Подлинные сочинения Мар Афрема были написаны на сирийском языке, входящем в семитскую языковую семью. Основой сирийского языка стал арамейский диалект города Эдессы (ныне Урфа в Турции). Именно в этом городе Ефремом Сирином были созданы большинство ныне публикуемых нами гимнов, там же святой и окончил свою земную жизнь.

Создал он очень много, кроме того, в греческом мире ему было приписано множество грекоязычных проповедей, явно ему не принадлежащих, но «осененных» его авторитетом. К несчастью, русский читатель знает только эту «подложную» часть корпуса Ефремовых сочинений и почти не знаком с произведениями из гораздо более объемного свода его подлинных сирийских творений.

Мар Афрем Нисибинский или Мар Афрем Мальфана («Учитель»), именуемый в греческой, а за ней и в славянской традиции «святым Ефремом Сирином», то есть «Сирийцем», был, пожалуй, наиболее поэтичным из всех христианских писателей Сирии.

Преподобный Ефрем Сирин - Мар Афрем Нисибинский - О Воскресении, Смерти и Сатане - Сирийский Данте

Примерно с IX в. сирийский язык перестал быть живым языком, однако близкие к нему западноарамейские диалекты до сих пор употребляются в трех сельских поселениях современной Сирии (общее число носителей — ок. 1 тыс. человек). Ефрем Сирин (Map Афрем) сделал сирийский язык бессмертным.

Map Афрем был поэтом по преимуществу и в своих духовных стихах мог затронуть самые сложные вопросы догматического содержания, осветить пути аскетического делания и предписать правильное направление жизни. Он вовсе не был отрешенным от исторических обстоятельств автором, напротив, легко вступал в полемику и всякий раз предупреждал о губительных последствиях греха, ставя этику в перспективу эсхатологии.

К догматико-апологетическим творениям Map Афрема принято относить его гимны, направленные против еретиков Бар Дайсана (Вардесана, ок. 154-ок. 215), Маркиона, ариан и савеллиан, а также Послание Ипатию иДомнию, в котором опровергаются гностические и манихей-ские доктрины. К этим сочинениям примыкают Проповеди о вереу сближающие ариан с современными ему иудеями, отвергающими Божество Христа, и Гимны о вереу в которых небо как вместилище Бога сравнивается с тварным Эдемом, предназначенным для одного Адама.

В Гимнах о вере Map Афрем выступает против интеллектуального постижения вышеприродных таинств, таких, как таинство Святой Троицы, и сокровенных догматов христологии. Он говорит, что эти догматы недоступны интеллектуальному постижению и не должны становиться предметом пустых философских словопрений. Скорее всего оппоненты, которых имеет в виду Map Афрем Учитель, — эллинизирующие сирийские богословы, заимствовавшие от греков не только неоплатонический философский аппарат, но и склонность к длительным диспутам о смысле отвлеченных понятий. Уже один этот факт показывает, с каким трудом должна была проходить рецепция трудов Map Афрема в византийском мире: можно сказать, что греки, испугавшись трудностей, которые влечет с собой усвоение чуждого им строя мысли, предпочли просто приписать Ефрему не принадлежащие ему сочинения, в основном аскетического толка.

К аскетико-мистическим творениям Map Афрема, воспринятым грекоязычными читателями только через многократные опосредования и переработки, следует отнести Гимны о девстве, служившие не только келейному, но и литургическому применению в монашеской среде. Map Афрем почитает девство «таинством» и «святыней христианства». Гимны о посте, предназначенные для литургического пения Великим постом, соотносят пост с замыслом спасения человека.

К богословско-этическим творениям следует отнести прежде всего Гимны о Церкви, в которых Церковь понимается как плод страданий Спасителя и запечатление Его воскресения, а также решается сложнейший богословский вопрос о свободе воли и предопределении. В Гимнах о Рождестве говорится о поклонении волхвов как о символе будущего торжества Церкви — символика этого гимна основана на древнейшем обычае праздновать Рождество, поклонение волхвов и Богоявление в один день. В один сборник в сирийской традиции были объединены Гимны о Святых Дарах и Гимны о распятии, содержащие богословское и поэтическое толкование крестных страданий Христа. По содержанию с ними соотносятся Гимны о Воскресении, воспевающие сошествие Христа во ад и воскресение Христа.

К историко-эсхатологическим творениям можно отнести Гимны о Церкви, в которых описывается крушение антицерковных замыслов императора-философа Юлиана Отступника, а также Нисибинские гимны, рассматривающие современные события через призму библейского понимания воли Божией.

Map Афрем Мальфана был выдающимся экзегетом сирийской Церкви, он создал Комментарий на «Диатессарон» Татиана Ассирийца, Комментарий на послания апостола Павла и Комментарий на книгу Бытия и книгу Исход. Комментарий на «Диатессарон» дошел до нас, кроме краткой сирийской версии, в более объемной армянской версии, которая скорее всего является либо переводом несохранившейся пространной сирийской версии, либо же представляет из себя вольный перевод изначальной сирийской версии, расширенной за счет дополнений и, возможно, толкований армянского переводчика. Комментарий на послания апостола Павла на сирийском не сохранился и дошел до нас только в армянской версии.

В настоящей небольшой книге предлагается «ямбический» перевод отрывков из Нисибинских гимнов, которые можно считать жемчужиной сирийской литературы. Нисибинские гимны — один из важнейших трудов Мальфаны, созданный им с величайшей проникновенностью.

Полный свод включает в себя 77 гимнов, а также несколько фрагментов. Впервые это произведение Map Афрема было издано с параллельным латинским переводом в Лейпциге Г. Бикеллем (1866 г.). Второе издание, отвечающее современным требованиям к научной подготовке текста, появилось в 1961 г. в Левене, под редакцией Э. Бека, с немецким переводом (том i: гимны i-xxxiv; том ii: гимны xxxv-lxxvii). Французский комментированный перевод Нисибинских гимнов, выполненный П. Фегали и К. Наварром, был издан в 1989 г., на это издание* мы опирались при подготовке нашего перевода и прояснении всех «темных мест».

По словам известного российского сиролога А. В. Муравьева, «сирийский язык Map Афрема стал классическим для многих последующих сирийских поэтов. Сочинения его входят во все хрестоматии и учебники сирийского языка». Сирийский язык сыграл огромную роль в расцвете арабской культуры и науки: большинство трудов греческих авторов переводились в Арабском халифате не с подлинников, а с сирийских переводов.