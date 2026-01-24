Каулибус - Размышления о жизни Христа
Начинается предисловие к размышлениям о жизни Господа нашего Иисуса Христа. В похвальном слове святейшей деве Цецилии в числе прочих ее славных добродетелей упоминается и такая: она всегда носила с собой Христово Евангелие, спрятав его на груди. Это, я думаю, надо понимать так, что она день и ночь размышляла о жизни Господа Иисуса, как о ней рассказано в Евангелии; о тех ее событиях, которые она особенно любила;
размышляла сердцем чистым и невинным, с неотступным и горячим вниманием, переживая их и словно бы пробуя на вкус и с наслаждением медленно пережевывая; закончив полный круг, она возвращалась к началу и хранила все свои размышления в тайне своего сердца. Советую тебе делать так же. Среди занятий духовными упражнениями я считаю именно это самым необходимым, самым главным; оно ведет к преуспеянию и может возвести нас на более высокую ступень. Нигде больше ты не найдешь науки, которая так надежно защитила бы тебя от суетной лести и бренных удовольствий, от огорчений и неприятностей, от вражеских искушений и пороков, как в жизни Господа Иисуса, которая была без изъяна совершенной.
Когда ежедневное размышление о Его жизни войдет в привычку, душа приобретает некую доверительную близость и родственную любовь к Нему, так что все прочее начинает ей казаться ничего не стоящим и неинтересным. К тому же душа становится тверда, как крепость, и научается, что делать и чего избегать. Я утверждаю, во-первых, что вседневное размышление о жизни Господа Иисуса придает уму силу и устойчивость против всего суетного и бренного. Это видно на примере той же святой Цецилии, которая так наполнила свое сердце жизнью Христовой, что суета не могла войти в него.
Поэтому в разгар свадебных торжеств, когда кругом суета, играет музыка, сердце ее не дрогнуло и оставалось свободным для одного Бога, и она говорила: «Да будет, Господи, сердце мое и тело мое непорочно, чтобы я не посрамилась». Во-вторых, размышление укрепляет нас против скорбей и невзгод. Это видно на примере мучеников. Как говорит святой Бернард: «Выносливость мученика происходит от того, что он со всей любовью погружен в раны Христа и не выходит из до постоянного размышления. На этих двух опорах стоит мученик-триумфатор и пляшет от радости, хотя все тело его растерзано и железо рвет ему бока. Где в этот миг душа мученика?
— В ранах Иисусовых; они достаточно широко открыты, чтобы в них войти. Если бы душа оставалась в своем теле, она бы, конечно, все слышала, чувствовала бы железо, не перенесла бы боли, сломалась бы и отреклась». Это пишет Бернард. Вот почему не только мученики, но и исповедники в мучениях и скорбях своих проявляли такое терпение — и по сей день проявляют. Почитай о блаженном Франциске и о блаженной деве Кларе, твоей матери игуменье, и ты увидишь, как они во всех мучениях, страданиях и скорбях оставались не только терпеливы, но и веселы. Да ты и сама можешь видеть это каждый день в тех, кто ведет святую жизнь. А все потому, что их души пребывают не в их телах, а во Христе благодаря неустанному размышлению о Его жизни.
В-третьих, размышление учит нас жить так, что ни враги, ни пороки не могут нас захватить или обмануть, ибо оно обучает нас совершенству в добродетелях. В самом деле, где еще ты найдешь образцы высокой бедности, исключительного смирения, глубокой мудрости, молитвы, кротости, послушания, терпения и прочих добродетелей, где еще научишься им так, как на примере жизни Господа добродетелей? Бернард говорит об этом кратко: «Напрасно тщится стяжать добродетели тот, кто надеется получить их не от Господа добродетелей, а где-то еще. Его учение — рассадник мудрости; Его милосердие — дело праведности; Его жизнь — зерцало воздержности; Его смерть — образец мужества». Вот что пишет Бернард. Итак, кто последует за Ним, тот не заблудится и не ошибется.
Но чтобы за Ним следовать, чтобы уподобиться Ему в добродетелях и стяжать их, нужно ежедневное размышление: оно воодушевит и воспламенит сердце. После этого сердце просветится истиной, так что научится отличать правду от лжи и облечется в добродетель. Немало людей неграмотных достигали познания великих и глубоких тайн Божиих. Например, блаженный Франциск: откуда, ты думаешь, он получил такое обилие добродетелей, такое доскональное знание Писаний, такую протщательность в раскрытии вражеских умыслов, такое видение тайных пороков? Откуда, как не из размышления и ежедневного по-домашнему близкого общения с Господом своим Иисусом? И так пылко он в этом усердствовал, что сам превратился в своего рода изображение Господа.
Он старался подражать Ему во всех добродетелях, насколько мог, и в конце концов достиг полноты и совершенства — отпечатков святых стигматов — и преобразился в Иисуса целиком. Видишь, на какую высокую ступень возводит нас размышление о жизни Христа? А помимо этого оно служит прочной основой для восхождения на более высокие ступени созерцания, ибо в нем находится целительный бальзам, постепенно очищающий и возвышающий душу; там, на более высоких ступенях, оно поможет научиться всему, о чем мы здесь пока говорить не будем.
Иоанн де Каулибус – Размышления о жизни Христа
Издательство – Институт философии, теологии и истории св. Фомы — 320 с.
Москва – 2011 г.
ISBN 978-5-94242-059-8
Иоанн де Каулибус – Размышления о жизни Христа – Содержание
Предисловие
Глава I. Размышление о том, что было до воплощения Господа, и прежде всего о том, как ангелы заботливо за нас вступились
Глава II. О прении между Милостью и Истиной
Глава III. О жизни Девы Марии до воплощения Сына
Глава IV. Размышления о жизни Господа Иисуса, начиная от Его воплощения
Глава V. Как Госпожа наша навестила Елизавету
Глава VI. О том, как Госпожа жила со своим обрученным, как они относились друг к другу и о чем беседовали
Глава VII. О рождестве Христовом
Глава VIII. Об обрезании Господа Иисуса Христа
Глава IX. Об эпифании, или о явлении Господа Иисуса
Глава X. О том, как Госпожа оставалась при яслях
Глава XI. Об очищении Пресвятой Девы
Глава XII. О бегстве Господа в Египет
Глава XIII. О возвращении Господа из Египта
Глава XIV. Как отрок Иисус остался в Иерусалиме
Глава XV. Что делал Господь Иисус с двенадцати лет до тридцати
Глава XVI. О Крещении Господа Иисуса
Глава XVII. О посте и об искушениях Христа и о возвращении Его к матери
Глава XVIII. О том, как Он открыл книгу в синагоге
Глава XIX. О призвании учеников
Глава XX. О чуде претворения воды в вино, совершенном на брачном пире
Глава XXI. О Нагорной проповеди Господа
Глава XXII. Как Господь исцелил раба сотника и сына царедворца
Глава XXIII. Как Господь исцелил расслабленного, спущенного с крыши
Глава XXIV. Как выздоровела Симонова теща
Глава XXV. Как Господь спал в лодке
Глава XXVI. Как Господь воскресил сына вдовы
Глава XXVII. О воскрешении девочки и исцелении Марфы
Глава XXVIII. Об обращении Магдалины
Глава XXIX. Как Иоанн отправил учеников к Иисусу
Глава XXX. О кончине блаженного Иоанна
Глава XXXI. О беседе Господа с самаритянкой у колодца
Глава XXXII. Как Господа хотели сбросить с вершины горы
Глава XXXIII. Как Господь исцелил сухорукого
Глава XXXIV. Об умножении хлебов
Глава XXXV. О бегстве Господа, когда толпа хотела сделать Его царем
Глава XXXVI. Как Господь молился на горе и, спустившись, шагал по водам, и как Петр тонул
Глава XXXVII. О хананеянке
Глава XXXVIII. О том, как некоторые соблазнились о словах Господа
Глава XXXIX. О воздаянии все оставившим и последовавшим за Христом
Глава XL. Как Господь спрашивал учеников, что говорят о Нем люди
Глава XLI. О преображении Господа Иисуса на горе
Глава XLII. Об изгнании покупающих и продающих из храма
Глава XLIII. Об Овечьей купальне
Глава XLIV. Как ученики Христа рвали колосья от голода
Глава XLV. О служении Марфы и Марии
Глава XLVI. О том, что первая часть деятельной жизни
должна предшествовать жизни созерцательной
Глава XLVII. О том, как жизнь созерцательная
предшествует второй части жизни деятельной
Глава XLVIII. Об упражнении в деятельной жизни
Глава XLIX. Об упражнении в жизни созерцательной
Глава L. О трех родах созерцания
Глава LI. О созерцании человечества Христа
Глава LII. О созерцании небесной курии
Глава LIII. О созерцании Божия величия
Глава LIV. О деятельном образе жизни
Глава LV. О созерцательном образе жизни
Глава LVI. О четырех помехах созерцанию
Глава LVII. О том, что созерцательная жизнь предпочтительнее деятельной
Глава LVIII. О том, что в трех случаях созерцатель оставляет созерцание и вновь спускается к деятельной жизни
Глава LIX. Как Господь Иисус предсказал иудеям, что Церковь обратится к язычникам, посредством притчи о виноградарях, убивших сына своего хозяина
Глава LX. Как Господа Иисуса хотели поймать на слове
Глава LXI. О слепце, прозревшем в Иерихоне
Глава LXII. Как Господь пришел в дом Закхея
Глава LXIII. О том, как прозрел слепой от рождения
Глава LXIV. Как Господь убежал из храма и спрятался, когда иудеи хотели побить Его камнями
Глава LXV. Как иудеи в другой раз хотели побить Господа камнями
Глава LXVI. О воскрешении Лазаря
Глава LXVII. О проклятии смоковницы
Глава LXVIII. О женщине, взятой в прелюбодеянии
Глава LXIX. О заговоре иудеев против Господа Иисуса и о Его бегстве в город Ефраим
Глава LXX. Как Господь Иисус вернулся в Вифанию, где Мария Магдалина умастила Ему ноги елеем
Глава LXXI. О входе Господнем в Иерусалим на осле
Глава LXXII. Как Господь Иисус предсказал матери свою смерть
Глава LXXIII. О вечере Господней
Глава LXXIV. О страстях Господа Иисуса
Глава LXXV. Размышление о страстях Христовых: перед утреней
Глава LXXVI. Размышление о страстях Христовых: час первый
Глава LXXVII. Размышление о страстях Христовых: час третий
Глава LXXVIII. Размышление о Страстях Христовых: час шестой и девятый
Глава LXXIX. Размышление о страстях Христовых: вечерня
Глава LXXX. Размышление о страстях Христовых: повечерие
Глава LXXXI. Песни святых из лимба
Глава LXXXII. О восстании Господа из гроба и о том, как Он прежде всего явился матери в день воскресный
Глава LXXXIII. Как Мария Магдалина и две другие Марии пришли ко гробу
Глава LXXXIV. О том, как Господь явился Магдалине
Глава LXXXV. О том, как Господь явился трем Мариям
Глава LXXXVI. Как Господь явился Иосифу, о чем рассказано в Евангелии Никодима
Глава LXXXVII. Как Господь явился Иакову младшему
Глава LXXXVIII. Как Господь явился Симону Петру
Глава LXXXIX. О возвращении Господа к святым отцам после воскресения. Песнь святых отцов
Глава ХС. Как Господь явился двум ученикам на пути в Эммаус
Глава XCI. Как Господь явился всем ученикам в день воскресения
Глава ХСП. Песнь Адама за себя и свой род
Глава ХСШ. Песнь Ноя за себя и свой род
Глава XCIV. Песнь Авраама, Исаака и Иакова за себя и свой род
Глава XCV. Песнь Моисея, Аарона, Финееса и Иисуса за себя и свой род
Глава XCVI. Песнь Давида за себя и свой род
Глава XCVII. Песнь Ездры и Неемии и прочих из поколения плена
Глава ХС VIII. Песнь Иоанна Крестителя и других из рода по Христовом пришествии
Глава XCIX. Песнь ангелов
Глава С. Как Господь явился ученикам на восьмой день, и с ними был Фома
Глава CI. Как Господь явился ученикам в Галилее на горе Фавор
Глава СП. Как Господь явился ученикам на Тивериадском море
Глава СШ. Как Господь явился более чем пятистам братьям одновременно
Глава CIV. О вознесении Господа нашего Иисуса Христа
Глава CV. О вознесении Господнем и о том, почему Вознесение превосходит все прочие праздники
Глава CVI. О ниспослании Святого Духа
Глава CVII. Возбуждение тоски по Отцу через стремление к смерти
Глава CVIII. Каким образом следует размышлять о жизни Господа Христа. Заключение
Список сокращений
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