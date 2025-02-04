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Карсон Энн - Горько-сладкий эрос

Карсон Энн - Горько-сладкий эрос
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Psychology Psychotherapy
Первой назвала любовную страсть «горько-сладкой» Сапфо. Всякий, кому случалось влюбляться, с ней согласится. Что же имеется в виду?
Сапфо любовь казалась опытом, приносящим одновременно удовольствие и боль. Здесь есть противоречие и, возможно, парадокс. Для постижения этого эрос рассекает надвое рассудок. Отчего? Составляющие противоречия на первый взгляд очевидны. Как и Сапфо, мы считаем сладость любовного желания чем-то само собой разумеющимся; она улыбается нам обещанием удовольствия. Горечь же не настолько очевидна. Возможны разные причины, почему то, что сладко, непременно должно быть и горьким. Поэты истолковывали это по-разному. Собственная формулировка Сапфо — отличная отправная точка для отслеживания возможных трактовок. Вот тот самый отрывок:
Ἔρος δηὖτέ μ᾽ ὀ λυσιμέλης δόνει,
γλυκύπικρον ἀμάχανον ὄρπετον.
Эрос вновь меня мучит истомчивый —
Горько-сладостный, необоримый змей1.
(LP, fr. 130)
Перевести это сложно. Буквальный перевод «сладко-горький» звучит странно, однако стандартная последовательность «горько-сладкий» передает сложное слово glukupikron, которое употребила Сапфо, в обратном порядке. Должно ли это нас беспокоить? Если выбранная поэтессой очередность имеет целью описание явления — выходит, эрос поначалу сладок, но постепенно становится горьким: она располагает возможности в хронологическом порядке. Опыт любовных отношений множества людей подтверждает справедливость такой хронологии, особенно в поэзии, где любовь чаще всего ничем хорошим не заканчивается. Но маловероятно, что Сапфо имеет в виду именно это. Начинается стихотворение с драматургической локализации эротической ситуации во времени (dēute, вновь) и фиксации эротического действия в настоящем времени и изъявительном наклонении (donei, сотрясает, возбуждает). Сапфо не пишет историю любви — она описывает момент желания. Мгновение, пошатнувшееся под натиском желания; рассудок, расколовшийся надвое. Совмещение удовольствия и боли налицо. Аспект удовольствия идет первым — предположительно оттого, что он очевиден. Акцент сделан на другой, проблемной стороне явления, чьи характерные особенности выступают на первый план, пролившись дождем мягких согласных (строка 2). Эрос пробирается или прокрадывается в жертву откуда-тоизвне, как змей (orpeton). И битва проиграна без боя (amachanon). Выходит, желание — не обитатель того, кто желает, и не союзник ему. Несвойственное воле Сапфо, оно насильно, непреодолимо проникает извне внутрь нее. Эрос — враг. Эта горечь и есть вкус вражды. Иными словами, ненависти.

Карсон Энн - Горько-сладкий эрос

Перевод с английского А. И. Логиновой. — Москва: Издательство АСТ, 2024. — 256 с. — (Слово современной философии).
ISBN 978-5-17-154600-7

Карсон Энн - Горько-сладкий эрос – Содержание

  • Галина Юзефович. Эрос как глагол
  • Список сокращений
  • Издания
  • Условные обозначения
  • Греческий алфавит и транслитерация
  • Введение
  • Горько-сладкий
  • То, чего нет
  • Хитрость
  • Тактика
  • Недосягаемость
  • Натолкнуться на границы
  • Логика у границ
  • Теряя границы
  • Архилох и границы
  • Границы алфавита
  • Чего хочет влюбленный от любви?
  • Symbolon
  • Рождение романа
  • Нечто парадоксальное
  • И автор с книгой своднею нам стал
  • Письмена и письма
  • Свернутые смыслы
  • Беллерофонт дал маху
  • Реалист
  • Лед-удовольствие
  • Сейчас Тогда
  • Erotikos Logos
  • Обходной маневр
  • Вред живому
  • Мидас
  • Цикады
  • Садоводство для развлечения и прибыли
  • Чего-то важного недостает
  • Захват
  • Прочти это с начала
  • «Тогда» заканчивается там, где начинается «сейчас»
  • Как много значат крылья
  • О чем этот диалог?
  • Mythoplokos
  • Библиография
Views 276
Rating 4.8 / 5
Added 04.02.2025
Author brat Vadim
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4.8/5 (2)

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