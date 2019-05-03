Алексей Лебедев - Вселенские соборы IV и V веков - Обзор догматической деятельности

Лебедев - Вселенские соборы IV и V веков
Библиотека христианской мысли. Исследования
Все движение событий, обнимающих эпоху Вселенских соборов, заметно распадается на два периода: первый, важнейший, заключающий в себе историю первых четырех Вселенских соборов, а второй, менее важный, — историю остальных Вселенских соборов. Первый период являет собой самое напряженное, в высшей степени стремительное, оживленное и могущественное движение богословской мысли.
Споры возникали не из случайных причин, но из общего хода развития богословского духа. Церковь жила полной жизнью, и эта жизнь вызывала в ней движение, борьбу, состязания, обмен идей и воззрений между богословами. Споры начинались в недрах Церкви, в ней же находили себе полное разрешение.
Не то видим со времен V Вселенского собора. Церковь, твердая в своем Православии, богатая научным и духовным опытом прежних времен, не возбуждает более споров.
Алексей Лебедев - Вселенские соборы IV и V веков - Обзор их догматической деятельности в связи с направлениями школ Александрийской и Антиохийской
4-е изд., исправ. — СПб.: «Издательство Олега Абышко», 2013. — 320 с.
Серия «Библиотека христианской мысли. Исследования»
ISBN 978-5-9900890-5-1
2-е изд., исправ. и доп. — СПб.: «Издательство Олега Абышко», 2007. — 320 с.
Серия «Библиотека христианской мысли. Исследования»
ISBN 978-5-9900890-5-1
Алексей Лебедев - Вселенские соборы IV и V веков - Обзор их догматической деятельности в связи с направлениями школ Александрийской и Антиохийской - Содержание
Вместо предисловия. Речь перед публичной защитой этого сочинения на степень доктора богословия.
- I. Никейский Первый Вселенский собор.
- II. Географическое распределение защитников Никейского собора, никейцев, и противников его, антиникейцев. Александрия — центр для первых, Антиохия — для последних.
- III. Черты догматики никейцев и антиникейцев между I и II Вселенскими соборами. — Характеристика никейцев и антиникейцев по их взглядам на отношение веры и знания. — Историко-критическое изложение воззрений тех и других на учение:
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1) О Ипостаси Сына Божия, как оно изложено в символе Никейском
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2) О лице Христа Богочеловека
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3) О ДухеСвятом
- IV. Константинопольский Второй Вселенский собор. — Анализ Символа II Вселенского собора, Константинопольского, в учении об ипостаси Сына Божия, Христе Богочеловеке и Духе Святом. — Исследование вопроса: под каким влиянием произошло составление Константинопольского символа — александрийским или антиохийским?
- V. Христологические споры и Ефесский Третий Вселенский собор. — Каким путем Церковь приходит к христологическим спорам V века? — Параллель в группировании отдельных Церквей под знаменем Православия и ереси в эпоху арианскую и несторианскую.
- VI. Православная уния 433 г. в Александрии, или уния антиохийцев с александрийцами.
- VII. Торжество приверженцев унии над ее врагами на Константинопольском соборе 448 г. — Взгляды и стремления врагов и друзей унии, церковно-историческое значение унии. — Характеристика Евтихия как противника унии, Флавиана и Евсевия как друзей унии, черты различия в воззрениях двух последних лиц. — Торжество друзей унии на соборе Константинопольском (448 г.).
- VIII. Противодействие и торжество врагов унии над ее приверженцами на соборе «Разбойничьем» 449 г. — Диоскор — главный вождь врагов унии.
- IX. Халкидонский Четвертый Вселенский собор. — Определение образа воззрений «левых и правых» собора Халкидонского: одни отвращаются собора «Разбойничьего», другие сочувствуют ему; одни стоят за унию, другие сторонятся ее; одни признают символ Константинопольский, другие не принимают его; одни держатся учения о двух природах во Христе, другие отрицают. Сближение правых, за исключением египтян, елевыми. — Догматическая деятельность Собора: предложение составить «вероопределение»; неодинаковое отношение членов Собора к предложению; торжественное признание символа Константинопольского равным по важности с Никейским.
- X. Значение Халкидонского собора: противообскурантистское решение вопроса об отношении веры и знания; — утверждение вселенского авторитета за символом Константинопольским; важность вероопределения Халкидонского для времени, близкого к эпохе Халкидонской и отдаленного от нее; — благоприятное отношение к унии и влияние этого факта на объединение направления александрийского и антиохийского в общецерковное.
ПРИЛОЖЕНИЯ
1.О Символе нашей Православной Церкви, или Второго Вселенского Константинопольского собора (Против А. Гарнака).
2. Новый взгляд на происхождение символа Константинопольского или, что то же, нашей Православной Церкви, и оценка этого взгляда.
Алексей Лебедев - Вселенские соборы IV и V веков - Обзор их догматической деятельности в связи с направлениями школ Александрийской и Антиохийской - Речь перед публичной защитой этого сочинения на степень доктора богословия, произнесенная в 1879 г., 24 апреля
Главных вопросов, касающихся моей диссертации, каковы вопросы о достоинстве научных взглядов, какие я провожу в ней, о степени правильности и основательности научных выводов, о том — полно ли и верно ли воспользовался я теми источниками, которые относятся к моему делу и пр., всех этих первостепенных вопросов я не имею намерения рассматривать в настоящую минуту. Это вопросы, которые широко и многосторонне, как я надеюсь, охватят мои официальные и добровольные оппоненты. Следовательно, моя речь по этим вопросам впереди. Единственный вопрос, какой я желаю разъяснить в настоящую минуту, это о тех побуждениях, какими руководился я при выборе темы для диссертации; потому что об этом едва ли будет речь с моими достопочтенными оппонентами.
Я тем более имею желание коснуться вопроса о побуждениях к составлению сочинения именно на эту тему, а не какую-либо другую, когда мое сочинение вопреки обычаю начинается ex abrupto, без всяких предварительных пояснений о том, какую цель поставил себе я в качестве автора. Это с одной стороны. С другой — мои друзья и товарищи по науке не раз замечали мне после появления моего сочинения в свете: почему я не объяснил в предисловии научных побуждений, ради которых избран мной данный предмет? Этот недочет я и постараюсь восполнить в настоящей речи.
Прежде всего я должен сказать, что предмет моих академических занятий, древняя церковная история, представляет немного сторон, при изучении которых я могу быть полным хозяином дела. Большая часть вопросов, входящих в программу древней церковной истории, разрабатывается узкими специалистами в академиях. Исследование о св. отцах и учителях древней Церкви и их учении составляет предмет патристики. В этом научном отделе древней церковной истории я по необходимости должен оставаться позади специалистов, если не хочу выйти из роли историка, какая принадлежит мне как наставнику этого предмета в Духовной академии.
Другими словами, занятия мои по церковной истории не дают мне импульса к многостороннему изучению вопросов о святоотеческой литературе. В таких же условиях остаюсь я и при изучении вопросов о церковной иерархии и богослужении. Деятели в области канонического права и церковной археологии, занятые специально в Академиях указанными вопросами, оставляют немного простора собственно для историка древней Церкви. В числе немногих, но весьма важных и обширных вопросов, подлежащих изучению древней Церкви в Академии, бесспорно первенствуют два: о язычестве и его отношении к христианству в широком смысле слова и история Вселенских соборов с теми многоразличными явлениями, которые входят в это общее понятие. Кто посвящает свой труд изучению древней церковной истории в Академии, тот невольно останавливает свое полное, специальнейшее внимание на этих двух предметах. Мне кажется поэтому, что должно представляться естественным, почему я в качестве историка древней Церкви работал над историей Вселенских соборов и почему результат своего труда осмелился представить в качестве диссертации на высшую ученую богословскую степень.
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