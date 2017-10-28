Отвечая чаяниям верных и пожеланиям чрезвычайного Синода Епископов, состоявшегося в 1985 г. по случаю 25-летия окончания II Ватиканского Собора, специально созданной для этого Комиссией был разработан «Катехизис Католической Церкви», утверждённый Папой Иоанном Павлом II 25 июня 1992 г. и обнародованный 11 октября того же года.

Катехизис вышел в свет на французском языке в 1992 г. Апостольская Администратура для католиков латинского обряда Европейской части России 26 апреля 1993 г. получила от Ватикана права на его издание.

Перевод Катехизиса на русский язык осуществлён Комиссией, учреждённой 19 мая 1993 г., при участии консультанта от Русской Православной Церкви и утверждён Председателем Интердискастериальной Комиссии Римской Курии по Катехизису Католической Церкви Кардиналом Йозефом Рацингером 22 марта 1996 г.

Опубликованные издательствами «Рудомино» в 1996 и «Истина и Жизнь» 1998 г., а также издательством «Mimep-Docete» (Италия) в 1997 г. тиражи трёх изданий «Катехизиса Католической Церкви» были очень быстро исчерпаны.

Все возрастающий интерес к познанию истин веры, а также учения Католической Церкви, требовал нового издания Катехизиса. К этому также призывала необходимость пересмотра русского перевода на соответствие официальному изданию Катехизиса на латинском языке («Саtecismus Catholicae Ecclesiae», Libreria Editrice Vaticana 1997, Editio typica latina).

Русскоязычные католики получают новое издание изложения веры Католической Церкви и ее учения. Пастыри, катехизаторы и верующие призваны принять его как правило преподавания веры и усердно использовать в деле ее возвещения и укрепления.

Сердечно благодарю всех, кто участвовал в подготовке этого уже 4-го издания «Катехизиса Католической Церкви», а особенно г-на Петра Сахарова, о. Вадима Шайкевича, организацию «Renovabis» и Культурный центр «Духовная библиотека». Выражаю надежду, что Катехизис будет способствовать укреплению веры у верующих и ее обретению — у ищущих, а также развитию диалога с другими христианскими Церквами и общинами, т.к. содержит в себе богатые традиции как Западного, так и Восточного христианства. От всей души благословляю тех, кто его готовил, издал и будет им пользоваться.

Архиепископ Тадеуш Кондрусевич

Апостольский Администратор для католиков латинского обряда Севера Европейской части России Председатель Конференции Католических Епископов Российской Федерации

Москва, 9 ноября 2001 г.

Праздник Освящения Латеранской Базилики

Катехизис Католической Церкви

Культурный центр «Духовная Библиотека», 4-ое издание, 813 стр.

ISBN 5-94270-016-8

Катехизис Католической Церкви - Содержание

Обложка

Титульная страница

Пролог



Часть первая. Исповедание веры

Первый раздел. «Я верую» — «мы веруем»

Второй раздел: христианское исповедание веры. Символы веры

Часть вторая. «совершение христианской тайны»

Для чего литургия (богослужение)?

Что означает слово «литургия»?

Литургия как источник жизни

Молитва и литургия

Катехизация и литургия

Первый раздел. Домостроительство таинств

Глава первая. Пасхальная тайна во время церкви

Глава вторая. Прославление в таинствах пасхальной тайны

Второй раздел. Семь таинств церкви

Глава первая. Таинства христианского посвящения

Глава вторая. Таинства исцеления

Глава третья. Таинства служения общине

Глава четвертая. Другие богослужения

Часть третья. Жизнь во Христе

Первый раздел. Призвание человека —жизнь в Духе

Второй раздел. Десять заповедей

Часть четвертая. Христианская молитва

Первый раздел. Молитва в христианской жизни

Второй раздел. Молитва Господня: «Отче наш»

Заключительное славословие

Приложения к русскому изданию

Список сокращений

Указатель текстов

Тематический указатель

Содержание

Катехизис Католической Церкви - X. Индульгенции

Учение об индульгенциях и практика индульгенций в Церкви тесно связаны с последствиями таинства Покаяния.

Что такое индульгенция?

«Индульгенция - это отпущение перед Богом временной кары за грехи, вина за которые уже изглажена; отпущение получает христианин, имеющий надлежащее расположение, при определённых обстоятельствах через действие Церкви, которая как распределительница плодов искупления раздаёт удовлетворения из сокровищницы заслуг Христа и святых и правомочно наделяет ими».

«Индульгенция может быть частичной или полной, в зависимости от того, освобождает ли она частично или полностью от временной кары за грехи». «Каждый верующий может получать индульгенции (...) для себя или применять их к умершим».

Кара за грех

Для понимания этого учения и практики Церкви надо учесть, что грех влечёт за собой двойное последствие. Тяжкий грех лишает нас общения с Богом, и тем самым закрывает доступ к вечной жизни; лишение ее называется «вечной карой за грех». С другой стороны, любой грех, даже малый, ведёт к неупорядоченной привязанности к творениям, и от этой привязанности необходимо очиститься либо на земле, либо после смерти, в состоянии, называемом Чистилищем. Это очищение освобождает от того, что называется «временной карой» за грех. Обе эти кары не должны пониматься как месть Бога, поражающая извне; ибо они вытекают из самой природы греха. Обращение, порождённое горячей любовью, может привести к полному очищению грешника, так что ему не придётся уже претерпеть никакой кары.

Прощение греха и восстановление общения с Богом приводят к отпущению вечной кары за грех. Но остаётся временная кара за грех. Терпеливо перенося боль и различные испытания, а когда придёт час, спокойно глядя в лицо смерти, христианин должен стараться принимать как благо эту временную кару за грех; он должен приложить все усилия, чтобы делами милосердия и любви, а также молитвой и различными делами покаяния совершенно изжить в себе «ветхого человека» и облечься в «нового человека».

В общении святых

Христианин, стремящийся очиститься от своего греха и освятиться с помощью Божией благодати, не остаётся в одиночестве. «Жизнь каждого из детей Божиих изумительным образом связана во Христе и со Христом - с жизнью всех других братьев-христиан в сверхъестественном единстве мистического Тела Христова, как в одной мистической личности».

Общение святых «существует, таким образом, между верными - теми, кто обладает небесной отчизной, теми, кто допущен для умилостивления в Чистилище, и теми, кто ещё совершает своё земное странствие, - постоянная связь любви и щедрый обмен всеми благами». В этом удивительном обмене святость одного полезна другим значительно в большей мере, чем грех одного способен повредить другим. Так, обращение к общению святых позволяет раскаивающемуся грешнику быстрее и действеннее освободиться от кары за грехи.

Мы называем также эти духовные блага, проистекающие из общения святых, сокровищем Церкви, «которое представляет собой не накопление благ, как это бывает с материальными богатствами, накопленными на протяжении веков, но бесконечную, неисчерпаемую ценность, какую имеет перед Богом умилостивление и заслуги Христа, Господа нашего, принесённые для того, чтобы освободить человечество от греха и дать ему прийти к общению с Отцом. Именно во Христе, Искупителе нашем, обретаются в изобилии удовлетворения и заслуги совершенного им искупления.

«К этому сокровищу принадлежит также та ценность, подлинно неисчерпаемая, неизмеримая и всегда новая, какую имеют перед Богом молитвы и добрые дела Пресвятой Девы Марии и всех святых, которые, следуя за Христом и силою Его благодати, освятились и исполнили поручение Отца, таким образом трудясь для собственного спасения, они также способствовали спасению своих братьев в единстве мистического Тела».