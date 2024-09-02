Потебня Александр - Символы и мифы - Избранные работы

Слово выражает не все содержание понятия, а один из признаков, именно тот, который представляется народному воззрению важнейшим. Приняв за данное известное число корней, равное числу основных представлений в известной семье языков, мы можем предположить, что ход лексического развития состоит приблизительно в следующем. Новые понятия, входя в мысль и язык народа, обозначались звуками, уже прежде имевшими смысл, и основанием при этом служило единство основных признаков в новых и прежде известных понятиях. Так как в природе нет полного сходства, то известный признак в каждом новом слове получал особенные оттенки, независимые от вносимых суффиксом, и звук, сживаясь с новым понятием, тоже изменял первоначальное значение.

Новые слова роднились уже со словами не первичного, а позднейшего образования и, в свою очередь, удалялись от первого значения признака. Так вместе с лексическим ростом языка затемнялось первоначальное впечатление, выраженное словом, подобно тому как теряли и теряют смысл грамматические формы по мере удаления от времени полного своего развития. Но жизнь языка состоит не в одной только утрате изобразительности и грамматической стройности: язык в настоящем своем виде есть столько же произведение разрушающей, сколько и воссозидающей силы. Соответственно замене обветшавших звуков и форм новыми собственный смысл слова поддерживается в памяти народной сопоставлением этого слова с другим, имеющим сходное с ним основное значение.

Отсюда постоянные эпитеты и другие тавтологические выражения, например, белый свет, ясный-красный, косу чесать, думать-гадать. Та же потребность восстановлять забываемое собственное значение слов была одною из причин образования символов. Близость основных признаков, которая видна в постоянных тождесловных выражениях, была и между названиями символа и обозначаемого предмета. Калина стала символом девицы потому же, почему девица названа красною, по единству основного представления огня - света в словах: девица, красный, калина. На основании связи символов с другими эпическими выражениями можно бы называть символами и те предметы и действия, которые, изображая другие предметы и действия, нисколько при этом не одухотворяются. Зная, например, что гниение обозначается в языке огнем, можно бы огонь назвать символом гниения.

Потебня Александр - Символы и мифы - Избранные работы

Москва: Издательство Юрайт, 2023, 257 с.

Серия "Антология мысли"

ISBN 978-5-534-09600-2

Потебня Александр - Символы и мифы - Избранные работы - Оrпавпение

ОТ СЛОВА К СИМВОЛУ И МИФУ

О некоторых символах в славянской народной поэзии

О мифическом значении некоторых обрядов и поверий

О связи некоторых представлений в языке

О доле и сродни с нею существах

К статье А. Н. Афанасьева «Для археологии русского быта»

О купальых огнях и сродных с ними представлениях

Переправа через воду как представление брака

Список источников, цитируемых А. А. Потебней

Список сокращений, используемых в трудах А. А. Потебни

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