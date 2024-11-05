Кассиан – Безобразов - Водою и кровию и Духом
История и символ не противоречат друг другу, но сосуществуют «неслиянно и нераздельно» при тщетных усилиях человеческого разума и языка осознать и выразить всю полноту тайны Христовой. Здесь раскрывается третий момент спасительного делания Господа в даровании Духа собранным ученикам и являющим в самом единении образ Церкви. Также и восстановлением Петра в апостольском достоинстве и вслед за этим «свидетельством» возлюбленного ученика подчеркивается, что Духом Святым запечатлевается все Дело Христово от самого начала до конца. Больше того, применение к Евангелию от Иоанна слов апостола о троичном свидетельстве Духа, воды и крови (5:6-8) ставит все Евангелие, а за ним и все новозаветные прообразы, включая первичное упоминание Духа, носящегося над первобытными водами, под действие Духа, оплодотворяющего все тварное вещество и делающего его всеобщим носителем Духа жизни.
Невозможно в предисловии передать все богатство глубоких богословских интуиции епископа Кассиана, открывающего новые горизонты к четвертому Евангелию и ко всем Иоанновским писаниям. Вся их совокупность выступает с удивительной четкостью и планомерным единством. Труд епископа Кассиана, написанный, защищенный в публичном докторском диспуте и увенчанный высшей оценкой 60 лет тому назад, не теряет и сегодня своей актуальности, даже учитывая развитие библейской эгзегезы за эти последние десятилетия.
Протопресвитер Борис Бобринский Почетный Декан Св.-Сергиевского Православного Богословского Института
Епископ Кассиан – Безобразов - Водою и кровию и Духом
Киев — Париж, 2008. — 248 с.
Presses Saint-Serge - Institut de Theologie Orthodoxe, S.D.O., 2008
ISBN 978-966-7936-76-1
Епископ Кассиан – Безобразов - Водою и кровию и Духом - Содержание
Предисловие
- Тезисы диссертации епископа Кассиана «Водою и кровию и Духом»
Водою и кровию и Духом
Введение. Божественное свидетельство 1 Ин. 5:6-12
- Глава первая
- Первая часть Евангелия от Иоанна: Водою Гл. 1-10
- Глава вторая
- Вторая часть Евангелия от Иоанна: Кровию (11:1-20:18)
- Глава третья
- Третья часть Евангелия от Иоанна: Духом (20:19-21:25)
Выводы
Епископ Кассиан – Безобразов - Водою и кровию и Духом - Предисловие
Издательский отдел Свято-Сергиевского Православного Богословского Института в Париже и Киевская Духовная Академия рады предложить уважаемым читателям капитальный труд епископа Кассиана (Сергея Сергеевича Безобразова) «Водою и кровию и Духом»[1]. Это сочинение было представлено им в качестве диссертации еще в бытность его архимандритом, незадолго до архиерейской хиротонии во епископа Катанского, на соискание степени доктора церковных наук 29 июня 1947 года перед ученой коллегией профессоров Богословского Института. На публичной защите оппонентами выступали профессора архимандрит Ки-приан (Керн) и Антон Владимирович Карташев[2].
После кончины епископа Кассиана 4 февраля 1965 года, машинопись этой диссертации была утеряна, так же как и весь его архив, но Божьей милостью она была обретена в 2002 году. Сегодня труд впервые выходит в свет.
Смею считать, что среди множества эгзегетических трудов епископа Кассиана в области новозаветных писаний, предлагаемая здесь работа является, несомненно, наиболее творческой и оригинальной, отражающей в систематизированной и научной форме самые заветные интуиции преосвященного владыки.
Владыка Кассиан начал свое преподавание и научную исследовательскую деятельность еще мирянином с самого основания Богословского Института в 1925 году. Наряду с общим исследованием новозаветной эпохи и письменности[3] и систематическим толкованием четырех Евангелий Иоанновская письменность особенно привлекала внимание нашего автора. Будучи сам во всеоружии западной библейской критики, он пришел к убеждению о достоверности православного Предания, утверждающего единство авторства всех Иоанновских писаний, т.е. Евангелия, трех Посланий и Апокалипсиса. Настоящая диссертация устанавливает с большой вероятностью предварительное составление Первого Послания прежде самого Евангелия. Вследствие тщательного изучения Первого Послания и центрального места таинственного отрывка 5:6-8, гласящего о трех свидетелях, «водой, кровию и Духом», епископу Кассиану удалось установить богословско-символическую структуру самого Евангелия на основании этих самых трех символов «воды, крови и Духа».
Исследователь отмечает полемический характер Первого Послания, в опровержении ереси Керинфа, отрицающего божественность Христа, и принимающего лишь крещение водой Иоанна Предтечи. Первый этап спасительного служения Господа проходит целиком под знаком воды, начиная от крещения Иорданова и покрывающего десять первых глав Евангелия, вплоть до возвращения к Иордану (10:40), чем и заканчивается путь воды. В этих главах автор выделяет беседы с Никодимом и с Самарянкой, с обетованием воды живой. Если и выявляется очистительная сила воды, все же она сама по себе недостаточна. Ап. Иоанн подчеркивает в своем Послании, что «не водою только, (против Керинфа и Иоаннитов), но водою и кровию, и Дух есть свидетель» (1 Ин. 5:6). Путь воды ведет к крови в свидетельстве Духа. Это подразумевается в первом знамении Иисуса в Кане Галилейской, когда Он превращает воду в вино, указав до этого Своей Пречистой Матери, что «еще не пришел час Мой» (2:4), те. Час Чаши Страстей и Крови. Вода есть вместилище и орудие Духа, но пришествие Духа обусловлено крестным прославлением Иисуса (7:39).
Излиянием крови выявляется предельная любовь Спасителя, Который как Пастырь Добрый полагает душу свою за овцы. События, предшествующие Страстям (воскрешение Лазаря, помазание миром во образ погребения, омовение ног учеников), а также и учение Самого Господа на Тайной Вечери (в Прощальной Беседе и Первосвященнической Молитве), и наконец Гефсиманское борение и моление о Чаше, — все это приводит к нарастающему времени наступления Часа Господня, т.е. Часа Прославления в Крестном подвиге.
Но время Крови не замыкается в крестном умирании и погребении, ибо в Славе крестной совершается победа Света над Тьмою, «и Свет во Тьме светит и Тьма не объяла Его» (Ин.1:5). Сын предает дух в руки Отчий. Истечение крови и воды из про-боденного ребра Спасителя есть не только признак наступившей смерти, но и обетование жизни через носителей Духа, т.е. крови и воды.
За положением во гроб следует обнаружение пустого гроба и явление ангелов. Мы здесь подходим к заветному тезису епископа Кассиана о неразрывной связи Воскресения и Вознесения Христова, совершающихся во едином движении «восхождения» к Отцу. По глубокому убеждению автора, обычная историческая хронология синоптиков и в особенности апостола Луки не исчерпывает тайны восхождения Господня от дольных до горних. Между явлением Воскресшего Христа (но еще не Вознесшегося к Отцу) к Марии Магдалине и вхождением к ученикам «дверем затворенным» проходит грань двух «времен» — времени крови и времени Духа, когда уже в силе Духа Господь пребывает в мире и дарует обетованного Утешителя. Слова Господа Марии «не прикасайся Мне» указывают на грядущее и неминуемое Вознесение, тогда как слова Господа, показывающего ученикам руки и ноги и дарующего им дуновением Духа Святого гласят о совершившемся Вознесении и совершающейся Пятидесятнице.
Протопресвитер Борис Бобринский Почетный Декан Св.-Сергиевского Православного Богословского Института
Епископ Кассиан – Безобразов - Тезисы диссертации епископа Кассиана «Водою и кровию и Духом» - К пониманию Евангелия от Иоанна
1. Для объяснения образа воды, постоянно возвращающегося в Евангелии от Иоанна, привлечение текста 1 Ин. 5:6-8 представляется оправданным близостью Евангелия и Первого Послания как творений одного и того же священного писателя и тем центральным местом, которое указанный текст занимает в плане Послания (Введение, § 1).
2. Полемическое острие Послания направлено против ереси Керинфа, ограничивавшего продолжительность мессианского служения Иисуса Христа промежутком времени от крещения Иоаннова до начала Страстей и не различавшего Христа и Духа. Неизбежным следствием этого лжеучения было преувеличение исторического значения Иоанна Крестителя. В противовес Керин-фу, ап. Иоанн утверждает, что Иисус Христос пришел не только водою крещения Иоаннова, но и кровию Своих Страстей и Воскресения[4], и что дело Духа Святого есть свидетельство о Христе (Введение, §§ 2-3).
3. Предлагаемое историческое понимание символов воды и крови в 1 Ин. 5:6-8 позволяет подводить под символ воды и все те тексты Евангелия от Иоанна, где указание на Предтечу не сопровождается нарочитым упоминанием воды. С другой стороны, оно не исключает и вторичного литургического толкования наших символов в приложении к таинствам Крещения (Вода) и Евхаристии (Кровь) (Введение, §§ 3-4).
4. В повторных ссылках на Иоанна Крестителя в Ин. 1-10 проводится, с одной стороны, мысль о его подчиненном положении сравнительно со Христом, но, с другой стороны, отмечается и его положительное свидетельство о Христе. Иоаннову крещению водою противополагается Крещение Духом Святым как цель служения Христова. В символическом толковании чуда в Кане Галилейской (Ин. 2:1-11), неизбежном в контексте Евангелия от Иоанна, вода иудейского закона уступает место вину как образу крови Страстей и Воскресения Христова. Эта же мысль об отмене в служении Христовом иудейского религиозного строя слышится и в других упоминаниях воды (ср., в частности, гл. 5; 9:7). Поскольку форма христианского крещения восходит к крещению Иоаннову, в Евангелии от Иоанна звучит предостережение против переоценки воды и в христианском крещении (3:22-4:3), но в христианском крещении вода получает значение орудия Святого Духа (ср. 3:5), и образ воды живой, противополагаемой воде природной, дважды связывается со Святым Духом (ср. 4:10 сл., 7:37-39). Употребление воды в значении орудия Духа предполагает окончание пути Крови, которым идет Христос, т. е. завершение Его прославления (гл. 1).
5. Буквальное совпадение Ин. 10:40 с Ин. 1:28 сообщает формальное единство первым десяти главам Евангелия, ставит их под общий знак свидетельства Предтечи как свидетельства Духа Святого в воде и позволяет рассматривать весь этот отрывок как Первую часть Евангелия с общим заглавием: «Водою» (гл. 1, §§ 8-9).
6. Отрывок Ин. 11:1-20:18 отмечен внутренним единством, поскольку его тема есть путь Крови, обнимающий страсти и Воскресение Христово. Из двух текстов о воде, которые в него входят, в первом (13:1-30: омовение ног) ударение лежит не на воде, а на приобщении учеников Христовых к пути Крови, на который Он вступил, и мысль отрывка как символической исходной точки получает раскрытие и углубление в Прощальной Беседе (13:31-гл. 16) и Первосвященнической Молитве (гл. 17), а второй текст (19:31-37: истечение крови и воды из прободенных ребр Христовых) заключает символическою иллюстрациею Первую часть Евангелия: «Водою», и вторую, в которой мы усматриваем свидетельство Духа Святого в крови и над которой мы получаем право поставить заглавие: «Кровию» (гл. 2).
7. За свидетельством Духа Святого в воде и крови в первых двух частях Евангелия следует Его прямое свидетельство в заключительном отрывке 20:19-гл. 21. Начинаясь с повествования о даровании прославленным Господом Святого Духа (20:19-23), т. е. о Его возвращении во Святом Духе, отрывок посвящен развитию двух тем: об общении со Христом, обнимающем всю внутреннюю жизнь ученика и о миссии, от которой неотделимо пастырство. И в общении, и в миссии получает свое выражение свидетельство о Христе. Носитель свидетельства есть Возлюбленный Ученик, и памятник свидетельства есть Евангелие. Это свидетельство как прямое свидетельство Духа Святого в Церкви позволяет понимать заключительный отрывок Евангелия как его третью часть с заглавием: «Духом». Различая, в противовес Керинфу, Христа и Духа, Евангелист видит дело Духа в свидетельстве о Христе, присутствие Которого в Церкви являет Святой Дух (гл. 3).
8. Предлагаемое толкование дает основание понимать все учение Евангелия от Иоанна как свидетельство Отца о Сыне во Святом Духе, различая при этом частичное свидетельство Святого Духа в истории (Вода и Кровь) и Его совершенное свидетельство в Церкви, доступное нам в Писании не только Нового, но и Ветхого Завета, поскольку последний устремлен ко Христу и реципируется в Церкви во Святом Духе (Выводы, § 2).
9. Понимая Евангелие от Иоанна как раскрытие Божественного свидетельства 1 Ин. 5:6-8 в его историческом толковании, мы приходим к выводу, что Евангелие не могло быть составлено ранее Послания. Дополнительные наблюдения делают вероятным, что Евангелие было, действительно, написано после Послания, но что разделяющий их промежуток времени не мог быть продолжительным (Выводы, § 3).
10.Тесная связь, наблюдающаяся в Евангелии от Иоанна между Духом Святым и водою как Его орудием, предполагает, в свете библейских и религиозно-исторических параллелей, представление о воде как о первооснове мира, и обращенность Духа Святого к миру объясняет употребление символа воды и там, где этого не требовали полемические цели (напр., в омовении ног) и проливает свет на некоторые факты литургической жизни Церкви (Выводы, § 4).
[1] Ясности ради заметим, что публикуемый здесь труд еп. Кассиана «Водою и кровию и Духом» следует отличать от другой работы под тем же названием, которая публиковалась в журнале «Символ», а затем несколько раз переиздавалась отдельной книгой.
[2] Текст речи архимандрита Кассиана перед защитой диссертации под заглавием «Водою и кровию и Духом» был напечатан в периодическом журнале Богословского Института «Православная Мысль» (вып. 6, 1948, с. 22) и переиздан в сборнике статей еп. Кассиана «Да приидет Царствие Твое» (Париж, 2003, с. 95-101).
[3] «Христос и первое христианское поколение». — Париж, 1992 и Москва, 2001.
[4] По согласному свидетельству всех новозаветных писателей, Страсти и Воскресение Христовы составляют единый спасительный акт. В понятии Крови мыслится не только смерть, но и жизнь. В иоанновском богословии термин «кровь» относится к Страстям и к Воскресению
А я чуть было не запутался...
Спасибо, важно отметить "что публикуемый здесь труд еп. Кассиана «Водою и кровию и Духом» следует отличать от другой работы под тем же названием, которая публиковалась в журнале «Символ», а затем несколько раз переиздавалась отдельной книгой."