В наши дни практика катехизации, особенно среди взрослых, почти полностью утрачена. Современные программы обучения сосредоточены на изучении Библии, молитве, общении и благовестии и нередко поверхностно относятся к доктринальным вопросам. Напротив, классические катехизисы проводят обучающихся через Апостольский символ веры, десять заповедей и молитву Господню - идеальное сочетание библейского богословия, практической этики и духовного опыта. Кроме того, катехизический способ запоминания способствует более глубокому усвоению понятий.

Такая форма обучения естественным образом побуждает более ответственно подходить к изучению материала, чем обычные учебные курсы. И наконец, повторение материала в форме вопросов и ответов позволяет наставникам и учащимся выстраивать процесс обучения как живое общение, как диалог. Одним словом, катехизическое обучение не столько индивидуальное, сколько коллективное. При помощи катехизисов родители могут наставлять детей. Церковные руководители могут использовать краткие катехизисы для обучения новых членов церкви, а более полные - для новых руководителей.

Материал катехизисов настолько богат, что вопросы и ответы из них можно встраивать даже в общее богослужение, на котором вся церковь как единое Тело Христово будет исповедовать веру и воздавать хвалу Богу. В связи с тем, что сегодня практика катехизации почти утрачена, «поверхностные представления об истине, расплывчатые понятия о Боге и благочестии, легкомысленное отношение к жизненно важным вопросам - о карьере, обществе, семье и церкви - слишком часто характеризуют современные евангельские общины».

Катехизис нового города с комментариями

Под общ. ред. Коллина Хансена; введ. Тимоти Келлера; пер. с англ.

Чернигов: In Lumine Media, 2018. 240 с.

ISBN 978-617-7168-55-2

Катехизис нового города с комментариями - Оглавление

Введение Тимоти Келлера

Часть 1. Бог, творение, грехопадение, закон (вопросы 1-20)

Часть 2. Христос, искупление, благодать (вопросы 21-35)

Часть 3. Святой Дух, восстановление, возрастание в благодати (вопросы 36-52)

Авторы комментариев прошлых лет

Авторы современных комментариев

Благодарности

Катехизис нового города с комментариями - Зачем писать новые катезизисы?

Есть много старых, превосходных, проверенных временем катехизисов. Зачем тратить силы на написание новых? Кому-то такое желание даже покажется подозрительным. Однако современные люди в большинстве своем не знают, что когда-то постоянно писать катехизисы для внутреннего употребления в церквах считали нормальным, важным и необходимым делом. Так, катехизис входил в первоначальное издание англиканской «Книги общих молитв». У лютеранских церквей были Большой катехизис и Малый катехизис Лютера, составленные в 1529 году.

Ранние шотландские церкви, хотя у них уже имелись Женевский катехизис Кальвина (1541) и Гейдельбергский катехизис (1563), составили, а затем использовали Катехизис Крейга (1581), Латинский катехизис Дункана (1595) и Новый катехизис (1644), пока наконец не был принят Вестминстерский катехизис. Пастор-пуританин Ричард Бакстер, служивший в городе Киддерминстер, хотел, чтобы главы семей систематически учились наставлять в вере свои семьи. Для этого, учитывая способности своих прихожан, он написал собственный Семейный катехизис и дал в нем библейские ответы на вопросы, с которыми сталкивались люди в те времена.

Катехизисы писались по меньшей мере по трем причинам. Во-первых, необходимо было дать полное разъяснение Евангелия - не только раскрыть его суть, но и показать составляющие библейского учения, на которые оно опирается, например, доктрины о Боге, о человеческой природе, о грехе и так далее. Во-вторых, разъяснить Евангелие нужно было таким образом, чтобы дать отпор ересям, ошибкам и ложным убеждениям своего времени и культуры. В-третьих, преследовали еще одну задачу, связанную в большей степени с пастырской опекой: создание особого народа, своего рода контркультуры, в которой образ Христа отражался бы не только в каждом из верующих, но и в жизни всей церковной общины.

Эти три причины, вместе взятые, объясняют, зачем писать новые катехизисы. Наше представление о евангельском учении должно соответствовать старым, верным Божьему Слову катехизисам. Но культура меняется, а с ней меняются ошибки, соблазны и вызовы, бросаемые неизменному Евангелию. И люди должны быть готовы им противостоять.