISBN 978-5-4484-3021-3

Николай Иванович Кареев - История Древней Греции и Древнего Рима - Содержание

ГЛАВА I. СТРАНА ГРЕКОВ И ИХ ДРЕВНЕЙШАЯ КУЛЬТУРА

I. География Древней Греции

II. Народы древнегреческого мира

III. Религия и поэтические предания греков

ГЛАВА II. ОБЩЕСТВЕННЫЙ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЫТ ГРЕКОВ ДО V В. ДО Р. Х.

I. Древнейший общественный и государственный быт греков

II. Государства и колонии греков

III. Перемены в быту греков с VIII в. до Р. X.

IV. Спарта до Персидских войн

V. Афины до Персидских войн

ГЛАВА III. ГРЕКО-ПЕРСИДСКИЕ ВОЙНЫ И ВОЗВЫШЕНИЕ АФИН

I. Борьба греков с персами

II. Соперничество Афин и Спарты и Афинский морской союз

III. Развитие афинской демократии в V в. до Р. Х.

ГЛАВА IV. ГРЕЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАННОСТЬ ЭПОХИ ПРОЦВЕТАНИЯ

I. Культурное развитие Греции в VI и V вв. до Р. Х.

II. Главные представители греческой литературы в V в. до Р. Х.

ГЛАВА V. ЭПОХА УПАДКА ГРЕЦИИ

I. Пелопоннесская война

ГЛАВА VI. МОНАРХИЯ АЛЕКСАНДРА МАКЕДОНСКОГО И ЭЛЛИНИЗМ

I. Александр Македонский

II. Греческий мир в III в. до Р. Х.

III. Греческая культура IV—III вв. до Р. X.

ГЛАВА VII. ВНУТРЕННЯЯ ИСТОРИЯ РИМА ДО IV В. ДО Р. Х.

I. Италия и ее древнее население

II. Римские учреждения до начала V в. до Р. Х.

III. Борьба патрициев с плебеями

ГЛАВА VIII. ОБРАЗОВАНИЕ РИМСКОЙ ДЕРЖАВЫ

I. Римская завоевательная политика

II. Завоевание Римом Италии

III. Пунические войны

IV. Превращение Рима во всемирную державу

V. Устройство римских владений

ГЛАВА IX. ГРАЖДАНСКИЕ СМУТЫ В РИМЕ И ПАДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ

I. Внутреннее состояние Рима перед началом смут

II. Эпоха Гракхов

III. Эпоха Мария и Суллы

IV. Эпоха Помпея и Цезаря

V. Второй триумвират

ГЛАВА X. РИМСКАЯ ОБРАЗОВАННОСТЬ

I. Зависимость римской культуры от греческой

II. Римская литература

III. Влияние Рима на варваров

ГЛАВА XI. РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ В ПЕРВЫЕ ТРИ ВЕКА

I. Римская империя и ее соседи

II. Учреждения империи первых веков

III. Императоры I в. по Р. X.

IV. Римские императоры II в. по Р. X.

V. Смутное время в империи

VI. Диоклетиано-константиновская реформа

VII. Внутренний быт Римской империи в IV и V вв.

ГЛАВА XII. ПАДЕНИЕ ЯЗЫЧЕСТВА И ТОРЖЕСТВО ХРИСТИАНСТВА