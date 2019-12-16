Начиная с Августина и Пелагия, в западной сотериологии преобладала дихотомия благодати и заслуг. К XIII в. установился консенсус о решении проблемы предопределения: Бог предопределяет, осуждение зависит только от человека. Бог спасает избранных, даруя им благодать, остальные остаются в грехе и справедливо наказываются. В связи с этим термины «предопределение» и «осуждение» получают свое общепринятое употребление: первый означает божественную волю спасти некоторых людей, второй – предвидение грехов у отвергнутых. В начале XIV в. вызов этому согласию бросил Петр Ауреоли. В своей критике традиционного решения проблемы он утверждал, что оно 1) несимметрично в отношении причини предопределения и осуждения, 2) приводит к детерминизму, поскольку Бог избирает одних без учета заслуг и, следовательно, свободного решения воли.

В своем собственном учении он настаивал, что Бог желает спасти всех, предлагая благодать каждому без исключений, а предопределение и осуждение зависит только от реакции (принятия/непринятия) этого общего предложения благодати. Идеи Ауреоли нашли как своих сторонников, так и противников. Только лишь беглый взгляд на «Комментарии на “Сентенции”» показывает, что в стенах Парижского университета велась полемика об учении Петра. Большинство философов старались опровергнуть Ауреоли и найти новые аргументы в пользу традиционного решения, однако были сторонники нового подхода, среди них особо стоит выделить Фому Страсбургского – предшественника Григория из Римини на посту генерала ордена августинцев-еремитов. Нельзя не сказать и о том, что характерной чертой дискуссий о предопределении XIV в. была актуализация проблемы из темы соотношения Бога и творения, поэтому можно утверждать, что проблема предопределения и свободы воли решается Григорием из Римини и его предшественниками в креационистском и антропологическом ключе.

Карпов Кирилл - Учение Григория из Римини о предопределении и свободе воли

Рос. акад. наук, Ин-т философии

М. : ИФРАН, 2012. 128 с.

ISBN 978-5-9540-0226-3

Карпов Кирилл - Учение Григория из Римини о предопределении и свободе воли - Оглавление

Вступление

Глава I. История исследования учения Григория из Римини о предопределении

Глава II. Контекст дискуссий о Божественном предопределении в Парижском университете в первой половине XIV в.

Глава III. Учение о предопределении Петра Ауреоли

Глава IV. Проблема предопределения в парижских комментариях на «Сентенции» Петра Ломбардского в 1321–1343 гг.

Глава V. Учение о предопределении Григория из Римини

Заключение

Библиография

Приложение. Индексы цитирования Григорием из Римини Писания и Августина

Карпов Кирилл - Учение Григория из Римини о предопределении и свободе воли - Вступление

Сотериология (учение о спасении) – одна из основных тем латинской теологии. Особый интерес для западных мыслителей представляла проблема соотношения божественного и человеческого действия в процессе спасения. Подходы к ее решению ранжируются от пелагианского утверждения, что спасение зависит от человеческих усилий и свободного решения воли, до учений мыслителей Реформации о полной зависимости как предопределения, так и осуждения от вечной, действующей божественной воли и «рабстве воли» человеческой. Такое разнообразие позиций послужило причиной многочисленных конфликтов в западном христианстве. Августин опровергал учение Пелагия и его последователей, придававших слишком большое значение человеческой воле в процессе спасения; в свою очередь доктрина Августина о зависимости человеческой участи от вечного предопределяющего суда вызывала так много вопросов, что сама стала объектом критики «полупелагиан». Следующий раскол приходится на IX столетие в связи с учением Готшалька из Орбе о двойном предопределении. Наконец, сотериологическая проблематика сыграла немалую роль в зарождении и развитии реформаторского движения в XVI–XVII вв. и в дальнейшем многообразном оформлении реформаторских деноминаций.

Как кажется, источник проблемы и такого разнообразия решений кроется в сложности согласования трех посылок. Во-первых, согласно христианской доктрине, Бог един, благ, справедлив, всемогущ и всеведущ. Во-вторых, нарушенное общение человека с Богом будет восстановлено через воплощение и воскресение Христа. В-третьих, не все люди участвуют в этом восстановлении, т. е. спасении, а сам Бог выбирает некоторых людей для этой цели. Соответственно, встает ключевой вопрос: почему всемогущий, благой и справедливый Бог одним дарует возможность участвовать в восстановлении общения, а другим нет? Если Бог не дарует некоторым эту возможность вследствие предвидения их грехов, то Он, очевидно, в своем решении принимает в расчет человеческие заслуги. Но как поступки людей могут влиять на вечного, неизменного Бога? С другой стороны, если грех не является причиной чьего-то осуждения, то как Бог может быть назван справедливым? Ситуация усугубляется тем, что Священное Писание – основной источник христианского вероучения – не дает однозначного ответа на этот вопрос. В тексте Библии можно обнаружить аргументы в пользу как одной, так и другой стороны даже у одного и того же автора. Так, например, апостол Павел в Рим 9 предлагает развернутую и обширную аргументацию в пользу того, что предопределение и осуждение зависят только от божественной воли. Однако в 1 Тим 2:4 он уже утверждает, что Бог «хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины».

Сотериологическая проблематика привлекала внимание всех без исключения схоластических философов. Даже несмотря на то, что положительного решения проблемы предопределения не было найдено на соборах, которые положили конец пелагианскому и «полупелагианскому» спорам, к XIII столетию средневековыми теологами был выработан единый подход. Он заключался в том, что божественная избирающая воля относится только к некоторым людям, остальные – отверженные – лишены благодати и умрут в состоянии первородного греха. Однако этому согласию не суждено было продлиться долго. В первой половине XIV в. некоторые влиятельные теологи решительно порывают с этой традицией. Францисканец Петр Ауреоли считал, что Бог, предопределяя, не принимает во внимание заслуги человека, но учитывает ответ человека на общее предложение благодати. Уильям Оккам, Роберт Холкот, Фома Страсбургский приняли и развили это учение. Августинец Григорий из Римини увидел в позиции Петра пелагианские тенденции и в ответ предложил учение, согласно которому Бог предопределяет без рассмотрения заслуг, а осуждает без учета грехов. Таким образом, к середине века хрупкое согласие было безвозвратно утрачено. В этой книге речь пойдет о выдающемся теологе и философе своего времени – Григории из Римини. К сожалению, этот автор мало известен отечественному читателю, и в некоторых аспектах настоящее исследование призвано восполнить эту лакуну.