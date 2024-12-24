Кашменский - Учение святых отцов о душе
Святые отцы Церкви много раз излагали свое учение о нашей душе.
1) Неизбежная соотнесенность разбираемых ими предметов с той или другой мыслью о душе, и в частности: 2) ближайшая связь нравоучения и 3) тех или других мест изъясняемого ими Священного Писания с психологическими истинами, наконец, 4) прямое намерение некоторых из них составить в большем или меньшем объеме особый трактат о душе вообще или только о некоторых ее способностях и действиях — всё это было поводом отцам Церкви обогатить свои творения таким обилием психологических истин, что из систематического свода их может образоваться достаточно полная наука о человеческой душе.
1. Свт. Григорий Нисский в Каноническом послании к Литоию, епископу Мелитинскому, при классификации грехов представлял различие способностей или сил души нашей как основание своего деления; а многие из отцов Церкви когда рассуждали о воздействии Божией благодати на человека, то углублялись при этом и в рассмотрение свободы воли в человеческой душе. Или, беседуя о непостижимости существа Божия, замечали, что не только Божество, но и душа человеческая во многом для нас непостижима. «Если любопытствуешь о рождении Сына, — писал свт. Григорий Богослов в “О Святом Духе”, — то любопытствую и я у тебя о соединении души и тела: как ты и перст, и образ Божий? что в тебе движущее или движимое? и проч.». Или для раскрытия мысли о том, что душа наша запечатлена образом Божиим, они представляли известные свойства ее природы; так, свт. Григорий Нисский уясняет эту мысль в своем письме против Аполлинария.
2. Особенно в нравоучении отцам Церкви необходимо было касаться истин психологических. Убеждая, например, при заботе о теле более заботиться о душе, они напоминали, что человек двойствен, состоит из души и тела **; отвращая от какой-либо страсти, они указывали на гнусные свойства и гибельные действия ее на душевную и телесную другой добродетели, они представляли ее благообразие и благотворность. Примерами могут служить: «Упреки неразумным стремлениям души» в творениях свт. Григория Богослова, «Слово о том, чтобы мы старались немедленно искоренять страсти, прежде нежели “оне обратятся в злый навык души”», составленное преп. аввой Дорофеем, свт. Иоанна Златоуста «К Стагирию и о том, что уныние хуже и демона, слово второе», «Беседа на упивающихся» свт. Василия Великого, «Беседа о сребролюбии» у свт. Иоанна Златоуста, свт. Григория Нисского «Слово против ростовщиков», преп. Ефрема Сирина «Слово против гордости», сщмч. Киприана Карфагенского «О ревности и зависти», свт. Василия Великого «Беседа о зависти», преп. Ефрема Сирина «О зависти», «Беседа на гневливых» у свт. Василия Великого, «На гневливость» у свт. Григория Богослова, преп. Нила «Слово о гневе», преп. аввы Дорофея «Слово о злопамятстве» и «О лжи».
Стефан Кашменский - Учение святых отцов о душе - В 3 ч
М.: Сибирская Благозвонница, 2023. – 832 с.
ISBN 978-5-00127-366-0
Стефан Кашменский - Учение святых отцов о душе - Содержание
Содержание
П. К. Доброцветов. Протоиерей Стефан Кашменский и его труд «Систематический свод учения святых отцов Церкви о душе человеческой»
ВВЕДЕНИЕ
§ 1. Случаи, по которым отцы Церкви излагали своё учение о человеческой душе
§ 2. Свидетельства отцов и писателей Церкви о важности сведений о человеческой душе
§ 3. Важность сводимого в систему учения святых отцов Церкви о человеческой душе
§ 4. Цель самопознания, доставляемого учением о душе, по рассуждению отцов Церкви
§ 5. Содержание учения о человеческой душе, по указанию святых отцов Церкви
§ 6. План для изложения учения отцов Церкви о человеческой душе
§ 7. Понятие о человеческой душе, соотнесённое с понятиями о ней святых отцов Церкви
Часть I. О СВОЙСТВАХ БЫТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДУШИ
Раздел первый. О ДЕЙСТВИТЕЛЬНОМ И САМОСТОЯТЕЛЬНОМ БЫТИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДУШИ
§ 8. Переходим к той мысли, что наша душа есть сущность, или, что то же, субстанция
§ 9. 3начение сущности, или, что то же, субстанции, и значение случайного
§ 10. О том, что отцы Церкви человеческую душу называют сущностью
§ 11. Доказательства сущности нашей души у отцов Церкви
§ 12. Мысли отцов Церкви, которые можно направить против отвергающих субстанциальность души
Раздел второй. О ЕДИНИЧНОМ БЫТИИ ДУШИ, ИСКЛЮЧАЮЩЕМ ДРУГОЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ НАЧАЛО И РАСТИТЕЛЬНОЙ, И ВЫСШЕЖИВОТНОЙ ЖИЗНИ В ЧЕЛОВЕКЕ
§ 13. Переход к настоящему разделу и содержание его
§ 14. Жизненную силу в нас отцы Церкви считали не отдельным и самостоятельным началом, а бессознательной силой нашей души
§ 15. Доказательства единичного бытия нашей души
§ 16. Можно ли допустить некоторое тончайшее вещество для растительно-животной жизни, посредствующее между телом и невещественной душой?
§ 17. Общее замечание на учение отцов Церкви о том, есть ли в существе человека самостоятельное начало, высшее души
§ 18. О том, что отцы Церкви, упоминающие о теле, душе и духе в человеке, не принимают этот дух особой, третьей субстанцией в существе человека
§ 19. О том, что отцы Церкви, упоминающие о теле, душе и уме в человеке, не признают этот ум особой, третьей частью в человеческом существе
§ 20. Учение о двучастности человека тех отцов Церкви, которые нигде не упоминают о какой-либо троичности в нём
Раздел третий. О БЕСТЕЛЕСНОМ БЫТИИ ДУШИ
§ 21. Переход к настоящему разделу и понятие о бестелесности, или духовности, души
§ 22. Свойства бестелесности приписываются человеческой душе
§ 23. Доказательства духовности, или бестелесности, души
§ 24. Относительная бестелесность нашей души
§ 25. Опровержения мнений материалистов касательно души
Раздел четвёртый. О ВЕЗДЕПРИСУТСТВЕННОМ БЫТИИ ДУШИ В ТЕЛЕ
§ 26. Переход к настоящему разделу и содержание его
§ 27. Душа преимущественно в голове и в сердце и вместе с тем везде в теле
§ 28. Душа и не распростёрта по телу, и не собрана в известной части его, но, будучи вся во всём, присутствует в нём непостижимо, таинственно
Раздел пятый. О НАЧАЛЕ БЫТИЯ (ПРОИСХОЖДЕНИЯ) ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДУШИ
§ 29. Переход к настоящему разделу и содержание его
§ 30. Учение некоторых языческих философов и еретиков в христианстве о предсуществовании душ и опровержение его отцами Церкви
§ 31. Душа не от родителей
§ 32. Душа творится Богом
§ 33. Человеческие души творятся не из ничего, а от душ родителей
§ 34. Человеческая душа с существующими ещё в возможности силами животной жизни творится Богом одновременно с зачатием тела, а с действительными этими силами является уже после его образования
Раздел шестой. О НЕСКОНЧАЕМОСТИ БЫТИЯ (БЕССМЕРТИИ) ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДУШИ
§ 35. Переход к настоящему разделу о бессмертии человеческой души и два значения в понятии отцов Церкви о её бессмертии
§ 36. Перечисление доказательств бессмертия нашей души
§ 37. О бессмертии нашей души из Священного Писания
§ 38. Доказательства бессмертия нашей души от свойственной ей простоты и самодвижности
§ 39. Собственно говоря, душа своим бессмертием обязана не своей природе, а благодати Божией — свойствам Божиим
§ 40. Доказательство бессмертия нашей души от дарованной ей премудростью Божией способности к известным мыслям и стремлениям
§ 41. Доказательство бессмертия человеческой души от требуемого Божиим правосудием возмездия добродетели и пороку
§ 42. Доказательство бессмертия человеческой души от наблюдений Богопросвещённых мужей над исходом души из тела
§ 43. Доказательство бессмертия нашей души от доступных всем наблюдений над прославленными мощами святых чудотворцев
§ 44. Опровержения возражений против бессмертия человеческой души
Часть II. О СВОЙСТВАХ ЖИЗНИ ДУШИ
Раздел первый. ВООБЩЕ О СИЛАХ НАШЕЙ ДУШИ
§ 45. Жизнь души, состоящая в движении и деятельности данных ей сил
§ 46. Понятие о силах человеческой души
§ 47. В числе различных сил души — силы по первоначальному разделению, именно: словесно-разумная, раздражительная и вожделевательная
§ 48. Значение раздражительной и желательной сил в сравнении с словесно-разумной
§ 49. Частные силы трёх сил первоначального разделения
§ 50. Совокупное действование и взаимное влияние душевных сил
§ 51. В каком порядке рассматривать силы и способности нашей души?
Раздел второй. СЛОВЕСНО-РАЗУМНАЯ СИЛА ДУШИ
О ЧУВСТВАХ
§ 52. Понятие о чувствах
§ 53. Пятеричное число чувств
§ 54. Непосредственность в наблюдениях пяти чувств
§ 55. Чувство зрения
§ 56. Чувство слуха
§ 57. Чувство обоняния
§ 58. Чувство вкуса
§ 59. Чувство осязания
§ 60. Осязание распростёрто по всему телу; прочие чувства устроены вдвойне
§ 61. У каждого чувства свой закон, и ни одно из них не препятствует другому
§ 62. Сравнительное достоинство различных чувств
§ 63. Каким образом душа чрез чувства наблюдает внешние предметы
§ 64. Отношение внешних чувств к прочим силам нашей души
О ВООБРАЖЕНИИ
§ 65. Понятие о воображении
§ 66. Виды воображения
§ 67. Причины представлений воображения
§ 68. Отношение воображения к прочим силам нашей души
§ 69. Достоинство чувств и воображения в человеческой душе
О ПАМЯТИ
§ 70. Понятие о памяти и о двух её свойствах
§ 71. Значение и важность памяти
§ 72. Что помогает памятованию?
О РАЗУМЕ
§ 73. Понятие о разуме
§ 74. Различные изменения в движениях разума
§ 75. Два приёма в разысканиях разума — сложение и разложение
§ 76. Различные виды познания
§ 77. Различные свойства разума
§ 78. Слово есть произведение разума и выражение как разума, так и прочих сил нашей души
ОБ УМЕ
§ 79. Понятие о высшей разумной силе — об уме
§ 80. Предметы для созерцания ума и неполная способность его в нынешнем его состоянии ко всем созерцаниям, к которым он предназначен
§ 81. Движимость разумной силы вообще, сообщаемая ей её умом
§ 82. Понятие о совести, присущей нашему уму
§ 83. Действия совести
Раздел третий. РАЗДРАЖИТЕЛЬНАЯ СИЛА ДУШИ
О ГНЕВЕ
§ 84. Переход к настоящей главе
§ 85. Понятие о гневе и его виды
§ 86. Как обнаруживается гнев?
§ 87. Что гнев производит в душе?
§ 88. Причины гнева
§ 89. Отличительные свойства гнева
§ 90. О том, что способность гневаться, управляемая разумом, обращается в ревность делать добро и истреблять зло, в горячность, настойчивость и мужество
О СТРАХЕ И СТЫДЕ
§ 91. Переход к настоящей главе
§ 92. Понятие о страхе и его виды
§ 93. Обнаружение высшей степени страха
§ 94. Действие страха на душу
§ 95. Относящийся к страху стыд; степени и обнаружение стыда
§ 96. Действие стыда на душу
ОБ УДОВОЛЬСТВИЯХ И РАДОСТЯХ
§ 97. Переход к настоящей главе
§ 98. Виды удовольствий или радости
§ 99. Причины удовольствий и радости
§ 100. Обнаружение радости
§ 101. Какая радость и что производит в душе?
§ 102. Чистые удовольствия от слуха и зрения
§ 103. Коренная причина, по которой прекрасное привлекательно для нас
§ 104. Среднее между радостью и печалью — надежда
§ 105. Понятие о надежде
§ 106. Что производит надежда в душе?
О СКОРБИ
§ 107. Переход к настоящей главе
§ 108. Понятие о скорби
§ 109. О том, что печаль и скорбь неизбежны в жизни
§ 110. При каких условиях скорбь или сильнее чувствуется, или облегчается?
§ 111. Мера печали определяется не столько свойством вещей, сколько расположением печалящихся
§ 112. Как обнаруживается печаль?
§ 113. Благотворные действия печали на душу
§ 114. Вредные действия печали на душу
О ЗАВИСТИ
§ 115. Переход к настоящей главе
§ 116. Понятие о зависти
§ 117. Обнаружение зависти
§ 118. Что производит в душе зависть?
§ 119. Отличительные свойства зависти
§ 120. Зависть есть злоупотребление душевной силой — соревновать другим в добре
О СОСТРАДАНИИ И СОРАДОВАНИИ
§ 121. Понятие о сострадании и действие его на других
§ 122. Понятие о сорадовании
Раздел четвёртый. ВОЖДЕЛЕВАТЕЛЬНАЯ, ИЛИ ЖЕЛАТЕЛЬНАЯ, СИЛА ДУШИ
О ЧУВСТВЕННЫХ ЖЕЛАНИЯХ
§ 123. Переход к настоящему разделу
§ 124. Чувственные желания души нашей
О СТРАСТЯХ ВООБЩЕ
§ 125. Переход к настоящей главе и понятие о страстях
§ 126. Начало и разделение страстей
§ 127. Причины страстей
§ 128. Постепенность в образовании и раскрытии страсти
§ 129. Действие страстей на душевные силы
§ 130. Взаимное отношение различных страстей
§ 131. Страсти в естестве ли души или привзошли в неё впоследствии?
О СТРАСТИ СЛАСТОЛЮБИЯ
§ 132. Переход к настоящей главе и её содержание
§ 133. Свойства любострастия, или похоти
§ 134. Действие любострастия, или похоти
§ 135. Причины любострастия, или похоти
§ 136. Виды и свойства чревоугодия
§ 137. Действие чревоугодия на душу
§ 138. Понятие о пьянстве
§ 139. Свойства пьянства
§ 140. Действие пьянства
О СТРАСТИ КОРЫСТОЛЮБИЯ
§ 141. Переход к настоящей главе и понятие о корыстолюбии и любостяжании
§ 142. Свойства корыстолюбия
§ 143. Действие корыстолюбия на душу
О СТРАСТИ СЛАВОЛЮБИЯ
§ 144. Переход к настоящей главе и понятие о гордости
§ 145. Виды, степени и предметы гордости
§ 146. Как обнаруживается гордость?
§ 147. Действие гордости на душу
§ 148. Тщеславие
§ 149. Честолюбие, или властолюбие
§ 150. Славолюбие в узком смысле сего слова
О РАЗУМНЫХ ЖЕЛАНИЯХ В НАШЕЙ ДУШЕ
§ 151. Понятие о способности разумного желания в нашей душе
О ЛЮБВИ
§ 152. О любви
§ 153. По различию причин любви, различные виды её
§ 154. Действие любви на душу
§ 155. Обнаружение любви
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ВЫСШИМИ НАКЛОННОСТЯМИ
§ 156. Какой высшей наклонностью злоупотребляет душа, предаваясь гордости?
§ 157. Какой высшей наклонностью злоупотребляет душа, предаваясь честолюбию и славолюбию?
О СВОБОДЕ
§ 158. Переход к настоящей главе
§ 159. О том, что человеческая душа свободна, и понятие о её свободе
§ 160. Предметы, входящие в область нашей свободы
§ 161. Предметы, выходящие из области нашей свободы
§ 162. Доказательства свободы
§ 163. Решение некоторых вопросов, направленных против действительности свободы
§ 164. Влияние природных склонностей и воспитания на свободу души и обратно
§ 165. Отношение свободы к благодати Божией
§ 166. Достоинство свободы
Часть III. О ВЗАИМНОМ ОТНОШЕНИИ ДУШИ И ТЕЛА
§ 167. Содержание четырёх разделов в третьей части
Раздел первый. О ВЗАИМНОМ ЗНАЧЕНИИ И ВЗАИМНОМ ВЛИЯНИИ ДУШИ И ТЕЛА В СОЕДИНЕНИИ ИХ МЕЖДУ СОБОЙ
§ 168. Что такое тело для души и душа для тела человека?
§ 169. Что такое в совокупности душа и тело для человека?
§ 170. Душа так тесно соединена с телом, что и себя может сделать плотской, и, напротив, тело сделать духовным
§ 171. Как от плотоугодия, так и от непосильной суровости тело возмущает душу, омрачает, отягощает и расслабляет её
§ 172. Тело есть враг и друг души, и содейственник в грехах, и сотрудник в добродетели, само по себе не заслуживает укоризн и обвинений
§ 173. Приспособленное к служению на пользу душе, тело, во многих случаях, не только ослабляет в душе зло, но и способствует ей укрепляться подвигами добра
§ 174. Соединение души и тела в человеке указывает на высочайшую и непостижимую премудрость Божию
§ 175. О том, что на душу имеют влияние возраст тела, различные, большей частью внешние обстоятельства и перемены телесного сна и бодрствования
§ 176. Изменяемость человека по возрастам и число их
§ 177. Отличительные свойства младенческого, отроческого, юношеского, мужеского и старческого возрастов
§ 178. Указание на различные, большей частью внешние обстоятельства, имеющие влияние на душу
§ 179. Состояние душевных сил во время телесного сна
§ 180. Причина таких или иных сновидений
Раздел второй. О СОСТОЯНИИ ДУШИ ПРИ РАЗЛУЧЕНИИ ЕЁ С ТЕЛОМ
§ 181. Значение телесной смерти в отношении к душе
§ 182. Во время разлучения души с телом, боязнь и печаль её, особенно при сознании своей греховности
§ 183. Во время разлучения души с телом, изнеможение слова и внешних чувств её и страх души грешной при видении ею злых и добрых духов
§ 184. Во время разлучения души с телом, отрадное состояние душ праведных
Раздел третий. О СОСТОЯНИИ ДУШИ ПОСЛЕ РАЗЛУЧЕНИЯ ЕЁ С ТЕЛОМ
§ 185. Различные заблуждения касательно участи человека после смерти его тела
§ 186. Как и куда отходят души после разлучения их с телом
§ 187. В каком состоянии находятся силы души после разлучения её с телом?
Раздел четвёртый. О СОСТОЯНИИ ДУШИ ВО ВТОРИЧНОМ СОЕДИНЕНИИ ЕЁ С ТЕЛОМ
§ 188. Необходимость для души во вторичном соединении её с телом
§ 189. Обнаружение душевных свойств в телах воскресших праведников и отношения сих последних к другим воскресшим
§ 190. После Воскресения воспоминание о земной жизни и мера блаженства и духовного возрастания праведников
§ 191. Обнаружение душевных свойств в телах воскресших грешников и совершенное разъединение сих последних
§ 192. Негодование на самих себя, чувство невозвратной потери блаженства и стыд грешников, помимо их телесного мучения
Заключение
Большое спасибо!