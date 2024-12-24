Святые отцы Церкви много раз излагали свое учение о нашей душе.

1) Неизбежная соотнесенность разбираемых ими предметов с той или другой мыслью о душе, и в частности: 2) ближайшая связь нравоучения и 3) тех или других мест изъясняемого ими Священного Писания с психологическими истинами, наконец, 4) прямое намерение некоторых из них составить в большем или меньшем объеме особый трактат о душе вообще или только о некоторых ее способностях и действиях — всё это было поводом отцам Церкви обогатить свои творения таким обилием психологических истин, что из систематического свода их может образоваться достаточно полная наука о человеческой душе.

1. Свт. Григорий Нисский в Каноническом послании к Литоию, епископу Мелитинскому, при классификации грехов представлял различие способностей или сил души нашей как основание своего деления; а многие из отцов Церкви когда рассуждали о воздействии Божией благодати на человека, то углублялись при этом и в рассмотрение свободы воли в человеческой душе. Или, беседуя о непостижимости существа Божия, замечали, что не только Божество, но и душа человеческая во многом для нас непостижима. «Если любопытствуешь о рождении Сына, — писал свт. Григорий Богослов в “О Святом Духе”, — то любопытствую и я у тебя о соединении души и тела: как ты и перст, и образ Божий? что в тебе движущее или движимое? и проч.». Или для раскрытия мысли о том, что душа наша запечатлена образом Божиим, они представляли известные свойства ее природы; так, свт. Григорий Нисский уясняет эту мысль в своем письме против Аполлинария.

2. Особенно в нравоучении отцам Церкви необходимо было касаться истин психологических. Убеждая, например, при заботе о теле более заботиться о душе, они напоминали, что человек двойствен, состоит из души и тела **; отвращая от какой-либо страсти, они указывали на гнусные свойства и гибельные действия ее на душевную и телесную другой добродетели, они представляли ее благообразие и благотворность. Примерами могут служить: «Упреки неразумным стремлениям души» в творениях свт. Григория Богослова, «Слово о том, чтобы мы старались немедленно искоренять страсти, прежде нежели “оне обратятся в злый навык души”», составленное преп. аввой Дорофеем, свт. Иоанна Златоуста «К Стагирию и о том, что уныние хуже и демона, слово второе», «Беседа на упивающихся» свт. Василия Великого, «Беседа о сребролюбии» у свт. Иоанна Златоуста, свт. Григория Нисского «Слово против ростовщиков», преп. Ефрема Сирина «Слово против гордости», сщмч. Киприана Карфагенского «О ревности и зависти», свт. Василия Великого «Беседа о зависти», преп. Ефрема Сирина «О зависти», «Беседа на гневливых» у свт. Василия Великого, «На гневливость» у свт. Григория Богослова, преп. Нила «Слово о гневе», преп. аввы Дорофея «Слово о злопамятстве» и «О лжи».

Стефан Кашменский - Учение святых отцов о душе - В 3 ч

М.: Сибирская Благозвонница, 2023. – 832 с.

ISBN 978-5-00127-366-0

Стефан Кашменский - Учение святых отцов о душе - Содержание

Содержание

П. К. Доброцветов. Протоиерей Стефан Кашменский и его труд «Систематический свод учения святых отцов Церкви о душе человеческой»

ВВЕДЕНИЕ

§ 1. Случаи, по которым отцы Церкви излагали своё учение о человеческой душе

§ 2. Свидетельства отцов и писателей Церкви о важности сведений о человеческой душе

§ 3. Важность сводимого в систему учения святых отцов Церкви о человеческой душе

§ 4. Цель самопознания, доставляемого учением о душе, по рассуждению отцов Церкви

§ 5. Содержание учения о человеческой душе, по указанию святых отцов Церкви

§ 6. План для изложения учения отцов Церкви о человеческой душе

§ 7. Понятие о человеческой душе, соотнесённое с понятиями о ней святых отцов Церкви

Часть I. О СВОЙСТВАХ БЫТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДУШИ

Раздел первый. О ДЕЙСТВИТЕЛЬНОМ И САМОСТОЯТЕЛЬНОМ БЫТИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДУШИ

§ 8. Переходим к той мысли, что наша душа есть сущность, или, что то же, субстанция

§ 9. 3начение сущности, или, что то же, субстанции, и значение случайного

§ 10. О том, что отцы Церкви человеческую душу называют сущностью

§ 11. Доказательства сущности нашей души у отцов Церкви

§ 12. Мысли отцов Церкви, которые можно направить против отвергающих субстанциальность души

Раздел второй. О ЕДИНИЧНОМ БЫТИИ ДУШИ, ИСКЛЮЧАЮЩЕМ ДРУГОЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ НАЧАЛО И РАСТИТЕЛЬНОЙ, И ВЫСШЕЖИВОТНОЙ ЖИЗНИ В ЧЕЛОВЕКЕ

§ 13. Переход к настоящему разделу и содержание его

§ 14. Жизненную силу в нас отцы Церкви считали не отдельным и самостоятельным началом, а бессознательной силой нашей души

§ 15. Доказательства единичного бытия нашей души

§ 16. Можно ли допустить некоторое тончайшее вещество для растительно-животной жизни, посредствующее между телом и невещественной душой?

§ 17. Общее замечание на учение отцов Церкви о том, есть ли в существе человека самостоятельное начало, высшее души

§ 18. О том, что отцы Церкви, упоминающие о теле, душе и духе в человеке, не принимают этот дух особой, третьей субстанцией в существе человека

§ 19. О том, что отцы Церкви, упоминающие о теле, душе и уме в человеке, не признают этот ум особой, третьей частью в человеческом существе

§ 20. Учение о двучастности человека тех отцов Церкви, которые нигде не упоминают о какой-либо троичности в нём

Раздел третий. О БЕСТЕЛЕСНОМ БЫТИИ ДУШИ

§ 21. Переход к настоящему разделу и понятие о бестелесности, или духовности, души

§ 22. Свойства бестелесности приписываются человеческой душе

§ 23. Доказательства духовности, или бестелесности, души

§ 24. Относительная бестелесность нашей души

§ 25. Опровержения мнений материалистов касательно души

Раздел четвёртый. О ВЕЗДЕПРИСУТСТВЕННОМ БЫТИИ ДУШИ В ТЕЛЕ

§ 26. Переход к настоящему разделу и содержание его

§ 27. Душа преимущественно в голове и в сердце и вместе с тем везде в теле

§ 28. Душа и не распростёрта по телу, и не собрана в известной части его, но, будучи вся во всём, присутствует в нём непостижимо, таинственно

Раздел пятый. О НАЧАЛЕ БЫТИЯ (ПРОИСХОЖДЕНИЯ) ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДУШИ

§ 29. Переход к настоящему разделу и содержание его

§ 30. Учение некоторых языческих философов и еретиков в христианстве о предсуществовании душ и опровержение его отцами Церкви

§ 31. Душа не от родителей

§ 32. Душа творится Богом

§ 33. Человеческие души творятся не из ничего, а от душ родителей

§ 34. Человеческая душа с существующими ещё в возможности силами животной жизни творится Богом одновременно с зачатием тела, а с действительными этими силами является уже после его образования

Раздел шестой. О НЕСКОНЧАЕМОСТИ БЫТИЯ (БЕССМЕРТИИ) ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДУШИ

§ 35. Переход к настоящему разделу о бессмертии человеческой души и два значения в понятии отцов Церкви о её бессмертии

§ 36. Перечисление доказательств бессмертия нашей души

§ 37. О бессмертии нашей души из Священного Писания

§ 38. Доказательства бессмертия нашей души от свойственной ей простоты и самодвижности

§ 39. Собственно говоря, душа своим бессмертием обязана не своей природе, а благодати Божией — свойствам Божиим

§ 40. Доказательство бессмертия нашей души от дарованной ей премудростью Божией способности к известным мыслям и стремлениям

§ 41. Доказательство бессмертия человеческой души от требуемого Божиим правосудием возмездия добродетели и пороку

§ 42. Доказательство бессмертия человеческой души от наблюдений Богопросвещённых мужей над исходом души из тела

§ 43. Доказательство бессмертия нашей души от доступных всем наблюдений над прославленными мощами святых чудотворцев

§ 44. Опровержения возражений против бессмертия человеческой души

Часть II. О СВОЙСТВАХ ЖИЗНИ ДУШИ

Раздел первый. ВООБЩЕ О СИЛАХ НАШЕЙ ДУШИ

§ 45. Жизнь души, состоящая в движении и деятельности данных ей сил

§ 46. Понятие о силах человеческой души

§ 47. В числе различных сил души — силы по первоначальному разделению, именно: словесно-разумная, раздражительная и вожделевательная

§ 48. Значение раздражительной и желательной сил в сравнении с словесно-разумной

§ 49. Частные силы трёх сил первоначального разделения

§ 50. Совокупное действование и взаимное влияние душевных сил

§ 51. В каком порядке рассматривать силы и способности нашей души?

Раздел второй. СЛОВЕСНО-РАЗУМНАЯ СИЛА ДУШИ

О ЧУВСТВАХ

§ 52. Понятие о чувствах

§ 53. Пятеричное число чувств

§ 54. Непосредственность в наблюдениях пяти чувств

§ 55. Чувство зрения

§ 56. Чувство слуха

§ 57. Чувство обоняния

§ 58. Чувство вкуса

§ 59. Чувство осязания

§ 60. Осязание распростёрто по всему телу; прочие чувства устроены вдвойне

§ 61. У каждого чувства свой закон, и ни одно из них не препятствует другому

§ 62. Сравнительное достоинство различных чувств

§ 63. Каким образом душа чрез чувства наблюдает внешние предметы

§ 64. Отношение внешних чувств к прочим силам нашей души

О ВООБРАЖЕНИИ

§ 65. Понятие о воображении

§ 66. Виды воображения

§ 67. Причины представлений воображения

§ 68. Отношение воображения к прочим силам нашей души

§ 69. Достоинство чувств и воображения в человеческой душе

О ПАМЯТИ

§ 70. Понятие о памяти и о двух её свойствах

§ 71. Значение и важность памяти

§ 72. Что помогает памятованию?

О РАЗУМЕ

§ 73. Понятие о разуме

§ 74. Различные изменения в движениях разума

§ 75. Два приёма в разысканиях разума — сложение и разложение

§ 76. Различные виды познания

§ 77. Различные свойства разума

§ 78. Слово есть произведение разума и выражение как разума, так и прочих сил нашей души

ОБ УМЕ

§ 79. Понятие о высшей разумной силе — об уме

§ 80. Предметы для созерцания ума и неполная способность его в нынешнем его состоянии ко всем созерцаниям, к которым он предназначен

§ 81. Движимость разумной силы вообще, сообщаемая ей её умом

§ 82. Понятие о совести, присущей нашему уму

§ 83. Действия совести

Раздел третий. РАЗДРАЖИТЕЛЬНАЯ СИЛА ДУШИ

О ГНЕВЕ

§ 84. Переход к настоящей главе

§ 85. Понятие о гневе и его виды

§ 86. Как обнаруживается гнев?

§ 87. Что гнев производит в душе?

§ 88. Причины гнева

§ 89. Отличительные свойства гнева

§ 90. О том, что способность гневаться, управляемая разумом, обращается в ревность делать добро и истреблять зло, в горячность, настойчивость и мужество

О СТРАХЕ И СТЫДЕ

§ 91. Переход к настоящей главе

§ 92. Понятие о страхе и его виды

§ 93. Обнаружение высшей степени страха

§ 94. Действие страха на душу

§ 95. Относящийся к страху стыд; степени и обнаружение стыда

§ 96. Действие стыда на душу

ОБ УДОВОЛЬСТВИЯХ И РАДОСТЯХ

§ 97. Переход к настоящей главе

§ 98. Виды удовольствий или радости

§ 99. Причины удовольствий и радости

§ 100. Обнаружение радости

§ 101. Какая радость и что производит в душе?

§ 102. Чистые удовольствия от слуха и зрения

§ 103. Коренная причина, по которой прекрасное привлекательно для нас

§ 104. Среднее между радостью и печалью — надежда

§ 105. Понятие о надежде

§ 106. Что производит надежда в душе?

О СКОРБИ

§ 107. Переход к настоящей главе

§ 108. Понятие о скорби

§ 109. О том, что печаль и скорбь неизбежны в жизни

§ 110. При каких условиях скорбь или сильнее чувствуется, или облегчается?

§ 111. Мера печали определяется не столько свойством вещей, сколько расположением печалящихся

§ 112. Как обнаруживается печаль?

§ 113. Благотворные действия печали на душу

§ 114. Вредные действия печали на душу

О ЗАВИСТИ

§ 115. Переход к настоящей главе

§ 116. Понятие о зависти

§ 117. Обнаружение зависти

§ 118. Что производит в душе зависть?

§ 119. Отличительные свойства зависти

§ 120. Зависть есть злоупотребление душевной силой — соревновать другим в добре

О СОСТРАДАНИИ И СОРАДОВАНИИ

§ 121. Понятие о сострадании и действие его на других

§ 122. Понятие о сорадовании

Раздел четвёртый. ВОЖДЕЛЕВАТЕЛЬНАЯ, ИЛИ ЖЕЛАТЕЛЬНАЯ, СИЛА ДУШИ

О ЧУВСТВЕННЫХ ЖЕЛАНИЯХ

§ 123. Переход к настоящему разделу

§ 124. Чувственные желания души нашей

О СТРАСТЯХ ВООБЩЕ

§ 125. Переход к настоящей главе и понятие о страстях

§ 126. Начало и разделение страстей

§ 127. Причины страстей

§ 128. Постепенность в образовании и раскрытии страсти

§ 129. Действие страстей на душевные силы

§ 130. Взаимное отношение различных страстей

§ 131. Страсти в естестве ли души или привзошли в неё впоследствии?

О СТРАСТИ СЛАСТОЛЮБИЯ

§ 132. Переход к настоящей главе и её содержание

§ 133. Свойства любострастия, или похоти

§ 134. Действие любострастия, или похоти

§ 135. Причины любострастия, или похоти

§ 136. Виды и свойства чревоугодия

§ 137. Действие чревоугодия на душу

§ 138. Понятие о пьянстве

§ 139. Свойства пьянства

§ 140. Действие пьянства

О СТРАСТИ КОРЫСТОЛЮБИЯ

§ 141. Переход к настоящей главе и понятие о корыстолюбии и любостяжании

§ 142. Свойства корыстолюбия

§ 143. Действие корыстолюбия на душу

О СТРАСТИ СЛАВОЛЮБИЯ

§ 144. Переход к настоящей главе и понятие о гордости

§ 145. Виды, степени и предметы гордости

§ 146. Как обнаруживается гордость?

§ 147. Действие гордости на душу

§ 148. Тщеславие

§ 149. Честолюбие, или властолюбие

§ 150. Славолюбие в узком смысле сего слова

О РАЗУМНЫХ ЖЕЛАНИЯХ В НАШЕЙ ДУШЕ

§ 151. Понятие о способности разумного желания в нашей душе

О ЛЮБВИ

§ 152. О любви

§ 153. По различию причин любви, различные виды её

§ 154. Действие любви на душу

§ 155. Обнаружение любви

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ВЫСШИМИ НАКЛОННОСТЯМИ

§ 156. Какой высшей наклонностью злоупотребляет душа, предаваясь гордости?

§ 157. Какой высшей наклонностью злоупотребляет душа, предаваясь честолюбию и славолюбию?

О СВОБОДЕ

§ 158. Переход к настоящей главе

§ 159. О том, что человеческая душа свободна, и понятие о её свободе

§ 160. Предметы, входящие в область нашей свободы

§ 161. Предметы, выходящие из области нашей свободы

§ 162. Доказательства свободы

§ 163. Решение некоторых вопросов, направленных против действительности свободы

§ 164. Влияние природных склонностей и воспитания на свободу души и обратно

§ 165. Отношение свободы к благодати Божией

§ 166. Достоинство свободы

Часть III. О ВЗАИМНОМ ОТНОШЕНИИ ДУШИ И ТЕЛА

§ 167. Содержание четырёх разделов в третьей части

Раздел первый. О ВЗАИМНОМ ЗНАЧЕНИИ И ВЗАИМНОМ ВЛИЯНИИ ДУШИ И ТЕЛА В СОЕДИНЕНИИ ИХ МЕЖДУ СОБОЙ

§ 168. Что такое тело для души и душа для тела человека?

§ 169. Что такое в совокупности душа и тело для человека?

§ 170. Душа так тесно соединена с телом, что и себя может сделать плотской, и, напротив, тело сделать духовным

§ 171. Как от плотоугодия, так и от непосильной суровости тело возмущает душу, омрачает, отягощает и расслабляет её

§ 172. Тело есть враг и друг души, и содейственник в грехах, и сотрудник в добродетели, само по себе не заслуживает укоризн и обвинений

§ 173. Приспособленное к служению на пользу душе, тело, во многих случаях, не только ослабляет в душе зло, но и способствует ей укрепляться подвигами добра

§ 174. Соединение души и тела в человеке указывает на высочайшую и непостижимую премудрость Божию

§ 175. О том, что на душу имеют влияние возраст тела, различные, большей частью внешние обстоятельства и перемены телесного сна и бодрствования

§ 176. Изменяемость человека по возрастам и число их

§ 177. Отличительные свойства младенческого, отроческого, юношеского, мужеского и старческого возрастов

§ 178. Указание на различные, большей частью внешние обстоятельства, имеющие влияние на душу

§ 179. Состояние душевных сил во время телесного сна

§ 180. Причина таких или иных сновидений

Раздел второй. О СОСТОЯНИИ ДУШИ ПРИ РАЗЛУЧЕНИИ ЕЁ С ТЕЛОМ

§ 181. Значение телесной смерти в отношении к душе

§ 182. Во время разлучения души с телом, боязнь и печаль её, особенно при сознании своей греховности

§ 183. Во время разлучения души с телом, изнеможение слова и внешних чувств её и страх души грешной при видении ею злых и добрых духов

§ 184. Во время разлучения души с телом, отрадное состояние душ праведных

Раздел третий. О СОСТОЯНИИ ДУШИ ПОСЛЕ РАЗЛУЧЕНИЯ ЕЁ С ТЕЛОМ

§ 185. Различные заблуждения касательно участи человека после смерти его тела

§ 186. Как и куда отходят души после разлучения их с телом

§ 187. В каком состоянии находятся силы души после разлучения её с телом?

Раздел четвёртый. О СОСТОЯНИИ ДУШИ ВО ВТОРИЧНОМ СОЕДИНЕНИИ ЕЁ С ТЕЛОМ

§ 188. Необходимость для души во вторичном соединении её с телом

§ 189. Обнаружение душевных свойств в телах воскресших праведников и отношения сих последних к другим воскресшим

§ 190. После Воскресения воспоминание о земной жизни и мера блаженства и духовного возрастания праведников

§ 191. Обнаружение душевных свойств в телах воскресших грешников и совершенное разъединение сих последних

§ 192. Негодование на самих себя, чувство невозвратной потери блаженства и стыд грешников, помимо их телесного мучения

Заключение