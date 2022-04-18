Николай Иванович Кареев - История Древней Греции и Древнего Рима

Кареев - История Древней Греции и Древнего Рима
Средиземное море с прилегающими к нему странами может быть разделено на две половины — восточную и западную, причем линия, отделяющая одну половину от другой, будет идти по Адриатическому морю и от него прямо на юг к северному берегу Африки. Восточная половина Средиземного моря через Геллеспонт (Дарданелльский пролив), Пропонтиду (Мраморное море) и Босфор Фракийский соединяется с Понтом Эвксинским (Черным морем), которое в свою очередь соединено посредством Босфора Киммерийского с Меотидой (Азовским морем). Все это водное пространство может быть подразделено еще на три части. Южная его часть (моря Египетское и Финикийское) прилегала к берегам старых культурных стран Востока, северная соприкасалась с варварской Скифией, середину — между Балканским полуостровом и Малой Азией — занимало так называемое Эгейское море, заключенное между странами, где в течение нескольких веков процветала греческая культура. Эгейским морем в древности называли именно водное пространство, ограниченное с запада и севера юго-восточными берегами Балканского полуострова, с востока — западным берегом Малой Азии; с юга — северным берегом длинного острова Крита и другими островами к западу и востоку от него. Особенность берегов Эгейского моря, как европейских, так и азиатских, — необычайная изрезанность: здесь наблюдается постоянное чередование заливов, глубоко входящих в сушу, и мысов, далеко выступающих в море, и везде бухты, удобные для устройства гаваней. Само море усеяно массою островов, часто находящихся один в виду от другого и тоже обладающих хорошими бухтами. Все это очень облегчало сношения прибрежных жителей между собою, потому и берега, и острова Эгейского моря представляли из себя как бы нечто целое. В этом отношении Геллеспонт, Пропонтида и Босфор были только продолжением Эгейского моря, так как и тут противоположные берега были сближены между собою.
Континентальные части греческого мира
Можно прямо сказать, что здесь вообще существовала большая близость между даже противоположными берегами моря, чем между берегом и внутренней страной. Вся внутренняя часть Малой Азии состоит из плоскогорья, значительно поднимающегося над уровнем моря и отличающегося большим однообразием: поэтому оно не имеет ничего общего с изрезанным берегом моря, многочисленные полуострова и мысы которого скорее напоминают собою разбросанные тут же, по соседству, острова. Европейский берег Эгейского моря имеет такой же характер, и у него также было очень мало общего с внутренними частями Балканского полуострова, от которых притом он отделен высокими горами. Здесь особое развитие береговая линия получила на юге, где, собственно говоря, и лежала Греция, или Эллада (Ελλάς).
География Древней Греции
Северную (большую) часть Балканского полуострова составляли на западе Иллирия, на востоке — Македония и Фракия, южная (меньшая) носила название Эллады. Сравнивая между собою восточные и западные берега всего Балканского полуострова, и в частности южной его части, мы находим, что первые находились в лучшем положении: здесь горы не так близко подходят к морю, самое море более изрезано и покрыто большим количеством островов и т.п., и к тому же восточными своими берегами Балканский полуостров был обращен к культурным странам Азии и Африки. Вот почему в истории восточная часть Эллады, соседившая с Эгейским морем, вообще играла более важную роль, нежели западная. Внутри страна делилась горными хребтами на обособленные одна от другой области, что впоследствии поддерживало политическую раздробленность страны и мешало отдельным областям слиться в одно государство. Обыкновенно Грецию делят на три части: Северную, Среднюю и Южную.
Николай Иванович Кареев - История Древней Греции и Древнего Рима
(Античный мир)
М.: Вече, 2021. — 320 с.: ил.
ISBN 978-5-4484-3021-3
Николай Иванович Кареев - История Древней Греции и Древнего Рима - Содержание
ГЛАВА I. СТРАНА ГРЕКОВ И ИХ ДРЕВНЕЙШАЯ КУЛЬТУРА
- I. География Древней Греции
- II. Народы древнегреческого мира
- III. Религия и поэтические предания греков
ГЛАВА II. ОБЩЕСТВЕННЫЙ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЫТ ГРЕКОВ ДО V В. ДО Р. Х.
- I. Древнейший общественный и государственный быт греков
- II. Государства и колонии греков
- III. Перемены в быту греков с VIII в. до Р. X.
- IV. Спарта до Персидских войн
- V. Афины до Персидских войн
ГЛАВА III. ГРЕКО-ПЕРСИДСКИЕ ВОЙНЫ И ВОЗВЫШЕНИЕ АФИН
- I. Борьба греков с персами
- II. Соперничество Афин и Спарты и Афинский морской союз
- III. Развитие афинской демократии в V в. до Р. Х.
ГЛАВА IV. ГРЕЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАННОСТЬ ЭПОХИ ПРОЦВЕТАНИЯ
- I. Культурное развитие Греции в VI и V вв. до Р. Х.
- II. Главные представители греческой литературы в V в. до Р. Х.
ГЛАВА V. ЭПОХА УПАДКА ГРЕЦИИ
- I. Пелопоннесская война
ГЛАВА VI. МОНАРХИЯ АЛЕКСАНДРА МАКЕДОНСКОГО И ЭЛЛИНИЗМ
- I. Александр Македонский
- II. Греческий мир в III в. до Р. Х.
- III. Греческая культура IV—III вв. до Р. X.
ГЛАВА VII. ВНУТРЕННЯЯ ИСТОРИЯ РИМА ДО IV В. ДО Р. Х.
- I. Италия и ее древнее население
- II. Римские учреждения до начала V в. до Р. Х.
- III. Борьба патрициев с плебеями
ГЛАВА VIII. ОБРАЗОВАНИЕ РИМСКОЙ ДЕРЖАВЫ
- I. Римская завоевательная политика
- II. Завоевание Римом Италии
- III. Пунические войны
- IV. Превращение Рима во всемирную державу
- V. Устройство римских владений
ГЛАВА IX. ГРАЖДАНСКИЕ СМУТЫ В РИМЕ И ПАДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ
- I. Внутреннее состояние Рима перед началом смут
- II. Эпоха Гракхов
- III. Эпоха Мария и Суллы
- IV. Эпоха Помпея и Цезаря
- V. Второй триумвират
ГЛАВА X. РИМСКАЯ ОБРАЗОВАННОСТЬ
- I. Зависимость римской культуры от греческой
- II. Римская литература
- III. Влияние Рима на варваров
ГЛАВА XI. РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ В ПЕРВЫЕ ТРИ ВЕКА
- I. Римская империя и ее соседи
- II. Учреждения империи первых веков
- III. Императоры I в. по Р. X.
- IV. Римские императоры II в. по Р. X.
- V. Смутное время в империи
- VI. Диоклетиано-константиновская реформа
- VII. Внутренний быт Римской империи в IV и V вв.
ГЛАВА XII. ПАДЕНИЕ ЯЗЫЧЕСТВА И ТОРЖЕСТВО ХРИСТИАНСТВА
- I. Состояние греко-римского язычества в эпоху империи
- II. Гонения на христианство
- III. Торжество христианства в IV в.
- IV. Церковная жизнь IV и V веков
- V. Падение Западной Римской империи
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