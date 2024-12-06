Каретникова - Ольга Колесова – Тайна силы в немощи
Было решено эвакуировать из Ленинграда все учреждения и предприятия, в том числе Гидроэнергопроект, где отец был ведущим инженером, и Воздушную академию, где мама работала редактором. Все настраивались на эвакуацию в восточные районы страны. В разговорах родителей мелькало название неведомого мне города Йошкар-Ола.
Тем временем, начиная с первых же дней войны, фронт стремительно приближался к нашему городу. Поэтому разговоры разговорами, а спасать решено было срочно и немедленно детей. И не поодиночке, а большими коллективами — школами, в сопровождении учителей и пионервожатых, — так государственно и капитально, что родители поверили в серьезность и обдуманность этого предприятия и в первых числах августа посадили меня с фанерным чемоданчиком в поезд вместе со всем моим четвертым классом. На чемоданчике папа нацарапал мою фамилию, чтобы не потерялся. И он не потерялся, до сих пор лежит на даче под кроватью... С ненужными вещами. Но тогда в нем были самые нужные вещи: сарафаны, купальники, трусики и печенье «Василек» в синем пакете с синими цветочками.
Никто из детей всерьез эту эвакуацию не воспринимал. Мы как будто в летний лагерь ехали, купаться и гулять. По-моему, никто из взрослых тоже не представлял, что нас ожидает. Где немцы и куда они собираются идти — знал ли вообще кто-нибудь? Поэтому нас везли прямо навстречу им.
Не так уж долго мы и ехали. Нас высадили на станции Малая Вишера, где на пристанционной площади нас ждали подводы. Но они были не для нас, а для наших чемоданов. Мы же шли пешком, каждый за своим чемоданом, по пыльной песчаной лесной дороге. Жара не спадала, хотя солнце склонялось к закату. Оно светило прямо в лицо. Мы шли по новгородской земле на запад...
Мне довелось снова быть там, в Новгороде, спустя 30 - 40 лет, и я спросила у друзей, собравшихся за столом в одной деревушке (куда мы приехали от Новгородской церкви большой группой, с причастием), не помнит ли кто-нибудь, что сталось со школьниками, которых вывезли из Ленинграда. Оказалось, хорошо помнили. Школьники жили в соседней деревне, но вскоре их всех немцы угнали в Германию...
Марина Каретникова, Ольга Колесова – Тайна силы в немощи - Листая страницы блокадных дневников
Издание 2-е. - Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2014. – 130 с.
ISBN 978-5-7454-1326-1
Марина Каретникова, Ольга Колесова – Тайна силы в немощи – Содержание
- 1. ЖАРКИЙ АВГУСТ 1941 ГОДА. ЭВАКУАЦИЯ
- 2. БОМБА
- 3. БЕСКОНЕЧНАЯ МОРОЗНАЯ ЗИМА
- 4. БАБУШКА
- 5. ЛЕНОЧКА
- 6. ОЛЬГА ИВАНОВНА
- 7. ТАЙНА СИЛЫ В НЕМОЩИ
- 8. ВОСТОРГ
- 9. ГОРОШИНА
- 10. КЕРОСИНОВАЯ ЛАВКА
- 11. ЛОЖКА МАСЛА
- 12. ОЧИСТКА ГОРОДА
- 13. ПЕРВАЯ ВЕСНА
- 14. НАДЯ
- 15. ШКОЛА
- 16. ЖЕНЯ И ВАЛЯ
- 17. ОСТРОВА
- 18. МАССИРОВАННЫЙ НАЛЕТ
- 19. БЛОКАДА ПРОРВАНА
- 20. БОЛЬНИЦА
- 21. РАБОТА
- 22. ПАПА
- 23. ОЛЕНЬКИН ДНЕВНИК
- 24. ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ
- 25. МОЯ СЕСТРА
- 26. ВО ВСЮ ЖИЗНЬ НЕ МОГЛИ НАГОВОРИТЬСЯ
ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА КОЛЕСОВА
- 1. СКРИПЯТ, СКРИПЯТ ПО НЕВСКОМУ ПОЛОЗЬЯ...
- 2. БЛОКАДНЫЕ УРОКИ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
- 3. МОЙ БЛОКАДНЫЙ УРОК
- 4. ПУСТЬ ИСТОРИКИ СПОРЯТ...
- 5. ЦЕРКОВЬ: ВОСПОМИНАНИЯ ВЕРУЮЩИХ
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