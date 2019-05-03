Алексей Лебедев - Вселенские соборы IV и V веков - Обзор догматической деятельности

Библиотека христианской мысли. Исследования

Все движение событий, обнимающих эпоху Вселенских соборов, заметно распадается на два периода: первый, важнейший, заключающий в себе историю первых четырех Вселенских соборов, а второй, менее важный, — историю остальных Вселенских соборов. Первый период являет собой самое напряженное, в высшей степени стремительное, оживленное и могущественное движение богословской мысли.

Споры возникали не из случайных причин, но из общего хода развития богословского духа. Церковь жила полной жизнью, и эта жизнь вызывала в ней движение, борьбу, состязания, обмен идей и воззрений между богословами. Споры начинались в недрах Церкви, в ней же находили себе полное разрешение.

Не то видим со времен V Вселенского собора. Церковь, твердая в своем Православии, богатая научным и духовным опытом прежних времен, не возбуждает более споров.

Алексей Лебедев - Вселенские соборы IV и V веков - Обзор их догматической деятельности в связи с направлениями школ Александрийской и Антиохийской

4-е изд., исправ. — СПб.: «Издательство Олега Абышко», 2013. — 320 с. Серия «Библиотека христианской мысли. Исследования» ISBN 978-5-9900890-5-1

2-е изд., исправ. и доп. — СПб.: «Издательство Олега Абышко», 2007. — 320 с.

Серия «Библиотека христианской мысли. Исследования» ISBN 978-5-9900890-5-1

Алексей Лебедев - Вселенские соборы IV и V веков - Обзор их догматической деятельности в связи с направлениями школ Александрийской и Антиохийской - Содержание

Вместо предисловия. Речь перед публичной защитой этого сочинения на степень доктора богословия.

I. Никейский Первый Вселенский собор.

II. Географическое распределение защитников Никейского собора, никейцев, и противников его, антиникейцев. Александрия — центр для первых, Антиохия — для последних.

III. Черты догматики никейцев и антиникейцев между I и II Вселенскими соборами. — Характеристика никейцев и антиникейцев по их взглядам на отношение веры и знания. — Историко-критическое изложение воззрений тех и других на учение:

1) О Ипостаси Сына Божия, как оно изложено в символе Никейском

2) О лице Христа Богочеловека

3) О ДухеСвятом

IV. Константинопольский Второй Вселенский собор. — Анализ Символа II Вселенского собора, Константинопольского, в учении об ипостаси Сына Божия, Христе Богочеловеке и Духе Святом. — Исследование вопроса: под каким влиянием произошло составление Константинопольского символа — александрийским или антиохийским?

V. Христологические споры и Ефесский Третий Вселенский собор. — Каким путем Церковь приходит к христологическим спорам V века? — Параллель в группировании отдельных Церквей под знаменем Православия и ереси в эпоху арианскую и несторианскую.

VI. Православная уния 433 г. в Александрии, или уния антиохийцев с александрийцами.

VII. Торжество приверженцев унии над ее врагами на Константинопольском соборе 448 г. — Взгляды и стремления врагов и друзей унии, церковно-историческое значение унии. — Характеристика Евтихия как противника унии, Флавиана и Евсевия как друзей унии, черты различия в воззрениях двух последних лиц. — Торжество друзей унии на соборе Константинопольском (448 г.).

VIII. Противодействие и торжество врагов унии над ее приверженцами на соборе «Разбойничьем» 449 г. — Диоскор — главный вождь врагов унии.

IX. Халкидонский Четвертый Вселенский собор. — Определение образа воззрений «левых и правых» собора Халкидонского: одни отвращаются собора «Разбойничьего», другие сочувствуют ему; одни стоят за унию, другие сторонятся ее; одни признают символ Константинопольский, другие не принимают его; одни держатся учения о двух природах во Христе, другие отрицают. Сближение правых, за исключением египтян, елевыми. — Догматическая деятельность Собора: предложение составить «вероопределение»; неодинаковое отношение членов Собора к предложению; торжественное признание символа Константинопольского равным по важности с Никейским.

X. Значение Халкидонского собора: противообскурантистское решение вопроса об отношении веры и знания; — утверждение вселенского авторитета за символом Константинопольским; важность вероопределения Халкидонского для времени, близкого к эпохе Халкидонской и отдаленного от нее; — благоприятное отношение к унии и влияние этого факта на объединение направления александрийского и антиохийского в общецерковное.

ПРИЛОЖЕНИЯ

1.О Символе нашей Православной Церкви, или Второго Вселенского Константинопольского собора (Против А. Гарнака).

2. Новый взгляд на происхождение символа Константинопольского или, что то же, нашей Православной Церкви, и оценка этого взгляда.

Алексей Лебедев - Вселенские соборы IV и V веков - Обзор их догматической деятельности в связи с направлениями школ Александрийской и Антиохийской - Речь перед публичной защитой этого сочинения на степень доктора богословия, произнесенная в 1879 г., 24 апреля