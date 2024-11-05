Водою и кровию и Духом

После кончины епископа Кассиана 4 февраля 1965 года, машинопись этой диссертации была утеряна, так же как и весь его архив, но Божьей милостью она была обретена в 2002 году. Сегодня труд впервые выходит в свет.

Смею считать, что среди множества эгзегетических трудов епископа Кассиана в области новозаветных писаний, предлагаемая здесь работа является, несомненно, наиболее творческой и оригинальной, отражающей в систематизированной и научной форме самые заветные интуиции преосвященного владыки.

Владыка Кассиан начал свое преподавание и научную исследовательскую деятельность еще мирянином с самого основания Богословского Института в 1925 году. Наряду с общим исследованием новозаветной эпохи и письменности [3] и систематическим толкованием четырех Евангелий Иоанновская письменность особенно привлекала внимание нашего автора. Будучи сам во всеоружии западной библейской критики, он пришел к убеждению о достоверности православного Предания, утверждающего единство авторства всех Иоанновских писаний, т.е. Евангелия, трех Посланий и Апокалипсиса. Настоящая диссертация устанавливает с большой вероятностью предварительное составление Первого Послания прежде самого Евангелия. Вследствие тщательного изучения Первого Послания и центрального места таинственного отрывка 5:6-8, гласящего о трех свидетелях, «водой, кровию и Духом», епископу Кассиану удалось установить богословско-символическую структуру самого Евангелия на основании этих самых трех символов «воды, крови и Духа».

Исследователь отмечает полемический характер Первого Послания, в опровержении ереси Керинфа, отрицающего божественность Христа, и принимающего лишь крещение водой Иоанна Предтечи. Первый этап спасительного служения Господа проходит целиком под знаком воды, начиная от крещения Иорданова и покрывающего десять первых глав Евангелия, вплоть до возвращения к Иордану (10:40), чем и заканчивается путь воды. В этих главах автор выделяет беседы с Никодимом и с Самарянкой, с обетованием воды живой. Если и выявляется очистительная сила воды, все же она сама по себе недостаточна. Ап. Иоанн подчеркивает в своем Послании, что «не водою только, (против Керинфа и Иоаннитов), но водою и кровию, и Дух есть свидетель» (1 Ин. 5:6). Путь воды ведет к крови в свидетельстве Духа. Это подразумевается в первом знамении Иисуса в Кане Галилейской, когда Он превращает воду в вино, указав до этого Своей Пречистой Матери, что «еще не пришел час Мой» (2:4), те. Час Чаши Страстей и Крови. Вода есть вместилище и орудие Духа, но пришествие Духа обусловлено крестным прославлением Иисуса (7:39).

Излиянием крови выявляется предельная любовь Спасителя, Который как Пастырь Добрый полагает душу свою за овцы. События, предшествующие Страстям (воскрешение Лазаря, помазание миром во образ погребения, омовение ног учеников), а также и учение Самого Господа на Тайной Вечери (в Прощальной Беседе и Первосвященнической Молитве), и наконец Гефсиманское борение и моление о Чаше, — все это приводит к нарастающему времени наступления Часа Господня, т.е. Часа Прославления в Крестном подвиге.

Но время Крови не замыкается в крестном умирании и погребении, ибо в Славе крестной совершается победа Света над Тьмою, «и Свет во Тьме светит и Тьма не объяла Его» (Ин.1:5). Сын предает дух в руки Отчий. Истечение крови и воды из про-боденного ребра Спасителя есть не только признак наступившей смерти, но и обетование жизни через носителей Духа, т.е. крови и воды.

За положением во гроб следует обнаружение пустого гроба и явление ангелов. Мы здесь подходим к заветному тезису епископа Кассиана о неразрывной связи Воскресения и Вознесения Христова, совершающихся во едином движении «восхождения» к Отцу. По глубокому убеждению автора, обычная историческая хронология синоптиков и в особенности апостола Луки не исчерпывает тайны восхождения Господня от дольных до горних. Между явлением Воскресшего Христа (но еще не Вознесшегося к Отцу) к Марии Магдалине и вхождением к ученикам «дверем затворенным» проходит грань двух «времен» — времени крови и времени Духа, когда уже в силе Духа Господь пребывает в мире и дарует обетованного Утешителя. Слова Господа Марии «не прикасайся Мне» указывают на грядущее и неминуемое Вознесение, тогда как слова Господа, показывающего ученикам руки и ноги и дарующего им дуновением Духа Святого гласят о совершившемся Вознесении и совершающейся Пятидесятнице.

Протопресвитер Борис Бобринский Почетный Декан Св.-Сергиевского Православного Богословского Института

Епископ Кассиан – Безобразов - Тезисы диссертации епископа Кассиана «Водою и кровию и Духом» - К пониманию Евангелия от Иоанна

1. Для объяснения образа воды, постоянно возвращающегося в Евангелии от Иоанна, привлечение текста 1 Ин. 5:6-8 представляется оправданным близостью Евангелия и Первого Послания как творений одного и того же священного писателя и тем центральным местом, которое указанный текст занимает в плане Послания (Введение, § 1).

2. Полемическое острие Послания направлено против ереси Керинфа, ограничивавшего продолжительность мессианского служения Иисуса Христа промежутком времени от крещения Иоаннова до начала Страстей и не различавшего Христа и Духа. Неизбежным следствием этого лжеучения было преувеличение исторического значения Иоанна Крестителя. В противовес Керин-фу, ап. Иоанн утверждает, что Иисус Христос пришел не только водою крещения Иоаннова, но и кровию Своих Страстей и Воскресения [4] , и что дело Духа Святого есть свидетельство о Христе (Введение, §§ 2-3).

3. Предлагаемое историческое понимание символов воды и крови в 1 Ин. 5:6-8 позволяет подводить под символ воды и все те тексты Евангелия от Иоанна, где указание на Предтечу не сопровождается нарочитым упоминанием воды. С другой стороны, оно не исключает и вторичного литургического толкования наших символов в приложении к таинствам Крещения (Вода) и Евхаристии (Кровь) (Введение, §§ 3-4).

4. В повторных ссылках на Иоанна Крестителя в Ин. 1-10 проводится, с одной стороны, мысль о его подчиненном положении сравнительно со Христом, но, с другой стороны, отмечается и его положительное свидетельство о Христе. Иоаннову крещению водою противополагается Крещение Духом Святым как цель служения Христова. В символическом толковании чуда в Кане Галилейской (Ин. 2:1-11), неизбежном в контексте Евангелия от Иоанна, вода иудейского закона уступает место вину как образу крови Страстей и Воскресения Христова. Эта же мысль об отмене в служении Христовом иудейского религиозного строя слышится и в других упоминаниях воды (ср., в частности, гл. 5; 9:7). Поскольку форма христианского крещения восходит к крещению Иоаннову, в Евангелии от Иоанна звучит предостережение против переоценки воды и в христианском крещении (3:22-4:3), но в христианском крещении вода получает значение орудия Святого Духа (ср. 3:5), и образ воды живой, противополагаемой воде природной, дважды связывается со Святым Духом (ср. 4:10 сл., 7:37-39). Употребление воды в значении орудия Духа предполагает окончание пути Крови, которым идет Христос, т. е. завершение Его прославления (гл. 1).

5. Буквальное совпадение Ин. 10:40 с Ин. 1:28 сообщает формальное единство первым десяти главам Евангелия, ставит их под общий знак свидетельства Предтечи как свидетельства Духа Святого в воде и позволяет рассматривать весь этот отрывок как Первую часть Евангелия с общим заглавием: «Водою» (гл. 1, §§ 8-9).

6. Отрывок Ин. 11:1-20:18 отмечен внутренним единством, поскольку его тема есть путь Крови, обнимающий страсти и Воскресение Христово. Из двух текстов о воде, которые в него входят, в первом (13:1-30: омовение ног) ударение лежит не на воде, а на приобщении учеников Христовых к пути Крови, на который Он вступил, и мысль отрывка как символической исходной точки получает раскрытие и углубление в Прощальной Беседе (13:31-гл. 16) и Первосвященнической Молитве (гл. 17), а второй текст (19:31-37: истечение крови и воды из прободенных ребр Христовых) заключает символическою иллюстрациею Первую часть Евангелия: «Водою», и вторую, в которой мы усматриваем свидетельство Духа Святого в крови и над которой мы получаем право поставить заглавие: «Кровию» (гл. 2).

7. За свидетельством Духа Святого в воде и крови в первых двух частях Евангелия следует Его прямое свидетельство в заключительном отрывке 20:19-гл. 21. Начинаясь с повествования о даровании прославленным Господом Святого Духа (20:19-23), т. е. о Его возвращении во Святом Духе, отрывок посвящен развитию двух тем: об общении со Христом, обнимающем всю внутреннюю жизнь ученика и о миссии, от которой неотделимо пастырство. И в общении, и в миссии получает свое выражение свидетельство о Христе. Носитель свидетельства есть Возлюбленный Ученик, и памятник свидетельства есть Евангелие. Это свидетельство как прямое свидетельство Духа Святого в Церкви позволяет понимать заключительный отрывок Евангелия как его третью часть с заглавием: «Духом». Различая, в противовес Керинфу, Христа и Духа, Евангелист видит дело Духа в свидетельстве о Христе, присутствие Которого в Церкви являет Святой Дух (гл. 3).

8. Предлагаемое толкование дает основание понимать все учение Евангелия от Иоанна как свидетельство Отца о Сыне во Святом Духе, различая при этом частичное свидетельство Святого Духа в истории (Вода и Кровь) и Его совершенное свидетельство в Церкви, доступное нам в Писании не только Нового, но и Ветхого Завета, поскольку последний устремлен ко Христу и реципируется в Церкви во Святом Духе (Выводы, § 2).

9. Понимая Евангелие от Иоанна как раскрытие Божественного свидетельства 1 Ин. 5:6-8 в его историческом толковании, мы приходим к выводу, что Евангелие не могло быть составлено ранее Послания. Дополнительные наблюдения делают вероятным, что Евангелие было, действительно, написано после Послания, но что разделяющий их промежуток времени не мог быть продолжительным (Выводы, § 3).

10.Тесная связь, наблюдающаяся в Евангелии от Иоанна между Духом Святым и водою как Его орудием, предполагает, в свете библейских и религиозно-исторических параллелей, представление о воде как о первооснове мира, и обращенность Духа Святого к миру объясняет употребление символа воды и там, где этого не требовали полемические цели (напр., в омовении ног) и проливает свет на некоторые факты литургической жизни Церкви (Выводы, § 4).