Кашкевич, Виктор - Мифология «Ведьмака» - От Геральта и Йеннифэр до Дикой охоты и Сопряжения сфер

Если вы держите в руках эту книгу, следовательно, вам искренне интересен не только легендариум «Ведьмака», но и все тонкости его создания. А значит, вы по адресу! Первая история о ведьмаке увидела свет в 1986 году, и спустя всего несколько лет произведения Анджея Сапковского (р. 1948) захватили мир. Вдохновляясь его творчеством, опираясь на его образы, художники и творцы из разных областей искусства совершили переворот в индустрии развлечений и изменили облик массовой культуры. В чем же секрет знаменитого польского писателя?

Чтобы ответить на этот вопрос, мы с вами отправимся в литературоведческое приключение.

Изучить творчество пана Сапковского с той тщательностью, которой оно заслуживает, нам поможет академический подход. Любое рассуждение в рамках добротного исследования принято строить как дом: от фундамента к крыше и от общего к частному. В первой части мы займемся именно этим: будем закладывать крепкий фундамент, иными словами — определяться с терминологией. Мы выясним, что такое фэнтези и фантастическая литература в целом, изучим влияние на фэнтези того исторического времени, в которое Сапковский создавал свою сагу, выявим творческий метод писателя и его основные инструменты.

Во второй части мы сосредоточимся на вселенной «Ведьмака»: дадим ей имя, исследуем то, как она устроена и кем населена, а также рассмотрим несколько общих тем, которые красной нитью проходят через всю сагу.

Наконец, в третьей части мы изучим образы главных персонажей: Геральта, Йеннифэр и Цири.

Наверняка многие читатели столкнутся с величайшим соблазном пропустить первую часть книги — и, конечно, никто не запретит им это сделать! Вы вольны сразу перейти к той части или главе, что сочтете для себя самой интересной. Однако без знаний, что даются в первой части, дальнейшие изыскания окажутся не совсем полны. Кто- то посчитает для себя приемлемой такую схему чтения: прежде всего пробежаться по наиболее для себя интересному, а затем, уже удовлетворив зудящее любопытство, спокойно погрузиться в книгу с самого начала.

Однако могу вас заверить, что на этих страницах не найдется места академической сухости. Вас ждет в прямом смысле приключение: с неожиданными поворотами, тайнами, опасностями, непременным возвращением домой в конце долгого пути и тяготами разлуки. Готовы?

Кашкевич, Виктор - Мифология «Ведьмака» - От Геральта и Йеннифэр до Дикой охоты и Сопряжения сфер

Москва : МИФ, 2025. — 208 с. : ил. — (Мифы от и до).

ISBN 978-5-00214-225-5

Кашкевич, Виктор - Мифология «Ведьмака» - Содержание

Введение

ЧАСТЬ I ПИСАТЕЛЬ И ФЭНТЕЗИ

Глава 1 Что такое фэнтези

Глава 2 О законодателях жанра

ЧАСТЬ II ВИТЧЕРЛЕНД

Глава 3 Реалии придуманного мира

Глава 4 Кто живет в Витчерленде

Глава 5 Общие темы саги

ЧАСТЬ III ГЕРОИ ВИТЧЕРЛЕНДА

Глава 6 Геральт

Глава 7 Йеннифэр

Глава 8 Цири

Заключение

Список литературы

Источники иллюстраций