Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Каретникова - Ольга Колесова – Тайна силы в немощи

Марина Каретникова, Ольга Колесова – Тайна силы в немощи - Листая страницы блокадных дневников
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, History, *Biographies Memoirs
Было решено эвакуировать из Ленинграда все учреждения и предприятия, в том числе Гидроэнергопроект, где отец был ведущим инженером, и Воздушную академию, где мама работала редактором. Все настраивались на эвакуацию в восточные районы страны. В разговорах родителей мелькало название неведомого мне города Йошкар-Ола.
Тем временем, начиная с первых же дней войны, фронт стремительно приближался к нашему городу. Поэтому разговоры разговорами, а спасать решено было срочно и немедленно детей. И не поодиночке, а большими коллективами — школами, в сопровождении учителей и пионервожатых, — так государственно и капитально, что родители поверили в серьезность и обдуманность этого предприятия и в первых числах августа посадили меня с фанерным чемоданчиком в поезд вместе со всем моим четвертым классом. На чемоданчике папа нацарапал мою фамилию, чтобы не потерялся. И он не потерялся, до сих пор лежит на даче под кроватью... С ненужными вещами. Но тогда в нем были самые нужные вещи: сарафаны, купальники, трусики и печенье «Василек» в синем пакете с синими цветочками.
Никто из детей всерьез эту эвакуацию не воспринимал. Мы как будто в летний лагерь ехали, купаться и гулять. По-моему, никто из взрослых тоже не представлял, что нас ожидает. Где немцы и куда они собираются идти — знал ли вообще кто-нибудь? Поэтому нас везли прямо навстречу им.
Не так уж долго мы и ехали. Нас высадили на станции Малая Вишера, где на пристанционной площади нас ждали подводы. Но они были не для нас, а для наших чемоданов. Мы же шли пешком, каждый за своим чемоданом, по пыльной песчаной лесной дороге. Жара не спадала, хотя солнце склонялось к закату. Оно светило прямо в лицо. Мы шли по новгородской земле на запад...
Мне довелось снова быть там, в Новгороде, спустя 30 - 40 лет, и я спросила у друзей, собравшихся за столом в одной деревушке (куда мы приехали от Новгородской церкви большой группой, с причастием), не помнит ли кто-нибудь, что сталось со школьниками, которых вывезли из Ленинграда. Оказалось, хорошо помнили. Школьники жили в соседней деревне, но вскоре их всех немцы угнали в Германию...

Марина Каретникова, Ольга Колесова – Тайна силы в немощи - Листая страницы блокадных дневников

Издание 2-е. - Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2014. – 130 с.
ISBN 978-5-7454-1326-1

Марина Каретникова, Ольга Колесова – Тайна силы в немощи – Содержание

  • 1. ЖАРКИЙ АВГУСТ 1941 ГОДА. ЭВАКУАЦИЯ
  • 2. БОМБА
  • 3. БЕСКОНЕЧНАЯ МОРОЗНАЯ ЗИМА
  • 4. БАБУШКА
  • 5. ЛЕНОЧКА
  • 6. ОЛЬГА ИВАНОВНА
  • 7. ТАЙНА СИЛЫ В НЕМОЩИ
  • 8. ВОСТОРГ
  • 9. ГОРОШИНА
  • 10. КЕРОСИНОВАЯ ЛАВКА
  • 11. ЛОЖКА МАСЛА
  • 12. ОЧИСТКА ГОРОДА
  • 13. ПЕРВАЯ ВЕСНА
  • 14. НАДЯ
  • 15. ШКОЛА
  • 16. ЖЕНЯ И ВАЛЯ
  • 17. ОСТРОВА
  • 18. МАССИРОВАННЫЙ НАЛЕТ
  • 19. БЛОКАДА ПРОРВАНА
  • 20. БОЛЬНИЦА
  • 21. РАБОТА
  • 22. ПАПА
  • 23. ОЛЕНЬКИН ДНЕВНИК
  • 24. ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ
  • 25. МОЯ СЕСТРА
  • 26. ВО ВСЮ ЖИЗНЬ НЕ МОГЛИ НАГОВОРИТЬСЯ
ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА КОЛЕСОВА
  • 1. СКРИПЯТ, СКРИПЯТ ПО НЕВСКОМУ ПОЛОЗЬЯ...
  • 2. БЛОКАДНЫЕ УРОКИ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
  • 3. МОЙ БЛОКАДНЫЙ УРОК
  • 4. ПУСТЬ ИСТОРИКИ СПОРЯТ...
  • 5. ЦЕРКОВЬ: ВОСПОМИНАНИЯ ВЕРУЮЩИХ
Views 221
Rating 5.0 / 5
Added 06.12.2024
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books