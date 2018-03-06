Люди, как правило, не сомневаются в том, что мир (реальность) существует независимо от наших рассуждений о нем. Но не подлежит также сомнению, что наше восприятие и понимание мира очень часто весьма существенным образом зависят от нас. Вот как говорит об этом (к сожалению, не помню, где) известный русский писатель В.Набоков: «Реальность - вещь весьма субъективная. Я могу определить ее только как своего рода постепенное накопление сведений и как специализацию. Если мы возьмем, например, лилию или какой-нибудь другой природный объект, то лилия более реальна для натуралиста, чем для обычного человека. Но она куда более реальна для ботаника.

А еще одного уровня реальности достигает тот ботаник, который специализируется по лилиям. Можно, так сказать, подбираться все ближе и ближе к реальности: но нельзя подобраться достаточно близко, потому что реальность - это бесконечная последовательность ступеней, уровней восприятия, двойных донышек, и потому она неиссякаема и недостижима. Вы можете узнавать все больше об отдельной вещи, но вы никогда не сможете узнать всего об отдельной вещи: это безнадежно. Итак, мы живем, окруженные более или менее призрачными объектами...». Таким образом, то, что мы обычно называем реальностью, - это не что иное, как постепенное накопление сведений и специализация, говорит Набоков.

Возникает естественный вопрос: мы накапливаем сведения о чем-то, или же это самое накопление сведений является самодовлеющим процессом?.. Другими словами: существует ли как некое самостоятельное бытие то, о чем мы накапливаем сведения, или же есть лишь накопление сведений как таковое?.. Текст из Набокова оставляет этот вопрос открытым. Я же, как и большинство людей, склонен думать, что, конечно же, объекты, о которых мы накапливаем сведения, которые мы исследуем, существуют более или менее реально... Но Набоков, по крайней мере, прав в том, что наше восприятие и понимание мира более или менее зависят от нас.

Карпунин Валерий - Логика и богословие

Учебное пособие

«Библия для всех», Санкт-Петербург 2002

ISBN 5-7454-0680-1

Карпунин Валерий - Логика и богословие - Содержание

Оглавление

Предисловие

1. Формы и методы научного исследования

1.1. Познаваемость мира. Уровни, формы и методы познания

1.2. Задачи, упражнения и материалы для размышления

2. Некоторые допольнительные элементы традиционной формальной логики, логика высказываний и силлогистика

2.1. Некоторые понятия традиционной формальной логики

2.2. Логика высказываний

2.3. Задачи и упражнения

2.4. Силлогистика

2.5. Задачи и упражнения

Заключение

Приложения

Приложение 1 Логика и аргументация

Приложение 2 Иллюстрация на двух примерах пользы знания хотя бы начатков логики как для изучения Священного Писания, так и для обсуждения философских (мировоззренческих) вопросов

Приложение 3 Логический смысл проблемы теодицеи

Приложение 4 Традиционные рациональные доводы в пользу бытия Бога

Некоторые ответы и решения

Список рекомендуемой литературы

Словарь ключевых терминов

Карпунин Валерий - Логика и богословие - Предисловие

Чтобы успешно заниматься тем или иным делом, нужно овладевать приемами этого дела. Так, крестьянин осваивает навыки сельскохозяйственных работ, а ученый- навыки исследовательской деятельности. Они осуществляют это - каждый в своей области, - конечно же, как в ходе словесного обучения (разъяснения), так и в ходе практической деятельности - путем «примера и подражания»: наставник демонстрирует прием, а ученик старается повторить его. Разница же в действиях крестьянина и ученого лишь в том, что в науке теоретическое (словесное) обучение играет несколько более значимую роль по сравнению с овладением чисто практическими (инструментальными) навыками, чем в крестьянском труде.

И методология научного исследования, и формальная логика, которая по существу является собственной частью (подразделом) методологии, сосредоточенной на исследовании методов рассуждения, - это дисциплины, изучение которых призвано помочь овладению навыками научного исследования в самом широком смысле слова - в любой конкретной науке. Слово «методология», как легко догадаться студентам-богословам, в той или иной степени изучающим греческий язык - язык Нового Завета, - происходит от двух греческих слов: methodos - путь, прием, способ действия и др. и уже хорошо знакомого нам слова logos - слово, учение, наука и т.д. (в древнегреческом языке слово logos имеет едва ли не несколько десятков смысловых оттенков). Соответственно, методология - это учение (наука) о методах, а методология научного исследования - это наука о методах именно научного исследования. Методология научного исследования описывает, систематизирует и разъясняет приемы научного исследования в самом общем смысле слова - приемы, используемые в различных науках.

Данное учебное пособие состоит из двух частей. Его первая часть затрагивает в основном вопросы общенаучной содержательной методологии научного исследования, то есть методологии, излагаемой на обычном разговорном языке и касающейся самых общих принципов научного исследования (но в ней будут также изложены и некоторые сведения из области формальной логики как подраздела методологии), вторая же часть пособия посвящена преимущественно логике. Богословие, я в этом убежден, является одной из конкретных наук - подлинных наук - не менее подлинных и не менее конкретных, чем, скажем, математика, физика, лингвистика или социология. А всерьез заниматься теми или иными конкретными научными исследованиями, не получив предварительно хотя бы некоторых познаний в области общенаучной, то есть действенной в отношении любой конкретной науки, методологии, я думаю, вряд ли целесообразно. Именно поэтому пособие начинается с изложения некоторых сведений из общенаучной методологии.

Знание же хотя бы начал логики очень важно не только для ученых людей вообще и для богословов, в частности, но и для каждого разумного человека, ибо умение правильно мыслить и доказывать истинность своих утверждений (высказываний, суждений) очень часто является насущной необходимостью. Когда апостол Павел в Рим 2,15 пишет о мыслях язычников, то обвиняющих, то оправдывающих одна другую, то он имеет в виду, конечно же, логические рассуждения: «обвинить» некоторую мысль - значит попробовать опровергнуть ее; а «оправдать» - это то же самое, что предложить ее доказательство или подтверждение. И мысли христиан - не в меньшей степени, чем мысли язычников - постоянно обвиняют и оправдывают друг друга, откуда следует, что и христиане, особенно богословы, должны быть в той или иной степени заинтересованы в изучении логической теории. Для чего? Чтобы максимально эффективно, с возможно меньшими затратами времени и интеллектуальных усилий проводить логические рассуждения, делать логические выводы.

Изучать логику никогда не поздно, но лучше начинать как можно раньше. Обычное школьное обучение, особенно изучение математики и естественнонаучных дисциплин (физики, химии, биологии и др.), конечно же, способствует усвоению определенных логических навыков. Но лишь систематизированное изучение логики как философской науки, развивающейся с 4 в. до н.э., способно обеспечить нас упорядоченными познаниями в области логики, существенно облегчающими наш интеллектуальный труд. Труд богослова - это преимущественно именно интеллектуальный труд. Этот труд должен удовлетворять тем же критериям логической строгости, что и труд ученого в любой другой области человеческого знания. Большое внимание в данном учебном пособии уделяется примерам, на которых разъясняется излагаемый материал. Ход изложения довольно-таки часто представляет собой восхождение от них к теоретическим положениям.

В разделах 1.2., 2.3. и 2.5. помещены группы задач и упражнений на активное, творческое использование информации, изложенной в соответствующем разделе. Эти задания иллюстрируют необходимость знания логики для разрешения самых разнообразных житейских, научных, философских и богословских задач. Они также призваны повышать интерес учащихся к изучению логической теории. В отличие от обычных задачников, автор пособия далеко не всегда стремился располагать задания в соответствии с принципом «от простого к сложному». Причем делал он это вполне сознательно. Можно даже сказать, что задания, упражнения и материалы для углубленного размышления в данном учебном пособии довольно часто располагаются, если можно так выразиться, «строго в беспорядке», то есть после более сложного задания время от времени помещается более простое. Делается это для того, чтобы студент, возможно, не справившийся со сложным заданием, получил возможность не утратить веру в силу своего интеллекта, решив более простую задачу. После этого он может вернуться к более сложной нерешенной задаче. (Если мы не можем сразу поднять штангу весом в 200 кг, потренируемся сначала в подъеме 55-килограммового груза.) Далеко не все задания имеют однозначное решение... Последний вид заданий призван подтолкнуть студента-христианина к творческому применению общих принципов христианства, как и общих принципов философствования, при разрешении жизненно важных проблем. Некоторые задачки имеют шуточный характер.

Несколько слов о чисто логических задачах и о задачах на сообразительность. .. Многие из них - преимущественно такие, которые с давних времен довольно широко используются в стандартных учебных пособиях по логике, - я приводил по памяти, без ссылки на их источник, как правило, потому, что он затерялся в очень отдаленном прошлом (а сами задачи «кочуют» из учебника в учебник столетиями без указания первоисточника). Иногда же я не ссылался на другую публикацию потому, что просто-напросто забыл ее. Но когда я вспоминал соответствующий источник, я его указывал.

Завершается пособие Приложениями, в которых на основе сведений, изложенных в основном тексте:

1. Рассматриваются принципы аргументации, знание которых имеет практическое (прикладное) значение - в частности, для успешной миссионерской деятельности.

2. Иллюстрируется на некоторых примерах польза знания логики для изучения Священного Писания и обсуждения философских (мировоззренческих) вопросов.

3. Выясняется логический смысл проблемы теодицеи.

4. Анализируются традиционные рациональные (логические) доводы в пользу бытия Бога.

В конце помещаются Ответы и решения, Список рекомендуемой литературы, а также Словарь ключевых терминов, используемых в данном пособии. Несколько слов об Ответах и решениях... Задачи и упражнения распределены в книге следующим образом: меньшая их часть помещена внутри повествования - они даются по ходу изложения соответствующих тем; большая же их часть выделена, как я уже выше упомянул, в три специальных раздела. Так вот: Ответы и решения даются лишь для тех задач и упражнений, которые выделены в специальные разделы, поскольку задачи и упражнения, помещенные внутри текста, более просты. Кроме того, приведены ответы и решения далеко не для всех задач и упражнений, выделенных в специальные разделы. Они даны лишь для наиболее характерных из них, что связано с двумя обстоятельствами:

1) с ограниченностью объема учебного пособия;

2) с желанием в большей степени развязать творческую инициативу учащихся - нужно навыкать в обретении твердой уверенности в том, что наше решение той или иной задачи (проблемы) является верным, даже если мы не располагаем «официально одобренным» списком правильных ответов.

По ходу изложения учебного материала я буду стараться приводить такие примеры и разъяснения, которые, надеюсь, будут полезны не только в отношении научения студентов элементам методологии научного познания и формальной логики, но и в более широкой перспективе знаний о человеке - прежде всего о его душевной (психической) и духовной жизни. Части текста, имеющие иллюстративный характер, как и задачи, упражнения и материалы для размышления, а также вопросы и задания для самопроверки, набраны меньшим по размеру шрифтом, чем части текста, излагающие основное концептуальное содержание. Немногочисленные сноски на ту или иную книгу из списка рекомендуемой литературы оформляются таким образом: курсивом указывается автор и, если требуется для точной идентификации, обычным шрифтом - год издания и страницы соответствующей книги.

Это пособие не увидело бы свет без творческой инициативы Библейской Кафедры (БК) при Евро-Азиатской Аккредитационной Ассоциации, предоставившей грант на его выполнение в рамках проекта «Создание теологической литературы отечественными авторами». Моя глубокая благодарность - руководству Кафедры за предоставленную мне возможность потрудиться в рамках этого замечательного и своевременного проекта. Особенно я признателен координатору БК Александру Павловичу Валуйскому за четкость организационных усилий и проявленную им значительную терпеливость и деликатность в работе с автором, то есть со мной, в процессе согласования наших действий, целью которых была подготовка к публикации этой работы. Тщательным, добросовестным научным редактированием этого пособия, способствовавшим, надеюсь, его совершенствованию, я обязан доктору философских наук, профессору Станиславу Сергеевичу Гусеву. Большое спасибо ему. Елене Антоновне Китаевой, приложившей большие усилия в ходе литературного редактирования, я обязан обеспечением большей стилистической «приглядности» книги. И ей - благодарность.

И, наконец, как говорится, last but not least, то есть последнее по порядку, но далеко не последнее по значению. Эта книга в том ее виде, в каком она сейчас предстает перед читателем, не только не была бы написана, но даже не была бы задумана, если бы я не имел радостной возможности в течение последних семи лет регулярно читать различные философские и логико-методологические учебные дисциплины студентам Санкт-Петербургского христианского университета «Логос». Их живое заинтересованное отношение к моим лекциям существенно «подстегивало» мои педагогические усилия. Можно даже сказать, что это пособие - результат нашего сотворчества. Ведь вопросы в познавательных человеческих усилиях часто гораздо важнее ответов. А эта книга во многом представляет собой совокупность моих ответов на их пытливые вопросы. Я сердечно благодарю всех их и желаю им быть добрыми пастырями - неукоснительными, жертвенными и плодотворными в своем служении в течение всей их жизни - вплоть до встречи со Христом.

Валерий Карпунин