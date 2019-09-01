Мы живём в сложное время. События в мире мелькают с нарастающей скоростью. Каждый день мы получаем новую порцию новостей, преимущественно таких, которые провоцируют в людях страх. Впрочем, не меньшую часть новостей вообще можно отнести к разряду «ни о чём». Они просто призваны удовлетворять мелкое любопытство человека (не путать с любознательностью). Объём информации, вбрасываемой в голову человека, перерабатываемой им и оседающей в памяти, растёт по экспоненте. А целостной картины мира не складывается. Более того, даже те представления о мире, Вселенной, истории и человеке, которые сложились в обществе в предыдущие века, сегодня размываются и разрушаются.

Нас пытаются убедить, что это «прогресс», т. е. процесс обретения человеком и человечеством всё более полного знания. Однако есть знание и «знание». Одно знание приближает человека к тому, что философы называют абсолютной истиной, а другое «знание» его может от этой истины уводить. Мы живём в такое время, когда человек и человечество двигаются семимильными шагами по той дороге, которая всё дальше уводит человека от истины. И тем поводырём, который ведёт за собой человечество по этой дороге, оказывается, как это ни странным может показаться многим, наука. Наука, как многие полагают, представляет собой общественный институт, на который возложена миссия познания природы, общества, человека.

Вместе с тем следует иметь в виду, что познание мира – важнейшая способность и потребность человека; она существовала задолго до появления науки как особого института. Ещё первые люди, находившиеся в раю, занимались познанием Эдемского сада, его флоры и фауны. После изгнания первых людей из рая, они сохранили свою способность к познанию, принялись изучать наш суровый земной мир, отчасти удовлетворяя своё естественное любопытство, отчасти с целью адаптации и выживания в этом сложном и опасном мире. Человек пытался понять не только видимый и ощущаемый им физический мир, но и то, что может находиться за ним, то, что незримо и не воспринимается пятью органами чувств. Такая тяга объяснялась в немалой степени тем, что первые поколения людей, родившихся за пределами Эдемского сада, хорошо помнили Бога и искали общения с Тем, кто для них после изгнания из рая стал невидимым.

Валентин Катасонов - Лжепророки последних времён. Дарвинизм и наука как религия

Издательство «Кислород», 2017 год – 236 с.

ISBN 978-5-901635-62-9

Валентин Катасонов - Лжепророки последних времён. Дарвинизм и наука как религия – Содержание

Русское экономическое общество им. С.Ф. Шарапова

Введение

Часть I

Что современный человек знает об антихристе и Апокалипсисе?

Первый «антигерой» Апокалипсиса – «древний змий»

Второй «антигерой» – «зверь, выходящий из моря», или антихрист

Третий «антигерой» – «зверь, выходящий из земли», или лжепророк

«Сатанинская троица»

Прообразы «сатанинской троицы» в жизни общества

О «малых лжепророках»

Часть II

Ещё раз о «малых лжепророках»

О лжепророках науки

Лжепророки естественных наук как «Троянский конь»

Социальные заказы для лженауки

Лженаука: быт вместо бытия

Наука и «экономическое развитие»

«Наука ради науки»

Наука как религия. Об «академии наук»

Смерть науки

Бунт против Бога

Часть III

«Происхождение видов…» – официальное рождение дарвинизма

Предшественники дарвинизма

Дарвинизм начался с Дарвина, но не Чарльза, а Эразма

Рождение бренда «Чарльз Дарвин»

«Кошмар Дженкина»

«Кошмар Менделя»

Н. Данилевский против Ч. Дарвина

Дарвинизм – ворота в ад

Два события Нового времени, которые потрясли мир

Часть IV

Ранний социал-дарвинизм. Томас Мальтус

Герберт Спенсер

Альфред Уоллес

Эрнст Геккель

Другие идеологи социал-дарвинизма конца XIX – начала XX веков

Дарвинизм и Фридрих Ницше

Дарвинизм и марксизм

Дарвинизм и капитализм

Дарвинизм и пролетарские революции в России и Китае

Дарвинизм на своей родине

Дарвинизм как знамя III Рейха

Дарвинизм и евгеника

Евгеника сионизма

Социальная биология – новая версия социал-дарвинизма?

Часть V

Изменчивость видов не есть ещё эволюция

Эволюция и второй закон термодинамики

Дарвинизм и палеонтология

Научный миф «о самозарождении» жизни

Дарвинизм как ложная философия

Дарвинизм и «тихая революция» в науке

Дарвинизм: убийство человека на операционном столе

Часть VI

«Происхождение видов…»: сто лет спустя. Джулиан Хаксли

Неомальтузианство. «Римский клуб»

Последние времена: антропологическая и социальная инволюция

Человеческая дегенерация: версия Григория Климова

Звероподобие как результат духовной инволюции

Дарвинизм через призму «1984»

Трансгуманизм как продолжение дарвинизма

Дарвинистские беснования в «демократической» России

Дарвинизм и сатанизм

Дарвинизм как религия

Религия «эволюционного гуманизма»

Дарвинизм и католицизм

Дарвинизм – «вирус», разрушающий Христианство

Православие против дарвинизма

Вместо заключения

I. Святитель Игнатий Брянчанинов

II. О святителе Николае Сербском

3. Отрывок из «Проповеди под горой», имеющий отношение к темам «дарвинизм» и «происхождение человека»

Валентин Катасонов - Лжепророки последних времён. Дарвинизм и наука как религия - Введение

В эпоху расцвета христианства существовала своеобразная «симфония» в познавательной деятельности человека – познания через «физическое зрение» и познания через «духовное зрение». На протяжении последних десяти веков эта «симфония» стала подвергаться серьёзным испытаниям. Мы знаем, какие удары пережило за это время христианство: отпадение от Христианской церкви западной её части в 1054 году (образование католицизма); гибель Византии как государственного оплота мирового христианства в 1453 году; Реформация начала XVI века и образование протестантизма и т. д. Все эти удары способствовали тому, что между познанием физическим и познанием духовным (метафизическим) враг рода человеческого вбивал всё новые клинья.

Появление в Новое время науки как особого института, нацеленного исключительно на познание физического мира, поначалу выглядело вполне убедительно и разумно2. Но через некоторое время стали наблюдаться признаки того, что наука отнюдь не собирается сохранять (или восстанавливать) «симфонию» двух видов познания. Поначалу наука лишь признавала существование двух видов познания, подчёркивая свою автономность от духовного познания. Затем она стала заявлять о приоритете физического познания над духовным. Наконец, наука встала полностью на позиции материализма и атеизма, заявив, что весь мир материален, а духовный мир и Бог – фантазии неграмотных людей. Массовый «развод» науки и религии начался с середины XIX века3. Совершенно неслучайно, что его начало совпало с двумя научными революциями – возникновением марксизма и дарвинизма.

В течение нескольких веков произошла потрясающая метаморфоза в науке – из скромного института, призванного решать конкретные задачи по изучению материального (физического) мира, она превратилась в некий гигантский институт, претендующий на то, чтобы формировать мировоззрение общества, определять его ценности, устанавливать нравственные нормы, объяснять людям будущее и т. п. Набор нынешних претензий и амбиций науки свидетельствует о том, что она фактически стремится заместить Христианскую церковь. Более того, современная наука имеет все формальные признаки и атрибуты Церкви. А большинство тех «истин», которые она изрекает, либо требуют очень серьёзной верификации (проверки), либо изначально абсурдны, находятся в противоречии с ранее озвученными научными «истинами». А иногда находятся в противоречии даже с законами формальной логики. Такие «истины» невозможно воспринимать умом, в них можно лишь «верить». Это и позволяет говорить о науке как религии.