Кассирер Эрнст - Философия символических форм - Том 1 - Язык

Кассирер - Философия символических форм - Том 1-3
Вместо изучения всего лишь общих предпосылок научного познания мира следовало бы перейти к точному разграничению различных основных форм «понимания» мира и как можно более четкому описанию каждой из них в присущей ей тенденции и духовной форме. И лишь тогда, когда подобная «морфология» духа будет обозначена по крайней мере в общих чертах, можно будет надеяться, что ясный методический общий взгляд и надежный принцип обоснования могут быть найдены и для отдельных гуманитарных наук. Наряду с учением о формировани понятий и суждений в естественных науках, в результате которого определяется «объект» природы в его основополагающих конститутивных чертах и «предмет» познания вычленяется в его обусловленности функцией познания, должно быть выработано аналогичное определение и для области чистой субъективности. Эта субъективность не растворяется в познающем взгляде на природу и действительность, но всегда оказывается действенной там, где вообще явление как целое рассматривается с определенной духовной точки зрения, формируясь с этой позиции. Необходимо показать, как каждая из этих возможностей формирования выполняет собственную задачу в созидании духа, подчиняясь соответствующим специфическим законам. Из занятий этой проблемой вырос план общей теории форм выражения духа, более подробно представленный во введении. Что касается деталей его реализации, то публикуемая первая часть ограничивается анализом языковой формы; второй том, который, как я надеюсь, появится через год, должен содержать набросок феноменологии мифологического и религиозного мышления, в то время как третий и последний том должен дать изложение собственно «теории познания», т.е. морфологию научного мышления.
Разумеется, рассмотрение языка в соответствии с его чисто философским содержанием и с точки зрения определенной философской «системы» – рискованное предприятие, на которое со времени первых основополагающих трудов Вильгельма фон Гумбольдта не отваживался, пожалуй, никто. Хотя Гумбольдт, как следует из его письма 1805 г. Вольфу, полагал, что открыл искусство использования языка в качестве проводника, позволяющего и восходить к высотам, и проникать в глубины, постигать многообразие всего мира, однако развитие языкознания и философии языка в XIX в., очевидно, все больше и больше отодвигало подобную задачу на второй план. Вместо того чтобы быть кораблем философского познания, язык до сих пор, судя по всему, был склонен становиться непосредственным и наиболее мощным инструментом философского скепсиса. Но даже если отвлечься от этих следствий современной критики языка, для которой философия языка стала равнозначна отрицанию и расщеплению его духовного содержания, все большее влияние обретало убеждение, что философское основоположение языка, если оно вообще возможно, достижимо лишь средствами психологии. Идеал действительно универсальной, «философской» грамматики, к которому разными путями устремлялись еще эмпиризм и рационализм XVII и XVIII вв., был, казалось, раз и навсегда разрушен после того, как были заложены основы научного сравнительного языкознания: отныне оставалась только одна возможность – искать единство языка не в его логическом содержании, а в его возникновении и психологических законах этого становления.
Кассирер Эрнст - Философия символических форм - Том 1 - Язык
М.; СПб.: Университетская книга, 2001, 271 с.
Серия "Книга света"
ISBN 5579144002333
Кассирер Эрнст - Философия символических форм - Том 1 - Язык - Содержание
Предисловие
Введение и постановка проблемы
Глава I. Проблема языка в истории философии
Глава II. Язык в фазе чувственного выражения
Глава III. Язык в фазе созерцательного выражения
- 1. Выражение пространства и пространственных отношений
- 2. Представление о времени
- 3. Языковое развитие понятия числа
- 4. Язык и область «внутреннего созерцания». Фазы понятия Я
Глава IV. Язык как выражение понятийного мышления. Форма языкового образования понятий и классов
- 1. Квалифицирующее образование понятий
- 2. Основные направления языкового образования классов
Глава V. Язык и выражение чистых форм отношений. Сфера суждения и реляционные понятия
Примечания переводчика
Указатель имен. Составитель И.А. Осиновская
Кассирер Эрнст - Философия символических форм - Том 2 - Мифологическое мышление
М.; СПб.: Университетская книга, 2001, 280 с.
Серия "Книга света"
ISBN 5579144002333
Кассирер Эрнст - Философия символических форм - Том 2 - Мифологическое мышление - Содержание
Предисловие
Введение. Проблема возможности «философии мифологии»
Часть I. Миф как форма мышления
- Глава 1. Характер и основное направление мифологического предметного сознания
- Глава 2. Частные категории мифологического мышления
Часть II. Миф как форма созерцания. Строение и членение пространственноовременного мира в мифологическом сознании
- Глава 1. Основное противопоставление
- Глава 2. Основные черты морфологии мифа. Пространство, время и число
Часть III. Миф как форма жизни. Открытие и определение в мифологическом сознании субъективной действительности
- Глава 1. Я и душа
- Глава 2. Формирование чувства самости из мифологического чувства единства и мифологического чувства жизни
- Глава 3. Культ и жертва
Часть IV. Диалектика мифологического сознания
Примечания переводчика
Указатель имен. Составитель И.А. Осиновская
Кассирер Эрнст - Философия символических форм - Том 3 - Феноменология познания
Пер. с нем. А.М. Руткевича
Μ.: Академический Проект, 2011, 398 с.
Серия "Философские технологии"
ISBN 978-5-8291-13407
Кассирер Эрнст - Философия символических форм - Том 3 - Феноменология познания - Оглавление
Предисловие
Введение
Примечания
Часть I. Функция экспрессивности и мир экспрессивности
- Глава 1. Субъективность и объективный анализ
- Глава 2. Феномен экспрессии как основной момент перцептивного сознания
- Глава 3. Экспрессивная функция и проблема тела и души
- Примечания
Часть II. Проблема репрезентации и строение мира созерцания
- Глава 1. Понятие и проблема репрезентации
- Глава 2. Вещь и свойство
- Глава 3. Пространство
- Глава 4. Созерцание времени
- Глава 5. Символическое запечатление
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Глава 6. К патологии символического сознания
- 1. Проблема символа в истории учения об афазиях
- 2. Изменение мира восприятия при афазии
- 3. К патологии восприятия вещи
- 4. Пространство, время и число
- 5. Патологические нарушения действия
- Примечания
Часть III. Функция значения и построение научного познания
- Глава 1. К теории понятия
- Глава 2. Понятие и предмет
- Глава 3. Язык и наука. Знак вещи и порядковый знак
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Глава 4. Предмет математики
- 1. Формалистское и интуитивистское обоснование математики
- 2. Построение теории множеств и «кризис оснований» математики
- 3. Положение «знака» в теории математики
- 4. «Идеальные элементы» и их значение для построения математики
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Глава 5. Основоположения естественнонаучного познания
- 1. Эмпирические и конструктивные многообразия
- 2. Принцип и метод физического рядообразования
- 3. «Символ» и «схема» в современной физике
- Примечания
Указатель имен (Составитель И.А. Осиновская)
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