Было решено эвакуировать из Ленинграда все учреждения и предприятия, в том числе Гидроэнергопроект, где отец был ведущим инженером, и Воздушную академию, где мама работала редактором. Все настраивались на эвакуацию в восточные районы страны. В разговорах родителей мелькало название неведомого мне города Йошкар-Ола.

Тем временем, начиная с первых же дней войны, фронт стремительно приближался к нашему городу. Поэтому разговоры разговорами, а спасать решено было срочно и немедленно детей. И не поодиночке, а большими коллективами — школами, в сопровождении учителей и пионервожатых, — так государственно и капитально, что родители поверили в серьезность и обдуманность этого предприятия и в первых числах августа посадили меня с фанерным чемоданчиком в поезд вместе со всем моим четвертым классом. На чемоданчике папа нацарапал мою фамилию, чтобы не потерялся. И он не потерялся, до сих пор лежит на даче под кроватью... С ненужными вещами. Но тогда в нем были самые нужные вещи: сарафаны, купальники, трусики и печенье «Василек» в синем пакете с синими цветочками.

Никто из детей всерьез эту эвакуацию не воспринимал. Мы как будто в летний лагерь ехали, купаться и гулять. По-моему, никто из взрослых тоже не представлял, что нас ожидает. Где немцы и куда они собираются идти — знал ли вообще кто-нибудь? Поэтому нас везли прямо навстречу им.

Не так уж долго мы и ехали. Нас высадили на станции Малая Вишера, где на пристанционной площади нас ждали подводы. Но они были не для нас, а для наших чемоданов. Мы же шли пешком, каждый за своим чемоданом, по пыльной песчаной лесной дороге. Жара не спадала, хотя солнце склонялось к закату. Оно светило прямо в лицо. Мы шли по новгородской земле на запад...

Мне довелось снова быть там, в Новгороде, спустя 30 - 40 лет, и я спросила у друзей, собравшихся за столом в одной деревушке (куда мы приехали от Новгородской церкви большой группой, с причастием), не помнит ли кто-нибудь, что сталось со школьниками, которых вывезли из Ленинграда. Оказалось, хорошо помнили. Школьники жили в соседней деревне, но вскоре их всех немцы угнали в Германию...

Марина Каретникова, Ольга Колесова – Тайна силы в немощи - Листая страницы блокадных дневников

Издание 2-е. - Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2014. – 130 с.

ISBN 978-5-7454-1326-1

Марина Каретникова, Ольга Колесова – Тайна силы в немощи – Содержание

1. ЖАРКИЙ АВГУСТ 1941 ГОДА. ЭВАКУАЦИЯ

2. БОМБА

3. БЕСКОНЕЧНАЯ МОРОЗНАЯ ЗИМА

4. БАБУШКА

5. ЛЕНОЧКА

6. ОЛЬГА ИВАНОВНА

7. ТАЙНА СИЛЫ В НЕМОЩИ

8. ВОСТОРГ

9. ГОРОШИНА

10. КЕРОСИНОВАЯ ЛАВКА

11. ЛОЖКА МАСЛА

12. ОЧИСТКА ГОРОДА

13. ПЕРВАЯ ВЕСНА

14. НАДЯ

15. ШКОЛА

16. ЖЕНЯ И ВАЛЯ

17. ОСТРОВА

18. МАССИРОВАННЫЙ НАЛЕТ

19. БЛОКАДА ПРОРВАНА

20. БОЛЬНИЦА

21. РАБОТА

22. ПАПА

23. ОЛЕНЬКИН ДНЕВНИК

24. ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ

25. МОЯ СЕСТРА

26. ВО ВСЮ ЖИЗНЬ НЕ МОГЛИ НАГОВОРИТЬСЯ

ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА КОЛЕСОВА